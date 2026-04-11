08.04.2026, 12:47
Астанада Қазақстан мен Қытай арасындағы кезекті саяси консультациялар өтті
Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрінің орынбасары Әлібек Бақаев пен Қытай Халық Республикасы Сыртқы істер министрінің көмекшісі (министр орынбасары деңгейінде) Лю Бинь екі елдің сыртқы істер министрліктері арасындағы кезекті саяси консультацияларды өткізді, деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің баспасөз қызметінен.
Консультациялар барысында тараптар саяси, сауда-экономикалық және мәдени-гуманитарлық ынтымақтастықтың кең ауқымды мәселелерін жан-жақты талқылады, сондай-ақ көпжақты құрылымдар аясындағы өзара ықпалдасу жөнінде пікір алмасты. Дипломаттар биік және жоғары деңгейлерде қол жеткізілген уағдаластықтарды іске асыру барысын мұқият қарастырып, екіжақты ынтымақтастықтың барлық бағытындағы қазақ-қытай қатынастарының оң серпінін баса айтты.
Сұхбаттастар екі елде жүргізіліп жатқан саяси реформаларға бөлек назар аударып, осы жылы наурызда Қазақстандағы конституциялық референдумның және Қытайдағы "екі сессияның" сәтті аяқталуын мемлекеттердің тұрақты даму мен жаңғыртудың маңызды кезеңдері ретінде атап өтті.
Сонымен қатар сауда-экономикалық байланыстарды тереңдетуге бағытталған бірлескен күш-жігерге ерекше көңіл бөлінді. Өнеркәсіптік-инвестициялық, энергетикалық, транзиттік-көліктік және инновациялық ынтымақтастықты дамытуда, соның ішінде Қазақстанның Қытайға шикізаттық емес экспортын ұлғайтуда бірлескен тәсілдерді әзірлеу қажеттігіне көңіл бөлінді.
Делегация басшылары халықаралық және өңірлік күн тәртібіндегі өзекті мәселелер жөнінде пікір алмасып, жаһандық тұрақтылықтың негізгі бағыттары бойынша көзқарастардың жақындығын растады, сондай-ақ биылғы жылы жоспарланған биік және жоғары деңгейдегі сапарлар мен іс-шараларға дайындық барысын қарастырды.
Тараптар БҰҰ, ШЫҰ, АӨСШК, сондай-ақ "Орталық Азия - Қытай" форматын қоса алғанда халықаралық және аймақтық құрылымдар аясындағы үйлестіруді одан әрі тереңдетуге ниеттілігін білдірді.
Консультациялардың қорытындысы бойынша сұхбаттастар Қазақстан мен Қытай арасындағы жан-жақты стратегиялық серіктестікті одан әрі нығайтуға, тату көрші, өзара құрмет, тең құқықтық және өзара тиімді ынтымақтастық қағидаттарына негізделген ықпалдасуға берік екендерін растады.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
09.04.2026, 22:29 311
Investment Protection Forum: тұрақтылық пен инвестициялық тартымдылықты қамтамасыз ету
Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасы ұйымдастырған Инвестицияларды қорғау форумы өтті. Іс-шара инвесторлардың құқықтарын қорғау, инвестициялық жобаларды құқықтық сүйемелдеу тетіктерін жетілдіру және тұрақты инвестициялық ахуалды қалыптастыру мәселелеріне арналды, деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің баспасөз қызметінен.
Іс-шараға ҚР Бас Прокуроры Б.Асылов, ҚР Премьер-министрінің бірінші орынбасары Р.Скляр, ҚР Парламенті Мәжілісі төрағасының орынбасары Д.Еспаева, "Атамекен" ҰКП Президиумының Төрағасы К.Шарлапаев, Инвесторлардың құқықтарын қорғау комитетінің төрағасы Б.Ералы және инвестор - компаниялардың бірқатар басшылары қатысты.
ҚР Сыртқы істер министрінің орынбасары Әлібек Қуантыров өз сөзінде Қазақстанның қазіргі инвестициялық саясаты тұрақтылықты қамтамасыз етуге және жоғары инвестициялық тартымдылықты қолдауға бағытталған кешенді шаралар жүйесін көздейтінін атап өтті.
Тәуелсіздік алған сәттен бастап ел экономикасына 480 млрд АҚШ долларынан астам инвестиция тартылды. 2025 жылы тікелей шетелдік инвестициялар ағыны 20,5 млрд АҚШ долларын құрап, өсім 14,4%-ды көрсетті", - деді Ә.Қуантыров.
