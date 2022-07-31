В Турции лесной пожар перекинулся на отель

Фото: пресс-служба Россотрудничества

МОСКВА. 21 ИЮЛЯ - В центральном аппарате Россотрудничества 8 августа пройдет торжественная церемония награждения победителей Международного конкурса "Русский язык в Казахстане - новые горизонты". 10 преподавателей из Казахстана получат заслуженные награды из рук главных лиц Россотрудничества и представителей Русской гуманитарной миссии, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Конкурс профессионального мастерства, адресованный учителям русского языка и литературы, работающим в школах с преподаванием на казахском и/или русском языках, стартовал в феврале 2022 года и проходил в два этапа. В первом туре участники представили эссе на тему "Мой путь в профессию", сообщает пресс-служба Россотрудничества.

По итогам были выбраны 36 педагогов-русистов, для которых в мае в столице Казахстана прошел мастер-класс. В течение трех дней своим методическим опытом с коллегами делились представители Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы (МАПРЯЛ), а также практики, имеющие значительный опыт преподавания русского языка в полиэтнической среде.

Также в дни проведения мастер-класса на базе Русского дома в Нур-Султане состоялся конкурс чтецов среди учащихся 1-11-х классов - творческое состязание, традиционно сопровождающее основную часть конкурса "Русский язык - новые горизонты". В столицу республики съехались 130 школьников, которые прочли отрывки из классической и современной прозы и лирики, продемонстрировав незаурядные дарование и артистизм. Девять победителей в разных возрастных категориях получили почетные грамоты и ценные подарки.

Также сообщается, что во втором туре педагогического конкурса преподавателям - авторам лучших эссе было предложено представить фрагменты видеозаписей открытого урока.

По данным пресс-службы, в результате были отобраны 10 финалистов, главным призом для которых стала поездка в Москву: с 8 по 13 августа лучших по профессии ждет насыщенная культурно-экскурсионная программа, включающая знакомство с главными достопримечательностями российской столицы.

Торжественная церемония награждения победителей Международного конкурса "Русский язык в Казахстане - новые горизонты" пройдет в центральном аппарате Россотрудничества по адресу улица Воздвиженка, дом 18/9, в 17.00.

Русский язык в Казахстане - новые горизонты" проводится АНО "Русская гуманитарная миссия" при поддержке Россотрудничества, посольства Российской Федерации в Республике Казахстан, Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы (МАПРЯЛ), Казахстанской ассоциации преподавателей русского языка и литературы.

Проект реализуется в рамках гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.