23.06.2024, 20:57 9361
В Саудовской Аравии из-за жары погибло более тысячи паломников
Среди погибших семь граждан России
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Каир. 23 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В этом году во время паломничества в Мекку в Саудовской Аравии погибло более тысячи мусульман, сообщает РБК.
По сообщениям арабских СМИ, количество погибших столь велико из-за большого числа незарегистрированных паломников. Люди долгое время оставались без еды, воды и кондиционеров, в то время как температура в Мекке превышает 51 градус.
Позже глава хадж-миссии России Хизбулла Асуев сообщил, что в числе погибших семь россиян.
По итогам хаджа могу сказать, что в этом году в период паломничества в Саудовскую Аравию умерли семь граждан России по естественным причинам. Могу сказать, что лишь двое из них были зарегистрированы как паломники. По данным на воскресенье, у остальных были обычные туристические визы, по которым хадж совершать согласно саудовским законам нельзя. Сейчас идет выяснение обстоятельств и получение окончательных данных", - рассказал Хизбулла Асуев изданию РИА Новости.
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24.06.2024, 09:05 3201
Токаев выразил соболезнования Путину в связи с терактами в Дербенте
Фото: РИА Новости
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Астана. 24 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев выразил президенту России Владимиру Путину искренние соболезнования и сочувствие в связи с террористическими атаками в православных храмах и синагоге в Дагестане, которые привели к жертвам среди священнослужителей и представителей правоохранительных органов, сообщает Акорда.
Глава государства предложил содействие в проведении оперативно-розыскной деятельности по линии силовых ведомств.
Казахстан решительно осуждает это античеловеческое деяние и выступает за развитие многостороннего сотрудничества в борьбе против терроризма под эгидой ООН, ШОС и других авторитетных международных организаций", - заявил президент.
Вчера вечером стало известно о серии нападений вооруженных боевиков на синагогу и церковь в Дербенте, а также пост ДПС в Махачкале. Еще одно нападение произошло в селе Сергокала. Там злоумышленники обстреляли полицейскую машину, ранения получил один из сотрудников, сообщает РИА Новости.
После терактов были уничтожены, по разным сведениям, от пяти до шести боевиков. Жертвами терактов стали более 15 сотрудников полиции и несколько гражданских. На месте боестолкновений работают взрывотехники органов безопасности, изъято стрелковое оружие и боеприпасы, пишет агентство со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет (НАК) РФ. Глава региона Сергей Меликов не исключает, что террористов готовили "в том числе из-за рубежа".
Из-за терактов в Дагестане 24-26 июня объявлен трехдневный траур. Семьям всех погибших и пострадавшим окажут материальную помощь.
23.06.2024, 16:46 12336
Туристы устроили пожар на греческом острове
Фото: Пожарная служба Греции
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Астана. 23 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Власти Греции арестовали 13 человек за пожар на острове Идра (Гидра), сообщает пожарная служба Греции.
Тринадцать граждан Греции были арестованы сотрудниками управления по борьбе с поджогами за то, что они устроили пожар в лесу, в районе Бисти, на острове Идра, вечером 21 июня. Арестованные предстанут перед прокурором Пирея в воскресенье утром", - пишет РИА Новости со ссылкой на пожарную службу Греции.
По данным местных СМИ, причиной пожара стал фейерверк, запущенный с яхты. Вместе с этим распространилась информация о том, что яхта была арендована гражданами Казахстана.
Как отметили в пожарной службе, за выходные по всей стране вспыхнуло более 70 лесных пожаров. Уровень опасности остается высоким из-за сильного ветра и высокой температуры воздуха.
Ранее на сайте информационного агентства Kazakhstan Today проводился опрос о негативном воздействии фейерверков на окружающую среду, человека и животных. Результаты опроса показали, что свыше 70% респондентов считают необходимым запретить фейерверки в жилых массивах.
Напомним, фейерверки оказывают крайне негативное воздействие на окружающую среду, человека и животных. Фейерверки неэкологичны на протяжении всего своего существования, сообщает recyclemag.ru.
Грохот безмерно пугает диких и домашних животных, приводя их предсмертное состояние. В панике животные выбегают на автотрассы и гибнут под колесами машин. В эксклюзивном материале KAZAKHSTAN TODAY заведующий лабораторией териологии и руководитель Центра мониторинга снежного барса Института зоологии КН МНиВО РК Алексей Грачев, говоря о влиянии громких звуков, издаваемым фейерверками, на диких животных, подчеркнул, что они испытывают колоссальный стресс.
