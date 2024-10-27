В США растет количество отравившихся бургерами известной сети быстрого питания, один человек погиб

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Вашингтон. 26 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США заявило, что в результате вспышки кишечной палочки E. coli, обнаруженной в гамбургерах McDonald’s, заразились 75 человек, один человек погиб, сообщает - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США заявило, что в результате вспышки кишечной палочки E. coli, обнаруженной в гамбургерах McDonald’s, заразились 75 человек, один человек погиб, сообщает The Guardian





Истинное число заболевших от этой вспышки, вероятно, намного выше, чем сообщается, и может не ограничиться штатами, где зарегистрированы случаи заболевания", - проинформировали в центре по контролю и профилактике заболеваний.





В качестве возможного источника смертельных бактерий были названы свежие луковицы, а не мясо для бургеров, как можно было ожидать, пишет издание.





По словам специалистов, кишечная палочка, ставшая причиной смерти одного человека, вызывает "очень серьезное заболевание", особенно у пожилых людей, детей и людей с ослабленным иммунитетом.





Компания Taylor Farms была поставщиком для пострадавших регионов, и McDonald’s инициировал добровольный отзыв продукции, сообщила компания и агентство. Поставщик также отозвал несколько партий желтого лука, произведенного на предприятии в Колорадо.





В McDonald’s уточнили, что лук с предприятия Taylor Farms в Колорадо был распределен примерно в 900 ресторанах в Колорадо, Канзасе, Вайоминге и некоторых других штатах региона.





Компания заявила, что также решила прекратить поставки лука с этого предприятия на неопределенный срок.