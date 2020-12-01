В отношении врача Марадоны выдвинули обвинения по делу о его смерти

Буэнос-Айрес. 30 ноября. Kazakhstan Today - Аргентинская прокуратура выдвинула в отношении личного врача бывшего игрока и тренера сборной страны по футболу Диего Марадоны обвинения по делу о смерти экс-футболиста, передает Kazakhstan Today.

Леопольдо Луке заподозрили в непредумышленном убийстве и неоказании помощи больному. Расследование против него было начато на основании показаний дочерей Марадоны, которые поставили под сомнения действия врача, сообщает ТАСС.

Суд выдал разрешение на проведение обыска в доме Луке. В ходе оперативных действий была изъята история болезни Марадоны.

Ранее адвокат Марадоны Матиас Морла заявил, что намерен добиваться расследования обстоятельств смерти экс-футболиста из-за подозрений, что медицинская помощь не была оказана ему вовремя и должным образом.

Врач бывшего игрока и тренера сборной Аргентины по футболу Диего Марадоны Леопольдо Луке в воскресенье заявил, что не считает себя виновным в смерти спортсмена.

Мы сделали все, что могли", - сообщил он журналистам, подчеркнув, что готов сотрудничать со следствием. "Я не считаю, что кто-либо виноват в этом", - добавил врач.

Марадона умер 25 ноября на 61-м году жизни. Причиной стала острая сердечная недостаточность, которая привела к отеку легких.

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