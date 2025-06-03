02.06.2025, 18:12 8581
В Стамбуле завершились переговоры России и Украины
Встреча продлилась чуть более одного часа
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Анкара. 2 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Стамбуле завершились вторые за три года прямые переговоры России и Украины, передает корреспондент агентства.
Встреча делегаций России и Украины в Стамбуле завершена. Она продлилась чуть более одного часа и шла в закрытом режиме", - информирует РБК.
Российско-украинские переговоры проходили в стамбульском дворце Чираган, в них также участвовал министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Перед встречей он предложил сторонам обсудить встречу лидеров. Также он пожелал сторонам найти "хорошее решение".
Переговорную группу от России возглавляет помощник президента России Владимир Мединский. В нее также вошли заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил России Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин.
В украинскую переговорную группу, которую утвердил президент Украины Владимир Зеленский, вошли министр обороны Рустем Умеров , первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица и другие.
Ранее, 16 мая, российская и украинская делегации провели двухчасовые переговоры в Стамбуле, по итогам которых условились произвести обмен пленными по формуле "1 000 на 1 000".
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01.06.2025, 10:44 26721
Мосты обрушились сразу в двух областях России
Фото: Московская межрегиональная транспортная прокуратура
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Брянск. 1 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Мосты обрушились в Курской и Брянской областях России, сообщает РБК.
31 мая в 22.44 мск на однопутном перегоне Пильшино - Выгоничи в Брянской области - в том месте, где железнодорожные пути пересекаются с федеральной автомобильной дорогой А-240, обрушился мост.
Причина катастрофы - "незаконное вмешательство в деятельность транспорта", сообщила Московская железная дорога.
Согласно последним данным, при обрушении моста на железнодорожные пути (автомобильная дорога проходит над железной дорогой по мосту) погибли семь человек, пострадали более 60 человек.
Госпитализированы 30 человек, в том числе двое детей. Один ребенок и один взрослый доставлены в тяжелом состоянии.
Кроме того, по данным издания, мост обрушился ночью на 48-м км трассы Тросна - Калиновка в Курской области, когда по нему ехал грузовой локомотив. Поезд рухнул на автомобильную дорогу, пострадал машинист.
Началось возгорание тепловоза - сотрудники МЧС его оперативно локализовали. Остальные составы находятся на платформе ж/д дороги", - сообщил врио главы региона Александр Хинштейн.
По его словам, у одного из машинистов тепловоза повреждены ноги, в больницу доставили всю бригаду.
28.05.2025, 18:18 67546
ШОС рассматривает идею формирования единой безопасности в Евразии
Государства - члены ШОС внимательно изучают все инициативы, которые в этой области выдвигаются
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Москва. 28 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Тема формирования единой неделимой безопасности в Евразии находится в фокусе внимания ШОС, заявил РИА Новости генеральный секретарь организации Нурлан Ермекбаев.
Тема формирования архитектуры или системы равной и неделимой безопасности очень актуальна, и сейчас она находится в фокусе обсуждения экспертов, аналитических центров ШОС. Поскольку ШОС, изначально создававшаяся как организация по обеспечению безопасности в районе государственных границ, оставляет в качестве своего приоритета вопросы противодействия самым различным вызовам и угрозам. С учетом современных реалий, тема именно всеобъемлющей такой равной неделимой безопасности, находится, можно сказать, в фокусе внимания нашей организации", - заявил Ермекбаев.
Ермекбаев напомнил, что еще в декларации глав государств Шанхайской организации сотрудничества, которая была принята в 2024 году в Астане, лидеры стран отметили, что сотрудничество в рамках ШОС может стать основой для формирования новой системы справедливой, равной и всеобъемлющей неделимой безопасности.
Поэтому сейчас государства - члены ШОС внимательно изучают все инициативы, которые в этой области выдвигаются, в том числе инициативу России и Беларуси о формировании новой архитектуры евразийской безопасности", - отметил Ермекбаев.
В марте президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в совместном заявлении отметили, что военно-политические реалии создают необходимость формирования устойчивой системы евразийской безопасности.
Тринадцатая международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, проходит 27-29 мая в Москве под председательством секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу. По его словам, в форуме участвуют 126 делегаций из 104 государств, в том числе стран СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, ШОС, возглавляемые секретарями советов безопасности, помощниками и советниками глав государств по вопросам национальной безопасности, министрами и руководителями специальных служб, а также 13 генеральных секретарей и представителей руководства международных организаций.
24.05.2025, 21:19 109811
Каннский фестиваль остановили из-за масштабного блэкаута
Масштабное отключение электричества произошло из-за поджога электростанции
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Астана. 24 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Масштабный блэкаут стал причиной остановки Каннского кинофестиваля в западном регионе Франции, сообщает издание Nice-Matin.