Ол өңдеуші өнеркәсіп пен қаржы секторы өсімнің негізгі драйверлері болғанын атап өтті. Бұл инвестициялық екпіннің шикізат өндіруден әртараптандырылған, тұрақты және қосалқы құнға бағдарланған экономика қалыптастыруға біртіндеп ауысып жатқанын куәландырады.
Инвесторлармен жұмыстағы таргеттелген тәсілдің нәтижесінде бүгінгі күні жалпы сомасы 2,5 млрд АҚШ долларынан асатын инвестициямен бірқатар ірі халықаралық компаниялар тартудың сәті туды. Өткен жылы шетелде шетелдік компаниялармен шамамен 1200 кездесу өткізіліп, олардың Қазақстанға 200-ге жуық сапары қамтамасыз етілді", - деп қосты СІМ басшысының орынбасары.
Сонымен қатар ол шетелдік серіктестермен бірізді әрі үйлестірілген жұмыс жүргізу үшін арнайы "task force" тетігі құрылғанын хабарлады. Бас прокуратурамен және жергілікті атқарушы органдармен бірлесіп инвесторлардың проблемалық мәселелерін жедел шешу бойынша шаралар қабылдануда, сондай-ақ инвестициялық процестер цифрландырылып, бұл бағыттағы жұмыс жалғасуда екенін айтты.
09.04.2026, 21:25 431
Қазақстан мен Армения консулдық консультациялар өткізіп, консулдық саладағы ынтымақтастықты кеңейтуге мүдделі екенін білдірді
Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігі мен Армения Республикасы Сыртқы істер министрлігі арасындағы 2026-2027 жылдарға арналған Іс-қимыл бағдарламасын жүзеге асыру шеңберінде Ереван қаласында консулдық мәселелер бойынша жоспарлы консультациялар өтті, деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің баспасөз қызметінен.
Қазақстан делегациясын СІМ Консулдық қызмет департаментінің директоры Азамат Аубеков басқарды. Армения тарапынан СІМ Консулдық департаментінің басшысы Артур Петросян болды. Сонымен қатар кездесуге екі мемлекеттің құзыретті органдарының өкілдері қатысты.
Кездесу сындарлы әрі іскерлік жағдайда өтті, қатысушылар консулдық күн тәртібіндегі өзекті мәселелерге жан-жақты шолу жасады. 2024 жылғы 15 сәуірде қол қойылған азаматтардың сапарлары мен болу тәртібі туралы, сондай-ақ көші-қон саласындағы ынтымақтастық жөніндегі келісімдерді практикалық іске асыруға ерекше назар аударылды. Тараптар аталған келісімдер екіжақты қатынастардың құқықтық негізін нығайтып қана қоймай, сондай-ақ екі ел азаматтары мен іскерлік топтары арасындағы тікелей байланыстарды кеңейту үшін қолайлы жағдай жасағанын атап өтті.
Келіссөздер қорытындысы бойынша делегациялар басшылары қол жеткізілген уағдаластықтарды бекітіп, ведомствоаралық өзара іс-қимылдың басым бағыттарын айқындайтын консультациялардың қорытынды Хаттамасына қол қойды. Қазақстан және армян тараптары өз азаматтарының мүдделері үшін серіктестікті дәйекті түрде тереңдетуге дайын екендіктерін растады.
09.04.2026, 20:22 771
Қазақстан мен Армения мемлекетаралық ынтымақтастықты арттыруды көздеуде
Армения Республикасына ресми сапары барысында Қазақстан Республикасының Сыртқы істер министрі Ермек Көшербаев Премьер-министр Никол Пашинянмен кездесті, деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің баспасөз қызметінен.
Сыртқы саяси ведомствоның басшысы Н.Пашинянға Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың жылы лебіздері мен ізгі тілектерін жеткізді.
Мемлекет басшыларының күш-жігері арқасында Қазақстан мен Армения арасындағы екіжақты қатынастар сапалы жаңа деңгейге көтерілді. Орнықты саяси диалог жолға қойылды, жоғары және биік деңгейде тұрақты байланыстар сақталып, үкіметаралық комиссия арқылы сауда-экономикалық ынтымақтастық үйлестірілуде, сондай-ақ мәдени-гуманитарлық және ғылым-білім беру байланыстары белсенді дамуда", - деп атап өтті Е.Көшербаев.
Министр Оңтүстік Кавказ өңіріндегі жаңа геосаяси жағдай екі елдің экономикасы үшін жаңа мүмкіндіктер ашқанын қанағаттанушылықпен айтты. Атап айтқанда, өткен жылы Ресей, Әзербайжан және Грузия аумақтары арқылы теміржол бағыты бойынша Арменияға қазақ астығын экспорттау қайта жанданды. Осыған байланысты Министр Арменияға ауыл шаруашылығы өнімдерін, атап айтқанда астық пен етті ұзақ мерзімді жеткізуге мүдделілігін растады.
