14.01.2025, 20:02 10001
В России произошел масштабный сбой в работе интернета
Фото: Depositphotos
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Москва. 14 января. KAZAKHSTAN TODAY - Работу российских провайдеров телекоммуникационной связи затронул крупный сбой, на перебои в функционировании интернета жалуются пользователи в Москве и Подмосковье, подключенные к разным поставщикам услуг, сообщает РБК.
Пользователи жалуются на сбои в работе мобильных приложений и интернета у мобильных операторов.
В частности, у российских пользователей не работают сайты: Google, Liveinternet, "Википедия", РЖД и другие. Проблемы есть и у сервисов мониторинга сбоев: на Downdetector.su с большой задержкой загружается только стартовая страница, "Сбой.рф" просто не открывается.
Не работают все банковские приложения, в том числе и на мобильном интернете, а также почтовый сервис Outlook.
В то же время у пользователей Сети за рубежом все страницы и сервисы загружаются нормально. Аналогично жалобы не поступают от жителей других регионов страны.
Согласно данным сервиса Downradar, проблемы есть у операторов "Акадо", "Теле-2", сайтов госуслуг и Минтруда России. Также фиксируют проблемы со связью клиенты операторов МГТС и "Ростелекома".
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13.01.2025, 17:55 29771
Ереван не собирается выходить из ЕАЭС - министр экономики Армении
Процессы, связанные с евроинтеграцией республики, он назвал параллельной повесткой
Фото: eec.eaeunion.org
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Ереван. 13 января. KAZAKHSTAN TODAY - В повестке правительства Армении нет вопроса выхода из ЕАЭС, заявил министр экономики страны Геворг Папоян.
В данный момент Армения - член ЕАЭС, и в данный момент у правительстве нет как таковой повестки выхода из ЕАЭС", - цитирует РИА Новости Папояна.
Процессы, связанные с евроинтеграцией республики, он назвал параллельной повесткой, подчеркнув, что задача властей Армении состоит в повышении конкурентоспособности и устойчивости страны.
Ранее армянское правительство поддержало законодательную инициативу прозападных сил о начале процесса присоединения республики к Евросоюзу, которую должен рассмотреть парламент.
13.01.2025, 17:35 30846
Эпидемиологи Китая заявили о доминировании гриппа в сезонной вспышке заболеваемости в КНР
Фото: Depositphotos
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Пекин. 13 января. KAZAKHSTAN TODAY - Данные еженедельного мониторинга Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний свидетельствуют, что в сезонной вспышке респираторной заболеваемости в Китае доминирует обычный грипп, а не метапневмовирусная инфекция, сообщает CGTN.
Как подчеркивают эпидемиологи, метапневмовирус - давно известный возбудитель, открытый в 2001, но циркулирующий в человеческих популяциях с середины прошлого века. У абсолютного большинства людей против него частичный иммунитет. Заболевание похоже по симптомам на респираторно-синцитиальную инфекцию, но протекает быстрее и легче.
По результатам анализа амбулаторных проб, взятых за первую неделю года, на метапневмовирус приходится чуть более 6 процентов случаев заболеваемости ОРВИ, грипп распространен заметно больше. В то же время Центр по контролю и профилактике заболеваний отмечает общее замедление динамики респираторной заболеваемости на севере страны и прогнозирует спад во второй половине января.
Если у вас постоянная высокая температура, сопровождаемая кашлем, затрудненное дыхание, перемены настроения, рвота и диарея, то нужно немедленно обратиться за медицинской помощью. Беременные женщины, пожилые и люди с хроническими заболеваниями в группе высокого риска развития тяжелых симптомов и должны обращаться за помощью как можно скорее", - заявил научный сотрудник Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний Ван Липин.
Заместитель директора Института иммунизации и профилактики пекинского центра по контролю и профилактике заболеваний Хуан Фан отмечает, что стоит придерживаться здорового образа жизни, поддерживать сбалансированную диету, делать физические упражнения для повышения сопротивляемости вирусу гриппа.
Другие меры защиты включают регулярное мытье рук, избегание прикосновений к глазам, рту и носу немытыми руками", - добавил Хуан Фан.
13.01.2025, 16:16 31786
Большинство опрошенных жителей Гренландии поддержали идею присоединения к США
57,3% заявили, что одобряют идею вхождения в состав США, 37,4% выступили против
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Астана. 13 января. KAZAKHSTAN TODAY - Более половины населения Гренландии выступают за присоединение острова к США. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного 6-11 января американской неправительственной организацией Patriot Polling, сообщает ТАСС.
