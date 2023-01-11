10.01.2023, 13:31 3946
В Перу 17 человек погибли в ходе антиправительственных протестов
Участники манифестаций требуют отставки президента Дины Болуарте
Фото: Кадр из видео
Рассказать друзьям
Лима. 10 января. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Хульяка погибли не менее 17 человек, 52 пострадали в ходе антиправительственных демонстраций протеста, сообщает система здравоохранения провинции Сан-Роман.
Ранее медики сообщали о гибели 12 человек в ходе столкновений. В новом отчете, опубликованном на странице системы здравоохранения в Facebook, появилась информации о еще пяти погибших, информирует ТАСС.
Столкновения между протестующими и полицией у аэропорта в Хульяке начались 6 января. Участники манифестаций требуют отставки президента Дины Болуарте и проведения новых выборов главы государства. Премьер-министр Альберто Отарола сообщил, что во вторник в Пуно отправится делегация для проведения диалога с манифестантами.
После отстранения от власти президента Педро Кастильо 7 декабря 2022 года в Перу начались масштабные акции протеста. Их участники перекрывали дороги, занимали аэропорты, штурмовали здания органов власти и силовых структур. В столкновениях в декабре прошлого года погибли около 30 человек, сотни пострадали.
новости по теме
08.01.2023, 22:18 9941
Китай отменяет антиковидные ограничения для туристов
Фото: Синьхуа
Рассказать друзьям
Пекин. 8 января. KAZAKHSTAN TODAY - Китай снимает некоторые ограничения, действовавшие с начала пандемии, сообщает Национальная комиссия здравоохранения Китая.
С 8 января 2023 года от выезжающих в Китай потребуют сдать ПЦР-тест на коронавирус за 48 часов до рейса в КНР, они должны будут сообщить о своем результате при заполнении декларации о состоянии здоровья. По приезде в Китай больше не нужно проходить централизованную изоляцию и несколько ПЦР-тестирований, информирует РИА Новости.
Лицам с отрицательным результатом теста не требуется обращаться за "кодом здоровья" в китайские дипмиссии, а тем, у кого тест окажется положительным, рекомендуется отложить свою поездку до выздоровления.
В декабре прошлого года КНР начала активно послаблять свою антиковидную политику, которая на протяжении почти трех лет оставалась самой жесткой в мире, негативно влияя на экономику, глобальные производственные и логистические цепочки, туризм и межгосударственные обмены. Значительная корректировка мер произошла после волны протестов в крупнейших мегаполисах страны с требованием снять локдауны, прекратить регулярное масштабное ПЦР-тестирование, а также начать политику смягчения противоэпидемиологических мер.
Власти Китая выбрали путь постепенного снятия ограничений, которое повлекло за собой резкий всплеск заболевания по всей стране. Сначала отменили требования о предоставлении отрицательного ПЦР-теста в транспорте и общественных местах, зараженным, которые переносят заболевание бессимптомно или в легкой форме, разрешили оставаться на домашней изоляции, хотя раньше всех с положительных тестом и даже лиц, близко контактировавших с зараженным, помещали в централизованный карантин, из-за чего китайское общество почти три года постоянно жило в страхе попасть в ковидный центр или стать причиной локдауна в своем жилом комплексе или районе. Вместе с тем отменили штрафы для выполняющих международные рейсы авиакомпаний, согласно которым при обнаружении зараженных на рейсе его выполнение приостанавливалось на срок от одной до четырех недель.
Заявление о наиболее важных корректировках комитет по вопросам здравоохранения КНР выпустил 26 декабря, согласно которому с учетом снижения патогенности коронавируса и текущей эпидемиологической ситуации внутри страны Китай с 8 января 2023 года начнет реагировать на COVID-19 с помощью мер, направленных против инфекционных заболеваний категории В, а не категории А, а само заболевание в Китае теперь станут называть "новой коронавирусной инфекцией", а не "новой коронавирусной пневмонией".
Тем временем в Таиланде, напротив, ужесточают меры для прибывающих в страну.
