28.11.2023, 18:15 12401
В Пекине заявили, что независимость Тайваня ведет к войне
Чэнь Биньхуа призвал жителей острова выступить против идей независимости и способствовать возвращению отношений между двумя сторонами пролива на путь мирного развития
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Пекин. 28 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Глава управления по делам Тайваня в Государственном совете Китая Чэнь Биньхуа заявил, что независимость островного государства будет означать войну.
Он отметил, что Пекин не проявит снисходительности к силам "независимости Тайваня", если они осмелятся провоцировать инциденты, пропагандирующие суверенитет острова, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал CGTN.
Китай готов создать широкие возможности для мирного воссоединения с Тайванем, но не допустит сепаратистской деятельности, направленной на его "независимость", заявил Чэнь Биньхуа.
Он призвал жителей острова выступить против идей независимости и способствовать возвращению отношений между двумя сторонами пролива на путь мирного развития.
Напомним, ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил поездку чиновницы, увидев в этом шаге поддержку тайваньского сепаратизма, после чего провел масштабные военные учения.
На 13 января 2024-го запланированы выборы главы администрации Тайваня.
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28.11.2023, 18:07 12706
Баку выразил протест США, ФРГ и Франции из-за незаконных финансовых операций
Среди организаций, нарушивших правила предоставления грантов, называются Агентство международного развития США, FreedomNow и New Democracy Fund
Фото: pexels.com
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Баку. 28 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве иностранных дел Азербайджана вызвали посла Франции и временных поверенных Германии и США, им выразили протест из-за незаконных финансовых операций, сообщает пресс-служба ведомства.
Было отмечено, что новостной портал "Абзасмедиа" с участием организаций, зарегистрированных в этих странах, осуществляет незаконные финансовые операции, а посольства указанных стран также были вовлечены в эту деятельность, и было высказано серьезное возражение против этой деятельности", - информирует rbc.ru со ссылкой на министерство.
В МИД Азербайджана отметили, что в соответствии с законодательством страны финансирование местных СМИ зарубежными физическими и юридическими лицами или госструктурами не допускается. Кроме того, выделение финансирования проектам, не прошедшим регистрацию, является нарушением законодательства о грантовой поддержке.
Среди организаций, нарушивших правила предоставления грантов, называются Агентство международного развития США, FreedomNow (оказывает юридическую помощь пострадавшим от "правительственных репрессий"), New Democracy Fund (поддерживает проекты по развитию и обеспечению демократии и прав человека в странах "Восточного соседства ЕС").
Действия посольств и принадлежащих им организаций на территории Азербайджана являются нарушением Венской конвенции о дипломатических сношениях, добавили в азербайджанском МИДе.
Азербайджанская сторона жестоко осудила эту деятельность, которая противоречит законодательству нашей страны и направлена на вмешательство во внутренние дела страны, и проинформировала, что в связи с указанными фактами она оставляет за собой право принимать соответствующие меры в соответствии с национальным законодательством", - отметили в ведомстве.
Напомним, в декабре прошлого года стало известно, что Азербайджан выразил протест Франции из-за резолюции парламента о санкциях против Баку. МИДом Азербайджана французскому дипломату было заявлено, что резолюция является очередной провокацией Парижа против Баку, информирует ТАСС.
22.11.2023, 17:52 78501
Китай выдвинул инициативу по международному научно-техническому сотрудничеству
Инициатива призывает к совершенствованию глобального научно-технического управления
Фото: russian.news.cn
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Пекин. 22 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Китай впервые выдвинул инициативу по международному научно-техническому сотрудничеству на конференции по научно-техническим обменам в рамках "Пояса и пути", которая прошла с 6 по 7 ноября в городе центрального подчинения Чунцин на юго-западе Китая.
Инициатива призывает продвигать и претворять в жизнь концепцию открытого, честного, справедливого и недискриминационного международного сотрудничества в области науки и технологий с соблюдением принципа, который гласит, что "наука не имеет границ и служит на благо всему человечеству", и объединять усилия для построения глобального научно-технического сообщества.
Инициатива также призывает к совершенствованию глобального научно-технического управления, усилению защиты прав интеллектуальной собственности, глобальному сотрудничеству в области технологических инноваций и построению глобальной инновационной сети.
Инициатива подчеркивает важность свободного перемещения по всему миру кадров и ресурсов в сфере технологических инноваций, укрепления сотрудничества и обменов между талантливыми кадрами. Она выступает за равное участие всех стран и научно-исследовательских организаций в международном научно-техническом сотрудничестве.
Инициатива также ратует за укрепление углубленного взаимодействия и взаимного обучения между организациями, занятыми в сфере технологических инноваций, за поиск новых взаимовыгодных и обоюдовыигрышных моделей глобального сотрудничества в этой области.
В настоящее время во всем мире ускоряются невиданные за столетие важные изменения, человеческое развитие сталкивается со все более серьезными вызовами", - заявил министр науки и технологий КНР Инь Хэцзюнь.
