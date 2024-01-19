18.01.2024, 11:45 5946
Январские события в Казахстане учли при разработке военной доктрины Беларуси
Военная доктрина учитывает новые вызовы и угрозы, которые стоят перед Беларусью, в том числе актуальный для Запада сценарий дестабилизации страны через "цветную революцию"
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Минск. 18 января. KAZAKHSTAN TODAY - При подготовке военной доктрины Беларуси власти страны учли опыт январских событий в Казахстане как попытку осуществить государственный переворот.
Об этом РИА Новости заявил замглавы комиссии по международным делам нижней палаты белорусского парламента Олег Гайдукевич.
Проект доктрины рассмотрели на заседании совбеза Беларуси 16 января. Позже министр обороны страны Виктор Хренин рассказал журналистам об основных положениях нового проекта.
При ее подготовке учитывался в том числе и опыт Казахстана, который пережил попытку госпереворота", - сообщет Belta.ru.
Гайдукевич подчеркнул, что военная доктрина учитывает новые вызовы и угрозы, которые стоят перед Беларусью. В их числе он назвал актуальный для Запада сценарий дестабилизации Беларуси через "цветную революцию" и госпереворот в отличие от сценария прямого военного вмешательства.
Запад мечтает уничтожить и Беларусь, и Россию, и Союзное государство. Но военным путем это невозможно. Почему на нас, на Беларусь, на Россию, не нападают, боятся полномасштабно напасть? Потому что знают, что будут уничтожены. То есть военным планом ни Россию, ни Беларусь никогда не победить", - считает депутат.
Он добавил, что после событий в Казахстане страны ОДКБ стали больше уделять внимания этой структуре в обеспечении своей безопасности.
Когда я слышу критику ОДКБ, что у нас какая-то неправильная организация - это ложь. Не бывает союзов без каких-то противоречий. Посмотрите на НАТО, там миллион противоречий... В ОДКБ тоже могут быть споры, но по сути организация крайне эффективная", - заявил Гайдукевич.
Он также выразил мнение насчет отличия ОДКБ от НАТО.
У нас есть общее понимание, что, если будет, например, дестабилизация в Казахстане, это перекинется на Россию и Беларусь, если будет дестабилизация в России, это затронет весь регион. Дестабилизация в Беларуси - это дестабилизация России. Если бы в 2020 году (в период протестов оппозиции против итогов президентских выборов) получился госпереворот в Беларуси, это напрямую ударило бы по России. В рамках ОДКБ противодействие цветным революциям, вмешательству во внутренние дела наших стран будет расти. Мы будем уделять этому огромное значение, потому что это безопасность наших стран, граждан", - заключил Гайдукевич.
Хронология январских событий.
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18.01.2024, 14:06 5036
Вспышка холеры в Замбии унесла жизни сотен человек
Ежедневно регистрируется более 400 случаев заболевания
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Лусака 18 января. KAZAKHSTAN TODAY - В результате крупной вспышки холеры в Замбии погибло более 400 человек, инфицированы более 10 тысяч человек.
Вспышка холеры в Замбии началась в октябре, и согласно последним данным Института общественного здравоохранения Замбии от болезни погибли 412 человек и 10 413 инфицированы, сообщает ABCNews.
Министерство здравоохранения сообщает, что холера была выявлена почти в половине районов страны и девяти из 10 провинций. В стране с населением около 20 миллионов человек регистрируется более 400 случаев заболевания в день.
Власти страны приняли решение оставить школы закрытыми после зимних каникул.
Правительство приступило к реализации программы массовой вакцинации населения и старается обеспечить все пострадавшие регионы чистой водой - 2,4 млн литров в день.
Также сообщается, что недавно вспышки холеры произошли и в других странах юга Африки, включая Малави, Мозамбик и Зимбабве. По данным ЮНИСЕФ, с начала 2023 года на юге Африки зарегистрировано более 200 000 случаев заболевания и более 3000 летальных исходов.
14.01.2024, 11:20 32816
МИД КНР прокомментировал результаты прошедших выборов на Тайване
Фото: http://russian.cgtn.com
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Пекин. 14 января. KAZAKHSTAN TODAY - Официальный представитель Министерства иностранных дел Китайской Народной Республики Хуа Чуньин сделал заявление по итогам состоявшихся в субботу выборов в китайском регионе Тайвань.
Представитель внешнеполитического ведомства подчеркнул, что тайваньский вопрос является внутренним делом Китая, сообщает агентство "Синьхуа".
Какие бы изменения ни происходили на Тайване, основополагающий факт, что в мире существует только один Китай и Тайвань является его частью, останется неизменным; позиция китайского правительства по отстаиванию принципа "одного Китая" и противодействию сепаратистским действиям, направленным на достижение "независимости Тайваня", а также лозунгам "два Китая" и "один Китай, один Тайвань" останется неизменной; общий консенсус и твердая приверженность международного сообщества принципу "одного Китая" также останутся неизменными, указал официальный представитель.
По его словам, принцип "одного Китая" служит прочным якорем мира и стабильности в районе Тайваньского пролива.
Мы убеждены, что международное сообщество будет и впредь придерживаться принципа "одного Китая", проявлять понимание и поддерживать справедливое дело китайского народа, выступающего против сепаратистской деятельности по достижению "независимости Тайваня" и стремящегося к национальному воссоединению", - заключил официальный представитель МИД КНР.
13.01.2024, 09:06 42746
Нападение на Йемен: США и Великобритания нанесли новые удары
Удар был нанесен по единственной цели - радару, используемому хуситами, после того как они выпустили баллистическую ракету по международным судоходным путям в пятницу
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Сана. 13 января. KAZAKHSTAN TODAY - США и Великобритания нанесли новый авиаудар по авиационной базе Ад-Длейми на севере столицы Йемена Саны.
Авиация США и Великобритании снова нанесла удар ", - сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник.
Информацию о новом ударе позднее подтвердил телеканал Fox News со ссылкой на неназванного чиновника.
По данным источника, удар был нанесен по единственной цели - радару, используемому хуситами, после того как они выпустили баллистическую ракету по международным судоходным путям в пятницу.
Напомним, вчера США и коалиция нанесли удары по Йемену. Президент США Джо Байден в официальном заявлении назвал удары "прямым ответом на беспрецедентные нападения хуситов на морские суда различных стран в Красном море, включая первое в истории применение противокорабельных баллистических ракет".
В связи со сложившейся ситуацией Авиационная администрации РК рекомендовала казахстанским авиакомпаниям не летать над Йеменом.
12.01.2024, 11:50 48911
США и коалиция нанесли удары по Йемену
Фото: en.trend.az
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Сана. 12 января. KAZAKHSTAN TODAY - США вместе с Великобританией и при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады и Нидерландов в ночь с 11 на 12 января нанесли удары по ряду объектов хуситов в Йемене.
Начатую военную операцию США назвали самообороной и ответом на продолжающиеся атаки группировки по международным судам в Красном море. В ходе ударов Вашингтон задействовал истребители и крылатые ракеты "Томагавк", сообщают "Известия" со ссылкой на различные СМИ.
Взрывы прогремели в столице Йемена Сане, а также близ городов Ходейда и Дамар.
Атаки на хуситов подтвердил президент США Джо Байден. Он заявил, что удары являются ответом на "беспрецедентные нападения хуситов на международные морские суда в Красном море", которые они совершали в том числе с помощью противокорабельных баллистических ракет. Кроме того, по его словам, эта атака носила оборонительный характер и была призвана стать сигналом для противника, что страны-союзники не потерпят нападений на корабли в Красном море, препятствующих судоходству и торговле через морские пути.
Sky News Arabia со ссылкой на источник в Пентагоне сообщил, что нанесенные США и Великобританией удары достигли целей. По его словам, коалиция поразила центры по производству дронов и склады оружия в подконтрольных хуситам районах в Сане и порту Ходейда. Всего атакам подверглись около десяти целей. Также Reuters подтвердил со ссылкой на американских чиновников, что удары по хуситам наносились самолетами, кораблями и подводными лодками", - пишут "Известия".
Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что удары были направлены на военную инфраструктуру группировки, и добавил, что США в случае необходимости предпримут последующие действия для защиты американских сил.
Британский премьер-министр Риши Сунак призвал хуситов предпринять шаги по снижению напряженности и заявил, что удары США, Великобритании и союзников были нанесены в целях самообороны. Также он отметил, что Королевский флот продолжает патрулировать Красное море в рамках многонациональной операции "Страж процветания", чтобы сдержать дальнейшую агрессию группировки.
В ответ на атаку заместитель министра иностранных дел в правительстве группировки "Ансар Аллах" Хусейн аль-Эззи заявил, что США и Великобритания заплатят "высокую цену" за нападение на территории хуситов в Йемене. Также лидер группировки Абдель Малек аль-Хуси обвинил Вашингтон и Лондон в обострении обстановки на Красном море и заявил, что операции "Ансар Аллах" будут продолжаться до тех пор, пока не остановятся боевые действия на территории сектора Газа.
Россия запросила заседание Совета Безопасности ООН в связи с нанесением США и Великобританией ударов по Йемену. Срочное заседание должно состояться 12 января.
В свою очередь политолог и экс-журналист The New York Times Джон Вароли выразил мнение, что атака Вашингтона на хуситов - акция, в большей степени направленная на PR президента. Но она будет иметь череду последствий, и мир может ополчиться на США за глобальное давление на мировую экономику.
10.01.2024, 11:05 64141
Бунты и захват заложников: в Эквадоре введен режим внутреннего вооруженного конфликта
В своем указе президент страны Даниэль Нобоа объявил 22 транснациональные группировки террористами и поручил военным нейтрализовать их
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Кито. 10 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Эквадора Даниэль Нобоа ввел в стране режим внутреннего вооруженного конфликта.
В своем указе Нобоа объявил 22 транснациональные группировки террористами и поручил военным нейтрализовать их. Парламент пообещал военным и полицейским амнистию в случае превышения ими должностных полномочий.
Меры пришлось предпринять после нескольких нападений и захвата заложников в здании телекомпании TC Televisión в Гуаякиле, сообщает РБК со ссылкой на El Universo.
В центр столицы направили танки. Цель военных - "разместить передовые группы в стратегических точках".
Каждая террористическая группировка, упомянутая в указе, является военной целью", - заявил глава объединенного командования вооруженных сил страны Хайме Вела.
8 января Нобоа подписал указ о введении в стране режима ЧС на 60 дней.
Решение было принято после серии бунтов в тюрьмах и побега главы крупнейшей в стране группировки "Лос Чонерос" Адольфо Масияса Вильямара, известного как Фито. Глава государства намеревался задействовать вооруженные силы для восстановления контроля над пенитенциарной системой", - сообщает сайт.
Нобоа распорядился обеспечить "мобилизацию и вмешательство Вооруженных сил и Национальной полиции" чтобы "гарантировать суверенитет и территориальную целостность" Эквадора и воспрепятствовать действиям преступных и террористических групп. Президент заявил, что "наркотеррористические группировки" пытаются запугать правительство, и отказался вести с ними переговоры.
Указ был подписан после нескольких нападений, произошедших 9 января. Полиция сообщала, в частности, об атаках на сотрудников ведомства и патрульные машины, в том числе с применением взрывчатки. Вечером того же дня группа вооруженных людей ворвалась в здание телекомпании TC Televisión в Гуаякиле и взяла в заложники телеведущих в студии, а также других сотрудников. Позднее полиция вошла в здание и задержала часть злоумышленников.
09.01.2024, 16:13 69326
В Южной Корее законодательно запретили есть собак
Парламент страны принял соответствующий законопроект
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Сеул. 9 января. KAZAKHSTAN TODAY - Парламент Республики Корея принял законопроект о запрете на разведение и убой собак в целях употребления их мяса в пищу.
Законопроект также запрещает распространение собачьего мяса в коммерческих целях. За убой собаки в целях получения ее мяса может грозить до трех лет тюрьмы или штраф в размере 30 млн вон ($22,8 тысячи). За разведение и распространение мяса предусмотрено наказание до двух лет лишения свободы или штраф 20 млн вон ($15,2 тысячи). Законопроект имеет переходный период в три года, в течение которых наказания не будут применяться, сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Chosun Ilbo
Помимо этого, владельцы ферм по разведению собак и заведений общественного питания, где предлагают блюда из мяса собак, скотобойни, дистрибьюторы должны сообщить о своем бизнесе местным властям для "получения помощи" при закрытии организаций и для переподготовки работников.