Большинство респондентов (57,3%) заявили, что одобряют идею вхождения в состав США, 37,4% выступили против. Не смогли определиться с ответом 5,3% опрошенных.
В опросе приняли участие 416 жителей Гренландии.
7 января Дональд Трамп, который вступит в должность президента США 20 января, заявил, что Гренландия должна войти в состав Соединенных Штатов для защиты от китайской и российской угроз. Еще в 2019 году во время своего первого президентского срока он говорил, что США могли бы купить Гренландию, которая является территорией в составе Дании и имеет права широкой автономии. Как и тогда, власти Гренландии и Дании заявили об абсурдности этой идеи. Кроме того, Трамп активно продвигает идею присоединения Канады к США на правах 51-го штата.
11.01.2025, 14:12 63006
Бортовые самописцы южнокорейского авиалайнера прекратили запись за 4 минуты до крушения
Лайнер ударился о земляной холм с радиомаяками на бетонном фундаменте в 250 метрах от конца взлетной полосы
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Сеул. 11 января. KAZAKHSTAN TODAY - Оба черных ящика - бортовой самописец данных о полете и речевой регистратор переговоров в кабине пилотов - прекратили запись примерно за четыре минуты до крушения самолета Jeju Air в аэропорту Муан в Южной Корее, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию Министерства государственных территорий, инфраструктуры и транспорта Республики Корея.
Данные речевого самописца были извлечены, преобразованы в звуковые файлы и текст. Было установлено, что по неизвестным на данный момент причинам запись прекратилась за четыре минуты до столкновения самолета с курсо-глиссадными радиомаяками", - сообщили в ведомстве.
Лайнер ударился о земляной холм с радиомаяками на бетонном фундаменте в 250 метрах от конца взлетной полосы.
Ранее бортовой самописец из-за повреждений был отправлен в США на расшифровку.
Для перепроверки данные речевого регистратора также были переданы американским специалистам. Южнокорейские власти отметили, что данные черных ящиков имеют важное, но не исключительное значение для расследования обстоятельств трагедии: усилия будут направлены на изучение других источников информации, в том числе видеозаписей, обломков самолета и записей диспетчерских систем", - сообщает источник.
Напомним, 29 декабря прошлого года самолет Boeing 737-800 рейса 7C 2216 авиакомпании Jeju Air, следовавший из Бангкока в южнокорейский город Муан, потерпел крушение при посадке, выкатившись с взлетно-посадочной полосы и врезавшись в ограждение. На борту авиалайнера находилось 175 пассажиров и 6 членов экипажа. 179 человек погибли, двоих удалось спасти.
11.01.2025, 13:18 64281
Белый дом потребовал у Цукерберга удалить мем с Ди Каприо о COVID
За отказ удалить мем предпринимателю пригрозили "жесткими мерами"
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Вашингтон. 11 января. KAZAKHSTAN TODAY - Белый дом требовал у Цукерберга удалить мем с Ди Каприо о COVID, утверждая, что он высмеивает возможные судебные иски, связанные с побочными эффектами вакцинации, сообщает РБК со ссылкой на выступление основателя корпорации Meta в эфире подкаст-шоу Джо Рогана.
Администрация президента США Джо Байдена потребовала от Цукерберга удалить мем о пандемии коронавируса с изображением актера Леонардо Ди Каприо изо всех соцсетей компании: Facebook, Instagram и Threads.
По словам бизнесмена, Белый дом угрожал его компании "жесткими мерами" за отказ удалить мем, "звонил нашей команде, кричал на них и ругался".
Это был мем с Леонардо Ди Каприо, где он указывает пальцем в телевизор. Там было написано, что через 10 лет вы увидите рекламу, в которой будет сказано, что если вы сделаете прививку от COVID, то сможете получить компенсацию", - рассказал основатель Meta.
В администрации сослались на то, что мем высмеивает возможные судебные иски, связанные с побочными эффектами вакцинации.
По словам Цукерберга, они ответили отказом.
Мы не будем удалять юмор. Это абсурдно", - заявил Цукерберг.
По его словам, администрация США также требовала удалять любые материалы, в которых упоминаются побочные эффекты вакцин, даже если они были правдивыми. Давление со стороны Белого дома усилилось после заявления Байдена, что мемы в социальных сетях "убивают людей", продолжил Цукерберг.
Разные ведомства начали расследования против нашей компании. Это было жестко, очень жестко", - добавил он.
Предприниматель отметил, что, хотя команда Meta не смогла записать звонки, однако опубликовала письма с угрозами. Он также добавил, что изменил свой подход к цензуре после того, как доверие к традиционным СМИ "упало в пропасть".
