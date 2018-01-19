В Улан-Удэ подросток с топором ворвался в школу, ранил нескольких человек и устроил пожар

Улан-Удэ. 19 января. Kazakhstan Today - В поселке Сосновый бор в Улан-Удэ (Бурятия, Россия) подросток с топором ворвался в школу, ранил нескольких учеников и учителя, а затем устроил пожар, передает Kazakhstan Today.

В результате нападения пострадали семь человек, все они доставлены в медучреждения. По словам руководителя территориального центра медицины катастроф Вячеслава Тимкина, пострадали шесть детей и одна женщина.

Как сообщил журналистам министр здравоохранения Бурятии Дамбинима Самбуев, трое детей находятся в тяжелом состоянии, двое - в состоянии средней степени тяжести.

"В военном госпитале оказана первичная помощь - дети доведены до транспортабельного состояния. И сейчас все они транспортированы в Больницу скорой медпомощи в Улан-Удэ", - сказал он.

По информации следственного комитета РФ, во время нападения подросток был один, он задержан и находится в больнице.

Позже стали известны подробности произошедшего.

"Сегодня, в 09.00 по местному времени, подросток с топором ворвался в школу №5 в военном поселке Сосновый бор. Согласно сведениям прокуратуры, он зашел в класс, поджег тряпку и бросил ее в учителя, после чего начал размахивать топором. При себе он также имел нож. В результате инцидента получили ранения семь человек - это шесть детей и учительница. Известно, трое из них находятся в тяжелом состоянии. Состояние двоих пострадавших врачи оценивают как средней степени тяжести. У одной девочки травматическая ампутация второго пальца. У одного мальчика травмы головы, повреждены спина и конечности. Здание школы оцеплено военными. На месте ЧП работают правоохранительные органы, пожарные, медработники. Нападавший задержан, он находится в больнице, так как предпринял попытку суицида. Известно, что нападавший действовал в одиночку. Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетних". Мотивы преступления и обстоятельства происшествия выясняются. Глава республики Алексей Цыденов выехал на место происшествия из Монголии, где участвовал в бизнес-конференции. Он также направил на место ЧП зампреда правительства по вопросам безопасности Петра Мордовского, министра здравоохранения Дамбиниму Самбуева и министра образования Баира Жалсанова для оценки ситуации и выработки дальнейшего плана действий. Прокуратура республики начала проверку по факту нападения. На место выехала прокурор Бурятии Галина Ковалева", - пишет ТАСС .

Поселок Сосновый Бор располагается в 20 километрах от центральной части Улан-Удэ. До 2011 года он входил в перечень закрытых для посещения населенных пунктов Вооруженных сил РФ. На территории расположены военный госпиталь, поликлиника, спортивный комплекс, средняя школа и два детских сада. В населенном пункте проживает более 8 тыс. человек.

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