22.02.2025, 12:04 12691
В США вышел из тюрьмы Пелтиер, осужденный за убийство двух агентов ФБР 49 лет назад
Фото: Depositphotos
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Вашингтон. 22 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Активист Движения американских индейцев Леонард Пелтиер вышел из тюрьмы после 49 лет за решеткой по обвинению в убийстве двух агентов ФБР в 1975 году, сообщает The Insider со ссылкой на агентство AP.
Своей вины в убийстве двух сотрудников ФБР Леонард за все эти годы не признал. Его регулярные обращения к властям США с просьбой о помиловании отклонялись", - пишет издание.
26 июня 1975 года Пелтиер находился в местности Оглала в резервации Пайн-Ридж. В этот день там произошла вооруженная стычка между активистами ДАИ и агентами ФБР. В перестрелке были убиты агенты ФБР Джек Коулер и Рональд Уильямс, погиб один индеец - Джозеф Килзрайт Станц, убитый пулей снайпера, и пострадали десятки людей, живших на ранчо семьи Скачущего Быка.
Расследование показало, что агенты ФБР после длительного обстрела, под который попали их машины на территории резервации, в итоге были застрелены в упор из винтовки калибра 5,56 мм. По заявлению следствия, винтовка принадлежала Леонарду Пелтиеру. В апреле 1977 года его приговорили к двум пожизненным заключениям.
За годы в тюрьме Пелтиер выдвигал свою кандидатуру в президенты США от "Партии мира и свободы", действующей в штате Калифорния с 1967 года, шесть раз выдвигался на Нобелевскую премию мира. Пелтиер написал биографическую книгу "Тюремные записки: Моя жизнь - моя Пляска Солнца".
В Советском Союзе неоднократно проводились акции в поддержку Пелтиера как борца за права индейцев и действовал Комитет защиты Леонарда Пелтиера, который возглавлял академик Евгений Велихов. В поддержку Пелтиера выступал Михаил Горбачев.
80-летнему тяжело болеющему Пелтиеру тюремное заключение на домашний арест своим указом заменил перед уходом с поста президента США Джо Байден. Это решение раскритиковали некоторые официальные лица, в том числе бывший глава ФБР Кристофер Рэем, который назвал Леонарда Пелтиера "безжалостным убийцей".
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18.02.2025, 19:00 53116
В Эр-Рияде завершились российско-американские переговоры
Об этом сообщил помощник президента РФ
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Москва. 18 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Переговоры России и Соединенных Штатов Америки в Эр-Рияде завершены, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков в эфире "Первого канала".
Переговоры завершены, мы сейчас уже выполняем программу по Саудовской линии", - сказал Ушаков.
На встрече были рассмотрены вопросы восстановления всего комплекса двусторонних отношений, а также подготовка к саммиту лидеров России и Штатов и возможным переговорам по урегулированию на Украине.
От Москвы в переговорах участвовали глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. С американской стороны помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.
18.02.2025, 18:06 53986
Следком России возбудил уголовное дело по факту атаки БПЛА на КТК
Фото: polisia.kz
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Москва. 18 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело по факту атаки беспилотных летательных аппаратов на нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская" Каспийского трубопроводного консорциума, сообщает пресс-служба КТК
Дело заведено против военнослужащих ГУР МО Украины, ВСУ и иных воинских формирований, которые, находясь на подконтрольной им территории Украины и выполняя преступные приказы, совершили атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам гражданской инфраструктуры", - уточнили в пресс-службе.
Напомним, нефтетранспортный объект Каспийского трубопроводного консорциума - НПС "Кропоткинская" 17 февраля подвергся атаке беспилотников. Террористический удар был нанесен семью беспилотными летательными аппаратами, начиненными помимо взрывчатки металлическими поражающими элементами.
Из-за атак беспилотных летательных аппаратов на НПС "Кропоткинская" Каспийского трубопроводного консорциума объем прокачки нефти из Казахстана может сократиться на 30%.
16.02.2025, 15:34 79831
Саммит БРИКС пройдет в Рио-де-Жанейро в июле
Фото: Акорда
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Рио-де-Жанейро. 16 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В 2025 году саммит БРИКС пройдет 6-7 июля в Рио-де-Жанейро. Об этом сообщает сайт президента Бразилии Луиса Инасиу Лула да Силвы.
Мы примем глав государств 20 стран, входящих в БРИКС в двух категориях: полноправных членов и партнеров. Будут приняты важные решения для развития, сотрудничества и улучшения условий жизни всех граждан этих стран", - сообщил министр иностранных дел Бразилии Мауро Виейра.
