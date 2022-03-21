ВС России нанесли ракетный удар по центру подготовки наемников на Украине

МОСКВА. 20 МАРТА - ВКС нанесли ракетный удар по центру подготовки украинских сил специальной операции под Житомиром, там базировались иностранные наемники, сообщили в Министерстве обороны РФ, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Высокоточными ракетами воздушного базирования нанесен удар по центру подготовки сил специальных операций украинских вооруженных сил, где базировались прибывшие на Украину иностранные наемники, в районе населенного пункта Овруч Житомирской области", — цитирует представителя ведомства генерал-майора Игоря Конашенкова РИА Новости.
По его словам, уничтожены более 100 военнослужащих и боевиков.
Кроме того, 19 и 20 ударом гиперзвуковых ракет "Кинжал" и крылатых "Калибров" ликвидирована крупная военная топливная база ВСУ в Николаевской области.
Как сообщалось ранее, 18 марта авиационным ракетным комплексом "Кинжал" с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами уничтожен крупный подземный склад ракет и авиационных боеприпасов украинских войск в населенном пункте Делятин Ивано-Франковской области.
24 февраля президент России Владимир Путин в специальном обращении к россиянам объявил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе.