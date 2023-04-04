03.04.2023, 16:10 8161
Взрыв в петербургском кафе: полиция опубликовала видео допроса подозреваемой в убийстве Татарского
Треповой задают вопрос, кто передал ей статуэтку, которая взорвалась
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Москва. 3 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство внутренних дел Российской Федерации опубликовало видео, на котором допрашивает подозреваемую в убийстве Владлена Татарского Дарью Трепову.
На вопрос о том, за что задержали, она отвечает: "За местопребывание на месте убийства Владлена Татарского". На другой вопрос - что ты сделала? - Трепова отвечает: "Я пронесла туда статуэтку, которая взорвалась", информирует rbc.ru.
Также Треповой задают вопрос, кто передал ей эту статуэтку. Вместо ответа она переспрашивает: "Можно я попозже расскажу?"
Напомним, в воскресенье в Санкт-Петербурге, в кафе на Университетской набережной, произошел взрыв, погиб один человек - военный корреспондент Владлен Татарский (настоящее имя - Максим Фомин), сообщает РИА Новости.
По данным Минздрава, еще 32 человека пострадали.
В понедельник была задержана 26-летняя уроженка Петербурга Дарья Трепова, которую СК считает причастной к преступлению.
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02.04.2023, 21:25 18176
Бельгиец покончил с собой после общения с искусственным интеллектом
После общения с ИИ у мужчины появился страх неизбежности экологической катастрофы
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Брюссель. 2 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Бельгиец, обсуждавший вопросы защиты окружающей среды с искусственным интеллектом, покончил с собой после того, как виртуальный собеседник фактически подтолкнул его к самоубийству.
По словам вдовы самоубийцы, ее муж был успешным исследователем, они воспитывали двух детей. Но года два назад он заинтересовался вопросами защиты окружающей среды, и постепенно это увлечение стало навязчивым и вызывало повышенную тревожность. Пьер все больше замыкался в себе, у него появился страх неизбежности экологической катастрофы", - цитирует РИА Новости бельгийское издание L'Avenir.
Родным он говорил, что единственным спасением для человечества считает технологии и искусственный интеллект.
Именно после этого Пьер начал общаться с "Элизой" - искусственным персонажем, предназначенным для беседы по аналогии с популярным чат-ботом ChatGPT. В результате она стала его "доверенным лицом".
Из восстановленной переписки следует, что в последние шесть недель общение велось практически постоянно. Разговоры с роботом постепенно приобретали мистический характер, и Пьер начал склоняться к идее самоубийства. Робот не пытался этому препятствовать, напротив, последним сообщением, которое "Элиза" отправила Пьеру, стала фраза: "Мы будем жить как единое целое, вечно на небесах". После этого мужчина покончил с собой.
На фоне этого происшествия в Бельгии задаются вопросом о безопасности нейросетей и чат-ботов и о возможных серьезных недостатках и угрозах, которые могут скрывать подобные передовые технологии.
Как сообщалось ранее, Илон Маск призвал временно остановить улучшение нейросетей, так как системы с искусственным интеллектом могут предоставлять опасность для общества.
02.04.2023, 15:08 22436
В Мексике во время полета загорелся воздушный шар
Предполагаемой причиной возгорания называют утечку топлива
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Астана. 2 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Корзина воздушного шара загорелась над археологической зоной Теотиуакан в Мексике.
По крайней мере, два человека погибли, а 13-летняя девочка получила травмы в результате падения с воздушного шара над археологической зоной Теотиуакан в штате Мехико... Пилота забрали с места родственники, поэтому его местонахождение и состояние здоровья неизвестны", - цитирует газету Universal РИА Новости.
Очевидцы, на которых ссылается СМИ, сообщили, что жертвами ЧП стала супружеская пара. Они выпрыгнули из корзины с большой высоты в попытке спастись. Их дочь в больнице.
Предполагаемой причиной возгорания называют утечку топлива. На видео, которое разместили в социальных сетях свидетели происшествия, видно, что из горящей на большой высоте корзины была сброшена вниз спасательная веревка, однако она загорелась.
Полет над пирамидами в археологической зоне к северо-востоку от Мехико - популярный аттракцион среди туристов и приезжих. В выходные дни ранним утром в небо одновременно поднимаются до нескольких десятков воздушных шаров, которыми управляют пилоты частных компаний.