Тараптар 2026-2030 жылдарға арналған Қазақстан мен Армения Үкіметтері арасындағы сауда-экономикалық ынтымақтастық жөніндегі Жол картасын тиімді іске асыру аясында көлік-транзит және сауда салаларындағы қатынастарды одан әрі дамыту мәселелерін талқылады.
Қазақстанның СІМ басшысы сондай-ақ елдер арасында тұрақты тікелей әуе қатынасын жолға қою бойынша қабылданып жатқан шаралар хабарлады.
Сондай-ақ сұхбаттасушылар халықаралық және өңірлік күн тәртібіндегі өзекті мәселелер бойынша пікір алмасып, осы ынтымақтастық жолында Қазақстан мен Армения бірлескен жұмыстың оң тәжірибесін жинақтағанын және бүгінгі таңда тараптардың ұстанымдары көптеген мәселелер бойынша ұқсас екенін атап өтті.
Кездесу соңында тараптар бірлескен күш-жігер арқылы екіжақты және көпжақты форматтарда мемлекетаралық ынтымақтастықты одан әрі арттыруға жәрдемдесу ниеттерін растады.
09.04.2026, 19:58 931
Қазақстан мен Армения саяси диалог пен өзара тиімді ынтымақтастықты нығайтуда
Ереванға ресми сапары барысында Қазақстан Республикасының Сыртқы істер министрі Ермек Көшербаевты Армения Республикасының Президенті Ваагн Хачатурян қабылдады, деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің баспасөз қызметінен.
Сыртқы саяси ведомствоның басшысы Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың ең жылы лебіздері мен ізгі тілектерін Ваагну Хачатурянға жеткізді.
Е.Көшербаев Қазақстанда Армения Президентінің қазақ-армян қатынастарын дамытуға қосқан үлесі мен жеке назарын бағалайтынын атап өтті. В.Хачатурянның 2026 жылғы 22-23 сәуірде Астанада өтетін Өңірлік экологиялық саммитке қатысу туралы шешіміне ризашылығын білдірді.
Армения Қазақстанның маңызды және сенімді серіктесі болып табылады, онымен бізді тығыз жан-жақты қатынастар байланыстырады. Бүгінде қазақ-армян байланыстары үдемелі қарқынмен, сындарлы тәсілмен және бір-бірінің мүдделерін ескеруге дайын екендіктері тұрғысында дамып келеді. Бұған жоғары деңгейдегі сенімді саяси диалог, белсенді дамып келе жатқан Парламентаралық және үкіметаралық ынтымақтастық жәрдемдеседі", - деп атап өтті Қазақстан СІМ басшысы.
Өз кезегінде В.Хачатурян Біріккен Ұлттар Ұйымының қолдауымен Астанада ұйымдастырылған Өңірлік экологиялық саммитті өткізудің өзектілігін атап өтті. Армения Президенті экологиялық сын-қатерлерге бірлескен жауаптар іздеуде әлемдік қоғамдастықтың күш-жігерін біріктіру қажеттігі туралы Қазақстанның ұстанымын толығымен бөлісетінін айтты.
Кездесу соңында Президент Арменияның дәстүрлі көпғасырлық достық пен өзара сыйластыққа негізделген армян-қазақ қатынастарын одан әрі дамытуға және нығайтуға зор мән беретінін атап өтті.
09.04.2026, 18:21 1096
Қазақстан мен Армения СІМ басшылары ынтымақтастықтың жаңа бағыттары мен жолдарын айқындады
Қазақстан Республикасының Сыртқы істер министрі Ермек Көшербаев Ереванға ресми сапары барысында Армения Республикасының Сыртқы істер министрі Арарат Мирзоянмен келіссөздер жүргізді, деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің баспасөз қызметінен.
Тараптар көпжақты өзара тиімді ынтымақтастықтың ағымдағы жай-күйі мен одан әрі нығайту перспективаларын жан-жақты қарастырды. Келіссөздер барысында сауда-экономикалық ынтымақтастыққа, сондай-ақ транзиттік-көліктік әлеует мәселелеріне ерекше назар аударылды. Үкіметаралық комиссия мен Қазақ-армян іскерлік кеңесі қызметінің маңызды рөлі аталып өтті.
