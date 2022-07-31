Система Orphus

В Турции лесной пожар перекинулся на отель

30.07.2022, 12:57 6711
Фото: ahaber.com.tr
МАРМАРИС. 30 ИЮЛЯ - В турецком курортном городе Мармарисе лесной пожар перекинулся на один из отелей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Огонь с помощью ветра распространился за короткое время. Возгорание тушат в том числе вертолеты, принадлежащие региональному управлению лесного хозяйства", - сообщает iz.ru со ссылкой A Haber

 
Отмечается, бригады прилагают большие усилия для борьбы с огнем, который быстро распространяется. В работе задействована строительная техника.
 

новости по теме

В Боомском ущелье сошли сели

30.07.2022, 16:56 4761
БИШКЕК. 30 ИЮЛЯ - На участке дороги Бишкек - Нарын - Торугарт (Боомское ущелье) сошли сели, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По данным 24.kg, ЧП произошло сегодня примерно в 11.00 в Кеминском районе Чуйской области. 
 
Также сообщается, что дорога закрыта в обе стороны. Сейчас ведутся работы по ее очистке. 
 
Ранее сообщалось, что сель сошел на дорогу в Жетысуской области.

 

В Испании зафиксировали первый случай смерти от оспы обезьян

30.07.2022, 16:03 5396
В Испании зафиксировали первый случай смерти от оспы обезьян
Фото: pixabay.com
МАДРИД. 30 ИЮЛЯ - В Испании зафиксировали первый случай смерти человека от оспы обезьян, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Случай зарегистрирован в районе Валенсии, сообщает lenta.ru со ссылкой на газету El Mundo
 
Подчеркивается, что окончательные причины смерти человека еще предстоит выяснить. Предварительно, она была вызвана энцефалитом, связанным с оспой. 
 
Ранее сообщалось, что в Нью-Йорке из-за вспышки оспы обезьян объявлен режим ЧС.
 

В Нью-Йорке из-за вспышки оспы обезьян объявлен режим ЧС

30.07.2022, 11:49 7406
НЬЮ-ЙОРК. 30 ИЮЛЯ - Губернатор Нью-Йорка Кэти Хокул объявила о введении режима чрезвычайной ситуации в штате из-за вспышки оспы обезьян, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По словам Хокул, в Соединенных Штатах Америки каждый четвертый случай заражения оспой обезьян зафиксирован в штате Нью-Йорк, сообщает RT
 

Моя команда и я работаем круглосуточно, чтобы обеспечить больше вакцин, расширить тестирование и ответственно информировать общество о том, как обезопасить себя во время вспышки", - подчеркнула она. 

 
Ранее сообщалось, что глава ВОЗ объявил вспышку оспы обезьян ЧС международного значения.
 

Какие изменения ожидают договор о ЕАЭС

27.07.2022, 14:17 15791
Какие изменения ожидают договор о ЕАЭС
МОСКВА. 27 ИЮЛЯ - Коллегия Евразийской экономической комиссии одобрила проект третьего большого протокола, включающий изменения в договор о Евразийском экономическом союзе, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Теперь документ будет направлен в страны ЕАЭС на внутригосударственное согласование, сообщает БЕЛТА
 

Проект третьего большого протокола нацелен на устранение пробелов в правовом регулировании, выявленных в ходе правоприменительной практики, уточнение терминологии, наделение органов союза рядом полномочий в части технического регулирования, фитосанитарных мер, госзакупок, а также реализацию стратегии 2025 года", - прокомментировал решение член коллегии (министр) по интеграции и макроэкономике ЕЭК Сергей Глазьев. 

 
В частности, договор о ЕАЭС предлагается дополнить нормами, касающимися экстренных фитосанитарных мер. 
 

Такие меры будут применяться в отношении вредных организмов, не включенных в единый перечень карантинных объектов союза и представляющих угрозу фитосанитарной безопасности", - пояснили в ЕЭК. 

 
Также статью договора о ЕАЭС, касающуюся политики в сфере защиты прав потребителей, планируется дополнить пунктами о разработке программы совместных действий в сфере защиты прав потребителей. 
 

Кроме того, изменения коснутся протокола о порядке регулирования закупок (приложение № 25 к договору о ЕАЭС). Предполагается дополнить его положением о взаимном признании электронной цифровой подписи для участия поставщиков в госзакупках в электронном формате", - добавили в ЕЭК.

 

Связанную с тату-салоном вспышку оспы обезьян выявили в Испании

25.07.2022, 14:13 21716
Связанную с тату-салоном вспышку оспы обезьян выявили в Испании
Фото: Depositphotos
МАДРИД. 25 ИЮЛЯ - Вспышку оспы обезьян, связанную с тату-салоном, выявили в автономном сообществе Андалусия на юге Испании, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Органы здравоохранения обнаружили по меньшей мере 12 случаев заражения оспой обезьян, которые связаны с салоном, занимающимся татуировками, микропигментацией и пирсингом в муниципалитете Сан-Фернандо в провинции Кадис, информирует РИА Новости со ссылкой на Europa Press
 
Сообщается, что заведение было проинспектировано и закрыто в качестве превентивной меры. Власти начали эпидемиологическое расследование по факту обнаружения вспышки, а также ищут людей, контактировавших с заболевшими. 
 