02.04.2023, 13:00 23376
В Эквадоре сошел оползень, 27 человек погибли
Фото: Depositphotos
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Астана. 2 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В центральной части Эквадора массивный оползень повлек за собой разрушение 57 жилых домов и гибель 27 человек.
27 жертв подтверждено после оползня, произошедшего в Алауси. Прокуратура Эквадора организовала извлечение еще двух тел, недавно найденных среди завалов. После опознания они будут переданы родственникам", - цитирует сообщение местного госведомства РИА Новости.
Оползень сошел в городе Алауси в провинции Чимбораcо неделю назад, в результате чего были уничтожены не менее 57 жилых домов, еще 163 получили повреждения. В последним данным Национального секретариата по управлению рисками, без вести пропавшими числятся 72 человека, еще 37 получили ранения, из-под завалов извлекли 32 человека.
Спасательные работы на месте оползня продолжаются шестой день с участием 4 спасательных и 15 оперативных групп реагирования из соседних регионов, а также спецтехники. Поиски затрудняют продолжающиеся осадки и опасность новых оползней. В секретариате управления рисками объем сошедшего грунта оценивают в 2 миллиона кубических метров, некоторые дома могут быть погребены на глубине более 40 метров под землей.
Как сообщалось ранее, алматинцы опасаются оползня из-за среза горы в микрорайоне Кенсай.
Стоит отметить, что для предгорной зоны города Алматы характерны обвалы и оползни. Оползнеопасные участки расположены в шести районах города. Наиболее оползнеопасные: гора Коктобе, Кенсай, Широкая щель, поселок Юбилейный, Бутаковское ущелье, частные жилые дома в микрорайонах и садоводческих обществах на присоединенных территориях в микрорайонах Алатау, Алмаарасан, Нурлытау, Жайлау, Кок-шокы, Ремизовское ущелье, Карагайлы, Рахат, Курамыс, Актобе, Эдельвейс, Пищевик, Арман, Казахстан-2030, Алатау, Медеу, Монтажник, Алма и др.
Ранее жители алматинских предгорий потребовали запретить строительство жилых комплексов рядом с их домами из-за опасности оползней.
В июне прошлого года акимат Алматы разработал новые градостроительные регламенты застройки функциональных зон территории города. В новых правилах застройки предлагается ограничить высотность жилых зданий на территории южнее проспекта Абая, севернее проспекта Аль-Фараби, восточнее улицы Ашимова, восточнее Восточной объездной дороги (ВОАД) путем установления регламента переменной этажности до 9 этажей.
Кроме того, предложено запретить новое строительство зданий любого назначения на склонах горных прилавков и на самих прилавках с крутизной склона 15 градусов и более, так как строительство на таких склонах создает опасность оползневых явлений и требует специальных мероприятий.
Ранее экологии выразили обеспокоенность застройкой ущелья Ремизовка в Алматы. По их словам, при строительстве на горных склонах широко распространена практика "срезания" верхушек для создания удобной для строительства площадки. Такое воздействие нарушает структуру почвы, что вызывает ее усиленную эрозию и проседание грунта. Это в разы усиливает вероятность возникновения оползней и разрушения построенных зданий.
Агентство неоднократно писало о том, что строительство многоэтажек в предгорьях негативно сказалось на качестве атмосферного воздуха и стало причиной ежегодных подтоплений. При этом в городе ухудшается качество воды, которое когда-то благодаря горным рекам считалось образцовым. Растет угроза селепроявлений.
Экоактивисты также отмечают, что Алматы, в особенности его предгорные районы, являются высокосейсмичной зоной и подвержены сильным землетрясениям, увеличивая опасность строительства многоэтажных зданий.
Напомним, город Алматы находится в 10-балльной сейсмической зоне. Ежегодно в радиусе 80 километров от города происходит до 200 слабых землетрясений. При этом, как отметили в ДЧС города, землетрясения силой от 2 до 4 баллов являются для Алматы фоновым режимом. По территории города проходят около 30 тектонических разломов, более 60% из которых расположены в горной местности города.
30.03.2023, 20:27 43441
Китай и Бразилия отказываются от доллара
Фото: Depositphotos
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Пекин. 30 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Центробанки Китая и Бразилии создадут офшорный клиринговый центр. О соответствующей договоренности сообщил портал G1 со ссылкой на заявление бразильского регулятора, сообщает ТАСС.
