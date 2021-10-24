ВС США сообщили об уничтожении главаря террористической группировки "Аль-Каиды" в Сирии

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ТАШКЕНТ. 24 ОКТЯБРЯ - В Узбекистане стартовали выборы президента, передает KAZAKHSTAN TODAY.

24 октября, с 08.00 по 20.00, проходят выборы президента Узбекистана. Они (не считая непрямые президентские выборы 1990 года в Узбекской ССР) станут шестыми по счету прямыми президентскими выборами в истории страны.

Все пять политических партий, официально действующих в Узбекистане, зарегистрировали кандидатов для участия в выборах. Движение предпринимателей и деловых людей - Либерально-демократическая партия Узбекистана (УзЛиДеП) зарегистрировала кандидатом в президенты действующего главу государства Шавката Мирзиёева, Народно-демократическая партия Узбекистана (НДПУ) - заместителя председателя центрального совета Максуду Варисову, Демократическая партия "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение"), Социал-демократическая партия "Адолат" ("Справедливость") и Экологическая партия - своих лидеров Алишера Кадырова, Бахрома Абдухалимова и Нарзулло Обломурадова.

Согласно Избирательному кодексу страны, наблюдатели от политических партий вправе присутствовать на избирательном участке, наблюдать за ходом подготовительной работы, за размещением кабин или комнат для тайного голосования и опечатыванием избирательных урн, за регистрацией граждан и выдачей им избирательных бюллетеней.

Согласно законодательству, предвыборная агитация в день выборов и за день до начала голосования не допускается. Агитационный период прекращается в 00.01 23 октября, и наступает "день тишины". С этого момента и до окончания голосования запрещается предвыборная агитация в СМИ, на каналах телерадиовещания, не допускается проведение других видов предвыборной агитации.

Представитель пресс-службы ЦИК отметил, что кандидаты в президенты были обеспечены равными условиями проведения предвыборной агитации, осуществляемой через средства массовой информации с использованием возможностей СМИ. Как отметили в комиссии, случаев нарушения избирательного законодательства не наблюдалось.

В стране, по предварительным данным, зарегистрировано более 21,2 млн избирателей.

В соответствии с законодательством страны, кандидаты в президенты и депутаты парламента выдвигаются только политическими партиями.

Президентские выборы в Узбекистане проводятся раз в пять лет.

Действующий глава государства Шавкат Мирзиёев был избран президентом Узбекистана на выборах в декабре 2016 года после смерти первого президента страны Ислама Каримова в сентябре того же года.