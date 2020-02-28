В США работник пивоварни застрелил пятерых коллег и покончил с собой

Вашингтон. 27 февраля. Kazakhstan Today - В американском городе Милуоки работник пивоваренной компании MolsonCoors застрелил пятерых своих коллег и покончил с собой, передает Kazakhstan Today.

Несколько человек убиты в среду при стрельбе на территории комплекса пивоваренной компании MolsonCoors в американском городе Милуоки, сообщает ТАСС .

Органы правопорядка выехали на место событий в 14.08 по местному времени.

Полицейские обнаружили подозреваемого - 51-летнего жителя Милуоки - умершим, очевидно, от огнестрельного ранения, нанесенного самому себе. В настоящий момент мы обнаружили тела еще пятерых взрослых человек. Все они работали на MolsonCoors", - отметил шеф полиции города Милуоки Альфонсо Моралес.

По его словам, имена стрелявшего и его жертв будут названы позднее. Людей, получивших огнестрельные ранения на пивоваренном предприятии и выживших, нет. В настоящий момент следователи планируют опросить сотрудников компании, чтобы составить окончательную картину происшедшего на территории комплекса, насчитывающего около двадцати зданий.

MolsonCoors - это крупная компания, число работников местного предприятия которой превышает одну тысячу человек. Нам необходимо переговорить с несколькими из них и выяснить, кого именно недостает", - пояснил начальник полиции.

Он заверил, что в настоящий момент опасность миновала.

Мэр города Том Бэррет назвал случившееся общественной трагедией, но отказался озвучивать версии мотивов стрелявшего.

Мне неприятно об этом говорить, но это была одиннадцатая массовая стрельба в нашем штате с 2004 года", - рассказал вице-губернатор Висконсина Мандела Барнс.

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