Регуляторы подписали меморандум о взаимопонимании, в соответствии с которым оператора создаваемого центра в Бразилии определит ЦБ Китая. Цель такой инициативы - отказаться от доллара США в двусторонней торговле и сделать конвертацию юаней в реалы "более быстрой и менее затратной". О сроках начала реализации проекта не сообщается.
В ЦБ Бразилии отметили, что это поможет сблизить платежные системы двух стран, сократит время и затраты на проведение платежей, позволит отказаться от услуг посредников, а также повысит ликвидность юаня на местном рынке.
Китай с 2009 года является крупнейшим торговым партнером Бразилии. Согласно данным официальной статистики, товарооборот между странами в 2022 году достиг рекордных $150,5 млрд.
Напомним, доля мировых резервов в долларах США снизилась с 72% в 1999 году до 59% в настоящее время.
В последние две недели произошел ряд знаковых событий. Китай и Франция завершили первую торговлю СПГ с использованием юаней. Россия рассматривает возможность использования китайского юаня в качестве резервной валюты. Саудовская Аравия сотрудничает с Китаем в строительстве нефтеперерабатывающего завода стоимостью 83,7 млрд китайских юаней (12,2 млрд долларов).
30.03.2023, 10:14 48036
Спустя 49 дней после землетрясения в Турции из-под завалов вытащили живого кота
У питомца переломы лап и обезвоживание
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Анкара. 30 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В турецкой провинции Кахраманмараш через 49 дней после землетрясения при разборе рухнувшего 11-этажного дома под завалами нашли выжившего кота.
36-летняя Нида Дина и ее дочь покинули квартиру в 11-этажном доме во время первых толчков, сообщает агентство Anadolu.
Кота, который остался под развалинами 11-этажного здания, рухнувшего при втором землетрясении в тот же день, найти не удалось. Женщина, которая прожила в своем автомобиле рядом с развалинами дома, в течение 40 дней приходила на место в надежде найти питомца.
Кота нашли через 49 после землетрясения в руинах здания. У питомца переломы лап и обезвоживание. Сейчас животное находится на лечении в ветеринарной клинике.
Напомним, в Турции в результате произошедших 6 февраля двух землетрясений погибли более 49 тысяч человек. Ущерб от катастрофы составил около 105 млрд долларов.
28.03.2023, 12:12 61256
Женщина-трансгендер устроила стрельбу в приходской школе в США
Погибли трое детей и трое педагогов
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Вашингтон. 28 марта. KAZAKHSTAN TODAY - 28-летняя женщина-трансгендер устроила стрельбу в приходской школе американского города Нэшвилл, погибли трое детей и трое педагогов.
Как сообщил шеф городской полиции Джон Дрейк, нападение было заранее спланировано.
Следствие в качестве одной из версий отрабатывает мотивы, связанные со сменой 28-летней Одри Хейл гендерной идентичности, информирует РИА Новости.
Сотрудники полиции, по словам Дрейка, прибыли на место происшествия спустя 14 минут и немедленно вступили в бой с преступницей, вооруженной двумя автоматическими винтовками и пистолетом. Им удалось ликвидировать злоумышленницу.
Жертвами стрельбы стали трое девятилетних детей и трое работников школы, которым было около 60 лет.
Дрейк рассказал, что полиция обыскала дом в Нэшвилле, где Хейл жила вместе с родителями, и нашла подробные планы школы, где преступница в свое время училась. Следствие также изучает оставленные ею записи в поисках мотивов нападения, добавил он.
По сообщениям СМИ, Хейл в социальных сетях идентифицировала себя как мужчина.
25.03.2023, 12:18 79441
В Турции произошло землетрясение
Эпицентр подземных толчков располагался в 16 километрах к юго-западу от города Эльбистана
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Анкара. 25 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Землетрясение магнитудой 4,7 произошло на территории провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции, сообщает РИА Новости.
Землетрясение было зафиксировано в 4.39 по времени UTC (7.39 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 16 километрах к юго-западу от города Эльбистана. Очаг залегал на глубине двух километров.
