В ВМС Украины официально признали ложь Зеленского

СИМФЕРОПОЛЬ. 28 ФЕВРАЛЯ - ВСУ признали, что украинские пограничники и военные с острова Змеиный живы, хотя ранее Киев сообщил о гибели всех, кто держал оборону. Соответствующее заявление размещено в Facebook, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Касательно морских пехотинцев и пограничников, которых взяли в плен на острове Змеиный. Мы очень рады узнать про то, что наши побратимы живы и с ними все хорошо", - говорится на странице ВМС ВС Украины.

Киев поспешил обвинить Россию в том, что о судьбе пограничников и военных не было ничего известно, якобы силы РФ "уничтожили всю инфраструктуру на острове", в том числе антенны, отвечающие за связь, сообщает РИА Новости Крым.





Напомним, в рамках спецоперации ВС России, проводимой на Украине, в районе острова Змеиный выполнял задачи флагман ЧФ, гвардейский ракетный крейсер "Москва" и другие корабли флота. 24 февраля украинским военнослужащим, дислоцированным на острове, было предложено сдаться. Позже министр обороны Украины сообщил, что все они погибли. Президент Украины Владимир Зеленский поспешил сообщить о гибели всех, кто находился на острове и даже присвоил каждому "погибшему" звание Героя Украины.

После этого военнослужащие с острова Змеиный приняли решение сложить оружие. Однако вскоре все 82 человека живыми и невредимыми были доставлены в Севастополь.