По громкости взрывы пиротехники достигают 150–170 децибел, сообщает greenbelarus.info. Звуки на уровне выше 85 децибел при длительном воздействии могут быть опасны для слуха человека, а 120–140 децибел - порог болевого ощущения.
Начальник управления государственного пожарного контроля ДЧС города Алматы Данияр Жусупов сообщил, что в новогодние праздники ежегодно происходит в среднем 13 пожаров. При этом около 20% возгораний от общего числа происходят по причине использования пиротехнических изделий. За последние 5 лет произошло 67 пожаров, 9 из которых по причине использования пиротехники.
Напомним, в Казахстане в июне прошлого года из-за масштабных пожаров в Абайской области погибли 15 сотрудников Новошульбинского филиала резервата "Семей орманы". По факту гибели людей было возбуждено уголовное дело. По словам родственников погибших, лесники не имели при себе никакого специального снаряжения: ни соответствующей униформы, ни кислородных масок. Они также пожаловались, что в лесничествах никогда не работает спецтехника и нет запчастей, и сотрудникам приходится выезжать на работу на собственных автомобилях.
12 июня было объявлено Днем общенационального траура. Глава государства назвал халатностью и непрофессионализмом реакцию МЧС и других ведомств на сообщение о возгорании.
В этом году руководителям резервата "Семей орманы" вынесли приговор. Суд установил, что виновные во время лесного пожара, не выполнили возложенные на них обязанности по организации тушения пожара, неправильно оценили ситуацию и не обеспечили соблюдение техники безопасности при тушении пожара, что привело к гибели 14 человек.
В этом году в МЧС РК появилась служба охраны и защиты лесного фонда. Новая служба позволит улучшить координацию госорганов при ликвидации крупномасштабных лесных пожаров.
23.06.2024, 13:23 14776
Казахстанца задержали за вандализм в Помпеях
Вандалу придется компенсировать ущерб
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Рим. 23 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанского туриста задержали за написанное им слово ALI на древней стене Дома Цеев в Археологическом парке в итальянском городе Помпеи, сообщает Kazinform.
Турист из Казахстана был задержан в субботу утром сотрудниками службы безопасности, после того как он вырезал буквы ALI на светлой штукатурке в Доме Цеев в Археологическом парке Помпеи", - пишет издание.
Сообщается, что вандалу придется компенсировать ущерб, нанесенный архитектурному памятнику. Точная сумма ущерба будет известна после проведения технической экспертизы.
Напомним, в начале 2023 года в Казахстане ужесточена ответственность за экологические нарушения и вандализм.
В прошлом году в стране официально зарегистрировано более одной тысячи фактов вандализма. Депутаты предложили увеличить штрафы за вандализм.
Как сообщалось ранее, в Мангистауской области чиновник-вандал выбил отверткой надпись на скале в ущелье Ыбыкты Сай.
В 2021 году вандалы испортили стены пещеры на Скальной тропе в Актау. Близ Алматы, на территории сакских курганов, устроили свалку. Также сообщалось, что вандалы разрисовали Капшагайские скалы в Алматинской области.
В апреле этого года казахстанские общественники забили тревогу из-за намеренного уничтожения исторического памятника петроглифов в Талдыкоргане. Депутат мажилиса Сергей Пономарев прокомментировал ситуацию журналисту Kazakhstan Today.
Ранее сообщалось, что в районе уникальных меловых гор в Актюбинской области собираются искать нефть. Уникальный природный памятник называют музеем под открытым небом из-за множества меловых скульптур, которые сделали ветер и время.
Депутаты также сообщали о продаже уникальных каменных шаров из долины Торыш.
22.06.2024, 13:02 22751
В Таджикистане запретили носить чуждую культуре народа одежду
Эмомали Рахмон подписал 35 законов
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Душанбе. 22 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон подписал 35 законов, в числе которых запрет на ношение чуждой культуре страны одежды, сообщает пресс-служба президента.
Запрет входит в закон "О регулировании торжеств и церемоний". Под чуждой культуре одеждой подразумеваются хиджаб и сатр.
Законы "Об упорядочении торжеств и обрядов в Республике Таджикистан" и "Об ответственности за обучение и воспитание ребенка", принятые в новой редакции, направлены на защиту подлинных ценностей национальной культуры, предотвращение суеверий и предрассудков, излишеств и расточительности при проведении торжеств и обрядов, повышение духовности и социально-экономического уровня народа Таджикистана, а также на защиту прав и свобод ребенка, обучение и воспитание ребенка в духе гуманизма, патриотической гордости, уважения к национальным и общечеловеческим ценностям", - сообщили в администрации президента.
