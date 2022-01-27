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В России Совфед одобрил закон о пожизненном лишении свободы насильников детей

26.01.2022, 18:03 4676
В России Совфед одобрил закон о пожизненном лишении свободы насильников детей
Фото: Depositphotos
МОСКВА. 26 ЯНВАРЯ - В России Совет Федерации одобрил закон о пожизненном лишении свободы рецидивистов-насильников детей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщает РИА "Новости", документ ушел на подпись к президенту.

Пожизненное лишение свободы будет распространяться на:

  • детских насильников-рецидивистов, которые надругались над детьми в возрасте до 18 лет (ранее было до 14);
  • случаи, когда жертвами стали два и более ребенка;
  • ситуации, когда это сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления.

В статьях 131 (Изнасилование) и 132 (Насильственные действия сексуального характера) УК России появятся соответствующие поправки.

Ранее сообщалось, что в Казахстане насильники детей обязаны носить электронные браслеты. 


 

новости по теме

Обсуждены перспективы сотрудничества Ирана с исполкомом РАТС ШОС по вопросам борьбы с терроризмом и экстремизмом

27.01.2022, 12:10 1871
ТАШКЕНТ. 27 ЯНВАРЯ - В Исполнительном комитете Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества состоялась встреча директора исполкома Руслана Мирзаева с чрезвычайным и полномочным послом Исламской Республики Иран в Республике Узбекистан Хамидом Наиерабади, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В ходе встречи состоялся обмен мнениями по интересующим вопросам сотрудничества Ирана с Шанхайской организацией сотрудничества.
 

Подробно обсуждены процедурные вопросы вступления Ирана в организацию и в этой связи возможные перспективы сотрудничества с исполкомом РАТС ШОС по вопросам борьбы с терроризмом и экстремизмом", - сообщили в пресс-службе РАТС ШОС.

 

В Кубани началась вакцинация подростков от COVID-19

24.01.2022, 18:46 11801
МОСКВА. 24 ЯНВАРЯ - В Кубани началась вакцинация подростков от COVID-19 препаратом "Гам-КОВИД-Вак-М", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В Краснодарском крае стартовала прививочная кампания от коронавируса среди подростков. В регион поставили более 3 тысяч компонентов вакцины... для юношей и девушек в возрасте от 12 до 17 лет. Вакцинацию подростков проводят в поликлиниках и школах Кубани", - сообщает РИА "Новости" со ссылкой на администрацию региона.

 
Отмечается, что прививку будут делать только с письменного разрешения одного из родителей или законного представителя, а старшие школьники в возрасте от 15 до 17 лет смогут самостоятельно оформить согласие.
 
Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 11 340 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
 

Один из подозреваемых в ограблении вдовы Градского скрылся в Казахстане - СМИ

23.01.2022, 12:50 20301
МОСКВА. 23 ЯНВАРЯ - Полиция Москвы задержала одного из подозреваемых в ограблении вдовы российского певца Александра Градского актрисы Марины Коташенко, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По информации "Известий", речь идет о 25-летнем гражданине Таджикистана. Известно, что всего нападавших было трое. Один из них успел скрыться в Казахстане, личность второго пока не установлена. О задержанном известно, что он работал на рынке.
 
Кроме того, по предварительным данным, версия о том, что Коташенко сама могла подстроить нападение, не подтвердилась. Предположительно, после того, как девушка довезла злоумышленников до села Апрелевка, нападавшие вернули ей пять млн рублей.
 
Об ограблении Коташенко стало известно 16 января. Нападавшие сымитировали ДТП на Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) у деревни Жедочи на трассе М-3 "Украина". Когда Коташенко вышла из автомобиля, в салон ее машины сели трое мужчин и заставили вернуться домой. Там злоумышленники забрали у женщины 100 млн рублей. После этого они вместе с вдовой Градского уехали. При этом злоумышленники потребовали довезти их до Апрелевки, а после пересели в белый Mercedes и направились в сторону Москвы.
 
В МВД России сообщили, что по факту ограбления было возбуждено уголовное дело по ст. 162 УК РФ "Разбой".
 
Актриса Марина Коташенко - вдова певца и композитора Александра Градского, с которой он оформил брак за месяц до смерти. Пара жила вместе с 2003 года, а после перенесенного COVID-19 осенью 2021 года Градский написал завещание и оформил отношения с актрисой.
 
