Во второй тур выборов президента на Украине прошли Зеленский и Порошенко

Второй тур голосования запланирован на 21 апреля, пишет ТАСС.
Напомним, в минувшее воскресенье прошли очередные выборы президента Украины. На пост украинского лидера претендовало 39 кандидатов, что является рекордом для страны.
Согласно опубликованным данным ЦИК Украины, после обработки около 33,73% протоколов Зеленский набирает 30,17% голосов.
На втором месте располагается действующий президент Петр Порошенко с 16,69%. Третье место занимает лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко с 13,17%.
Далее следует кандидат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко, который получает 11,44% поддержки населения. На пятом месте - глава партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко, у которого 7,06%.
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