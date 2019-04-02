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Во второй тур выборов президента на Украине прошли Зеленский и Порошенко

01.04.2019, 09:49 8506
Во второй тур выборов президента на Украине прошли Зеленский и Порошенко
Киев. 1 апреля. Kazakhstan Today - Во второй тур голосования на выборах президента Украины должны пройти Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Об этом свидетельствуют данные экзитполов, опубликованные после закрытия участков, передает Kazakhstan Today.
 
Второй тур голосования запланирован на 21 апреля, пишет ТАСС.
 
Напомним, в минувшее воскресенье прошли очередные выборы президента Украины. На пост украинского лидера претендовало 39 кандидатов, что является рекордом для страны.
 
Согласно опубликованным данным ЦИК Украины, после обработки около 33,73% протоколов Зеленский набирает 30,17% голосов. 
 
На втором месте располагается действующий президент Петр Порошенко с 16,69%. Третье место занимает лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко с 13,17%.
 
Далее следует кандидат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко, который получает 11,44% поддержки населения. На пятом месте - глава партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко, у которого 7,06%.
 

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