 

Президент Беларуси считает, что за беспорядками в Казахстане стоят зарубежные спецслужбы

21.01.2022, 20:52 34556
Президент Беларуси считает, что за беспорядками в Казахстане стоят зарубежные спецслужбы
Фото: официальный сайт президента Республики Беларусь
МИНСК. 21 ЯНВАРЯ - По мнению Александра Лукашенко, без спецслужб "такие акции мгновенно, в течение суток, скоординированные не проводятся", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Из белорусского опыта они сделали выводы. Вы же даже не заметили, кто стоял за этими бандформированиями и за этим мятежом в Алматы. А у нас это было видно: Литва, Польша, а потом Украина. А финансировали и направляли американцы. Мы это видели - спецслужбы. А там работали спецслужбы определённых стран. И до сих пор этого не видно", - приводит его слова БЕЛТА.

 
Ранее глава МИД РФ заявил, что госсекретарь США не смог объяснить свои претензии к Казахстану.
 

Глава МИД РФ: госсекретарь США не смог объяснить свои претензии к Казахстану

21.01.2022, 19:02 36196
Глава МИД РФ: госсекретарь США не смог объяснить свои претензии к Казахстану
Фото: МИД РФ
МОСКВА. 21 ЯНВАРЯ - Госсекретарь США Энтони Блинкен во время переговоров в Женеве не смог ответить, зачем он требовал от Казахстана объяснений по поводу ввода войск Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом по итогам встречи заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По словам министра, эта ситуация хорошо иллюстрирует упреки и претензии западных стран насчет стремления России "расширить сферу своего влияния", сообщает Lenta.ru.
 

Это отражает менталитет западного сообщества, которое уверено в собственной исключительности и что им можно все, а другим - если они разрешат", - сказал Лавров.

 
Блинкен потребовал от Казахстана объяснений за ввод российских миротворцев на свою территорию в начале января. Он указал, что у Вашингтона есть "реальные вопросы", почему республика обратилась в военную организацию, которую возглавляет Москва. 
 

ЦБ России предложил запретить криптовалюту и майнинг

21.01.2022, 11:35 38171
ЦБ России предложил запретить криптовалюту и майнинг
Фото: pixabay.com
МОСКВА. 21 ЯНВАРЯ - Центральный банк России хочет запретить выпуск, обмен и обращение криптовалют в России. Регулятор предлагает ввести ответственность за эти действия, а также за использование криптовалют для платежей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
ЦБ России предлагает ввести запрет на выпуск, обращение и обмен криптовалют, а также на организацию этих операций на территории России. Соответствующие предложения содержатся в докладе регулятора для общественных консультаций, сообщает rbc.ru.
 
Что предлагает ЦБ:
 
Ввести ответственность за нарушение запрета на использование криптовалюты в качестве средства платежа за товары, работы и услуги, продаваемые и покупаемые российскими юридическими и физическими лицами.
 
Запретить организацию выпуска и сам выпуск, а также организацию обращения и обмена криптовалюты на территории России, в том числе криптобиржами, криптообменниками, p2p-платформами (платформы для проведения денежных переводов между физлицами).
 
Установить ответственность за нарушение данного запрета. Для этого необходимо разработать механизмы выявления операций и лиц, которые их осуществляют после введения запрета, механизмы блокировки операций по покупке или продаже криптовалют за фиатную валюту (то есть за обычные деньги), а также определить органы, на которые будут возложены полномочия по реализации этих мер.
 
Ввести на законодательном уровне запрет для финансовых организаций на собственные вложения в криптовалюты и связанные с ними финансовые инструменты, запрет на использование российских финансовых посредников и инфраструктуры при любых операциях с криптовалютой (приобретение, платежи и переводы) и для способствования подобным операциям, в том числе по хранению или по содействию принятию рисков через деривативы (ЦБ отмечает, что риски несет не только прямое владение криптовалютой, но и инвестиции в производные финансовые инструменты на нее).
 
Также Банк России хочет развивать мониторинг рисков, связанных с вложениями в криптовалюты. Сейчас ЦБ вместе с банками выявляет такие риски через мониторинг p2p-платежей, которые могут проводиться для покупки или продажи криптовалюты. По мнению российского регулятора, дальше необходимо выстроить взаимодействие с регуляторами иностранных криптовалютных бирж, доработать международные соглашения об обмене информацией для включения в них сведений об операциях российских клиентов на криптобиржах, а также обеспечить получение на регулярной основе у иностранных платежных систем информации о совершении платежей российскими резидентами с целью приобретения криптовалюты, в том числе с использованием платежных карт. 
 

