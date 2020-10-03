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Войска Армении приведены в полную боеготовность

02.10.2020 8992
Ереван. 2 октября. Kazakhstan Today - Воинские соединения Армении приведены в состояние полной боеготовности, передает Kazakhstan Today. 
 

В условиях военного положения воинские соединения Армении приведены в состояние полной боевой готовности. В воинских частях развернуты пункты приема личного состава и техники. Подразделения укомплектованы и заняли оборонительные районы", - говорится в сообщении Минобороны страны.

 
Укомплектование проводилось в сотрудничестве с органами местного самоуправления и союзом добровольцев "Еркрапа", сообщает РИА "Новости".
 
Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе; согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. 
 
По заявлению Минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". 
 
В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. 
 
В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.
 
Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. 
 
Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. 
 
Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.

 

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