Біз үшін өзара тауар айналымының сапалық және сандық өсуіне жәрдемдесу маңызды міндет. Бұған сауданы әртараптандыру, өзара негізде тауарлардың жаңа түрлерін елдеріміздің нарығына ілгерілету мүмкіндіктерін жасау ықпал етуі мүмкін", - деді Е.Көшербаев.
Тараптар Арменияда тіркелген қазақстандық капиталдың қатысуымен 100-ден астам кәсіпорын және Қазақстанда жұмыс істейтін 400-ден астам армян компаниясы қалыптастыратын сауда байланыстарын нығайту үшін жақсы негіздің бар екенін атап өтті.
Е.Көшербаев әріптесіне Қазақстандағы инвесторларға берілетін түрлі преференциялар пакеті туралы хабарлады. Ол екі елдің әлеуетін біріктіру инвестициялық ынтымақтастықты айтарлықтай жандандыруға мүмкіндік беретініне сенім білдірді.
Жасанды интеллект және цифрландыру саласындағы ынтымақтастық перспективалы және өзара тиімді бағыттарға жатқызылды. Осыған байланысты Қазақстанда "TUMO Astana" армян білім беру орталығының филиалын құру бойынша табысты жоба аталып өтті. Қазақстан СІМ басшысы инновациялық экожүйені дамытуға және отандық технологиялық шешімдерді ілгерілетуге бағытталған бірлескен бастамаларды іске асыруға қызығушылық білдірді.
Серіктестік байланыстардың жаңа және перспективалы бағыттары ретінде атом энергетикасы, фармацевтика, жоғары білім және денсаулық сақтау салалары қарастырылды.
Қазақстандық сыртқы саяси ведомствоның басшысы су ресурстарын тиімді басқару саласындағы жаһандық өзара іс-қимылды дамытуға бағытталған БҰҰ жүйесі аясындағы Халықаралық су ұйымын құру жөніндегі Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың бастамасына назар аударды.
Тараптар өңірлік көлік коммуникацияларымен байланысты мәселелерді де талқылап, транзиттік-логистикалық байланыс Орталық Азия мен Оңтүстік Кавказ нарықтарының интеграциялануы үшін жаңа мүмкіндіктер туғызатынын атап өтті. Қазақстан мен Армения қалалары арасындағы тікелей авиарейстерді қалпына келтіру мәселелерін шешу серпіні қанағаттанушылықпен айтылды.
Сұхбаттасушылар Орталық Азия мен Оңтүстік Кавказдағы бейбітшілік пен тұрақтылықты нығайту мәселелеріне ерекше назар аудара отырып, өңірлік және халықаралық күн тәртібіндегі өзекті мәселелер бойынша ұстанымдарын салыстырды. Сондай-ақ, халықаралық ұйымдар аясындағы сындарлы өзара іс-қимыл аталып өтті.
09.04.2026, 13:12 1256
Жапон бизнес федерациясында ҚР инвестициялық саясатының жаңа тұжырымдамасы таныстырылды
Қазақстан Республикасының Жапониядағы Елшісі Ерлан Баударбек-Қожатаев "Кейданрэн" жапон бизнес федерациясының Төрағасы Ёшинобу Цуцуимен кездесу өткізді, деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің баспасөз қызметінен.
Елші сұхбаттасушыны салықтық преференцияларды, инвестициялық субсидиялар мен инвесторлардың құқықтарын қорғау тетіктерін қоса алғанда, шетелдік инвесторларды мемлекеттік қолдау шараларымен хабардар етіп, 2025 ж. 31 желтоқсанда бекітілген 2030 жылға дейінгі ҚР-дың инвестициялық саясатының тұжырымдамасымен таныстырды. Ол Қазақстанның экспорттық мүмкіндіктеріне және ынтымақтастық үшін әлеуетті бағыттар туралы түсіндіріп, жапон компанияларын бірлескен инвестициялық жобаларды іске асыруға шақырды. Қазақстанның арнайы экономикалық аймақтарында бизнесті жүргізу шарттары, сондай-ақ Еуропа мен Азия арасындағы тиімді және сенімді логистикалық дәліз ретінде Транскаспий халықаралық көлік бағдарының мүмкіндіктері таныстырылды.
Өз тарапынан Ё.Цуцуи іскерлік байланыстар мен практикалық өзара іс-қимылды тереңдетудің маңыздылығына тоқтап, Қазақстанның Орталық Азиядағы жетекші ел ретінде қарқынды экономикалық дамуын атап өтті. Ол тұрақсыз халықаралық ахуал аясында энергетика, көлік және логистика, энергетика, жасанды интеллект және цифрлық технологиялар саласындағы экономикалық ынтымақтастықты нығайтуға ерекше мүдделілік танытты.
