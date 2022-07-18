В США на производителя конфет Skittles подали в суд за опасный краситель

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ЛОС-АНДЖЕЛЕС. 17 ИЮЛЯ - На производителя конфет Skittles - компанию Mars подали в суд из-за высокого содержания диоксида титана в красителе, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В федеральный суд Северной Калифорнии был подан коллективный иск к компании Mars, в котором утверждается, что конфеты Skittles непригодны для употребления в пищу, так как для их создания используется опасный для здоровья людей краситель", - сообщает " ИноТВ" со ссылкой на Daily Mail.

Жительница Калифорнии Дженил Темз обвинила Mars в том, что компания подвергает опасности ничего не подозревающих покупателей Skittles, используя "повышенный уровень" диоксида титана - TiO2 в качестве пищевой добавки.

В иске подчеркивается, что диоксид титана будет запрещен в Европейском союзе в следующем месяце, после того как регулятор безопасности пищевых продуктов признал его небезопасным из-за "генотоксичности", другими словами - способности изменять ДНК. Кроме того, эксперты опасаются, что диоксид титана при употреблении в опасных количествах может повредить жизненно важные органы, включая мозг. Обычно он используется для создания белого или мутного цвета на продуктах. Затем они могут быть окрашены в яркие цвета.

Авторы иска требуют от компании возместить ущерб за мошенничество и нарушение законов штата Калифорния о защите прав потребителей. В компании Mars не ответили на просьбу Daily Mail о комментарии.

В феврале 2016 года компания публично пообещала в течение пяти лет отказаться от искусственных красителей. Однако в иске утверждается, что это была лишь уловка, для того чтобы удовлетворить потребителей, и Mars продолжает добавлять этот химикат в свои конфеты.