По информации Bangkok Post, с воскресенья каждый путешественник, намеревающийся въехать в страну, должен будет представить на стойке авиакомпании перед вылетом сертификат вакцинации минимум на две прививки двухкомпонентными вакцинами или одну прививку однокомпонентной вакциной, входящей в список разрешенных для въезда вакцин, причем прививки должны быть сделаны как минимум за 14 дней до предполагаемого въезда в Таиланд. Сертификаты будут подлежать повторной проверке на паспортном контроле в Таиланде, добавляет издание. Невакцинированные путешественники, переболевшие COVID-19 и выздоровевшие не позднее чем за семь дней до прибытия в Таиланд и не ранее чем за шесть месяцев до прибытия, должны будут предъявить справки, выданные медицинским учреждением, в котором они лечились.
Напомним, по словам главного санврача Казахстана Айжан Есмагамбетовой, в Казахстане введение каких-либо ограничительных мер как при въезде в страну, так и при выезде в любые страны мира, в том числе в КНР, не планируется.
03.01.2023, 17:58 25996
Выход Турции из Стамбульской конвенции о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин признали законным
По мнению турецких экспертов, теперь эта конвенция используется западными активистами как пропаганда однополых браков
Рассказать друзьям
Анкара. 3 января. KAZAKHSTAN TODAY - Государственный совет по административным апелляциям (İDDK) признал решение о выходе из Стамбульской конвенции соответствующим закону.
Совет большинством голосов принял решение отклонить возражения о том, что выход из конвенции противоречит закону.
Там уточнили, что после того, как İDDK принял решение о выходе из соглашения, Турция официально вышла из Стамбульской конвенции, информирует Lenta.ru.
Турция отозвала свою подпись под соответствующим документом 20 марта, при этом руководство страны пообещало бороться за права женщин в соответствии со "своими традиционными ценностями".
Конвенция о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и с домашним насилием была принята в 2011 году. Она определяет психологическое, физическое и сексуальное насилие, а также принудительные аборт, брак и стерилизацию как уголовные преступления.
Это международная конвенция, которую первой ратифицировала именно Турция. Однако спустя годы Эрдоган заявил, что посыл конвенции изменили и теперь он несовместим с семейными ценностями страны.
По мнению турецких экспертов, теперь эта конвенция используется западными активистами как пропаганда однополых браков, информирует Sputnik Казахстан.
Документ подписали 47 государств, но ратифицировали лишь 33.
02.01.2023, 12:39 32256
Лула да Силва принял присягу президента Бразилии
Фото: sovross.ru
Рассказать друзьям
Бразилия. 2 января. KAZAKHSTAN TODAY - В столице Бразилии прошла инаугурация Луиса Инасиу Лулы да Силвы на пост президента. Лула принял президентскую присягу в конгрессе.
В стране царит карнавальное настроение, десятки тысяч людей вышли на улицы бразильской столицы, сообщает Русская служба BBC.
В своей речи перед членами конгресса Лула заявил, что получает разоренную страну, куда вернулся голод. Он обвинил своего предшественника на президентском посту в том, что при нем правительство исчерпало ресурсы, необходимые для систем образования, здравоохранения и для сохранения лесов, а также подорвало основные права человека в стране.
Напомним, в октябре 2022 года бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва (2003-2011) в третий раз возглавит Бразилию на период 2023-2027 годы - во втором туре выборов он набрал 50,9% голосов. По итогам подсчета 100% голосов избирателей результат Лулы да Силвы составил 50,9%. За его соперника, действующего президента Жаира Болсонару, отдали голоса 49,1% пришедших на выборы
Луис Инасиу Лула да Силва назвал своими первоочередными задачами борьбу с голодом и неравенством, восстановление диалога между ветвями власти, климат и проблемы экологии.
Наше самое неотложное обязательство - снова покончить с голодом. Мы не можем считать нормальным, что миллионам мужчин, женщин и детей в этой стране нечего есть или что они потребляют меньше калорий и белка, чем необходимо. Бразилия больше не может жить с этой огромной бездонной пропастью, с этой стеной из бетона и неравенства, которая разделяет Бразилию на неравные части, которые невозможно признать", - написал политик в своем блоге после того, как был объявлен избранным президентом.
