В России произошел масштабный сбой в работе интернета

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Москва. 14 января. KAZAKHSTAN TODAY - Работу российских провайдеров телекоммуникационной связи затронул крупный сбой, на перебои в функционировании интернета жалуются пользователи в Москве и Подмосковье, подключенные к разным поставщикам услуг, сообщает - Работу российских провайдеров телекоммуникационной связи затронул крупный сбой, на перебои в функционировании интернета жалуются пользователи в Москве и Подмосковье, подключенные к разным поставщикам услуг, сообщает РБК





Пользователи жалуются на сбои в работе мобильных приложений и интернета у мобильных операторов.





В частности, у российских пользователей не работают сайты: Google, Liveinternet, "Википедия", РЖД и другие. Проблемы есть и у сервисов мониторинга сбоев: на Downdetector.su с большой задержкой загружается только стартовая страница, "Сбой.рф" просто не открывается.





Не работают все банковские приложения, в том числе и на мобильном интернете, а также почтовый сервис Outlook.





В то же время у пользователей Сети за рубежом все страницы и сервисы загружаются нормально. Аналогично жалобы не поступают от жителей других регионов страны.





Согласно данным сервиса Downradar, проблемы есть у операторов "Акадо", "Теле-2", сайтов госуслуг и Минтруда России. Также фиксируют проблемы со связью клиенты операторов МГТС и "Ростелекома".