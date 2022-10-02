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Власти Никарагуа разорвали дипломатические отношения с Нидерландами

01.10.2022, 13:44 3541
АЛМАТЫ. 1 ОКТЯБРЯ - Республика Никарагуа разорвала дипломатические отношения с Нидерландами, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В заявлении Министерства иностранных дел страны говорится, что такое решение было принято в связи с "интервенционистской и неоколониалистской позицией" Нидерландов, которая продолжает оскорблять никарагуанские семьи угрозами и отменой общественных работ, сообщает издание "Известия".
 
Ранее, 28 сентября, власти республики объявили посла Европейского союза (ЕС) Беттину Мушайдт персоной нон грата. Ее уведомили о том, что ее нахождение в стране нежелательно "из-за неуважения к суверенитету".
 
Причиной высылки дипломата, как пишут местные СМИ, может служить выступление делегации ЕС на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке, где чиновники Евросоюза потребовали от властей Никарагуа освобождения политических заключенных и восстановления демократии в стране.
 
23 июля издание Junge Welt написало, что в странах Латинской Америки доверие к Западу подорвано в связи с событиями на Украине. Констатируется, что с начала специальной военной операции РФ по защите Донбасса главы южноамериканских стран начали акцентировать внимание на своем нейтралитете.
 
До этого, 17 июня, министр финансов и госкредита Республики Никарагуа Иван Адольфо Акоста Монтальван заявил, что хоть страны Латинской Америки исторически были тесно связаны с США, это не принесло им экономического процветания.
 

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Взрывы на "Северных потоках": Путин обвинил "англосаксов"

30.09.2022, 20:34 8176
МОСКВА. 30 СЕНТЯБРЯ - Президент РФ Владимир Путин заявил, что диверсию на газопроводе устроили те, кому это выгодно, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Взрывы на "Северных потоках" организовали "англосаксы", заявил президент России Владимир Путин, сообщает РБК.
 

Англосаксам уже мало санкций, они перешли к диверсиям - невероятно, но факт, организовав взрывы на международных газовых магистралях "Северного потока", которые проходят по дну Балтийского моря. Фактически приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры", - сказал он.

 
О том, что взрывы на российских газопроводах выгодны именно США, ранее говорили в посольстве России в США и секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. В российской дипмиссии пояснили, что Соединенные Штаты хотят лишить ЕС доступа к российскому газу, чтобы "подсадить" Европу на свой СПГ. Директор СВР Сергей Нарышкин заявил, что у России есть "некоторые материалы, которые указывают на западный след в организации и проведении этого террористического акта". Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал аварии актами терроризма на "государственном уровне".
 
Напомним, во вторник, 27 сентября, "дочка" "Газпрома" Nord Stream AG заявила о беспрецедентных разрушениях на двух газопроводах компании, которые идут по дну Балтийского моря в Германию, - "Северный поток" и "Северный поток - 2".
 
Также сообщалось, что вертолет ВВС США был замечен в районе места пролегания газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" в ночь накануне аварии.
 

Путин подписал договор о принятии четырех регионов в состав РФ

30.09.2022, 19:13 8981
Путин подписал договор о принятии четырех регионов в состав РФ
Фото: kremlin.ru
МОСКВА. 30 СЕНТЯБРЯ - Президент России Владимир Путин выступает на церемонии подписания договоров о вхождении в Российскую Федерацию Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в Кремле, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Путин подписал договор о принятии в РФ Запорожской области и образовании в составе России нового субъекта. Также был подписан договор о принятии в РФ Херсонской области и образовании в составе России нового субъекта, сообщает РИА Новости.
 
Путин и Пасечник подписали договор о принятии в РФ Луганской Народной Республики и образовании в России нового субъекта.
 
Вхождение новых четырех регионов в состав РФ - это их право на равноправие и самоопределение, зафиксированное в уставе ООН, заявил президент России Владимир Путин.
 

И это, конечно, их право, их неотъемлемое право, которое закреплено в первой статье устава ООН, где прямо сказано о принципе равноправия и самоопределения народов. Повторю, это неотъемлемое право людей. Оно основано на историческом единстве, во имя которого побеждали поколения наших предков, те, кто от истоков древней Руси на протяжении веков созидал и защищал Россию", - сказал Путин в ходе выступления в Кремле по итогам референдумов.

 
Он напомнил, что в Новороссии сражались такие полководцы, как Петр Румянцев, Александр Суворов, Федор Ушаков.
 
Последние советские руководители развалили Россию, поставили народ перед фактом, не понимая последствий, заявил президент РФ Владимир Путин.
 

В 1991 году в Беловежской пуще, не спрашивая волю рядовых граждан, представители партийных тогдашних элит приняли решение о развале СССР. И люди в одночасье оказались оторванными от своей родины. Это по-живому разорвало, расчленило нашу народную общность, обернулось национальной катастрофой", - сказал Путин.

