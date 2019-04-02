Во второй тур выборов президента на Украине прошли Зеленский и Порошенко

Киев. 1 апреля. Kazakhstan Today - Во второй тур голосования на выборах президента Украины должны пройти Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Об этом свидетельствуют данные экзитполов, опубликованные после закрытия участков, передает Kazakhstan Today.

Второй тур голосования запланирован на 21 апреля, пишет ТАСС

Напомним, в минувшее воскресенье прошли очередные выборы президента Украины. На пост украинского лидера претендовало 39 кандидатов, что является рекордом для страны.

Согласно опубликованным данным ЦИК Украины, после обработки около 33,73% протоколов Зеленский набирает 30,17% голосов.

На втором месте располагается действующий президент Петр Порошенко с 16,69%. Третье место занимает лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко с 13,17%.

Далее следует кандидат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко, который получает 11,44% поддержки населения. На пятом месте - глава партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко, у которого 7,06%.

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