Кездесуге "Кейданрэн" жаңа тәуелсіз мемлекеттермен ынтымақтастық комитетінің төрағасы, "Mitsui O.S.K. Lines" компаниясы Директорлар кеңесінің Төрағасы Такеши Хашимото да қатысты.
Жапонияның "Кейданран" бизнес федерациясы - 1574 компанияны, 106 жалпыұлттық салалық қауымдастықты және 47 өңірлік экономикалық ұйымды біріктіретін Жапонияның іскер топтарының ең ірі және ықпалды ұйымы болып табылады.
09.04.2026, 12:09 446
Қазақстан мен Үндістан екіжақты стратегиялық байланыстарды нығайтуда
Қазақстан Республикасының Үндістан Республикасындағы Елшісі Азамат Есқараев Үндістан Сыртқы істер министрлігінің Сыртқы экономикалық қатынастар департаментінің Бас директоры д-р Басир Ахмедпен кездесу өткізді, деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің баспасөз қызметінен.
Қазақ дипломаты 2026 жылғы 22 ақпанда Қазақстан Республикасы мен Үндістан Республикасы дипломатиялық қатынастардың орнатылғанына 34 жыл толуын атап өткенін ерекше атап өтті. Екі ел арасындағы байланыстардың тек ресми дипломатиямен шектелмей, терең тарихи және мәдени негіздерге сүйенетіні айтылды. Қазақстан мен Үндістан Еуразия және Азия кеңістігіндегі жақын әріптестер ретінде екіжақты ынтымақтастыққа стратегиялық мән береді.
Қазақстан тарапы Үндістанды 2026 жылғы БРИКС ұйымына төрағалық етуімен құттықтады. Осы орайда үнді тарапының шақыруымен қазақстандық делегацияның БРИКС аясындағы кездесуге қатысуы жоспарланып отырғаны атап өтілді. Тараптар алдағы іс-шараның жекелеген ұйымдастырушылық мәселелерін талқылады.
Алдағы байланыстар БРИКС саммиті қарсаңында Үндістанға жоғары деңгейдегі сапарға дайындықтың маңызды кезеңі ретінде қарастырылатыны атап өтілді. Осыған байланысты қазақстандық тарап тиісті келісімдерді белгіленген тәртіппен одан әрі келісуге мүдделілігін растады.
Тараптар алдағы байланыстар Қазақстан мен Үндістан арасындағы стратегиялық әріптестікті одан әрі нығайту үшін маңызды мүмкіндік болатынын атап өтті. Бұл сауда, инвестиция, технология және мәдени-гуманитарлық байланыстар салаларындағы ынтымақтастықты кеңейтуге, сондай-ақ өңірлік тұрақтылық, халықаралық бейбітшілік және көпжақтылық қағидаттарына ортақ ұстанымды растауға ықпал етеді.
Кездесу қорытындысы бойынша тараптар екіжақты ынтымақтастықты одан әрі тереңдетуге өзара мүдделілігін растады және барлық негізгі бағыттар бойынша белсенді диалогты жалғастыруға келісті.
08.04.2026, 19:06 541
Қазақстан мен Пәкістан білім беру саласындағы әріптестікті нығайтуда
Қазақстанның Пәкістандағы Елшісі Ержан Қыстафин Пәкістанның жетекші жоғары оқу орындарының бірі - "Заманауи тілдер ұлттық университетіне" (National University of Modern Languages - NUML) барып, университет ректоры Шахид Махмуд Каянимен кездесу өткізді, деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің баспасөз қызметінен.
Кездесу барысында тараптар Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың ү.ж. 3-4 ақпанда Пәкістанға жасаған мемлекеттік сапарының қорытындыларын, сондай-ақ білім беру саласында қол жеткізілген уағдаластықтарды талқылады.
NUML басшысы университеттің бүгінгі таңда Қазақстанның бірқатар жетекші жоғары оқу орындарымен байланыс орнатқанын және академиялық байланыстарды нығайту, сондай-ақ көпқырлы ынтымақтастықты дамыту бағытында белсенді жұмыс жүргізіліп жатқанын қанағаттанушылықпен атап өтті.
Сонымен қатар, Қазақстан мен Пәкістан жоғары оқу орындары арасындағы ынтымақтастықты одан әрі нығайтуға бағытталған перспективалы бағыттар мен жобалар қарастырылды.
Келіссөздер қорытындысы бойынша NUML делегациясының Қазақстанға сапарын ұйымдастыру туралы уағдаластыққа қол жеткізілді.