 

Последние руководители Советского Союза, вопреки прямому волеизъявлению большинства людей на референдуме 1991 года, развалили нашу великую страну, поставили народы просто перед фактом", - заключил Путин и добавил, что допускает, что те правители не понимали, что делают "и к каким последствиям это неизбежно в конце концов приведет".

 

Вертолет ВВС США девять часов кружил в районе "Северного потока" в ночь аварии

29.09.2022, 11:55 16511
МОСКВА. 29 СЕНТЯБРЯ - Вертолет ВВС США был замечен в районе места пролегания газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" в ночь накануне аварии, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как следует из данных портала отслеживания авиаперелетов Flightradar, многоцелевой Sikorsky MH-60R Strike Hawk на протяжении девяти часов - с 22.30 воскресенья 25 сентября до 7.30 (по времени Астаны) понедельника, 26 сентября, кружил над акваторией Балтийского моря примерно в 250 километрах от датского острова Борнхольм, недалеко от которого были зафиксированы утечки газа, информирует портал "Лента.ру".
 

Известно, что воздушное судно оборудовано для выполнения ряда задач, в том числе борьбы с надводными и подводными целями, поддержки морской артиллерии, наблюдения и ретрансляции связи. Он используется для интенсивных боевых действий на побережье и операций на открытой воде", - сообщает издание.

 
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова напомнила, что 7 февраля 2022 года президент США Джо Байден заявил, что с "Северным потоком" будет покончено, если Россия вторгнется на Украину.
 

Если Россия вторгнется, если танки или войска пересекут границу Украины снова, тогда уже не будет... "Северного потока - 2". Мы покончим с этим… Я вам обещаю, мы сможем это сделать", - цитирует президента США Захарова.


 

Президент США Джо Байден обязан ответить на вопрос, реализовали ли Соединенные Штаты Америки свою угрозу 25 и 26 сентября 2022 года, когда на трех линиях СП-1 и СП-2 произошло чрезвычайное происшествие, которое предварительно квалифицируют как разрыв трубопроводов, высказывая предположения об их подрыве. Заявление о намерении было подкреплено обещанием. Надо нести ответственность за свои слова. Непонимание произносимого не освобождает от ответственности. Европа должна знать правду!" - заявила она.

 
Кроме того, бывший глава МИД Польши Радослав Сикорский обрадовался повреждению газопровода "Северный поток", а также написал в соцсетях "Спасибо, США", не уточнив, что имеется в виду.

Я рад, что "Северный поток", с которым боролись все польские правительства в течение 20 лет, на три четверти парализован. Это хорошо для Польши", - цитирует экс-министра РИА Новости.

 

 

СМИ сообщили об обнаружении четвертой утечки на "Северных потоках"

29.09.2022, 11:41 16926
СМИ сообщили об обнаружении четвертой утечки на "Северных потоках"
Фото: forsvaret.dk
СТОКГОЛЬМ. 29 СЕНТЯБРЯ - Береговая охрана Швеции обнаружила во вторник четвертую утечку на "Северных потоках". Об этом сообщает Рейтер со ссылкой на шведскую газету Svenska Dagbladet, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Две из этих четырех находятся в исключительной экономической зоне Швеции", - сообщила газете представитель береговой охраны Дженни Ларссон.

 
Две другие утечки находятся в исключительной экономической зоне Дании, информирует РИА Новости.
 
В понедельник инциденты произошли сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу. Согласно информации от властей Дании и Швеции, обнаружены две утечки газа на "Северном потоке" и одна на "Северном потоке - 2" в районе острова Борнхольм. Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию.
 

Российская сторона официально запросила информацию у Дании о ЧП на "Северном потоке", как только стало известно о случившемся. Датские власти уведомили РФ о взрывах на месте утечки газа. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно", - информирует издание.

 
Ранее Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".
 
Работа "Северного потока" была приостановлена с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, вызванных санкциями Запада. Однако трубопровод оставался заполненным газом. "Северный поток - 2", достроенный в 2021 году, но так и не введенный в эксплуатацию, также уже был заполнен газом.
 

Министр образования Кыргызстана задержан за коррупцию

29.09.2022, 10:40 17601
БИШКЕК. 29 СЕНТЯБРЯ - Министр образования Кыргызстана Алмазбек Бейшеналиев задержан по подозрению в коррупции, передает KA.ZAKHSTAN TODAY
 

В рамках расследуемого уголовного дела по факту вымогательства взятки в особо крупном размере проведены следственно-оперативные мероприятия. Сотрудниками МВД при получении взятки задержан министр образования и науки КР А.Б.", - сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Кыргызстана.

 
Сообщается, что расследование ведется по факту получения взятки в особом крупном размере (110 000 долларов США) при зачислении иностранных студентов в вузы страны.
 
По итогам дальнейшего расследования уголовного дела будет предоставлена более подробная информация.
 

