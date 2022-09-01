XX Всекитайский съезд Коммунистической партии Китая предложено начать 16 октября

Фото: Генконсульство КНР

ПЕКИН. 31 АВГУСТА - 30 августа состоялось заседание Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая (КПК), на котором была рассмотрена работа по подготовке к 7-му пленуму ЦК КПК 19-го созыва и XX Всекитайскому съезду КПК. Генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин председательствовал на заседании, передает KAZAKHSTAN TODAY.

На заседании было принято решение о проведении в Пекине 7-го пленума ЦК КПК 19-го созыва 9 октября 2022 года. Политбюро ЦК КПК обратится к пленуму с предложением начать работу XX Всекитайского съезда КПК 16 октября 2022 года в Пекине, сообщает "Синьхуа".

На заседании было подчеркнуто, что XX Всекитайский съезд КПК будет чрезвычайно важным съездом, который состоится в ключевой момент, когда вся партия и многонациональный народ страны отправляются в новый поход к намеченной к столетию КНР цели всестороннего построения модернизированного социалистического государства. Предстоящий съезд, высоко неся великое знамя социализма с китайской спецификой, твердо придерживаясь марксизма-ленинизма, идей Мао Цзэдуна, теории Дэн Сяопина, важных идей тройного представительства и научной концепции развития, всесторонне претворяя в жизнь идеи Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой новой эпохи, тщательно подведет итоги работы за истекшее пятилетие, полностью обобщит огромные достижения и ценный опыт, которые получил ЦК КПК, ядром которого является товарищ Си Цзиньпин, сплачивая и ведя за собой всех членов партии и многонациональный народ страны в отстаивании и развитии социализма с китайской спецификой с начала новой эпохи, и глубоко проанализирует международную и внутреннюю обстановку.

На съезде будет подчеркнута необходимость всесторонне усвоить новые требования развития дела партии и государства и новые чаяния народа в новую эпоху и в новом походе, разработать планы действий и основные политические установки, мобилизовать всю партию и многонациональный народ страны на укрепление уверенности в собственных исторических ценностях и активизацию исторической инициативы, на основе сохранения традиционных устоев и развития инновационной деятельности смело и твердо продвигаться вперед, продолжать в едином порядке способствовать реализации общей схемы пятиединого строительства, согласованно осуществлять четырехаспектную всестороннюю стратегическую концепцию, основательно содействовать всеобщей зажиточности населения, продолжать энергично продвигать партийное строительство как новую великую программу, активно способствовать формированию сообщества единой судьбы человечества, сплоченно бороться за всестороннее построение модернизированного социалистического государства и полное содействие процессу великого возрождения китайской нации.

На съезде будет избран новый состав Центрального Комитета КПК и Центральной комиссии по проверке дисциплины.

На заседании отметили, что в данный момент успешно идут все подготовительные работы к проведению съезда и следует тщательно выполнить остальные работы в рамках организации съезда ради его успешного проведения.

На заседании были также изучены другие вопросы.