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В России выявили первый случай оспы обезьян

12.07.2022, 13:07 6576
В России выявили первый случай оспы обезьян
Фото: pexels.com
МОСКВА. 12 ИЮЛЯ - В России выявили первый случай оспы обезьян, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным Роспотребнадзора, первый случай оспы обезьян в РФ подтвержден у молодого человека, вернувшегося из Европы, сообщает РИА Новости.
 

Заболевание выявлено у молодого человека, вернувшегося из поездки по странам Европы и обратившегося в медицинское учреждение с характерной сыпью", - говорится в сообщении.

 
В Роспотребнадзоре уточили, что болезнь протекает в легкой форме и угрозы жизни заболевшего нет. Он изолирован и находится в медицинской организации инфекционного профиля.
 

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ВОЗ собирается признать третий пол на официальном уровне

13.07.2022, 11:15 251
ЦЮРИХ. 13 ИЮЛЯ - Всемирная организация здравоохранения собирается обновить свое руководство по учету гендерной проблематики, чтобы объявить, что "пол не ограничивается только мужчинами или женщинами", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В официальном заявлении организации от 12 июля отметили, что первое издание руководства датируется 2011 годом, сейчас ВОЗ приняла решение его обновить для руководителей здравоохранения в связи с появлением новых научных данных и "концептуального прогресса в области гендера, здоровья и развития", сообщает iz.ru. 
 
В новом руководстве будут обновлены "ключевые концепции, связанные с гендером", а также расширена концепция интерсекциональности, которая исследует, как "динамика гендерной власти" взаимодействует с другими иерархиями привилегий или неблагоприятных условий, что приводит к различным результатам в отношении здоровья этих людей. 
 
Также в новом руководстве ВОЗ планирует "выйти за рамки бинарных подходов к гендеру и здоровью для признания гендерного и сексуального разнообразия или представлений о том, что гендерная идентичность существует в континууме, и пол не ограничивается мужским или женским". 
 
В июле прошлого года стало известно, что правительство Аргентины разрешило ставить в разделе паспорта "пол" значок "Х" тем гражданам, которые не относят себя ни к женскому, ни к мужскому полу. 
 
По информации газеты La Nacion, цель этой инициативы заключается в том, чтобы гарантировать право на гендерную идентичность людям, не воспринимающим себя женщинами или мужчинами. 
 

В Бишкеке предотвратили теракт

12.07.2022, 16:47 5036
В Бишкеке предотвратили теракт
Фото: кадр из видео
БИШКЕК. 12 ИЮЛЯ - Двух иностранных террористов задержали в Бишкеке по подозрению в подготовке теракта, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Террористический акт планировалось совершить на Курбан айт, сообщает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на пресс-службу ГКНБ республики. 
 

В Бишкеке двое иностранцев готовили теракт на Айт-намаз 9 июля, сообщили в ГКНБ. По данным спецслужбы, они прибыли из Сирии, сняли квартиру возле центральной площади столицы и обследовали местность. Один из них - инструктор по изготовлению самодельных взрывных устройств. Также госкомитет заявил о задержании в Бишкеке нескольких пособников террористов (граждане Кыргызстана)", - сообщает агентство в Telegram

В настоящее время задержанные находятся в СИЗО, ведется следствие.

 

На вечеринке с участием канцлера Германии женщинам подмешали "наркотик изнасилования"

10.07.2022, 11:01 17291
БЕРЛИН. 10 ИЮЛЯ - Нескольким женщинам подмешали так называемый наркотик изнасилования на вечеринке парламентской фракции Социал-демократической партии Германии, в которой принимал участие канцлер ФРГ Олаф Шольц, сообщила газета Tagesspiegel со ссылкой на попавшие в ее распоряжение сообщения из внутреннего чата СДП, передает KAZAKSTAN TODAY.

Лидер фракции СДПГ Матиас Мартин в письме депутатам от партии заявил, что на вечеринке "явно произошли посягательства с применением наркотиков", - пишет газета Tagesspiegel со ссылкой на попавшие в ее распоряжение сообщения из внутреннего чата СДПГ.


Мероприятие прошло в минувшую среду, на нем присутствовали около тысячи человек, в том числе депутаты, сотрудники бундестага и избирательных округов, сообщает ria.ru.

Это возмутительное происшествие, о котором мы немедленно сообщили в полицию бундестага", - отметил политик.


По данным немецкой газеты Tagesspiegel, расследование ведет уголовная полиция Берлина, в деле уже есть пять пострадавших.

Как отмечает РИА Новости, "наркотиком изнасилования" (K.-o.-Tropfen) называют вещества, с помощью которых злоумышленники делают жертву недееспособной.
 

Марши протеста на Шри-Ланке: демонстранты захватили резиденцию президента

09.07.2022, 15:31 23001
КОЛОМБО. 9 ИЮЛЯ - В столице Коломбо острова Шри-Ланка протестующие прорвались через полицейские кордоны и захватили резиденцию президента Готабхаи Раджапаксы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщает сайт Ada Derana, для разгона протестующих полиция применила слезоточивый газ. Пострадали как минимум 30 человек. 
 
Марши протеста проходят по всему острову. Демонстранты призывают президента Готабайю Раджапаксу и действующее правительство уйти в отставку из-за неспособности восстановить экономическую, политическую и социальную стабильность в стране, возникшую из-за коронавируса.
 
Премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викремесингхе созвал экстренное заседание лидеров партий в связи с массовыми протестами в стране.
 

Шри-Ланка переживает самый тяжелый экономический кризис с момента обретения страной независимости в 1948 году. В стране ощущается нехватка продовольствия, предметов первой необходимости, медикаментов и газа. Пандемия коронавируса ударила по туристическому сектору, ключевому источнику иностранной валюты, в результате чего власти не могут закупить достаточно топлива. При этом внешний долг островного государства оценивается в 51 миллиард долларов", - сообщает РИА Новости

 
 

Генпрокуратура Узбекистана задержала 14 участников беспорядков

08.07.2022, 16:38 29751
Генпрокуратура Узбекистана задержала 14 участников беспорядков
Фото: telegram/uzbprokuratura
ТАШКЕНТ. 8 ИЮЛЯ - Генеральная прокуратура Узбекистана задержала 14 участников беспорядков в Нукусе, ведется следствие, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Прокуратурой ведется предварительное следствие по уголовному делу, возбужденному по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Республики Узбекистан (Посягательства на конституционный строй Республики Узбекистан. - Прим. KAZAKHSTAN TODAY) в связи с массовыми беспорядками, совершенными в Республике Каракалпакстан", - сообщили в ведомстве


Двум участникам беспорядков предъявлено обвинение, они заключены под стражу.
 
В действиях еще одной задержанной установлены признаки преступлений, посягающих на общественную безопасность. Она привлечена в качестве подозреваемой по делу. 
 

Следственные действия проводятся с полным обеспечением прав подозреваемых и обвиняемых на защиту, в местах содержания им обеспечены все условия, предусмотренные законом. Жалоб по поводу здоровья и условий их содержания не имеется", - подчеркнули в ведомстве.

 
Ранее сообщалось, что Генпрокуратура Узбекистана возбудила уголовное дело по факту событий в Нукусе.
 
Напомним, 1 июля в Нукусе начались массовые демонстрации из-за поправок в Конституцию Узбекистана.
 
Власти заявили о попытке захвата органов госуправления. В связи с беспорядками в Каракалпакстане ввели чрезвычайное положение.
 

Скончался раненый экс-премьер-министр Японии Синдзо Абэ

08.07.2022, 14:56 31231
ТОКИО. 8 ИЮЛЯ - Экс-премьер Японии Синдзо Абэ скончался после совершенного на него нападения, передает KAZAKHSTAN TODAY со ссылкой на Радио Sputnik.
 
Неизвестный напал с огнестрельным оружием на политика во время его выступления в городе Нара. По данным полиции, после ранения Абэ был в сознании, но затем в процессе транспортировки его состояние стало критическим - "с остановкой сердца и легких".
 
Задержанный стрелок Тэцуя Ямагами во время показаний объяснил покушение тем, что был "недоволен" экс-премьером и "хотел его убить".
 
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил глубокое сочувствие семье экс-премьер-министра. 
 

Токаев выразил сочувствие семье раненого экс-премьер-министра Японии

08.07.2022, 13:55 31996
Токаев выразил сочувствие семье раненого экс-премьер-министра Японии
Фото: commons.wikimedia.org
НУР-СУЛТАН. 8 ИЮЛЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил глубокое сочувствие семье экс-премьер-министра Японии Синдзо Абэ, которого сегодня тяжело ранили во время выступления, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

На бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ совершено покушение, которое вызвало в Казахстане чувство глубокого сожаления и возмущения. Выражаю искреннее сочувствие семье японского политика", - написал президент в соцсетях

 
Между тем стрелявший в бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ задержанный Тэцуя Ямагами во время показаний объяснил покушение тем, что был "недоволен" экс-премьером и "хотел его убить", сообщает РИА Новости
 
Неизвестный напал с огнестрельным оружием на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ во время его выступления в городе Нара. По данным полиции, после ранения Абэ был в сознании, но затем в процессе транспортировки его состояние стало критическим - "с остановкой сердца и легких".
 

 

Неизвестный стрелял в экс-премьера Японии Абэ, политик не подает признаков жизни

08.07.2022, 10:04 33936
Неизвестный стрелял в экс-премьера Японии Абэ, политик не подает признаков жизни
Фото: commons.wikimedia.org
ТОКИО. 8 ИЮЛЯ - Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ, на которого было совершено нападение в городе Нара во время его уличного выступления, госпитализирован без сознания, он не подает признаков жизни, сообщило агентство "Киодо", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Неизвестный напал с огнестрельным оружием на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ во время его выступления в городе Нара.
 
Отмечается, что нападение на Абэ произошло около 11.30 по местному времени (8.30 Нур-Султана). Были слышны два выстрела, после которых политик упал. По информации агентства, злоумышленник стрелял сзади, а пуля попала в район груди.
 
Добавляется, что экс-премьера госпитализировали, но политик не подает признаков жизни, ему потребовался массаж сердца, сообщает РИА Новости.
 
Предположительно, выстрелы производились из дробовика, уточняет агентство. Другие СМИ пишут, что у Абэ наблюдалось кровотечение в области шеи.
 
На месте полиция задержала 40-летнего Тэцуя Ямагами. Подозреваемый сопротивления не оказывал.


Дополнено:

Полиция сообщила, что сразу после ранения Абэ был в сознании, но затем в процессе транспортировки его состояние стало критическим - "с остановкой сердца и легких", сообщает издание.
 

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