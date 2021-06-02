Военный беспилотник впервые атаковал человека без приказа

НУР-СУЛТАН. 1 ИЮНЯ - Боевой дрон предположительно впервые автономно атаковал людей, не получив на это указаний. Об этом пишет The Independent, ссылаясь на доклад Совета Безопасности ООН, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Уточняется, что квадрокоптер Kargu-2, произведенный турецкой военно-технической компанией STM, напал на солдат в Ливии. В The Independent уточнили, что других подробностей относительно инцидента с беспилотником в докладе нет. Остается неизвестно, есть ли погибшие в результате атаки, пишет РИА "Новости"

По данным издания, Kargu-2 классифицирует объекты на основе машинного обучения для выбора и поражения целей. Решение об атаке целей не требует взаимодействия между оператором и машиной. Также отличительной способностью этого беспилотника является возможность группироваться с другими дронами в "рой" и действовать сообща.

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