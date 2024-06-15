В Таджикистане депутата арестовали по подозрению в подготовке госпереворота
Подготовку к насильственному захвату власти депутат начал еще в 2021 году
Душанбе. 14 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Таджикистане арестован и лишен неприкосновенности депутат нижней палаты парламента маджлиси Оли Саидджафар Усмонзода.
Генеральной прокуратурой Таджикистана возбуждено уголовное дело в отношении депутата нижней палаты парламента республики Усмонзода Саидджафара и других лиц по статье Уголовного кодекса РТ, которая устанавливает преступное деяние по насильственному захвату власти, начато предварительное расследование, сообщает издание "Ховар".
Как рассказал генпрокурор Юсуф Рахмон, в сентябре 2021 года Саидджафар Усмонзода вел переговоры с заместителем руководителя экстремистско-террористической организации "Паймони милли Точикистон" и дал предварительные рекомендации по поводу узурпации государственной власти в Республике Таджикистан.
Тот в свою очередь пообещал, что для достижения этой цели глава экстремистско-террористической организации "Партия исламского возрождения" окажет ему финансовую помощь и предоставит более трех тысяч бойцов террористической организации "Джамаат Ансаруллох" из-за пределов Республики Таджикистан.
Для реализации своего преступного плана Саидджафар Усмонзода вербовал своих сторонников из разных социальных слоев внутри страны и за рубежом, организовывал группы и поручал каждой из них выполнять определенные задачи.По заранее намеченному плану они хотели в кратчайшие сроки дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в ряде районов страны, захватив здания правоохранительных органов и военных структур, хотели захватить оружие и насильственно свергнуть государственную власть в стране. Для совершения этого преступления Саидджафар Усмонзода запросил у представителя одной из зарубежных стран 10 миллионов долларов для привлечения влиятельных людей и организации митингов", - информирует издание.
12 июня 2024 года против Саидджафара Усмонзода и других лиц было возбуждено уголовное дело. Его вина полностью подтверждается материалами уголовного дела, в том числе признательными показаниями депутата.