Электроэнергия отключилась в нескольких городах.
РТ со ссылкой на радиостанцию Franceinfo сообщает, что блэкаут произошел из-за поджога электростанции.
Обнаружена также подпиленная опора линии электропередачи. Без света осталось 160 тыс. домов", - уточняет источник.
Светофоры отключены, показы фильмов частично приостановлены", - сообщили журналисты с места событий.
По их словам электроэнергию отключили во всех кинотеатрах комплекса. Сеансы удалось восстановить только благодаря генератору.
Напомним, в октябре прошлого года тотальный блэкаут произошел на Кубе: весь остров остался без электричества. Глава правительства Кубы сообщил, что причинами ЧС стали недостаток топлива, состояние инфраструктуры и рост спроса на электроэнергию.
21.05.2025, 21:35 138486
ЕАБР была отведена значимая роль на глобальном форуме по исламскому финансированию
Участие банка в форуме подтверждает приверженность вопросам поддержки финансовых инноваций
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Алжир. 21 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель правления ЕАБР Николай Подгузов выступил с программной речью на церемонии открытия 19 Глобального форума ИБР по исламскому финансированию, сообщает пресс-служба банка.
Евразийскому банку развития (ЕАБР) была отведена значимая роль на 19 глобальном форуме по исламскому финансированию, прошедшему в рамках Ежегодных встреч группы Исламского банка развития (ИБР) в Алжире. Мировые лидеры общественного мнения, политики, эксперты в области развития и ключевые участники отрасли приняли участие в форуме (темой которого в этом году стала "Цифровая трансформация и расширение доступа к финансовым услугам в исламском финансировании") для изучения инновационных стратегий содействия устойчивому развитию с помощью исламского финансирования.
На открытии с докладами выступили представители корпоративных участников форума, занимающие высокие посты в своих организациях, в том числе Николай Подгузов, председатель правления Евразийского банка развития (ЕАБР), Мухаммад Аль-Джассер, председатель группы ИБР, Салах Эддин Талеб, управляющий Банком Алжира, и Нуреддин Уада, министр экономики знаний стартапов и микропредприятий Алжира.
Центральная Азия находится на пути экономического роста и инклюзивности, и цифровизация исламского финансирования будет играть в этом процессе ключевую роль. Эффективно используя технологии, мы сможем открыть новые перспективы предпринимателям в сельской местности, расширить торговые связи и привлечь этичные инвестиции. Мы будем рады поделиться своими взглядами и целями в отношении Центральной Азии на этом форуме и с удовольствием продолжим развивать этот регион вместе с нашими партнерами из Исламского банка развития", - заявил председатель правления ЕАБР.
Мухаммад Аль Джассер, председатель группы ИБР, подчеркнул, что интеграция исламских финансов в цифровую экономику является чрезвычайно перспективным направлением и может открыть новые горизонты в области доступности финансовых услуг.
Чтобы реализовать этот потенциал, мы должны построить фундамент: безопасную и надежную цифровую инфраструктуру, контактную систему управления и организации, готовые управлять процессом с мудростью и дальновидностью", - заявил он.
Ключевым событием форума стала презентация крупного доклада "Будущее исламского финансирования в Центральной Азии", совместного издания Института ИБР, ЕАБР и Лондонской фондовой биржи, в котором подчеркивается растущая роль исламских финансов в регионе и излагаются стратегические рекомендации по развитию этого направления.
Участие ЕАБР в этом важном форуме подтверждает приверженность банка вопросам поддержки финансовых инноваций и регионального развития - политике, которую банк проводит в партнерстве с такими ведущими институтами, как ИБР.
21.05.2025, 17:00 141506
Бывшего советника экс-президента Украины застрелили в Испании
Нападавших было двое или трое
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Мадрид. 21 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Бывшего советника экс-президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова застрелили у ворот школы в пригороде Мадрида Посуэло-де-Аларкон.
Убийство 52-летнего мужчины расследуется возле Американской школы Мадрида в городе Посуэло-де-Аларкон. События произошли около 9.15 утра (...) По данным SER, жертвой стал Андрей Портнов, бывший советник Януковича, который был внесен в черный список ЕС за растрату государственных средств или нарушение прав человека на Украине", - сообщает РИА Новости со ссылкой на радио Cadena SER.
Как отмечает газета Pais, нападавших было двое или трое, они пять раз выстрелили в мужчину, который находился за рулем автомобиля.
Один выстрел, смертельный, был произведен в голову (...) а два других - в туловище, в живот и в бок", - цитирует издание своего источника в экстренной службе.
20.05.2025, 17:04 154971
Четыре региона Испании остались без телефонной связи и интернета из-за сбоя
Сейчас линии телефонной связи и интернет уже восстановили, за исключением отдельных случаев
Фото: Depositphotos
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Мадрид. 20 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Несколько регионов Испании остались без стационарной связи и интернета из-за технического сбоя в сети крупнейшей телекоммуникационной компании Telefónica, передает корреспондент агентства.