По его словам, человеческое общество сейчас нуждается в международном сотрудничестве и открытых обменах больше, чем когда-либо, и должно искать решения глобальных проблем посредством сотрудничества в области технологических инноваций, чтобы справиться с вызовами эпохи и содействовать мирному развитию, сообщает информационное агентство "Синьхуа".
Как свидетельствуют официальные данные, опубликованные на конференции, Китай подписал межправительственные соглашения о научно-техническом сотрудничестве более чем с 80 странами - партнерами по инициативе "Пояса и пути". Он также построил более 50 совместных лабораторий в рамках "Пояса и пути", работающих в таких областях, как здравоохранение, транспорт, материаловедение и энергетика, создал свыше 20 демонстрационных центров сельскохозяйственных технологий и более 70 промышленных парков в странах - участницах инициативы "Пояса и пути".
14.11.2023, 14:14 147261
Десятки казахстанцев и членов их семей смогут покинуть сектор Газа через Египет
Фото: russian.news.cn
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Астана. 14 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Главное управление погранпереходов и границ сектора Газа опубликовало списки, в которых числятся 122 казахстанца и члены их семей, которым разрешат покинуть сектор Газа через Египет.
В списке, опубликованном главным управлением пограничных переходов сектора Газа, в разделе "Казахстан" числятся 65 граждан Казахстана и 65 палестинцев - членов их семей. Указанные лица во вторник, 14 ноября, могут быть эвакуированы через КПП "Рафах" на границе с Египтом.
Для этого им необходимо явиться на указанным КПП в 07.00 по местному времени.
Напомним, эвакуацию казахстанцев из сектора Газа начали 13 ноября. На эту дату была запланирована эвакуация первой группы из 44 граждан. В эту группу входят 40 граждан Казахстана и четыре иностранца - члена их семей, сообщили в казахстанском МИД.
04.11.2023, 11:21 270911
В Непале произошло землетрясение, погибли более 120 человек
В результате землетрясения пострадали минимум сто человек
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Катманду. 4 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил, что землетрясение магнитудой 6 произошло в Непале.
Число погибших из-за землетрясения в Непале возросло до 128 человек, сообщает РИА Новости.
Как сообщает агентство Франс Пресс, в результате землетрясения пострадали минимум сто человек.
26.10.2023, 09:49 390326
В результате стрельбы в американском штате Мэн погибли 22 человека
Порядка 60 человек получили ранения
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Вашингтон. 26 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Число погибших при стрельбе в городе Льюистон в штате Мэн, США, выросло до 22, атаке подверглись три места в городе, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на данные правоохранительных органов.
Согласно предварительным данным источника в правоохранительных органах, есть информация о 22 погибших в Льюистоне, штат Мэн", - говорится в публикации журналиста издания в соцсети Х.
Уточняется, что огонь велся в трех различных местах города, включая торговый центр и бар, сообщает РИА Новости.
В городе мобилизованы полицейские, поддержку им оказывает ФБР. Стражи порядка не считают нападение терактом.
О произошедшем проинформирован президент США Джо Байден, он следит за ситуацией, заявили в Белом доме.
Устроивший стрельбу в штате Мэн Роберт Кард является оружейным инструктором, у него есть проблемы с психическим здоровьем, он уже угрожал совершить подобное, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на источники.
Подозреваемый проходил военную службу и является инструктором по огнестрельному оружию... у него также есть проблемы с психическим здоровьем, включая двухнедельное пребывание этим летом в психиатрической лечебнице после того, как он якобы угрожал устроить стрельбу в учреждении Национальной гвардии", - говорится в сообщении телеканала со ссылкой на источники.
Согласно данным организации Gun Violence Archive (GVA), собирающей сведения обо всех инцидентах с применением огнестрельного оружия в стране, массовая стрельба в Льюистоне унесла наибольшее число человеческих жизней среди всех аналогичных случаев за 2023 год.
23.10.2023, 18:42 427031
Полиция Испании изъяла вывезенные с Украины украшения на 60 миллионов евро
Изъятые золотые украшения имеют историческую ценность
Фото: unsplash.com
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Мадрид. 23 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Правоохранительные органы Испании изъяли в Мадриде 11 золотых изделий стоимостью более 60 миллионов евро, относящиеся к историческому наследию Украины и незаконно вывезенные из страны.
Агенты Национальной полиции в ходе совместной операции со службой безопасности Украины изъяли в Мадриде 11 золотых изделий стоимостью более 60 миллионов евро, относящиеся к историческому наследию Украины", - цитирует РИА Новости сообщение полиции Испании.
Уточняется, что агенты правоохранительных органов арестовали пять человек, троих испанцев и двух украинцев, тем самым ликвидировав преступную сеть, занимавшуюся незаконным вывозом культурных ценностей с Украины.
Изъятые предметы представляли собой золотые украшения, имеющие важную историческую роль. Для того чтобы отмыть происхождение изделий, преступники сопровождали их документами на украинском, английском и испанском языках, подтверждающими их принадлежность к Украинской православной церкви. В то же время они передали право собственности и право распоряжаться ими основному подследственному - православному священнику, проживающему в Мадриде.