При этом отмечается, что в законопроекте отсутствует наказание за употребление мяса собаки в пищу.
По данным властей, в Республике Корея работает около 1150 ферм по разведению собак, около 34 предприятий по убою этих животных и около 1600 заведений общественного питания, где предлагают мясо собаки в качестве пищи. Как отмечают местные СМИ, Южная Корея оставалась "практически последней страной", где собаки разводились на мясо. В странах и регионах, где существуют подобные пищевые традиции, таких как Филиппины, Сингапур и Тайвань, ранее был введен запрет. Подобные практики были и во Вьетнаме и южных провинциях Китая на континенте.
Напомним, в Костанайской области собак отстреливали на глазах у прохожих.
02.01.2024, 18:22 114651
Пятеро членов судна береговой охраны погибли при столкновении с пассажирским самолетом в Токио
Находящиеся в пассажирском самолете люди были успешно эвакуированы
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Токио. 2 января. KAZAKHSTAN TODAY - В результате столкновения с пассажирским самолетом авиакомпании JAL в аэропорту Токио погибли пятеро членов экипажа военно-транспортного судна береговой охраны Японии MA722.
2 января, в небе над токийским аэропортом Ханэда произошло столкновение самолета береговой охраны Японии с пассажирским лайнером авиакомпании JAL, вследствие чего у второго загорелся двигатель. На борту рейса из Саппоро в Токио находились 367 пассажиров и 12 членов экипажа, которые были успешно эвакуированы.
На борту транспортного самолета береговой охраны находились шесть человек. Один из них, капитан воздушного судна, катапультировался, но получил ранения, сообщает iz.ru.
Отмечается, что самолет береговой охраны направлялся на авиабазу Ниигата для перевозки грузов в районы, пострадавшие от землетрясения на полуострове Ното.
Напомним, серия землетрясений произошла на западе Японии днем, 1 января. Им присвоили название "Землетрясение на полуострове Ното". К настоящему времени известно о 48 погибших. Более 50 человек получили травмы различной степени тяжести.
02.01.2024, 09:15 118501
Растет число погибших при землетрясении на западе Японии Дополнено
Десятки людей пострадали
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Токио. 2 января. KAZAKHSTAN TODAY - 13 человек погибли в результате серии мощных землетрясений, потрясших японскую префектуру Исикава 1 января.
Общее число жертв землетрясения на полуострове Ното достигло тринадцати", - информирует РИА Новости со ссылкой на агентство "Киодо".
Числе пострадавших исчисляется десятками.
Дополнено 02.01.2024, 10.18
Позже агентство "Киодо" сообщило, что число жертв серии мощных землетрясений выросло до 24 человек.
Наибольшее число жертв зафиксировано в городе Вадзима, уточняет РИА Новости.
Дополнено 02.01.2024, 16.30
По последним данным, серия землетрясений на западе Японии унесла жизни 48 человек. Более 50 человек получили травмы различной степени тяжести, сообщает ТАСС.
Из-за последствий землетрясения было эвакуировано порядка 60 тыс. жителей японских префектур Исикава, Ниигата и других областей. К настоящему времени, по словам генерального секретаря кабинета министров Японии Ёсимасы Хаяси, было зафиксировано около 120 точек, где люди ждут прибытия спасателей, не имея возможности эвакуироваться самостоятельно.
Напомним, серия землетрясений произошла на западе Японии днем, 1 января. Им присвоили название "Землетрясение на полуострове Ното". Более ста зданий были повреждены.
Первые толчки магнитудой 5,7 зафиксировали в 16.06 по местному времени, наиболее мощный, магнитудой 7,6, произошел четыре минуты спустя, а еще через восемь минут последовало землетрясение магнитудой 6,1. В общей сложности за два часа в префектурах Исикава и Ниигата зарегистрировали 29 землетрясений. Сильные толчки ощущались в Осаке, Киото и Токио.
По данным Главного метеорологического агентства Японии, это землетрясение стало самым сильным для региона полуострова Ното с 1885 года. На всем западном побережье Японии от Хоккайдо до Кюсю объявили угрозу цунами. В районе крупнейшей в мире АЭС "Касивадзаки-Карива" высота волны составила 40 сантиметров. Правительство и комитет по атомной энергии создали штаб по предупреждению аварий на АЭС.
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