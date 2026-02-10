Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
Қазақстанның конституциялық реформалары Словенияда талқыланды
Қазақстан мен Үндістан стратегиялық серіктестікті нығайту перспективаларын талқылады
Орталық Азия - Үндістан" диалогын өңірлік ынтымақтастықтың өзекті мәселелерін талқылауға арналған маңызды платформа ретінде одан әрі ілгерілетудің маңыздылығы аталып өтті.
Қазақстан-Cербия ынтымақтастығының перспективалары ҚР СІМ-де талқыланды
Сербия - Балқан өңіріндегі біздің ең маңызды серіктестеріміздің бірі. Біз аса жоғары және жоғары деңгейлердегі тұрақты саяси диалогты, екі ел парламенттеріндегі достық топтарының өзара іс-қимылын, сондай-ақ Сауда-экономикалық ынтымақтастық жөніндегі үкіметаралық комиссияның жұмысын қамтитын тиімді институционалдық ынтымақтастық архитектурасын қалыптастырдық", - деп атап өтті Ә.Қуантыров.
Брюссельде Мұқағали Мақатаевтың 95 жылдығына арналған поэтикалық іс-шара өтті
Қазақстанның инфрақұрылымдық жобалары Кувейт араб экономикалық даму қорының назарында
Қазақстан мен Иордания индустриялық аймақтар мен инвестициялар саласындағы байланыстарды нығайтуда
PBI Aqaba Industrial Estate" өкілдері компанияның қызметі, инвесторларды сүйемелдеу тәсілдері және Орталық Азия компанияларымен өзара іс-қимылды дамытуға дайындығы туралы хабардар етті.
Кувейтте Қазақстанның цифрлық жетістіктері таныстырылды
Қазақстанның конституциялық реформалары Румыния Парламентінде талқыланды
Грекия Парламентінде Қазақстандағы конституциялық реформалар талқыланды
