В Японии два человека погибли, 16 ранены при нападении мужчины с ножом на детей на остановке

Сегодня в городе Кавасаки на автобусной остановке мужчина, вооруженный двумя ножами, напал на школьников и взрослых. О мотивах нападавшего на данный момент ничего не сообщается, пишет ТАСС.
В результате нападения погибли мужчина и ребенок. Еще 16 человек, большинство из которых дети, получили ранения. Все пострадавшие - девочки, которые учились в одной из местных частных школ.
Как сообщает агентство Kyodo, погибший 39-летний мужчина, был сотрудником МИД Японии.
Сам нападавший совершил суицид. Он умер в больнице, не приходя в сознание.
Японские правоохранительные органы выясняют обстоятельства случившегося. После трагедии министр образования, культуры, спорта, науки и технологий Масахико Сибаяма пообещал усилить охрану образовательных учреждений и школьных маршрутов.
Правительство Японии намерено сделать все необходимое, чтобы обеспечить безопасность учащихся как в самих школах, так и на маршрутах до образовательных учреждений.
Ранее нетрезвый житель Байконура с ножом совершил разбойное нападение на двух подростков.
На севере Китая вооруженный ножом мужчина зарезал семерых школьников и ранил еще 12.
Вооруженная кухонным ножом женщина напала на воспитанников детского сада в городе Чунцин на юго-западе Китая. Согласно опубликованному заявлению местной полиции, среди пострадавших 14 детей.
В Улан-Удэ подросток с топором ворвался в школу, ранил нескольких человек и устроил пожар.
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