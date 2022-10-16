В Пекине открылся пресс-центр 20-го съезда Компартии Китая

Пекин. 15 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Для информационной поддержки 20-го съезда Коммунистической партии КНР в двух пекинских отелях заработал официальный пресс-центр мероприятия.

Внимание мировой общественности сейчас приковано к 20 Всекитайскому съезду Компартии Китая, который откроется 16 октября в Пекине. По его итогам будет назван состав Постоянного комитета Политбюро, который и будет определять политическое будущее Китая в ближайшие пять лет. Для журналистов уже открылся пресс-центр съезда", - говорится в сообщении.

Открытие пресс-центра съезда - одно из важнейших организационных событий. Основные площадки расположены в Пекинском медиацентре и отеле Нико Нью Центури. Журналисты из разных стран подали заявки на работу. В скором времени здесь начнутся брифинги и пресс-конференции. Кроме того, будет возможность и наблюдать за всеми событиями, которые пройдут во время съезда. Для удобства организаторы запустили официальный веб-сайт и аккаунты в китайских социальных сетях WeChat, Weibo и Toutiao. Здесь также будет размещаться актуальная информация и все необходимые для работы СМИ сведения.

Пресс-центр поможет китайским и зарубежным журналистам следить за повесткой дня, будет организовывать пресс-конференции, встречи с делегатами и интервью, в том числе по видеосвязи и в письменном виде. Также пресс-центр будет оказывать услуги трансфера и размещения в гостиницах, проводить для журналистов групповые интервью и экскурсии по Пекину", - сообщает телеканал.

По словам замдиректора пресс-центра 20-го съезда КПК Лю Сыяна, в Пекин съехались более двух тысяч журналистов из Китая и других стран, чтобы рассказать миру о 20-м съезде Компартии.

Мы поможем им осветить церемонии открытия и закрытия, организуем пять пресс-конференций и пять групповых интервью", - сказал Лю Сыян.

Журналисты также смогут пользоваться системой видеосвязи, которая соединит помещения пресс-центра с пресс-холлом Дома народных собраний и переговорными комнатами в гостиницах, где живут делегаты. Это поможет проводить интервью без угрозы распространения коронавируса.

Для нас и для всего мира очень важно, какое будущее ждет Китай в ближайшие пять лет", - говорит журналист итальянской телерадиокомпании Rai Марко Клементи.

Мне не терпится услышать о направлениях политики Китая в ближайшие годы и отношениях Поднебесной с другими странами", - подчеркнул журналист CNN из Филлипин Тристан Нодало.

У нового пресс-центра есть официальный сайт и аккаунты в социальных сетях. Также он запустил системы регистрации иностранных журналистов и приема заявок на интервью.









Я первый раз принимаю участие в таком большом и масштабном мероприятии, поэтому немного волнуюсь. Для сотрудников СМИ здесь созданы очень хорошие условия для работы. Например, специальный зал, где журналисты могут спокойно посидеть и обработать свои материалы. Также есть брифинг залы для проведения конференций преимущественно онлайн. А на первом этаже имеются специальные уголки для записи репортажей. Это очень важно, потому что я, как представитель своего телеканала, должна хорошо и качественно выполнить свою работу. А для этого в пресс-центре предусмотрены все условия", - отметила журналист китайского телеканала Гао Сяо.

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Я здесь, в Пекине, чтобы освещать 20-й Национальный съезд Коммунистической партии для моих СМИ в Бразилии. Это, пожалуй, самое крупное средство массовой информации на канале YouTube. В Бразилии мы называем это «почтовым телевидением». Да, мы очень рады этому, потому что это самый большой международный репортаж. Это очень важно для нас, не только для нас как новостного издания, но и для всего мира. Этот конгресс покажет нам, какой будет китайская экономика в ближайшие годы. И Бразилия, конечно же, является основным получателем китайских инвестиций, несмотря на то, что она не входит в инициативу "Один пояс – один путь", - прокомментировал открытие пресс-центра журналист из Бразилии Леонардо Собрейра.

Пресс-центр 20-го Национального конгресса КПК проведет пять пресс-конференций и пять групповых интервью. На пресс-конференциях журналисты будут проинформированы по актуальным темам и ответят на их вопросы, а групповые интервью будут посвящены изучению и обсуждению доклада Конгресса в различных делегациях и ответам на вопросы журналистов.

Первая пресс-конференция:

Руководители Национальной комиссии по развитию и реформам встретятся с прессой.

Вторая пресс-конференция:

Руководители Центральной комиссии по проверке дисциплины и Национальной надзорной комиссии, Организационного отдела Центрального комитета КПК и Управления политических исследований Центрального комитета КПК встретятся с прессой.

Третья пресс-конференция:

Руководители Комитета по политическим и правовым вопросам Центрального комитета КПК, Верховного народного суда, Верховной народной прокуратуры, Министерства общественной безопасности и Министерства юстиции встретятся с прессой.

Четвертая пресс-конференция:

Руководитель Министерства экологии и охраны окружающей среды встретится с прессой.

Пятая пресс-конференция:

Руководители Международного отдела Центрального комитета КПК и Министерства иностранных дел встретятся с прессой.



