Во Франции ужесточили наказание за причинение вреда животным

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МОСКВА. 19 НОЯБРЯ - Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили попросил о помощи Соединенные Штаты Америки. Госдепартамент США призвал власти Грузии допускать Саакашвили на все заседания суда по его делу и обращаться с бывшим президентом "справедливо и с соблюдением достоинства", передает KAZAKHSTAN TODAY.



"Если США не придут меня защитить, это будет ужасным сигналом для всех прозападных лидеров и народов", - написал Саакашвили в записке, сообшает РИА "Новости" со ссылкой агентство Блумберг.



Агентство отмечает, что Саакашвили передал "наспех написанные от руки" ответы на вопросы через своих адвокатов в среду. Среди прочего, он написал, что в заключении его били и протащили по асфальту под "насмешки" других заключенных. Также Саакашвили обращал внимание на то, что власти Грузии отказались перевести его в гражданскую больницу, передать телефон или дать возможность присутствовать на суде.



Минюст Грузии заявил агентству, что не может прокомментировать заявления экс-президента.



Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября, тогда же он объявил голодовку. Ранее в Грузии его заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.



Власти Грузии отказываются освобождать Саакашвили. Премьер Ираклий Гарибашвили заявил, что экс-президент долго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок.



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