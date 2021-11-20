Во Франции ужесточили наказание за причинение вреда животным

ВЕНА. 19 НОЯБРЯ - Обязательную вакцинацию от COVID-19 введут в Австрии. С 15 ноября непривитым гражданам Австрии запрещается выходить из дома без уважительной причины, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как сообщает РИА "Новости"
, канцлер Австрии Александер Шелленбе также объявил национальный локдаун со следующей недели.
Сегодня мы приняли очень тяжелое решение - очень быстро ввести обязательную вакцинацию, она должна действовать уже с 1 февраля 2022 года", - сказал на пресс-конференции по итогам совещания в кабмине и с региональными властями канцлер Австрии Александер Шелленбе.
Он добавил, что не позднее 13 декабря ограничения для тех, кто уже сделал прививку или переболел COVID-19 в последние полгода, отменят. По его словам, ранее принятые меры для невакцинированных возымели эффект, но он оказался недостаточным.
С 15 ноября непривитым гражданам Австрии запрещается выходить из дома без уважительной причины. Тем не менее эпидемиологическая ситуация продолжает ухудшаться - суточная заболеваемость регулярно бьет рекорды, отделениям реанимации грозит перегрузка.
Ранее сообщалось, что накануне ограничения для тех, кто еще не вакцинировался, ввели также Чехия
и Словакия.