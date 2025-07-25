24.07.2025, 14:35 6346
В России потерпел крушение пассажирский самолет
Фото: Depositphotos
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Москва. 24 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В России в Амурской области потерпел крушение пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
Воздушное судно совершало рейс из Благовещенска в Тынду. На поиски самолета вылетело поисково-спасательное воздушное судно Росавиации. В район поиска выдвинулась наземная поисково-спасательная команда аэропорта Тында", - сообщил он в своем телеграм-канале.
Между тем в МЧС России сообщили, что вертолет Ми-8 Росавиации обнаружил горящий фюзеляж самолета.
Ранее в Подмосковье упал легкомоторный самолет.
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24.07.2025, 10:36 7931
В Стамбуле прошел третий раунд российско-украинских переговоров
Делегации обсудили меморандумы по урегулированию, которыми обменялись на прошлой встрече полтора месяца назад
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Стамбул. 24 июля. KAZAKHSTAN TODAY - 23 июля в Стамбуле во дворце Чираган состоялся третий раунд прямых переговоров между Россией и Украиной. На них делегации обсудили меморандумы по урегулированию, которыми обменялись на прошлой встрече полтора месяца назад, сообщает РБК.
Россия состав своей делегации не меняла - он такой же, как и на первых двух раундах. В переговорную группу вошли четыре человека во главе с помощником президента Владимиром Мединским, еще четыре человека вошли в экспертную. Украинскую делегацию по-прежнему возглавляет Рустем Умеров, который неделю назад покинул пост министра обороны и был назначен секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО); в делегацию вошли представители МИДа, Вооруженных сил Украины (ВСУ), Службы безопасности Украины (СБУ) и разведки.
Переговоры продлились около полутора часов. Глава российской делегации помощник президента Владимир Мединский обозначил, что предложила Москва.
Во-первых, чтобы сэкономить время и деньги налогоплательщиков, сформировать в составе наших делегаций три рабочих группы, которые будут работать в режиме онлайн, - сообщил он журналистам. - Это будет рабочая группа по политическим вопросам, рабочая группа по гуманитарным вопросам и рабочая группа по военным вопросам в составе соответствующих специалистов военных ведомств".
Другое предложение - объявлять на линии соприкосновения короткие, по 24-48 часов, перемирия "для того, чтобы была возможность для санитарных команд забрать раненых, чтобы была возможность у командиров забрать трупы своих бойцов". Такое предложение Мединский объяснил тем, что "сейчас в так называемой серой зоне из-за опасности постоянного доминирования FPV-дронов санитарные команды подвергаются слишком большому риску, эвакуируя раненых".
По словам главы российской делегации, на переговорах обсуждалось возвращение в том числе и гражданских лиц - в частности, 30 человек из Курской области, которые "удерживаются Украиной". Стороны продолжают обмен телами погибших военных - как сказал Мединский, Москва вернула Киеву 7 тыс. тел, получила "некоторое небольшое количество своих" и готова передать еще 3 тыс. тел. Тем временем Минобороны России сообщило, что 23 июля Москва и Киев провели очередной обмен военнопленными.
Что касается встречи президентов, то для нее необходимо проработать мирное соглашение. "На этой встрече надо не обсуждать соглашение, а ставить точку, подписывать; как у нас говорят, конец - делу венец", - сказал Мединский и выразил надежду на то, что стороны проведут четвертый раунд переговоров. Он отметил, что позиции сторон по направленным друг другу меморандумам "достаточно далеки", но контакты по ним будут продолжены.
Об итогах с украинской стороны рассказали глава делегации Рустем Умеров и член делегации, представитель МИД Георгий Тихий. По словам Умерова, Киев предложил Москве провести до конца августа встречу президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина, и чтобы при этом присутствовали президенты Турции и США Реджеп Тайип Эрдоган и Дональд Трамп.
Почему мы настаиваем на встрече - в России есть один человек, который принимает решения. Если нужно принять важные решения, как остановка огня, это лицо должно присутствовать", - сказал Тихий, отметив, что предложение о встрече - постоянное и реализовать его можно в любой момент.
Киев также заявил, что готов прекратить огонь, в том числе удары по критической и гражданской инфраструктуре, и ожидает того же от Москвы. Кроме того, стороны договорились продолжить обмен людьми, которые находятся в плену более трех лет. По словам Умерова, речь идет об обмене 1,2 тыс. человек.
Меморандум России состоит из трех разделов:
1. Основные параметры урегулирования. Здесь речь идет о территориях (признание Крыма и четырех областей частью России), нейтралитете Украины и подтверждении ею безъядерного статуса, обеспечении прав русскоязычных на Украине, сокращении численности ВСУ и т.д.
