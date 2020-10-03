Войска Армении приведены в полную боеготовность

Ереван. 2 октября. Kazakhstan Today - Воинские соединения Армении приведены в состояние полной боеготовности, передает Kazakhstan Today.

В условиях военного положения воинские соединения Армении приведены в состояние полной боевой готовности. В воинских частях развернуты пункты приема личного состава и техники. Подразделения укомплектованы и заняли оборонительные районы", - говорится в сообщении Минобороны страны.

Укомплектование проводилось в сотрудничестве с органами местного самоуправления и союзом добровольцев "Еркрапа", сообщает РИА "Новости"

Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе; согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных.

По заявлению Минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам".

В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении.

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.

Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения.

Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые.

Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.





При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства