В России призывают отменить ЕГЭ

Москва. 5 ноября. Kazakhstan Today - Партия "За правду" предложила провести 2 декабря акцию "День борьбы за отмену ЕГЭ" и в этот день не отправлять учеников 11 классов в школы, передает Kazakhstan Today.

Ранее в России была создана новая партия "За правду", лидером которой стал писатель Захар Прилепин. Советник председателя партии "За правду" актер Иван Охлобыстин сообщил, что партия планирует выступать за отмену Единого государственного экзамена, сообщает РИА Новости

Мы призываем 2 декабря всех родителей не отправлять своих детей на стандартные уроки в 11 классе по "натаскиванию" на ЕГЭ. Неважно, дистанционное образование или нет. В 11 классе дети не учатся, они натаскиваются на ЕГЭ", - сказал секретарь ЦК партии Николай Новичков.

Прилепин выразил мнение, что Россия за последние 30 лет потеряла лидерские позиции во многих научных школах, в числе которых химия и физика. Кроме того, по его словам, ЕГЭ создает "социальную вилку" и репетиторов для подготовки к сдаче экзамена могут нанять исключительно состоятельные семьи. Охлобыстин также подчеркнул, что у многих россиян нет материальной возможности подготовить ребенка к экзаменам, особенно если в семье несколько детей. По его словам, россиянам необходимо обозначить свое мнение, чтобы власти начали работать с этой проблемой.

В данном случае от нас требуется народное мирное волеизъявление, дабы мотивировать работу чиновников в этой области. Я уверен, что министерство просвещения об этой проблеме знает, но покуда не будет высказанного народного мнения, они что могут сделать? Поэтому наша акция - возможность проявить волю народа, чтобы чиновники могли начать предпринимать шаги", - сказал Охлобыстин.

ЕГЭ с 2009 года является в России одновременно выпускным экзаменом в школе и вступительным экзаменом в вуз. С 2015 года, чтобы получить допуск к ЕГЭ, выпускник школы должен успешно написать итоговое сочинение.

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