В настоящее время у зарубежных платежных систем уже реализована маркировка операций по приобретению криптовалюты", - объясняется в докладе. 

 
Еще одно предложение ЦБ: организовать информационный обмен между ФНС, ЦБ и Росфинмониторингом. Например, инфообмен с ФНС поможет установить, что человек владеет криптовалютой, поскольку в Госдуме уже рассматривается законопроект о порядке ее декларирования.
 
Как уточнила директор департамента финансовой стабильности ЦБ РФ Елизавета Данилова в ходе пресс-конференции, запрет не распространяется на владение криптовалютами, а также на их покупку и продажу. 
 

Ограничений, запретов на владение криптовалютами не планируется, но планируется ограничение для использования российской финансовой инфраструктуры", - сказала Данилова, добавив, что операции с криптовалютами можно проводить в иностранных юрисдикциях. 

 
Пока ЦБ сосредоточится на регулировании внутренних платежей в криптовалюты, трансграничные платежи могут быть зарегулированы в перспективе, добавила Данилова.
 
По ее словам, в качестве ответственности ЦБ предлагает ввести штрафы за нарушение запрета на использование в России криптовалюты как средства платежа и майнинг таких активов. 
 

Мы видим все-таки ответственность в виде штрафов, но нужно будет обсуждать этот вопрос с другими заинтересованными сторонами", - сказала она.

 
Как сообщалось ранее, в Казахстане возник дефицит электроэнергии из-за майнинга криптовалюты. 
 
 
 
 
В настоящее время на сайте информагентства Kazakhstan Todаy проводится опрос на тему: "Считаете ли вы, что нужно запретить майнинг в РК в связи с возникшим дефицитом электричества для населения регионов?" 68% ответивших считают, что все майнинговые фермы надо запретить на законодательном уровне. 18% ответили, что для пополнения бюджета могут работать "белые майнеры". 5% считают, что нужно оставить работать майнинговые фермы, несмотря ни на что. 7% ответили "мне все равно".
 

Извержение вулкана в Тихом океане привело к вероятности цунами в регионе

16.01.2022, 13:54 58196
МОСКВА. 16 ЯНВАРЯ - Предупреждения об опасности цунами после извержения гигантского подводного вулкана в Тихом океане распространили власти многих стран региона - от Австралии до США, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Волны уже ударили по территории Японии, о возможности цунами также предупреждают жителей США, сообщает русская служба BBC.
 
Извержение привело к удару волн высотой более метра на побережье островного государства Тонга, вблизи которого располагается вулкан Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай. По словам островных жителей, это стихийное бедствие было такой мощи, что земля под ногами тряслась на протяжении нескольких минут, а вокруг раздавался грохот, напоминающий раскаты грома.
 
На острове Вануату власти сообщают о волнах, достигавших 2,5 метра в высоту. Жителей предупредили, что удары волн могут продолжаться в течение всей предстоящей ночи.
 
Власти ряда других стран региона призвали жителей прибрежных районов оставаться в отдалении от океана, пока угроза цунами не минует.
 

Экспорт природного газа прекратил Узбекистан

15.01.2022, 18:45 68511
ТАШКЕНТ. 15 ЯНВАРЯ - Для покрытия внутреннего потребления Узбекистан прекратил экспорт природного газа, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Узбекистан поставлял природный газ в государства Центральной Азии, в том числе в Казахстан, сообщает "Хабар 24".
 

Правительство Узбекистана приняло решение о приостановке экспорта для того, чтобы переработать их во внутренних мощностях и продавать продукцию с высокой добавленной стоимостью", - сказала начальник управления Министерства энергетики Узбекистана Жамал Хусанжанова.

 
Ранее достигнутые соглашения и договорённости теперь под вопросом. Власти не исключают, что они могут быть отозваны. Сейчас почти вся доля экспорта газа из Узбекистана приходится на Китай. Потому как соседняя республика имеет обязательства, в течение следующих нескольких лет, поставлять природный газ в КНР. Сейчас судьба этого документа под вопросом, говорится в репортаже.

Касательно Казахстана, мы сотрудничаем испокон веков. У нас есть взаимный транзит. Мы берем с севера Казахстана газ, транспортируем его в территорию в РК. И подаем на юге. Берем казахский газ, транспортируем, и передаем также в Казахстан", - уточнила Жамал Хусанжанова.

 
В 2020 году премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов уже заявлял о планах прекратить экспорт газа к 2025 году. Для того чтобы полностью перейти на его переработку внутри страны, и наладить выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью.
 
 

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