В августе 2024 года Цукерберг впервые признал случаи цензуры в Facebook из-за давления властей США. А в начале января объявил о намерении Meta "значительно сократить цензуру", избавиться от фактчекеров и увеличить количество рекомендуемого политического контента в соцсетях. Фактчекеров заменят примечаниями от других пользователей по аналогии с тем, как это сделано в X.
10.01.2025, 14:55 77676
В Лос-Анджелесе задержали подозреваемого в масштабном лесном пожаре
Жертвами стихии стали по меньшей мере 10 человек
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Вашингтон. 10 января. KAZAKHSTAN TODAY - Полиция округа Лос-Анджелес задержала подозреваемого в поджоге, спровоцировавшем пожар "Кеннет" на западе агломерации, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал NewsNation.
Полицейский департамент Лос-Анджелеса подтвердил NewsNation, что дело о пожаре "Кеннет" теперь расследуется как дело о поджоге, а один человек под стражей", - информирует издание.
Задержать подозреваемого помогли местные жители. Ему может грозить вплоть до пожизненного заключения.
Природные пожары охватили округ Лос-Анджелес в середине этой недели. Это стихийное бедствие уже назвали одним из самых разрушительных в истории региона. В частности, в районе Алтадена горят более десяти тысяч гектаров, огонь угрожает безопасности около 13 тысяч зданий. Ситуацию усугубляют сильные ветры, которые не позволяют действовать авиации, а пожарные гидранты в районе Палисейдс оказались не работающими.
Жертвами стихии стали не менее десяти человек.
В Лос-Анджелесе ввели обязательные приказы об эвакуации для десятков тысяч жителей. При этом глава пожарной службы округа признал, что ресурсы были рассчитаны на борьбу с одним-двумя крупными пожарами.
09.01.2025, 17:25 91956
Более 60 тысяч человек пострадали от последствий землетрясения в Тибете
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Пекин. 9 января. KAZAKHSTAN TODAY - Более 61 тысячи человек в Тибетском автономном районе Китайской Народной Республики пострадали от последствий землетрясения, которое произошло на территории уезда Тингри округа Шигадзе.
В результате землетрясения погибло 126 человек, 61 500 человек пострадали", - сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное телевидение Китая.
Напомним, землетрясение магнитудой 6,8 произошло во 7 января в 9.05 по местному времени на территории уезда Тингри округа Шигадзе Тибетского автономного района, очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров. В радиусе 20 километров от эпицентра расположены 3 поселка и 27 деревень, где проживают около 6,9 тысячи человек. По последним данным, распространенным агентством Синьхуа, в результате землетрясения погибли 126 человек и 188 получили ранения.
Ранее государственный комитет по реформам и развитию Китая сообщил, что власти КНР выделили 100 миллионов юаней на восстановление пострадавших территорий в Тибетском автономном районе. В четверг организационный отдел Центрального комитета Коммунистической партии Китая объявил о выделении 50 миллионов юаней на восстановление пострадавших территорий
09.01.2025, 15:42 90956
Турция привела в боеготовность ВС из-за возможной операции в Сирии
В Сирии возможна операция против боевиков Рабочей партии Курдистана
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Анкара. 9 января. KAZAKHSTAN TODAY - Вооруженные силы Турции приведены в боевую готовность в связи с возможной операцией в Сирии против боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК), сообщает РИА Новости со ссылкой на проправительственную газета Türkiye.
Анкара, требующая от новой сирийской администрации принятия необходимых мер против террористической организации, продолжает готовиться к любым сценариям. Войска на границе приведены в боевую готовность к возможной операции. Один из них - военные действия", - сообщает турецкое издание.
ВС Турции и Сирии проведут крупномасштабную военную операцию против боевиков РПК, если Запад выдвинет "новые требования", написала в среду турецкая проправительственная газета Hürriyet. Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил во вторник, что Анкара выдвинула ультиматум боевикам РПК в Сирии, а в случае игнорирования призывов военная операция может стать актуальной.
В конце ноября 2024 года вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. Восьмого декабря они вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Десятого декабря Мухаммед аль-Башир, возглавлявший так называемое правительство спасения в провинции Идлиб, объявил о своем назначении руководителем сирийского кабмина переходного периода, который продлится до 1 марта 2025 года.
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Эксперты отмечают, что ведущую роль в развитии казахстанского туризма в последние годы играет Алматы. Наибольшую ценность для туристов в Алматы имеет экологический туризм, в частности горный кластер. При этом катастрофическая экологическая обстановка - одна из главных проблем города. Что, на ваш взгляд, необходимо сделать для улучшения экологический ситуации в мегаполисе и развития туризма?