Политик отметил, что правительству необходимо возобновить диалог с законодательной и судебной властью "без попыток отстранять, вмешиваться, контролировать, кооптировать, но стремясь восстановить гармоничное и республиканское сосуществование между тремя ветвями власти".
По словам Лулы, будущее правительство собирается восстановить доверие к стране, ее предсказуемость и стабильность, чтобы инвесторы могли снова поверить в Бразилию.
31.12.2022, 19:25 39796
В Кыргызстане женщина разочаровалась в праздновании Нового года и сожгла елку на площади
ЧП произошло минувшей ночью на городской площади Майлуу-Суу
Рассказать друзьям
Бишкек. 31 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Майлуу-Суу женщина сожгла елку на городской площади, сообщает 24.kg.
По информации УВД Джалал-Абадской области, по подозрению в совершении преступления задержана 34-летняя местная жительница С.А.
По словам подозреваемой, она не верит в Новый год. Сжечь елку женщина решила, чтобы люди не фотографировались около нее и не верили в этот праздник. Ведется следствие", - рассказали в ведомстве.
Возбуждено уголовное дело по статье "Уничтожение или повреждение чужого имущества" УК КР.
29.12.2022, 18:11 48961
Перуанские шаманы назвали дату окончания конфликта на Украине
Предсказание сделали накануне, во время новогоднего ритуала на холме Сан-Кристобаль в перуанской столице Лиме
Фото: vkontakte/karagaicom
Рассказать друзьям
Лима. 29 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - По предсказаниям перуанских шаманов, мирное соглашение по Украине будет заключено до августа 2023 года.
Предсказание сделали накануне, во время новогоднего ритуала на холме Сан-Кристобаль в перуанской столице Лиме, сообщает РИА Новости со ссылкой на Reuters.
До августа будет подписано мирное соглашение (...) хотя будут моменты, связанные с применением силы в эти дни или месяцы, но затем все успокоится, придет мир, спокойствие, вот что мы увидели", - цитирует агентство одного из шаманов Клеофе Седано.
Помимо этого, шаманы предсказали на следующий год сильное землетрясение в северной части Америки, возможно, в США, а также другие климатические бедствия.
28.12.2022, 13:25 53376
Россия запретила экспорт своей нефти по потолку цен с 1 февраля
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Москва. 28 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Россия с 1 февраля 2023 года запретила поставки российской нефти по потолку цен, дату по нефтепродуктам определит правительство РФ, следует из соответствующего указа президента России Владимира Путина.
Запрещаются поставки российской нефти и нефтепродуктов иностранным юридическим лицам и физическим лицам при условии, что в контрактах на эти поставки прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены ", - говорится в документе.
Отмечается, что указ о спецмерах вступает в силу с 1 февраля 2023 года и действует до 1 июля 2023 года.
Между тем после указа Путина стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures выросла на 1,86%, достигнув $85,48 за баррель, сообщает РБК.
На таких уровнях Brent в последний раз торговалась 5 декабря текущего года.
Ранее эксперты SberCIB (инвестиционное подразделение "Сбера") предупреждали, что в случае введения ответных мер со стороны России "на нефтяном рынке может усилиться обеспокоенность по поводу стабильности поставок", - пишет сайт.
Тем временем во Франции и Швеции уже прогнозируют неприятные последствия для Запада от установления потолка цен.
В частности, читатели французской газеты Le Figaro заявляют, что ограничение поставок российской нефти приведет к росту цен на международных рынках, сообщает РИА Новости.
Цель ограничить финансы России иллюзорна. Мера по ограничению поставок российской нефти касается только Запада и приведет к росту цен на международных рынках. Россия уже переключилась на поставки в Китай и Индию (1/3 населения мира)", - указал комментатор с ником Jolo la Trompette.
