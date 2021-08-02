В Узбекистане узаконят обязательную вакцинацию от коронавируса

ТАШКЕНТ. 1 АВГУСТА - Сенат олий мажлиса на 17-м пленарном заседании одобрил закон о внесении в законодательство изменений, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия. Документ после подписания президентом должен узаконить обязательную вакцинацию некоторых групп населения, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Законом "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" предусмотрено, что главный государственный санитарный врач Узбекистана может вводить проведение профилактических прививок в рамках санитарно-гигиенических мероприятий и противоэпидемических мероприятий.

В законе "Об охране здоровья граждан" установлено, что гражданин или его законный представитель имеет право отказаться от медицинского вмешательства или потребовать его прекращения (за исключением оказания медицинской помощи лицам, страдающим заболеваниями, представляющими опасность для окружающих, без их согласия).

Однако в данном законе отсутствует норма о том, что в случае угрозы распространения инфекционных заболеваний может быть введена обязательная профилактическая вакцинация населения.

Действующим законодательством не предусмотрены ограничительные меры в отношении лиц, отказавшихся от проведения профилактических прививок в случае угрозы распространения инфекционных заболеваний.

Исходя из вышеизложенного, законодательная палата олий мажлиса разработала проект и приняла закон, предусматривающий необходимые поправки. Сенаторы одобрили поправки в закон "Об охране здоровья граждан" и в Трудовой кодекс.

При наличии опасности распространения карантинных и других инфекционных заболеваний, опасных для человека, на основе постановления главного государственного санитарного врача Республики Узбекистан может быть внедрена профилактическая вакцинация граждан. В Трудовом кодексе статья 113 "Отстранение от работы" дополняется нормой, согласно которой при уклонении работника от прохождения обязательного медицинского осмотра или невыполнения им рекомендаций, выдаваемых врачебными комиссиями по результатам проведения обследований, а также при отказе от прохождения профилактической вакцинации (при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья), внедряемой на основе постановления главного государственного санитарного врача Республики Узбекистан при наличии опасности распространения инфекционных заболеваний, работодатель вправе не допускать его к работе.

Принятие закона способствует укреплению законодательных основ организации массовой вакцинации населения и устранению имеющихся противоречий в действующем законодательстве по введению проведения профилактической вакцинации в случае угрозы распространения инфекционных заболеваний", - цитирует Газета.уз сообщение пресс-службы сената.

Правительство Узбекистана планирует вакцинировать от коронавируса 70% населения до 1 ноября и получить, помимо других, вакцину Pfizer-BioNTech.

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