Первое изделие было изъято следователями в 2021 году. Это был золотой пояс с головами баранов, который хранился в сейфе в Мадриде и который главный подозреваемый продал в частном порядке мадридскому бизнесмену", - пояснили в полиции.
Расследование проводилось в сотрудничестве с атташе по внутренним делам в Болгарии, Украине, Албании, Северной Македонии и на Кипре, а также с отделом международного сотрудничества.
Ранее из Украины пытались вывезти ценные документы ХІХ-ХХ веков и фарфоровые скульптурки, сообщает rbc.ua.
20.10.2023, 12:09 470501
Старинная греческая церковь разрушена в результате израильских бомбардировок в Газе
Также во время бомбардировок погибла девочка и несколько человек получили ранения
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Газа. 20 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В результате израильских бомбардировок в Газе разрушена греческая православная церковь Святого Порфирия, погибла девочка и ранены несколько человек.
В церкви находились около 50 человек, большинство из которых - дети и женщины. По предварительной информации, погибла девочка", - сообщает ТАСС со ссылкой на МВД Газы.
В МВД также подтвердили, что в результате удара ранения получили несколько человек, укрывавшихся в церкви.
По данным другого источника Al Jazeera, в Газе при бомбардировке церкви погибли по меньшей мере 2 человека и десятки получили ранения.
На днях в результате удара по больнице в Газе погибло более 500 человек.
Президент Палестины Махмуд Аббас объявил трехдневный траур. Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх, комментируя этот инцидент, призвала Израиль соблюдать "законы войны" при проведении операций. В свою очередь президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил ЦАХАЛ в обстреле больницы. Он также призвал остановить это "беспрецедентное злодеяние". В МИД Турции также назвали этот инцидент "варварским нападением", за которое виновные неизбежно понесут ответственность по международному праву.
18.10.2023, 12:24 509831
США, Китай и Россия названы самыми могущественными странами мира
Фото: Depositphotos
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Астана. 18 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Соединенные Штаты Америки, Китай и Россия названы самыми могущественными странами мира в 2023 году.
Среди шести атрибутов, связанных с мощью страны, наибольший из возможных баллов - 100 - США получили по критерию о международных альянсах. У Китая выделяются такие атрибуты, как экономическое влияние и обладание сильным экспортом. Россия в свою очередь получила оценки в 100 баллов по атрибутам лидерства, политического влияния и силы армии. При этом суммарные баллы ожидаемо были выше всего у США, отмечает ranking.kz.
В десятку самых могущественных стран также вошли Германия, Великобритания, Южная Корея, Франция, Япония, Саудовская Аравия и ОАЭ.
Всего в рейтинг попали 87 стран. Казахстан, к слову, занял 50-е место по уровню могущества в мире, оказавшись между Ливаном и Узбекистаном. Стоит отметить, что Украина расположилась на 14-м месте, а Израиль - на 11-м. Последние места в рейтинге получили страны Балтии - Эстония и Латвия, а также Словакия", - сообщили аналитики.
Отмечается, что рейтинг был составлен на основе опроса, проведенного среди 17,2 тысячи человек в 36 странах мира. Все страны оценивались по каждому из 73 критериев на основе совокупности индивидуальных ответов.
Чем больше страна воспринималась как пример определенной характеристики по отношению к среднему значению, тем выше был показатель атрибута этой страны, и наоборот. Эти оценки были преобразованы в шкалу, которую можно сравнивать по всем направлениям", - пояснили аналитики.
Чтобы попасть в рейтинг, страна должна была соответствовать четырем контрольным критериям:
- топ-100 стран по объему валового внутреннего продукта за любой год с 2017-го по 2021-й, по данным Всемирного банка;
- топ-100 стран по притоку прямых иностранных инвестиций за любой год с 2017-го по 2021-й, по данным Всемирного банка;
- топ-100 стран по доходам от международного туризма или туристическим прибытиям за любой год с 2017-го по 2021-й, по данным Всемирного банка;
- топ-150 стран в Индексе человеческого развития ООН за любой год с 2017-го по 2021-й.
Страны, которые не достигли всех четырех контрольных показателей, а также страны, не представившие эти статистические данные, не были включены в исследование.
Подчеркивается, что самые могущественные государства определялись через подрейтинг "Сила", основанный на равновзвешенном среднем балле шести характеристик страны, связанных с мощью: лидерства, экономического влияния, сильного экспорта, политического влияния, сильных международных альянсов и сильной армии.
Самые могущественные страны мира постоянно доминируют в заголовках новостей, беспокоят политиков и формируют глобальные экономические модели. Их внешняя политика и военные бюджеты тщательно отслеживаются. Когда они дают обещания, по крайней мере некоторые члены международного сообщества верят (или опасаются), что такие обещания будут сдержаны. Эти страны проецируют свое влияние на мировую арену", - пояснили аналитики.
Ранее Россия заняла пятое место в списке самых влиятельных стран Азиатского региона, информирует ТАСС.
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