Ранее сообщалось, что глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус признал вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией международного значения.
 

Президент США заразился COVID-19

21.07.2022, 21:22 34221
ВАШИНГТОН. 21 ИЮЛЯ - 21 июля президент США Джо Байден сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Сегодня утром президент Байден сдал положительный результат на COVID-19. Он полностью вакцинирован, дважды ревакцинирован. Испытывает очень легкие симптомы", - говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер. 

 
Байден будет находиться на изоляции в Белом доме. Но, как подчеркнули в администрации, он продолжит выполнять свои обязанности.
 

Как только его анализы окажутся отрицательными, он вернется к очной работе", - сообщила Карин Жан-Пьер.

 

В Москве состоится торжественное награждение победителей конкурса "Русский язык в Казахстане - новые горизонты"

21.07.2022, 18:46 35221
В Москве состоится торжественное награждение победителей конкурса "Русский язык в Казахстане - новые горизонты"
Фото: пресс-служба Россотрудничества
МОСКВА. 21 ИЮЛЯ - В центральном аппарате Россотрудничества 8 августа пройдет торжественная церемония награждения победителей Международного конкурса "Русский язык в Казахстане - новые горизонты". 10 преподавателей из Казахстана получат заслуженные награды из рук главных лиц Россотрудничества и представителей Русской гуманитарной миссии, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Конкурс профессионального мастерства, адресованный учителям русского языка и литературы, работающим в школах с преподаванием на казахском и/или русском языках, стартовал в феврале 2022 года и проходил в два этапа. В первом туре участники представили эссе на тему "Мой путь в профессию", сообщает пресс-служба Россотрудничества. 
 
По итогам были выбраны 36 педагогов-русистов, для которых в мае в столице Казахстана прошел мастер-класс. В течение трех дней своим методическим опытом с коллегами делились представители Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы (МАПРЯЛ), а также практики, имеющие значительный опыт преподавания русского языка в полиэтнической среде. 
 
Также в дни проведения мастер-класса на базе Русского дома в Нур-Султане состоялся конкурс чтецов среди учащихся 1-11-х классов - творческое состязание, традиционно сопровождающее основную часть конкурса "Русский язык - новые горизонты". В столицу республики съехались 130 школьников, которые прочли отрывки из классической и современной прозы и лирики, продемонстрировав незаурядные дарование и артистизм. Девять победителей в разных возрастных категориях получили почетные грамоты и ценные подарки. 
 
Также сообщается, что во втором туре педагогического конкурса преподавателям - авторам лучших эссе было предложено представить фрагменты видеозаписей открытого урока.
 
По данным пресс-службы, в результате были отобраны 10 финалистов, главным призом для которых стала поездка в Москву: с 8 по 13 августа лучших по профессии ждет насыщенная культурно-экскурсионная программа, включающая знакомство с главными достопримечательностями российской столицы.
 
Торжественная церемония награждения победителей Международного конкурса "Русский язык в Казахстане - новые горизонты" пройдет в центральном аппарате Россотрудничества по адресу улица Воздвиженка, дом 18/9, в 17.00. 
 

Русский язык в Казахстане - новые горизонты" проводится АНО "Русская гуманитарная миссия" при поддержке Россотрудничества, посольства Российской Федерации в Республике Казахстан, Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы (МАПРЯЛ), Казахстанской ассоциации преподавателей русского языка и литературы.

 
Проект реализуется в рамках гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.
 

На Багамах произошел крупный разлив нефти

21.07.2022, 11:10 36271
НУР-СУЛТАН. 21 ИЮЛЯ - У берегов острова Большой Эксума на Багамах разлилось более 130 тысяч литров нефти, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как соощил премьер островного государства Честер Купер, утечка произошла, когда судно The Arabian, зафрахтованное компанией Sun Oil, выгружало топливо для багамской энергетической компании BPL в районе города Джорджтауна.
 

Этим утром (в среду) была подтверждена значительная утечка порядка 30 тысяч галлонов (136 тысяч литров)", - цитирует выступавшего в парламенте премьера местная газета Nassau Guardian.

 
В настоящий момент вылившаяся нефть сконцентрирована в бухте рядом с яхт-клубом острова. Купер заверил, что правительство работает над решением проблемы в кратчайшие сроки, информирует РИА Новости.
 
Большой Эксума славится своими пляжами с белым песком. В этом районе также находится остров Пиг-Бич, известный популяцией водоплавающих свиней.
 

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Министерство просвещения опубликовало новый вариант приказа, в котором новый учебный год предлагается начать 1 сентября и завершить 31 мая. Считаете ли вы разумным решение продлить учебный год для детей?

      Архив опросов