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Во Франции объявили о "стремительном начале" пятой волны коронавируса

21.11.2021, 17:59 30160
Во Франции объявили о "стремительном начале" пятой волны коронавируса
Фото: Image by Hubert de The from Pixabay
ПАРИЖ. 21 НОЯБРЯ - Во Франции заявили о пятой волне коронавируса COVID-19, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Заявление сделал представитель правительства страны Габриэль Атталь в эфире радио Europe 1 и подчеркнул резкий всплеск заболеваемости.
 

Сейчас у нас ситуация с пятой волной. Мы можем констатировать, что она начинается стремительно. За неделю число новых случаев выросло на 80%, в среднем 17 тыс. случаев ежедневно", - цитирует его ТАСС.

 
При этом, по словам Атталя, Франция несколько раньше других стран начала кампанию по ревакцинации населения при высоких показателях первоначальной вакцинации.
 
Он не стал отвечать на вопрос, намерены ли власти страны по примеру Австрии вводить какие-то новые меры.
 
В начале ноября премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил, что ситуация с коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране ухудшается.
 

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Байден намерен идти на второй президентский срок

21.11.2021, 12:18 44875
Байден намерен идти на второй президентский срок
Фото: Image by Angelique Johnson from Pixabay
ВАШИНГТОН. 21 НОЯБРЯ - Американский лидер Джо Байден сообщил сторонникам о своих планах принять участие в выборах президента, которые состоятся в США в 2024 году, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как пишет газета The Washington Post, соответствующие заявления Байдена озвучиваются из-за предположения многих представителей Демократической партии о том, что он не станет участвовать в выборах президента США. 
 
На момент голосования действующему президенту США будет 81 год.
 

Единственное, что я слышал от него, - это то, что он планирует снова баллотироваться. И я этому рад", - отметил бывший сенатор-демократ Крис Додд.

 
Также опасения демократов связаны со снижением рейтинга нынешнего главы Белого дома. На данный момент его действия на посту президента положительно оценивают только 40% американцев. Возможно, по этой причине глава Белого дома пытается укрепить свои шаткие позиции за счет громких заявлений.
 
Ранее сенатор-республиканец Рик Скотт раскритиковал Джо Байдена, назвав его настоящей катастрофой для страны. По его мнению, действующий президент довел Соединенные Штаты до "опасно низких показателей", проводя радикально-социалистический курс.
 
 

Саакашвили прекратил голодовку и начал есть

21.11.2021, 12:10 47035
Саакашвили прекратил голодовку и начал есть
Фото: Image by Ichigo121212 from Pixabay
ТБИЛИСИ. 21 НОЯБРЯ - Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили прекратил голодовку, которую он объявил 1 октября после задержания, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Об этом журналистам сообщила член консилиума врачей Нино Шарашенидзе, пишет РИА Новости. Шарашенидзе уточнила, что он принимает пищу согласно схеме, состояние здоровья оценивается как стабильное.
 
По словам врача, Саакашвили проходит всю необходимую терапию.
 

Мы разработали соответствующую тактику лечения. В этом процессе были подключены не только члены консилиума, но и врачи Республиканской больницы и гастроэнтеролог", - пояснила она.

 
Врач заявила, что Саакашвили жалуется на головные боли, за ним пристально следят медики.
 
Экс-президент пообещал прекратить голодовку после того, как его переведут в Горийский военный госпиталь. В Тбилиси ежедневно проходили митинги с требованием отправить политика в гражданскую клинику. 19 ноября Минюст Грузии принял соответствующее решение, в ночь на 20 ноября заключенного на реанимобиле перевезли в Гори.

Ранее стало известно, что Саакашвили попросил о помощи США.
 
Экс-президента задержали в Грузии 1 октября, на родине он проходит по нескольким уголовным делам. В тот же день Саакашвили объявил голодовку.
 
Политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он фигурирует в делах о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.
 
Политик имеет украинское гражданство. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал ранее, что власти страны и он лично будут заниматься возвращением Саакашвили. Грузинский прокурор Джарджи Циклаури заявлял, что вопрос об экстрадиции политика на Украину не рассматривается.
 

Вьетнам открывает границы для туристов

21.11.2021, 11:05 39772
Вьетнам открывает границы для туристов
Фото: Image by Joshua Woroniecki from Pixabay
ХАНОЙ. 21 НОЯБРЯ - Вьетнам возобновляет международное авиасообщение для привлечения туристов, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Пока местные власти открывают только несколько курортов, среди них остров Фукуок, уточняет "Евроньюс".
 
Путешественникам понадобится сертификат о полной вакцинации от коронавируса или отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее, чем за трое суток до визита в страну, а также медицинская страховка. Проходить обязательный карантин туристам не нужно.
 

Мы надеемся, что открытие международных рейсов в аэропорт острова Фукуок положительно скажется на восстановлении туристического и авиационного секторов", - заявил Динь Вьет Фыонг, заместитель директора VietJet Air.

 
Пока страна открыта только для путешественников, купивших туры. Однако к июню 2022 года республика намерена открыть страну для въезда всех категорий вакцинированных иностранцев.
 
 

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