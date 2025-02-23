В США вышел из тюрьмы Пелтиер, осужденный за убийство двух агентов ФБР 49 лет назад

Фото: Depositphotos

Рассказать друзьям

Вашингтон. 22 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Активист Движения американских индейцев Леонард Пелтиер вышел из тюрьмы после 49 лет за решеткой по обвинению в убийстве двух агентов ФБР в 1975 году, сообщает - Активист Движения американских индейцев Леонард Пелтиер вышел из тюрьмы после 49 лет за решеткой по обвинению в убийстве двух агентов ФБР в 1975 году, сообщает The Insider со ссылкой на агентство AP.





Своей вины в убийстве двух сотрудников ФБР Леонард за все эти годы не признал. Его регулярные обращения к властям США с просьбой о помиловании отклонялись", - пишет издание.





26 июня 1975 года Пелтиер находился в местности Оглала в резервации Пайн-Ридж. В этот день там произошла вооруженная стычка между активистами ДАИ и агентами ФБР. В перестрелке были убиты агенты ФБР Джек Коулер и Рональд Уильямс, погиб один индеец - Джозеф Килзрайт Станц, убитый пулей снайпера, и пострадали десятки людей, живших на ранчо семьи Скачущего Быка.





Расследование показало, что агенты ФБР после длительного обстрела, под который попали их машины на территории резервации, в итоге были застрелены в упор из винтовки калибра 5,56 мм. По заявлению следствия, винтовка принадлежала Леонарду Пелтиеру. В апреле 1977 года его приговорили к двум пожизненным заключениям.





За годы в тюрьме Пелтиер выдвигал свою кандидатуру в президенты США от "Партии мира и свободы", действующей в штате Калифорния с 1967 года, шесть раз выдвигался на Нобелевскую премию мира. Пелтиер написал биографическую книгу "Тюремные записки: Моя жизнь - моя Пляска Солнца".





В Советском Союзе неоднократно проводились акции в поддержку Пелтиера как борца за права индейцев и действовал Комитет защиты Леонарда Пелтиера, который возглавлял академик Евгений Велихов. В поддержку Пелтиера выступал Михаил Горбачев.





80-летнему тяжело болеющему Пелтиеру тюремное заключение на домашний арест своим указом заменил перед уходом с поста президента США Джо Байден. Это решение раскритиковали некоторые официальные лица, в том числе бывший глава ФБР Кристофер Рэем, который назвал Леонарда Пелтиера "безжалостным убийцей".