Власти США требуют оставить под стражей граждан Казахстана и РФ, обвиняемых в контрабанде

Нью-Йорк. 19 октября. Kazakhstan Today - Прокуратура Восточного округа штата Нью-Йорк просит суд оставить под стражей граждан России и Казахстана, а также пятерых лиц, арестованных по обвинению в контрабанде в РФ электронной аппаратуры на сумму свыше $50 млн. Об этом говорится в имеющемся в распоряжении ТАСС ходатайстве окружной прокуратуры, передает Kazakhstan Today.

Прошение адресовано судье Восточного округа Нью-Йорка Вере Скэнлон. "Правительство направляет это письмо, требуя, чтобы суд распорядился о долговременном задержании ответчиков Сайюза Дайбагии и Антона Перевозникова. В дополнение к этому, в случае невнесения существенных условий в договоренность об освобождении под залог, правительство требует продлить нахождение под стражей и остальных обвиняемых, арестованных сегодня: Акмала Асадова, Шохруха Саидова, Марата Шадхина, Кирилла Сокхончука и Зокира Искандерова", - говорится в ходатайстве.

Прокуратура мотивирует свое обращение высокой вероятностью бегства упомянутых выше лиц. По данным американских властей, Дайбагия является не только жителем, но и гражданином РФ, а Перевозников - проживающим в США гражданином Казахстана. Шадхин и Сокхончук проходят как натурализованные американские граждане. Они и остальные ответчики в случае освобождения из-под стражи "могут бежать в Россию, Узбекистан или Казахстан, с которыми у Соединенных Штатов не заключено соглашений о взаимной экстрадиции", утверждается в тексте.

Прокуратура обращает внимание на такой аспект, как тяжесть наказания, угрожающего ответчикам в случае признания виновными. Каждый случай провоза товара без соответствующей экспортной декларации карается в США сроком лишения свободы до пяти лет, а контрабанды - до 10 лет тюрьмы.

Прокуратура Восточного округа предъявила в понедельник обвинения в контрабанде десяти лицам, двум из них заочно. Стоимость товаров, переправленных ими незаконным путем в РФ, оценивается более чем в $50 млн. При обыске у арестованных обнаружены наличные средства в размере $600 тыс. и партии электронных устройств.

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