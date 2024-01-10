В Южной Корее законодательно запретили есть собак

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Сеул. 9 января. KAZAKHSTAN TODAY - Парламент Республики Корея принял законопроект о запрете на разведение и убой собак в целях употребления их мяса в пищу.





Законопроект также запрещает распространение собачьего мяса в коммерческих целях. За убой собаки в целях получения ее мяса может грозить до трех лет тюрьмы или штраф в размере 30 млн вон ($22,8 тысячи). За разведение и распространение мяса предусмотрено наказание до двух лет лишения свободы или штраф 20 млн вон ($15,2 тысячи). Законопроект имеет переходный период в три года, в течение которых наказания не будут применяться, сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Chosun Ilbo





Помимо этого, владельцы ферм по разведению собак и заведений общественного питания, где предлагают блюда из мяса собак, скотобойни, дистрибьюторы должны сообщить о своем бизнесе местным властям для "получения помощи" при закрытии организаций и для переподготовки работников.





При этом отмечается, что в законопроекте отсутствует наказание за употребление мяса собаки в пищу.





По данным властей, в Республике Корея работает около 1150 ферм по разведению собак, около 34 предприятий по убою этих животных и около 1600 заведений общественного питания, где предлагают мясо собаки в качестве пищи. Как отмечают местные СМИ, Южная Корея оставалась "практически последней страной", где собаки разводились на мясо. В странах и регионах, где существуют подобные пищевые традиции, таких как Филиппины, Сингапур и Тайвань, ранее был введен запрет. Подобные практики были и во Вьетнаме и южных провинциях Китая на континенте.



