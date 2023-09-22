Власти Нагорного Карабаха объявили о прекращении огня
Подразделения вооруженных сил Армении покидают территорию Азербайджана
Баку. 20 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Власти Нагорного Карабаха согласились на разоружение армии и вывод военной техники из зоны развертывания российских миротворцев. Вопросы безопасности населения будут решаться на встрече с представителями Азербайджана.
Стороны в Нагорном Карабахе достигли договоренности о полном прекращении боевых действий. Об этом сообщили власти непризнанной республики Арцах. Соглашение вступает в силу с 13.00 20 сентября 2023 года, сообщает РБК.
Договоренность достигнута при посредничестве командования российского миротворческого контингента, указали власти Нагорно-Карабахской республики.
Расположенные в Карабахском районе Азербайджанской Республики формирования вооруженных сил Армении и незаконные армянские вооруженные формирования складывают оружие, оставляют боевые позиции и воинские посты и полностью разоружаются. Подразделения вооруженных сил Армении покидают территорию Азербайджана, незаконные армянские вооруженные формирования расформировываются", - приводит сообщение азербайджанского Минобороны РИА Новости.
В числе договоренностей:
- вывод оставшихся подразделений и военнослужащих Вооруженных сил Республики Армения из зоны развертывания российского миротворческого контингента;
- расформирование и полное разоружение военных aрмии обороны Нагорного Карабаха;
- вывод тяжелой техники и вооружений с территории Нагорного Карабаха "с целью их скорейшей утилизации";
- вопросы "о реинтеграции, обеспечении прав и безопасности армян Нагорного Карабаха, а так же вопросы обеспечения жизнедеятельности населения Нагорного Карабаха в рамках Конституции Азербайджана, согласно достигнутой договоренности будут обсуждаться на встрече между представителями местного армянского населения и представителями центральных властей Азербайджанской Республики, которая состоится в городе Евлах 21 сентября 2023 года и в ходе последующих встреч".
19 сентября сообщалось, что азербайджанская армия нанесла удары по "передовым и глубинным позициям и долговременным огневым точкам" в Нагорном Карабахе, которые Баку считает принадлежащими Еревану. Минобороны Азербайджана назвало свои действия "антитеррористической операцией локального характера" и заявило, что войска Армении начали обстрел позиций Баку в Агдамском районе из артиллерийских установок. Там подчеркнули, что огонь ведется с территорий, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент. Баку обвиняет Ереван в усилении боевых позиций и систематических обстрелах позиций азербайджанской армии. Бывший госминистр непризнанной республики Рубен Варданян после начала боев призвал руководство Армении "признать Арцах и присоединиться к защите своих граждан". Минобороны Нагорного Карабаха, в свою очередь, заявление Баку о нарушении режима прекращения огня назвало ложным и не соответствующим действительности. В Минобороны Армении заявили, что в Нагорном Карабахе не дислоцированы армянские войска.