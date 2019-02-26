Вооруженный мужчина захватил заложников на вокзале Кельна

Кельн. 15 октября. Kazakhstan Today - Вооруженный мужчина удерживает заложников на железнодорожном вокзале Кельна, передает Kazakhstan Today.





По информации правоохранительных органов, заложников захватили в аптеке, расположенной на территории вокзала, либо в "Макдональдсе". Количество заложников и нападавших пока неизвестно. Представитель местной полиции сообщил, что среди заложников, скорее всего, есть женщина, пишет "Русская служба Би-би-си" .





Некоторые пользователи соцсетей также сообщают о запахе гари в районе вокзала и о том, что, помимо полиции, туда прибыли и пожарные машины.





По сообщению немецкого издания Focus, в районе вокзала были слышны выстрелы, однако полиция не подтверждает эту информацию.





Находившихся на вокзале людей эвакуировали, а само здание вокзала оцеплено полицией. Власти также призвали местных жителей временно воздержаться от посещения вокзала и предупредили о возможных задержках поездов.





При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства