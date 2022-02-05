Власти США признали, что при проведении операции по ликвидации главаря ИГ погибли дети

ВАШИНГТОН. 4 ФЕВРАЛЯ - Администрация США признала, что во время операции на северо-западе Сирии по ликвидации главаря террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) погибли дети. Вашингтон считает, что ответственность за это несут боевики, передает KAZAKHSTAN TODAY.





С такими заявлениями выступили в четверг представители администрации США высокого ранга на спецбрифинге, сообщает ТАСС

Как уточнили американские представители, главарь ИГ Абу Ибрагим аль-Хашими аль-Курейши привел в действие взрывное устройство. По словам представителя администрации США, прогремел "мощный взрыв, при котором погиб он (главарь ИГ) и еще несколько человек, включая его жену и детей". Власти США не знают, о каком именно количествве погибших идет речь.

На брифинге сообщили, что в доме, где находился главарь ИГ, был и один из его соратников. Он и его жена были убиты. "Вместе с ними в комнате также могли быть дети. Я не знаю, сколько именно", - отметил сотрудник администрации. По словам американского представителя, "восемь детей были благополучно вывезены с места".

По его словам, "террористы ИГ продемонстрировали свою бесчеловечность". "Все жертвы на месте (проведения операции) имели место именно из-за их действий", - уточнили на брифинге.

По данным агентства Associated Press, при проведении операции были убиты не менее 13 человек. Среди них шесть детей и четыре женщины.



