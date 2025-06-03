В Стамбуле завершились переговоры России и Украины

Встреча продлилась чуть более одного часа

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Анкара. 2 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Стамбуле завершились вторые за три года прямые переговоры России и Украины, передает корреспондент агентства.





Встреча делегаций России и Украины в Стамбуле завершена. Она продлилась чуть более одного часа и шла в закрытом режиме", - информирует РБК.





Российско-украинские переговоры проходили в стамбульском дворце Чираган, в них также участвовал министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Перед встречей он предложил сторонам обсудить встречу лидеров. Также он пожелал сторонам найти "хорошее решение".





Переговорную группу от России возглавляет помощник президента России Владимир Мединский. В нее также вошли заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил России Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин.





В украинскую переговорную группу, которую утвердил президент Украины Владимир Зеленский, вошли министр обороны Рустем Умеров , первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица и другие.