Это предсказуемое решение свидетельствует о том, что у России есть другие клиенты, которые могут заменить ЕС (….) некоторые эксперты в этой области предупреждали о том, как легко России обойти западные меры и какую опасность они представляют для ЕС", - заметил TIESSE DI HOYE.
Ограничение цен на нефть со стороны ЕС поставит европейскую экономику на колени… это нелепая мера", - выразил уверенность enreve.
По сути, это ничего не меняет. Санкции ЕС о введении приемлемого ценового потолка никак не повлияли на россиян. С другой стороны, ЕС будет вынужден покупать нефть у саудовцев или американцев. Вопрос только в том, какой ценой", - заметил rococolag.
Такого же мнения придерживается шведский аналитик банка Handelsbanken Кристиан Копфер, слова которого цитирует агентство.
Я думаю, что нам придется и дальше жить со значительно более высокими ценами, чем мы привыкли", - заявил Копфер в интервью шведскому телеканалу SVT.
Напомним, нефтяные санкции стран Запада вступили в силу 5 декабря. Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю. Также с 5 декабря вступил в силу запрет на морские поставки российской нефти в страны Евросоюза. Под новые санкции ЕС не попадает экспорт нефти из Каспийского трубопроводного консорциума.
24.12.2022, 12:20 68211
Названы участники военно-биологических проектов США
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Москва. 24 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Минобороны России назвало новых ключевых участников военно-биологических проектов Соединенных Штатов Америки.
Ранее мы представляли материалы, подтверждающие участие Хантера Байдена и его фонда Rosemont Seneca, а также других подконтрольных Демократической партии США структур в финансировании основных подрядчиков Пентагона, осуществляющих деятельность на территории Украины. Было показано, насколько глубоко сын действующего президента США Хантер Байден вовлечен в финансирование подконтрольной минобороны США компании Metabiota", - цитирует РИА Новости начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игоря Кириллова.
При этом некоторые участники закрытых проектов до сих пор остаются в тени, хотя и выступают ключевыми фигурантами украинской военно-биологической программы, подчеркнул он.
Среди них бывший директор DTRA Кеннет Майерс, исполнительный вице-президент подконтрольного ЦРУ венчурного фонда In-Q-Tel Тара О'Тул, экс-глава Центра по контролю и профилактике заболеваний в США Томас Фриден, бывший директор Национальных институтов здравоохранения Фрэнсис Коллинс, занимавший должность исполнительного директора Мемориального института Battelle, Джеффри Водсворт, главный научный сотрудник и президент отдела международных исследований, разработок и медицины компании Pfizer, и многие другие", - перечислил Игорь Кириллов.
Он объяснил, что все они так или иначе получают выгоду от биологических проектов Пентагона и связаны с демократической партией США, лидеры которой выступают идейными вдохновителями военно-биологических исследований и создателями тайных схем по отмыванию денежных средств в интересах узкого круга представителей американской элиты.
Именно этим людям стоит задать вопрос, почему средства налогоплательщиков тратятся на незаконные военно-биологические исследования на Украине и в других странах по всему миру, резюмировал он.
Как следует из слайдов к брифингу, речь идет о главном научном сотруднике и президенте отдела международных исследований Pfizer Михаэле Дольстене. Кроме того, в этом перечне присутствует специалист по военной медицине Энтони Маккуин (командир объекта Форт-Детрик, где ведутся биологические исследования в интересах Пентагона и где размещено командование медицинских проектов и разработок армии США).
Согласно материалам, Кеннет Майерс разработал и реализовал план создания сети биолабораторий на территории стран бывшего СССР. Тара О'Тул в 2001 году разработала сценарий учений "Темная зима", посвященных симуляции террористической атаки с использованием биологического оружия. Томас Фриден принимал участие в изучении вспышки лихорадки Эбола в Западной Африке в 2014 году. Фрэнсис Коллинс подавлял мнения ученых об искусственном происхождении COVID-19.
