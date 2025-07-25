В Стамбуле прошел третий раунд российско-украинских переговоров

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Стамбул. 24 июля. KAZAKHSTAN TODAY - 23 июля в Стамбуле во дворце Чираган состоялся третий раунд прямых переговоров между Россией и Украиной. На них делегации обсудили меморандумы по урегулированию, которыми обменялись на прошлой встрече полтора месяца назад, - 23 июля в Стамбуле во дворце Чираган состоялся третий раунд прямых переговоров между Россией и Украиной. На них делегации обсудили меморандумы по урегулированию, которыми обменялись на прошлой встрече полтора месяца назад, сообщает РБК.





Россия состав своей делегации не меняла - он такой же, как и на первых двух раундах. В переговорную группу вошли четыре человека во главе с помощником президента Владимиром Мединским, еще четыре человека вошли в экспертную. Украинскую делегацию по-прежнему возглавляет Рустем Умеров, который неделю назад покинул пост министра обороны и был назначен секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО); в делегацию вошли представители МИДа, Вооруженных сил Украины (ВСУ), Службы безопасности Украины (СБУ) и разведки.





Переговоры продлились около полутора часов. Глава российской делегации помощник президента Владимир Мединский обозначил, что предложила Москва.





Во-первых, чтобы сэкономить время и деньги налогоплательщиков, сформировать в составе наших делегаций три рабочих группы, которые будут работать в режиме онлайн, - сообщил он журналистам. - Это будет рабочая группа по политическим вопросам, рабочая группа по гуманитарным вопросам и рабочая группа по военным вопросам в составе соответствующих специалистов военных ведомств".





Другое предложение - объявлять на линии соприкосновения короткие, по 24-48 часов, перемирия "для того, чтобы была возможность для санитарных команд забрать раненых, чтобы была возможность у командиров забрать трупы своих бойцов". Такое предложение Мединский объяснил тем, что "сейчас в так называемой серой зоне из-за опасности постоянного доминирования FPV-дронов санитарные команды подвергаются слишком большому риску, эвакуируя раненых".





По словам главы российской делегации, на переговорах обсуждалось возвращение в том числе и гражданских лиц - в частности, 30 человек из Курской области, которые "удерживаются Украиной". Стороны продолжают обмен телами погибших военных - как сказал Мединский, Москва вернула Киеву 7 тыс. тел, получила "некоторое небольшое количество своих" и готова передать еще 3 тыс. тел. Тем временем Минобороны России сообщило, что 23 июля Москва и Киев провели очередной обмен военнопленными.





Что касается встречи президентов, то для нее необходимо проработать мирное соглашение. "На этой встрече надо не обсуждать соглашение, а ставить точку, подписывать; как у нас говорят, конец - делу венец", - сказал Мединский и выразил надежду на то, что стороны проведут четвертый раунд переговоров. Он отметил, что позиции сторон по направленным друг другу меморандумам "достаточно далеки", но контакты по ним будут продолжены.





Об итогах с украинской стороны рассказали глава делегации Рустем Умеров и член делегации, представитель МИД Георгий Тихий. По словам Умерова, Киев предложил Москве провести до конца августа встречу президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина, и чтобы при этом присутствовали президенты Турции и США Реджеп Тайип Эрдоган и Дональд Трамп.





Почему мы настаиваем на встрече - в России есть один человек, который принимает решения. Если нужно принять важные решения, как остановка огня, это лицо должно присутствовать", - сказал Тихий, отметив, что предложение о встрече - постоянное и реализовать его можно в любой момент.





Киев также заявил, что готов прекратить огонь, в том числе удары по критической и гражданской инфраструктуре, и ожидает того же от Москвы. Кроме того, стороны договорились продолжить обмен людьми, которые находятся в плену более трех лет. По словам Умерова, речь идет об обмене 1,2 тыс. человек.





Меморандум России состоит из трех разделов:





1. Основные параметры урегулирования. Здесь речь идет о территориях (признание Крыма и четырех областей частью России), нейтралитете Украины и подтверждении ею безъядерного статуса, обеспечении прав русскоязычных на Украине, сокращении численности ВСУ и т.д.





2. Два варианта прекращения огня.





3. Последовательность шагов и сроки их осуществления.





Меморандум Украины включает пять разделов:





1. Ключевые принципы урегулирования.





2. Следующий шаг - согласование прекращения огня и встречи лидеров.





3. Прекращение огня.





4. Меры укрепления доверия - в частности, продолжение обменов по принципу "всех на всех".





5. Встреча лидеров.