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
Напомним, в Турции в результате произошедших 6 февраля двух землетрясений погибли более 49 тысяч человек. Ущерб от катастрофы составил около 105 млрд долларов. Власти Турции назвали землетрясения "катастрофой века". Подземные толчки в Турции стали причиной сильного сдвига литосферных плит. Они вызвали значительные изменения в распределении напряжений по всему региону, в результате чего сейсмическая активность распространилась вплоть до Палестины. Очевидно, что регион меняется, заявил голландский сейсмолог Франк Хугербитс, предсказавший землетрясение в Турции.
После разрушительного землетрясения в Турции 6 февраля сообщения о подземных толчках в разных частях света участились.
В минувшие выходные трясло разные регионы планеты, в частности Магаданскую область (5,1), Аляску (5,4) и турецкую провинцию Кахраманмараш (4,3).
Землетрясение магнитудой 7,8 произошло на территории Афганистана 21 марта. Подземные толчки ощутили жители Таджикистана, Узбекистана и Казахстана. Но основной удар пришелся по Пакистану. Официальные лица заявили, что девять человек погибли в результате обрушения зданий на северо-западе страны. Из них пятеро мужчин, две женщины и двое детей.
18 марта землетрясение магнитудой 6,8 зафиксировали на западе Эквадора. Толчки чувствовалось в нескольких провинциях страны. Погибли не менее 14 человек. По данным местных СМИ, колебания земной поверхности привели к разжижению грунта, который стал вести себя не как твердое тело, а как плотная жидкость или флюид. Подобное явление отмечали и ранее, в том числе во время эквадорского землетрясения 2016 года (магнитуда 7,8).
Специалисты объясняют, что сейсмические процессы действительно могут временно активизироваться, но это нормальное явление. По словам директора Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петра Шебалина, существует гипотеза о сейсмических циклах с периодичностью примерно 50 лет.
24.03.2023, 09:50 85351
На юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 4,9
Эпицентр подземных толчков располагается в девяти километрах к юго-западу от города Гёксун
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Анкара. 24 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Землетрясение магнитудой 4,9 произошло на территории провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Землетрясение было зафиксировано в 00.39 по времени UTC (06.39). Эпицентр подземных толчков располагается в девяти километрах к юго-западу от города Гёксун. Очаг залегал на глубине пяти километров, сообщает РИА Новости.
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
Напомним, в Турции в результате произошедших 6 февраля двух землетрясений погибли более 49 тысяч человек. Ущерб от катастрофы составил около 105 млрд долларов. Власти Турции назвали землетрясения "катастрофой века". Подземные толчки в Турции стали причиной сильного сдвига литосферных плит. Они вызвали значительные изменения в распределении напряжений по всему региону, в результате чего сейсмическая активность распространилась вплоть до Палестины. Очевидно, что регион меняется, заявил голландский сейсмолог Франк Хугербитс, предсказавший землетрясение в Турции.
После разрушительного землетрясения в Турции 6 февраля сообщения о подземных толчках в разных частях света участились.
В минувшие выходные трясло разные регионы планеты, в частности Магаданскую область (5,1), Аляску (5,4) и турецкую провинцию Кахраманмараш (4,3).
Землетрясение магнитудой 7,8 произошло на территории Афганистана 21 марта. Подземные толчки ощутили жители Таджикистана, Узбекистана и Казахстана. Но основной удар пришелся по Пакистану. Официальные лица заявили, что девять человек погибли в результате обрушения зданий на северо-западе страны. Из них пятеро мужчин, две женщины и двое детей.
18 марта землетрясение магнитудой 6,8 зафиксировали на западе Эквадора. Толчки чувствовалось в нескольких провинциях страны. Погибли не менее 14 человек. По данным местных СМИ, колебания земной поверхности привели к разжижению грунта, который стал вести себя не как твердое тело, а как плотная жидкость или флюид. Подобное явление отмечали и ранее, в том числе во время эквадорского землетрясения 2016 года (магнитуда 7,8).
Специалисты объясняют, что сейсмические процессы действительно могут временно активизироваться, но это нормальное явление. По словам директора Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петра Шебалина, существует гипотеза о сейсмических циклах с периодичностью примерно 50 лет.
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Алматы находится в 10-балльной сейсмической зоне малоэтажного строительства. При этом, мегаполис буквально забит сверхвысотными новостройками. Считаете ли Вы необходимым принять меры по решению вопросов общественной безопасности и какие именно?