Войска ДНР обнаружили производство "боевых" наркотиков

НЬЮ-ДЕЛИ. 6 МАРТА - Индия хочет отказаться от доллара, чтобы продолжать торговать с Россией на фоне экономических санкций против РФ, передает KAZAKHSTAN TODAY.





Индия ищет эффективные инструменты, чтобы обойти последние санкции, наложенные на Россию в связи с конфликтом на Украине, чтобы сохранить торговлю с Российской Федерацией, информирует RT.





В частности, в числе рассматриваемых вариантов - осуществление расчетов через иностранные финансовые учреждения, не работающие в странах, которые поддержали карательные меры против России, направление платежей через мелких российских кредиторов, на которых не распространяется запрет SWIFT, и усиление механизма обмена рупии к рублю.





В число возможных платежных механизмов для продолжения торговли с Россией включен и тот, который принят для расчетов по торговле с Ираном, когда используются банки "третьих" стран, сообщает The Economic Times.

Отмечается, что крупнейшие российские банки "Сбербанк" и "Газпромбанк" до сих пор были освобождены от последних санкций из-за их важной роли в обработке платежей за импорт газа и нефти в ЕС из России.

Мы изучаем это. Даже если эти банки столкнутся с санкциями со стороны США, платежи могут осуществляться в евро, поскольку эти транзакции все еще осуществляются до дальнейших санкций", - отметил представитель правительства.

По его словам, полное влияние последних санкций против России еще предстоит ощутить.

Сообщается, что другим рассматриваемым вариантом является механизм, используемый для погашения российского долга через аукцион рупий, проводимый Центробанком России. Такое погашение производится за счет экспорта идентифицированных товаров и услуг.

В 2014 году Индия и Россия договорились осуществлять платежи через торговлю рупиями и рублями, после того как Индия столкнулась с угрозой вторичных санкций из-за оборонного соглашения с Россией. На этой неделе Вашингтон в очередной раз пригрозил Нью-Дели санкциями в связи с оружейной сделкой.

Двусторонняя торговля между Индией и Россией составила 8,1 млрд долларов в финансовом году, закончившемся в марте 2021 года, при этом экспорт в Россию составил 2,6 млрд долларов, а импорт - 5,5 млрд долларов.