21.06.2024, 16:04 29571
Продавали вооружение Тайваню - Китай ввел санкции против американской компании
Также под санкции попало руководство Lockheed Martin
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Пекин. 21 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Китай ввел санкции против американского производителя оружия Lockheed Martin из-за продажи вооружения Тайваню.
Ранее агентство оборонного сотрудничества Пентагона сообщило, что госдеп США одобрил возможную продажу Тайваню систем Switchblade-300 и сопутствующего оборудования на сумму около 60,2 миллиона долларов. Госдеп также одобрил возможную продажу Тайваню беспилотников ALTIUS 600M-V еще на 300 миллионов долларов, сообщил Пентагон, передает РИА Новости.
Как следует из заявления, опубликованного в пятницу на официальном сайте внешнеполитического ведомства КНР, США недавно "вновь объявили о продаже оружия Тайваньскому региону Китая", что серьезно нарушает принцип "одного Китая" и три совместных китайско-американских коммюнике, является серьезным вмешательством во внутренние дела Китая и наносит ущерб суверенитету и территориальной целостности Китая.
В соответствии с законами КНР "Китай решил принять контрмеры против соответствующих подразделений и высшего менеджмента Lockheed Martin".
В частности, под санкции попали компании Lockheed Martin Missile System Integration Lab, Lockheed Martin Advanced Technology Laboratories, Lockheed Martin Ventures. Среди сотрудников компании санкции были введены в отношении генерального директора Lockheed Martin Джеймса Тайклета, главного операционного директора Фрэнка Сент-Джона, а также финансового директора Джея Малаве (Jesus Malave). Имущество соответствующих компаний и сотрудников будет заморожено на территории КНР, соответствующим лицам запрещается въезд на территорию КНР, им не будут выдаваться въездные визы. Организации и частные лица на территории Китая не будут осуществлять сотрудничество и вести иную деятельность с соответствующими лицами и компаниями", - уточняет издание.
Меры вступают в силу с 21 июня текущего года.
20.06.2024, 19:47 35016
Стало известно, кто возглавит НАТО
Марк Рютте сменит на этом посту Йенса Столтенберга
Фото: Pier Marco Tacca
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Брюссель. 20 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Уходящий с поста премьер-министра Нидерландов Марк Рютте возглавит НАТО после того, как норвежец Йенс Столтенберг покинет свой пост, сообщает Euronews.
Рютте остался единственным претендентом на пост генерального секретаря Североатлантического альянса. Политик заручился поддержкой лидеров всех стран НАТО, в том числе и Румынии. Ранее стало известно, что президент Румынии Клаус Йоханнис объявил о решении выйти из борьбы за пост главы альянса.
Рютте сменит на посту Йенса Столтенберга, срок полномочий которого истекает в октябре 2024 года. Чтобы обеспечить себе место, Рютте дал письменные гарантии, что Венгрия не будет принимать участие в новых планах военного альянса по оказанию поддержки Украине.
Решение о назначении 57-летнего Рютте на пост генсекретаря НАТО официально должно быть объявлено на саммите альянса. Он состоится в июле в Вашингтоне.
19.06.2024, 16:19 42176
Подписанный Россией и КНДР договор предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников
Владимир Путин сообщил об итогах переговоров с председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном
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Москва. 19 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Подписанный Россией и КНДР договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников. Об этом президент РФ Владимир Путин сообщил по итогам переговоров с председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном.
Подписанный сегодня договор о всеобъемлющем партнерстве предусматривает в том числе оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников этого договора", - цитирует президента России ТАСС.
В этом контексте российский лидер обратил внимание на заявления США и других натовских стран о поставках высокоточных систем вооружений большого радиуса действий, самолетов F16 и другого аналогичного вооружения и техники для нанесения ударов по российской территории.
Это не только заявление, это уже происходит, и все это грубое нарушение взятых на себя западными странами ограничений в рамках различного рода международных обязательств", - подчеркнул Путин.
17.06.2024, 21:13 52766
В Баренцевом море вызволили кита из рыболовных сетей
Операция по спасению длилась несколько дней
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Москва. 17 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Группа спасателей в Баренцевом море освободила горбатого кита от рыболовных сетей, в которых он запутался, сообщает BFM.ru.
После двухчасовой погони и нескольких неудачных попыток спасателям удалось накинуть крюк с ножом на веревку, которая сдавливала шею и рот животного", - сообщила в телеграм-канале глава Росприроднадзора РФ Светлана Радионова.
Специалист по морским млекопитающим Анастасия Куница отметила, что это "первый удачный опыт официального распутывания" кита в России. Животное первоначально заметили туристы, отдыхавшие в Териберке Мурманской области. Спасательная операция началась 11 июня.
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