Напомним, 1 января этого года Бразилия стала председателем БРИКС.
Учреждение категории стран - партнеров БРИКС и согласование списка из 13 государств стало одним из важных результатов октябрьского саммита в Казани, в котором приняли участие представители 36 стран и шести международных организаций.
Для справки
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011-м в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к группе присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Первого января началось годовое председательство России в организации, оно проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.
15.02.2025, 13:47 96541
Китай готов решительно ответить на "запугивания" со стороны США - МИД КНР
Ван И сделал заявление на Мюнхенской конференции по безопасности
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Мюнхен. 15 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что его страна отреагирует на любые дальнейшие односторонние санкции США, назвав такие шаги формой "запугивания", сообщает Bloomberg.
Если США не готовы, если они настроены на подавление и сдерживание Китая, то у нас нет выбора, кроме как играть до конца. Мы решительно отреагируем на односторонние методы запугивания со стороны США", - заявил министр иностранных дел Ван И официальным лицам на Мюнхенской конференции по безопасности.
Тем не менее глава МИД КНР призвал взглянуть на отношения двух стран в более долгосрочной перспективе, выразив уверенность, что Пекин и Вашингтон сохранят взаимодействие в долгосрочной перспективе.
Ранее сообщалось, что США и Китай начали торговую войну после решения Трампа о тарифах. Китай ввел 10-процентную пошлину на импорт нефти и сельскохозяйственной техники и 15-процентную пошлину на уголь и сжиженный природный газ (СПГ), импортируемые из США. Пекин объявил об ответных мерах после вступления в силу решения президента США Дональда Трампа ввести 10-процентные пошлины на всю китайскую продукцию.
15.02.2025, 13:24 97311
Вице-президент США обрушился с резкой критикой на правящие силы Европейского союза
Джей Ди Вэнс обвинил их в подавлении свободы слова
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Мюнхен. 15 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Вице-президент США Джей Ди Вэнс обрушился с резкой критикой на правящие силы Европейского союза (ЕС), обвинив их в подавлении свободы слова, деградации демократии и намеренном выдавливании правых популистов из политического поля, сообщает lenta.ru.
Выступление вызвало бурную реакцию у политиков и журналистов. Обозреватели The Washington Post (WP) назвали речь вице-президента "экспортом лозунга "Сделаем Америку снова великой!", а глава Минобороны ФРГ Борис Писториус обвинил США в "неприемлемом вмешательстве" в дела европейских стран.
По словам вице-президента, отказ от итогов выборов в Румынии в прошлом году из-за обвинений в якобы вмешательстве России основан на "хлипких подозрениях" и был полностью нацелен на попытку вывести из предвыборной гонки популиста Келина Джорджеску, ориентирующегося в своих взглядах на Трампа.
Если ваша демократия может быть уничтожена с помощью нескольких сотен тысяч долларов на рекламу от иностранного государства, она изначально не такая уж сильная", - заявил Вэнс.
В этой связи он призвал пересмотреть существующие в ЕС стандарты проведения голосования и вообще усомнился в том, что они работают.
Все, от нашей политики в отношении Украины до цифровой цензуры, выдается за защиту демократии. Но когда мы видим, как европейские суды отменяют выборы, а высокопоставленные чиновники угрожают отменить другие, мы должны задаться вопросом, придерживаемся ли мы достаточно высоких стандартов", - резюмировал вице-президент США.
11.02.2025, 14:42 141136
Первым в истории Федор Конюхов пересек Южную Атлантику на весельной лодке
Фото: t.me/konyukhovfedor
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Астана. 11 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Российский путешественник Федор Конюхов первым в истории пересек Южную Атлантику на весельной лодке, об этом сообщил его экспедиционный штаб в Telegram-канале.
Этой ночью лодка АКРОС пересекла 20 градусов восточной долготы (мыс Игольный, ЮАР) и вышла в Индийский океан. Причем по самому сложному и опасному маршруту в "неистовых пятидесятых" и "ревущих сороковых" широтах. Потребовалось 68 суток", - сказано в сообщении.
На сегодняшний день в активе у Федора Конюхова:
- пересечение Атлантического океана с востока на запад от острова Ла Гомера (Канарские острова) до острова Барбадос. Лодка УРАЛАЗ, 2002 год, время в пути 46 дней.
- пересечение Атлантического океана с запада на восток от пролива Дрейка до долготы мыса Игольный (Южная Африка). Лодка АКРОС. 2025 год, время в пути 68 дней, поход продолжается.