2. Два варианта прекращения огня.
3. Последовательность шагов и сроки их осуществления.
Меморандум Украины включает пять разделов:
1. Ключевые принципы урегулирования.
2. Следующий шаг - согласование прекращения огня и встречи лидеров.
3. Прекращение огня.
4. Меры укрепления доверия - в частности, продолжение обменов по принципу "всех на всех".
5. Встреча лидеров.
20.07.2025, 12:17 43586
Во Вьетнаме при крушении круизного судна погибли 37 человек
11 человек спасены, еще 5 числятся пропавшими
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Ханой. 20 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В минувшую субботу во Вьетнаме перевернулось круизное судно с 53 людьми на борту, погибли более 30 человек.
Во Вьетнаме в результате шторма перевернулось туристическое судно Wonder Sea, сообщает издание VnExpress.
К настоящему времени известно о 37 погибших, 11 человек спасены, еще пятеро числятся пропавшими без вести.
Сообщается, что судно должно было отвезти туристов на острова. Во время плавания на лодку внезапно обрушился шторм. Сильный ветер накренил и перевернул 24-метровое судно, в результате чего все пассажиры и экипаж оказались в воде.
19.07.2025, 17:56 54476
В Лос-Анджелесе автомобиль врезался в толпу: свыше 20 человек пострадали
Фото: unsplash.com
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Вашингтон. 19 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Лос-Анджелесе свыше 20 человек пострадали в результате наезда автомобиля на толпу, сообщили в городской пожарной службе.
Примерно десять человек находятся в стабильном состоянии, но до пяти человек попали в больницу в критическом состоянии. При этом пожарная служба пока не приводит других деталей случившегося", - информирует gazeta.ru со ссылкой на New York Times.
Напомним, в прошлом году в Германии автомобиль въехал в толпу на рождественской ярмарке.
19.07.2025, 15:00 56656
Подпольную террористическую ячейку подразделения ИГИЛ выявили в Узбекистане
В отношении организатора и трех активных членов группы возбуждены уголовные дела
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Ташкент. 19 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Узбекистане в ходе оперативного мероприятия выявили подпольную ячейку подразделения ИГИЛ* в городе Намангане, сообщает служба государственной безопасности Узбекистана.
При проведении обысков по адресам проживания 16 членов ячейки в качестве вещественных доказательств были изъяты 37 мобильных телефонов, 51 единица религиозной литературы без указания издателя, 40 DVD-дисков, 4 флеш-карты, а также ноутбук и планшет", - заявили в ведомстве.
Подчеркивается, что в настоящее время в отношении организатора и трех активных членов группы возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям Уголовного кодекса с применением меры пресечения в виде заключения под стражу.
В отношении остальных членов группы проведено дознание", - добавили в службе госбезопасности.
*ИГИЛ - запрещенная в РК организация.
Напомним, с начала года в Казахстане более 60 человек осуждены за террористические и экстремистские преступления.
18.07.2025, 13:50 71251
Во французском городе Драпе переименовали названную в честь Сталинграда улицу
Сталинградская битва стала моральным и стратегическим переломом всей Второй мировой войны
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Париж. 18 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Во французском городе Драпе решили переименовать названную в честь Сталинграда улицу, сообщает пресс-служба посольства России во Франции.
С негодованием узнали о решении властей французского города Драпа переименовать улицу, названную в честь Сталинграда. Поражает цинизм одного из аргументов, который привела в обоснование данного решения заместитель мэра города Рюсо, о том, что Сталинградская битва якобы не имеет значения для истории Франции. Подобные высказывания - не просто искажение фактов, но и попытка переписать историю", - заявили в посольстве.
В пресс-службе напомнили, что под Сталинградом советскими войсками было нанесено решающее поражение силам Вермахта, во многом предопределившее крах нацистской Германии и освобождение Европы от нацизма.
Кстати говоря, именно там были разбиты и те немецкие дивизии, которые в 1940 году маршировали по улицам оккупированного Парижа. Всем уважающим себя и свою историю французам известно, что Сталинградская битва стала моральным и стратегическим переломом всей Второй мировой войны. Она вдохновила движения сопротивления во всей Европе, включая Францию, на вооруженную борьбу с немецко-фашистскими захватчиками", - добавили в посольстве.
Напомним, 83 года назад началась Сталинградская битва. Также стоит отметить, что Красная Армия во время Великой Отечественной войны сыграла решающую роль в освобождении Европы от фашистов. В частности, по данным российского исторического общества, в 1944-1945 годах Красной армией были полностью или частично освобождены территории десяти европейских стран: Румынии, Болгарии, Венгрии, Югославии, Польши, Чехословакии, Австрии, Дании, Норвегии и Германии.
