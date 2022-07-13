В России выявили первый случай оспы обезьян

ЦЮРИХ. 13 ИЮЛЯ - Всемирная организация здравоохранения собирается обновить свое руководство по учету гендерной проблематики, чтобы объявить, что "пол не ограничивается только мужчинами или женщинами", передает KAZAKHSTAN TODAY.

В официальном заявлении организации от 12 июля отметили, что первое издание руководства датируется 2011 годом, сейчас ВОЗ приняла решение его обновить для руководителей здравоохранения в связи с появлением новых научных данных и "концептуального прогресса в области гендера, здоровья и развития", сообщает iz.ru.

В новом руководстве будут обновлены "ключевые концепции, связанные с гендером", а также расширена концепция интерсекциональности, которая исследует, как "динамика гендерной власти" взаимодействует с другими иерархиями привилегий или неблагоприятных условий, что приводит к различным результатам в отношении здоровья этих людей.

Также в новом руководстве ВОЗ планирует "выйти за рамки бинарных подходов к гендеру и здоровью для признания гендерного и сексуального разнообразия или представлений о том, что гендерная идентичность существует в континууме, и пол не ограничивается мужским или женским".

В июле прошлого года стало известно, что правительство Аргентины разрешило ставить в разделе паспорта "пол" значок "Х" тем гражданам, которые не относят себя ни к женскому, ни к мужскому полу.