Проблема затронула Страну Басков, Валенсию, Арагон и Эстремадуру", - информирует РИА Новости со ссылкой на телеканал Antena 3.
Как сообщил оператор, причиной ЧП стали работы по обновлению сети, во время которых произошел сбой.
С первого момента был активирован комитет по управлению инцидентами, изолированы затронутые узлы и на места были направлены специалисты для оперативного вмешательства", - заявил директор по операциям и ИТ компании Telefónica Серхио Санчеса.
Уточняется, что сейчас линии телефонной связи и интернет уже восстановили, за исключением отдельных случаев.
Ранее Испания, Португалия, Франция и Бельгия остались без электричества.
20.05.2025, 09:17 162781
Россия готова работать над меморандумом с Украиной о мирном договоре и прекращении огня
Президент РФ подчеркнул, что Россия выступает за остановку боевых действий, но необходимо выработать наиболее эффективные пути движения к миру
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Москва. 20 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Россия готова работать над меморандумом с Украиной, включающим прекращение огня, заявил президент России Владимир Путин после телефонных переговоров с американским коллегой Дональдом Трампом, сообщает РБК.
Россия [готова] работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора", - сказал президент России.
Стороны должны определить "ряд позиций", таких как принципы мирного урегулирования, сроки возможного заключения мирного соглашения, а также "возможное прекращение огня на определенное время в случае достижения соответствующих договоренностей".
Президент РФ подчеркнул, что Россия выступает за остановку боевых действий, но необходимо выработать наиболее эффективные пути движения к миру. Страна выступает за урегулирование мирным путем. России и Украине, по словам Путина, нужно найти компромиссы, которые устроили бы все стороны.
Разговор с Трампом Путин назвал содержательным, откровенным и весьма полезным. Он выразил благодарность республиканцу за участие США в возобновлении прямых переговоров России и Украины.
Третий телефонный разговор Путина и Трампа с момента инаугурации республиканца начался в 17.00 мск и продлился более двух часов.
Второй разговор Путина и Трампа состоялся 18 марта и продлился более двух часов. Первый разговор в этом году лидеры провели 12 февраля, он шел полтора часа.
Телефонный разговор Путина и Трампа состоялся после переговоров между представителями России и Украины, которые прошли 15 мая в Стамбуле по инициативе Кремля. Встреча носила закрытый характер. Помощник президента и глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что Москва в целом удовлетворена итогами контактов и готова к их продолжению.
Стороны пришли к нескольким договоренностям. В ближайшее время должен состояться масштабный обмен пленными - по тысяче человек с каждой стороны. Кроме того, Киев инициировал возможность личных переговоров между лидерами государств - Москва приняла этот запрос к сведению. Также делегации договорились о подготовке и представлении условий прекращения огня с каждой стороны. После обмена этими предложениями диалог продолжится.
19.05.2025, 17:20 172161
Ушел из жизни гениальный хореограф Юрий Григорович
Ему было 98 лет
Фото: wikipedia.org
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Москва. 19 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В возрасте 98 лет ушел из жизни гениальный российский хореограф и великий артист балета Юрий Григорович, сообщил его помощник Александр Колесников.
Юрий Григорович ушел из жизни на 99-м году", - цитирует ТАСС Колесникова.
Уточняется, что о дате и месте прощания будет сообщено дополнительно.
По данным РБК, главным местом работы Юрия Григоровича был Большой театр. Там он прославился собственными авторскими балетами, среди которых - "Каменный цветок" Сергея Прокофьева, "Щелкунчик" Петра Чайковского и "Иван Грозный" Сергея Прокофьева.
Юрий Григорович родился 2 января 1927 года в Ленинграде. Профессиональная карьера балетмейстера началась почти 80 лет назад. В 1946 году он был принят в труппу Ленинградского театра оперы и балета имени Кирова, солистом которой оставался до 1961 года.
В 1964-1995 годах Григорович был главным балетмейстером Большого театра, с 2008 года - его штатным хореографом. В 1980 году он выступил в качестве балетмейстера - постановщика церемоний открытия и закрытия XXII летних Олимпийских игр в Москве.
Григорович неоднократно возглавлял жюри международных балетных конкурсов в Болгарии, Финляндии, США, Швейцарии, Японии. С первого дня существования он стал президентом программы Benоis de la danse, известной как "Балетный Оскар", ежегодно присуждающей приз за выдающиеся достижения в искусстве балета.
Григорович удостоен многих почетных званий и правительственных наград. Хореограф имеет звание народного артиста СССР, он кавалер ордена Святого апостола Андрея Первозванного, ордена "За заслуги перед Отечеством" трех степеней.
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