15.07.2025, 19:34 107221
В Благовещенске запретили пользоваться электросамокатами
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Благовещенск. 15 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Благовещенске с 14 июля запрещено сдавать в аренду и пользоваться средствами индивидуальной мобильности (СИМ), в частности электросамокатами.
С сегодняшнего дня на территории города в полном объеме начал действовать запрет на размещение и использование средств индивидуальной мобильности (СИМ). Запрет введен в соответствии с законом, принятым Заксобранием Амурской области в конце июня, которым также вводятся штрафы за несоблюдение правил эксплуатации СИМ", - сообщил мэр амурской столицы Олег Имамеев на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
Мэр подчеркнул, что городская администрация пыталась выстроить диалог с операторами электросамокатов, но ничего из этого не вышло.
Сначала ограничили передвижение в центре, что встретило массовую поддержку горожан, уставших от хаотичного движения электросамокатов. Однако проблема не исчезла - она переместилась в другие районы города, где поток СИМ стал еще более бесконтрольным", - добавил Олег Имамеев.
Теперь за любое передвижение или размещение СИМ на территории Благовещенска будет налагаться штраф до 100 тысяч рублей по каждому факту нарушения.
Это серьезное ограничение, но иного выхода нет. Город должен быть комфортным и безопасным для всех", - добавил градоначальник.
Напомним, в мае в кулуарах сената парламента заместитель министра внутренних дел РК Игорь Лепеха сообщил, что в ведомстве разрабатывают новую меру контроля за самокатчиками - размеры идентификационных номеров на самокатах будут крупнее и заметнее.
Виновниками почти 50 ДТП стали водители электросамокатов в Казахстане. Пятерку самых частых видов ДТП замыкают случаи бокового и попутного столкновения.
13.07.2025, 14:47 129841
Франция подписала соглашение о создании государства Новая Каледония
Фото: fr.wikipedia.org
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Париж. 13 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о подписании соглашения о создании государства Новая Каледония, сообщает РБК.
Соглашение о создании государства Новая Каледония заключено в Буживале, пригороде Парижа", - пишет издание со ссылкой на Politico.
Как уточняет издание, документ предусматривает создание нового государства, частично зависимого от Франции. Предполагается, что жители Новой Каледонии получат отдельное гражданство и в связи с этим смогут быть обладателями двух паспортов. Кроме того, новому государству могут быть переданы полномочия по ведению собственной международной политики.
Однако, прежде чем документ вступит в силу, его должен одобрить французский парламент. Затем соответствующий референдум должен пройти в Новой Каледонии. Часть политических группировок, как отмечает издание, выступала за независимость Новой Каледонии, а часть - против. В итоге им удалось найти компромисс и сойтись на статусе автономии.
Новая Каледония стала территорией Франции в 1853 году. Спустя более ста лет, в 1957 году, всему коренному народу - канакам было предоставлено французское гражданство. В 2018-2021 годах на островах было проведено три референдума, в ходе которых большинство жителей решили остаться частью Франции. Последнее голосование было бойкотировано потомками коренного населения.
Как сообщает РБК, в мае 2024 года в Новой Каледонии прошли протесты из-за законопроекта, который расширяет избирательные права французов, живущих на островах. Противники документа сочли, что он может ослабить избирательные возможности коренных жителей и усилить влияние Парижа.
Протесты на островах переросли в беспорядки, погромы и столкновения с полицией. Несколько человек погибли, более 300 получили ранения. Власти Франции задействовали вооруженные силы, был введен режим ЧС. Макрон лично приезжал в Новую Каледонию, отмечает издание.
05.07.2025, 19:38 228336
Наводнение в Техасе: 24 человека погибли, 20 детей пропали без вести
Фото: кадр из видео
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Астана. 5 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Число погибших в результате сильного наводнения в Техасе выросло до 24, более 20 детей пропали без вести, сообщает The New York Times.
По данным источника, пропавшими без вести числятся более 20 детей, отдыхавших в летнем лагере.
В нескольких округах Техаса объявлено чрезвычайное положение: множество дорог разрушено, телефонные линии не работают", - пишет сайт.
На данный момент эвакуированы 237 человек.
В настоящее время спасатели ищут детей, отдыхавших в лагере Camp Mystic, расположенном недалеко от города Кервилла, в 104 км к северо-западу от Сан-Антонио.
По словам властей, поисково-спасательные операции с использованием вертолетов, дронов и лодок будут продолжаться до тех пор, пока все пропавшие не будут найдены", - сообщил источник.
В октябре прошлого года в испанской Валенсии и двух соседних регионах в результате наводнений, вызванных проливными дождями с градом, погибли по меньшей мере 95 человек.
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