- пересечение Тихого океана с востока на запад от Южной Америки, Чили (Кон Кон) до Австралии (Мулулаба, к северу от Брисбена). Лодка "ТУРГОЯК". 2014 год. Время в пути 160 дней.
- пересечение Тихого океана с запада на восток от Новой Зеландии (порт Данидин) до мыса Горн. Лодка АКРОС. 2019 год. Время в пути 154 дня.
- 46 + 160 + 154 + 68 = 428 дней в океанах на весельных лодках АКРОС, ТУРГОЯК и УРАЛАЗ.
Впереди Индийский океан. До мыса Люин (Западная Австралия) 4 200 морских миль", - добавили в штабе.
10.02.2025, 20:41 151341
Запущен прямой грузовой ж/д маршрут из Китая в Афганистан через Казахстан и Узбекистан
Весь путь займет 12-15 дней
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Пекин. 10 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В понедельник утром со станции Туаньцзецунь города Чунцин в город Хайратон Афганистана отправился грузовой поезд, что ознаменовало запуск первого прямого железнодорожного маршрута, соединяющего город на юго-западе Китая с Афганистаном, сообщает "Синьхуа".
Поезд, перевозящий 55 контейнеров с коммуникационным оборудованием, произведенным китайским телекоммуникационным гигантом ZTE, пересечет госграницу на КПП "Хоргос" в Синьцзян-Уйгурском автономном округе и достигнет места назначения через территории Казахстана и Узбекистана. Весь путь, как ожидается, займет 12-15 дней.
Как сообщается, перевозимый груз будет использован для поддержки строительства местных коммуникационных сетей Афганистана, с тем чтобы содействовать социально-экономическому развитию страны.
При использовании схемы прямых ж/д грузоперевозок время транспортировки сократится на 3-5 суток по сравнению с перевозками автомобильным транспортом, а затраты на логистику, как ожидается, снизятся на 15-20%. Это укрепит безопасность и эффективность транспортировки и поставки товаров", - сказал сотрудник компании ZTE Лю Цзяньфэн.
Успешное открытие прямого грузового маршрута еще больше укрепит торгово-экономическое сотрудничество и обмены между Чунцином и Афганистаном, а также с другими странами Центральной Азии.
10.02.2025, 08:15 153556
Илон Маск предложил закрыть "Голос Америки" и "Радио Свобода"
Он сравнил радиостанции с "сумасшедшими левыми радикалами, которые разговаривают сами с собой" и "сжигают миллиард долларов в год из карманов американских налогоплательщиков"
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Вашингтон. 10 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Глава департамента государственной эффективности (DOGE), бизнесмен Илон Маск предложил в соцсети X закрыть радиостанцию "Голос Америки" и "Радио Свобода", сообщает РБК.
Маск ответил на пост бывшего главы Национальной разведки США Ричарда Гренелла, спецпосланника президента Дональда Трампа по особым поручениям. Гренелл назвал радиостанции "пережитком прошлого", который финансируется за счет налогоплательщиков.
Бизнесмен написал в ответ, что их нужно закрыть, так как их "больше никто не слушает". Он сравнил радиостанции с "сумасшедшими левыми радикалами, которые разговаривают сами с собой" и "сжигают миллиард долларов в год из карманов американских налогоплательщиков".
Ранее Маск заявил, что финансирование государством СМИ, таких как Associated Press и Politico, - пустая трата денег налогоплательщиков, и пообещал прекратить "расточительные расходы". Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт подтвердила планы прекратить финансирование Politico.
Позднее глава DOGE опубликовал скриншот с заголовком статьи "Независимые СМИ в России и на Украине теряют финансирование из-за заморозки USAID" и подписал: "Независимые СМИ" Imao".
Imao - это аббревиатура, придуманная пользователями в интернете. Она переводится как "по моему высокомерному мнению". С помощью этого выражения авторы обозначают свою иронию или сарказм по отношению к обсуждаемой теме.
После прихода к власти Трамп приказал заморозить почти всю иностранную помощь США на 90 дней. Руководство и сотрудники USAID вынуждены уйти в административный отпуск. Суд в Вашингтоне в итоге заблокировал решение Трампа отправить более 2000 сотрудников в отпуск.
Маск назвал USAID преступной организацией, которой "пора умереть". По его словам, Трамп согласился с тем, что его нужно закрыть. После этого штаб-квартира агентства в Вашингтоне прекратила работу.
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