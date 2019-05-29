В Японии два человека погибли, 16 ранены при нападении мужчины с ножом на детей на остановке

Токио. 28 мая. Kazakhstan Today - В японском городе Кавасаки неизвестный с ножом напал на людей на автобусной остановке. В результате нападения два человека погибли, 16 ранены, передает Kazakhstan Today.

Сегодня в городе Кавасаки на автобусной остановке мужчина, вооруженный двумя ножами, напал на школьников и взрослых. О мотивах нападавшего на данный момент ничего не сообщается, пишет ТАСС

В результате нападения погибли мужчина и ребенок. Еще 16 человек, большинство из которых дети, получили ранения. Все пострадавшие - девочки, которые учились в одной из местных частных школ.

Как сообщает агентство Kyodo, погибший 39-летний мужчина, был сотрудником МИД Японии.

Сам нападавший совершил суицид. Он умер в больнице, не приходя в сознание.

Японские правоохранительные органы выясняют обстоятельства случившегося. После трагедии министр образования, культуры, спорта, науки и технологий Масахико Сибаяма пообещал усилить охрану образовательных учреждений и школьных маршрутов.

Правительство Японии намерено сделать все необходимое, чтобы обеспечить безопасность учащихся как в самих школах, так и на маршрутах до образовательных учреждений.

Вооруженная кухонным ножом женщина напала на воспитанников детского сада в городе Чунцин на юго-западе Китая. Согласно опубликованному заявлению местной полиции, среди пострадавших 14 детей.

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