Жители четырех регионов поддержали присоединение к России

28.09.2022, 11:12 22981
МОСКВА. 28 СЕНТЯБРЯ - Жители Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей проголосовали за вхождение в состав России, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В ДНР такой шаг поддержали 99,23% избирателей, в ЛНР - 98,42%, в Запорожской области - 93,11%, в Херсонской - 87,05%, информирует РИА Новости.
 
Данные обнародованы после обработки ста процентов бюллетеней. Грубых нарушений и каких-либо замечаний во время референдумов не зафиксировано.
 
Общая явка на референдуме в ДНР составила 97,51%, в ЛНР - 92,6%, в Запорожской области - 85,4%, в Херсонской - 76,86%.
 
С предложением в срочном порядке провести референдумы к властям Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей обратилась общественность. Как заявили представители регионов, это обезопасит территорию и восстановит историческую справедливость, сообщает издание.
 
Пятидневные голосования прошли с 23 по 27 сентября.

В МИД РК прокомментировали проведение референдумов.
 

"Газпром" заявил о беспрецедентных разрушениях сразу на двух газопроводах в ЕС

28.09.2022, 09:58 23761
"Газпром" заявил о беспрецедентных разрушениях сразу на двух газопроводах в ЕС
Фото: forsvaret.dk
МОСКВА. 28 СЕНТЯБРЯ - Во вторник, 27 сентября, "дочка" "Газпрома" Nord Stream AG заявила о беспрецедентных разрушениях на двух газопроводах компании, которые идут по дну Балтийского моря в Германию, - "Северный поток" и "Северный поток - 2", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Разрушения, произошедшие в один день одновременно на трех нитках морских газопроводов системы "Северный поток", носят беспрецедентный характер. Сроки восстановления работоспособности газотранспортной инфраструктуры пока оценить невозможно", - говорится в сообщении, сообщает РБК.

 
При этом сейсмологи в Дании и Швеции зафиксировали мощные взрывы в районах, где произошли утечки из газопровода "Северный поток", сообщил сотрудник Национального центра сейсмологии Швеции при Уппсальском университете Бьорн Лунд. "Нет сомнений, что это были взрывы", - сказал он.

 

Северный поток" - экспортный газопровод из России в Европу через Балтийское море. Его маршрут проходит через исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии, а также через территориальные воды России, Дании и Германии.

 
Мощность двух ниток - 55 млрд куб. м газа в год, протяженность - 1224 км. Оператор "Северного потока" - компания Nord Stream AG. Контроль в Nord Stream (51%) принадлежит "Газпрому", немецким Wintershall Dea и E.ON - по 15,5%, голландской Gasunie и французской Engie - по 9%. Инвестиции в этот проект оценивались в €7,4 млрд. Строительство газопровода в Балтийском море началось в апреле 2010 года. В ноябре 2011 года состоялся ввод в эксплуатацию первой нитки "Северного потока", в октябре 2012 года - второй нитки.
 
За лето 2022 года прокачка газа по "Северному потоку" сократилась до 20% от максимальной мощности, с 167 млн до 35 млн куб. м в сутки. "Газпром" объяснил это проблемами с газовыми турбинами, которые находились на техобслуживании на канадском заводе немецкой компании Siemens. Власти Канады не хотели возвращать агрегат из-за антироссийских санкций, но все же передали его Германии. "Газпром" в свою очередь отказался забирать турбину без документальных подтверждений, что санкции не затронут дальнейшие перевозки и ремонт. В конце августа "Газпром" полностью остановил поставку газа по трубопроводу для ремонта единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата на компрессорной станции "Портовая". "Северный поток" должны были запустить 3 сентября, но за день до этого "Газпром" заявил об утечке масла на агрегате и остановил прокачку на неопределенный срок.
 

Минобороны РФ: требований принудительной выдачи россиян не будет

27.09.2022, 19:52 27141
Минобороны РФ: требований принудительной выдачи россиян не будет
Фото: Depositphotos
МОСКВА. 27 СЕНТЯБРЯ - Министерство обороны России заявило, что не будет требовать принудительной выдачи уехавших россиян, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Минобороны России в рамках проведения частичной мобилизации никаких обращений к государственным органам Республики Казахстан, Грузии, других стран по вопросам якобы принудительного возвращения находящихся там российских граждан в Россию не направляло, не разрабатывало и не планирует", - сообщает официальный Telegram-канал ведомства.

 
Ранее министр внутренних дел Республики Казахстан Марат Ахметжанов назвал условия экстрадиции прибывших россиян обратно на родину.
 
По информации МВД, в Казахстан за 9 месяцев из России прибыло 1 млн 700 тысяч граждан России. В 2018-2019 годы прибывало около 3 млн граждан РФ.
 
Напомним, Кремль опубликовал указ о частичной мобилизации в РФ.
 

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