Корпорация Battelle Memorial Institute оказывала консалтинговые услуги Пентагону по созданию биолабораторий на постсоветском пространстве. Подразделение компании в Форт-Детрике участвовало в проведении биологических исследований в интересах Пентагона. Михаэль Дольстен отвечает за полный цикл производства медпрепаратов, в том числе вакцины от коронавируса. Командование медицинских исследований и разработок армии США проводило неэтичные секретные опыты над животными, изучая на них действия оружия в 2020 году.
Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) - структура в области общественного здравоохранения минздрава США. Национальные институты здравоохранения (NIH) - структура департамента здравоохранения США, главный центр правительства США, отвечающий за исследования в области здравоохранения и биомедицины.
Также начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов заявил, что Пентагон переносит незавершенные в рамках украинских проектов исследования в страны Центральной Азии и Восточной Европы.
По имеющейся информации, Пентагон активно переносит незавершенные в рамках украинских проектов исследования в государства Центральной Азии и Восточной Европы. Параллельно наращивается сотрудничество Минобороны США с государствами Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона - Кенией, Камбоджей, Сингапуром, Таиландом", - цитирует ТАСС Игоря Кириллова.
По его мнению, особый интерес для американского военного ведомства представляют государства, на территории которых уже есть лаборатории с высоким уровнем биологической изоляции.
Напоминаем, что обнародованы новые сенсационные данные о биолабораториях США.
23.12.2022, 21:28 69616
Правительство РФ направило более 200 млн рублей на содержание Байконура
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Москва. 23 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Правительство России направило более 203 млн рублей на содержание объектов инфраструктуры Байконура, связанных с арендой космодрома.
В соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 21 федерального закона "О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" направить бюджетные ассигнования, предусмотренные Минфину России по подразделу "Исследование и использование космического пространства" раздела "Национальная экономика" классификации расходов бюджетов, в размере 203 668 тысяч рублей Минфину России на предоставление в 2022 году дотации на содержание объектов инфраструктуры города Байконура, связанных с арендой космодрома Байконур, в рамках комплекса процессных мероприятий "Выполнение международных обязательств" государственной программы Российской Федерации "Космическая деятельность России", - говорится в тексте распоряжения.
Читаемое
11.01.2023, 08:37Взрыв газа в многоэтажке Караганды не подтвердился 11.01.2023, 09:197006В Костанае из-за аварии на водопроводе подтоплен частный сектор 11.01.2023, 08:126436Конституционный суд признал утратившим силу закон "О Первом Президенте" 11.01.2023, 09:425566В Алматы за сутки произошло более 150 ДТП 11.01.2023, 09:543691ВВП Казахстана по итогам 2022 года вырос на 3,1% 05.01.2023, 17:35132846Новые полномочия обсудил Токаев с омбудсменом по правам человека 05.01.2023, 17:14132306Суд над Сериком Кудебаевым начался в Талдыкоргане 05.01.2023, 15:57130176Асылов опроверг слухи об обезглавленных полицейских во время январских беспорядков 05.01.2023, 14:18129026В РК выявили теневой оборот нефтепродуктов на сумму свыше 15 млрд тенге 05.01.2023, 11:03124726Действия криминального авторитета Джумагельдиева контролировались куратором из КНБ - Генпрокуратура 01.01.2023, 00:40210106Обзор основных событий 2022 года по версии Kazakhstan Today 20.12.2022, 16:55199141Тело новорожденного ребенка обнаружили в Актобе 29.12.2022, 14:18192011В колонии Актобе осужденный распространял радикальную идеологию 20.12.2022, 14:49190646В Костанае из-за порыва на теплосети без тепла остались 30 жилых домов 19.12.2022, 15:18187066В полиции озвучили причину ДТП с волейбольной командой в Актюбинской области
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
В Казахстане запреты на деятельность и создание передвижных зверинцев, контактных зоопарков, передвижных океанариумов и передвижных выставок животных вступят в силу лишь в 2025 году. Считаете ли вы, что в РК следует ускорить введение запрета на контактные зоопарки и привлечь к ответственности их собственников за жестокое обращение с животными?