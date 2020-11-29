В Тегеране убит физик-ядерщик, считавшийся главой Иранской ядерной программы

Тегеран. 28 ноября. Kazakhstan Today - Иранский физик-ядерщик Мохсен Фахризаде убит в провинции Тегеран. Это в пятницу подтвердили в Минобороны Ирана, передает Kazakhstan Today.

Ученый был руководителем Центра исследований при Министерстве обороны, пишет ТАСС

Сегодня террористы атаковали Мохсена Фахризаде, главу Центра исследований и инноваций при Министерстве обороны", - говорится в сообщении пресс-службы министерства. Также отмечается, что "бригаде медиков не удалось его спасти".

В министерстве добавили, что "служба безопасности (ученого) вступила в перестрелку с террористами".

Военный советник руководителя и духовного лидера Ирана Хоссейн Дехган заявил, что Тегеран отомстит за убийство ученого.

Мы немедленно обрушимся на убийц мученика", - прокомментировал Дехеан убийство ученого. Его слова приводит агентство Mehr.

Агентство Fars отмечает, что в ученого стреляли в районе города Дамовенд. По информации агентства, в ходе покушения могли погибнуть еще три или четыре человека. Очевидцы также сообщают о взрыве на месте происшествия.

Как пишет Русская служба Би-би-си , министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф назвал убийство "актом государственного террора", а советник верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи прямо обвинил в убийстве Израиль.

Глава МИД Ирана Джавад Зариф написал в Твиттере: "Сегодня террористы совершили убийство ведущего иранского ученого. Этот трусливый акт - с серьезными свидетельствами роли Израиля - показывает, что его виновники делают все возможное для развязывания войны".

Военный советник аятоллы Хаменеи Хоссейн Дехган заявил о причастности к убийству Израиля с еще большей уверенностью. "В последние дни политической жизни своего... союзника (проигравшего президентские выборы президента США Дональда Трампа) сионисты пытаются усилить давление на Иран и развязать полномасштабную войну", - написал Дехган.

Агентство "Рейтер" передает, что офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху отказывается комментировать сообщения о покушении. От комментариев также отказалось Министерство обороны США.

Сам Трамп убийство иранского физика пока не комментировал, однако ретвитнул сообщение израильского журналиста Йоси Мельмана, в котором тот среди прочего пишет: "(Фахризаде) возглавлял секретную военную программу Ирана, и в течение многих лет его искал "Моссад". Его смерть - важнейший психологический и профессиональный удар для Ирана".

Как пишет ТАСС, целью убийства Мохсена Фахризаде может являться затруднение возобновления переговорного процесса по ядерной сделке между США и ИРИ для будущей администрации объявившего о своей победе на выборах президента США Джозефа Байдена, считает портал Axios.

Убийство Фахризаде является частью того, что кажется попыткой администрации (действующего президента США Дональда) Трампа и правительства (премьер-министра Израиля Биньямина) Нетаньяху использовать время, оставшееся до вступления в должность избранного президента США Джозефа Байдена, для усиления давления на Иран. Администрация Трампа не скрывает своего стремления усложнить Байдену возобновление переговоров с Ираном и повторное присоединение к ядерной сделке 2015 года. Частью этих усилий являются санкции, тайные операции и угрозы военного удара", - говорится в публикации Axios, размещенной на сайте портала вечером в пятницу.

По мнению Axios, частью тех же совместных усилий Трампа и Нетаньяху по увеличению давления на Иран являлась встреча израильского премьера с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом и находившимся в арабской стране с визитом госсекретарем США Майклом Помпео, о которой информировала государственная израильская радиостанция Kan. При этом МИД Саудовской Аравии в понедельник опроверг утверждения о посещении королевства премьер-министром еврейского государства.

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