В США президент ввел обязательную вакцинацию

ВАШИНГТОН. 14 СЕНТЯБРЯ - Президент США Джо Байден подписал распоряжение о расширении масштабов вакцинации от коронавируса, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Новые правила затронут в том числе федеральных служащих, медперсонал и сотрудников крупных компаний, пишет " Коммерсантъ ".

Вакцинационные требования в моем плане затронут примерно 100 млн американцев - две трети всех занятых в стране", - сказал президент США во время своего обращения, трансляция которого опубликована в Twitter Белого дома.

По его словам, вакцинация станет обязательной для всех сотрудников федеральных ведомств, а также их подрядчиков. Джо Байден также поручил Минтруду США потребовать от всех компаний, в которых работает свыше 100 сотрудников, чтобы все работники прошли вакцинацию или сдавали тест на COVID-19 еженедельно.

Кроме того, президент заявил, что 300 тыс. педагогов в федеральных программах Head Start должны быть вакцинированы. Также прививки обязательны для 17 млн медицинских работников в учреждениях, получающих средства от Medicare и Medicaid.

NBC прокомментировал решение Байдена о введении обязательной вакцинации. Новый раскол в США, в результате которого консервативный лагерь по сути превратился в стан антипрививочников, на минувшей неделе вынудил президента Джо Байдена ввести в стране обязательную вакцинацию, сообщает NBC.

Многие члены конгресса и кандидаты от Республиканской партии назвали такой шаг президента "перегибом" со стороны правительства - а вот среди экспертов в области здравоохранения нашлось немало людей, которые заявили: "Давно пора". Но вне зависимости от того, какие плюсы имеет этот план, уже сам тот факт, что господин Байден счел необходимым принять такое решение, представляет собой признание того, что нынешняя стратегия борьбы против коронавируса не работает, пишет RT

По последним данным, в США с начала пандемии выявлено более 42 млн случаев заражения коронавирусом, 679 796 человек умерли. Число смертей вернулось к мартовскому уровню, ежедневно в стране умирает более 1,5 тыс. человек. Всего месяц назад этот показатель был втрое меньше.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства