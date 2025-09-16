15.09.2025, 12:29 28411
2026 жылы Су ресурстарының ұлттық ақпараттық жүйесі іске қосылады
Достарға айту
Мемлекет басшысының Қазақстан халқына Жолдауында берілген тапсырмасын орындау мақсатында Су ресурстары және ирригация министрлігі Су ресурстарының ұлттық ақпараттық жүйесін әзірлеп жатыр, деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Су ресурстары және ирригация министрлігінің баспасөз қызметінен.
Жүйеде жерүсті және жерасты суы, гидротехникалық құрылысжайлар мен өзге де су шаруашылығы нысандары туралы мәліметтер жинақталады. Болашақта жасанды интеллект пен ғарыштық мониторинг деректерін қолдану жоспарланып отыр. Бұл елдің су балансын, экономика мен азаматтардың суға деген нақты қажеттілігін анықтауға, су ресурстарын пайдалануды талдауға және бақылауға мүмкіндік береді.
Ақпараттық жүйені енгізу нәтижесінде жерүсті және жерасты су ресурстарын есепке алу және басқару үшін бірыңғай цифрлық платформа құрылады. Бұл мемлекеттік жүйелермен интеграциялау арқылы мәліметтердің қайталануын жойып, суды пайдаланудағы ашықтық пен тиімділікті арттырады, сондай-ақ су тапшылығы мен төтенше жағдайлармен тиімді күресуге мүмкіндік береді.
Платформа Еуразиялық даму банкінің гранттық қаражаты есебінен әзірленіп жатыр. Жобаны іске қосу 2026 жылдың соңына дейін жоспарланған. Қазіргі уақытта министрліктің Су ресурстары ақпараттық-талдау орталығы бассейн инспекциялары мен "Қазсушар" қызметкерлеріне жүйемен жұмыс істеу жөнінде оқу семинарларын өткізіп жатыр.
Су ресурстары және ирригация министрі Нұржан Нұржігітов ведомствоға қарайтын ұйымдардың басшыларына Су ресурстарының ұлттық ақпараттық жүйесіне енгізілетін деректердің дәлдігі мен өзектілігін қатаң қадағалауды тапсырды.
Қазірдің өзінде ауқымды жұмыс атқарылды. 2026 жылы жүйені іске қосуымыз қажет. Әрбір азамат су ресурстарының жағдайы туралы қажетті ақпаратты осы жүйеден ала алуы тиіс. Ол үшін күнделікті жүйелі жұмыс жүргізілуі керек. "Қазсушар" мен бассейн инспекциялары мамандары енгізетін мәліметтер нақты болуы шарт. Бұл мәселеге барынша жауапкершілікпен қарау қажет", - деді Су ресурстары және ирригация министрі Нұржан Нұржігітов.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
тақырып бойынша жаңалықтар
15.09.2025, 13:15 29081
"Мәтібұлақ" полигонында танк бөлімшелерінің штаттық атыстары өтті
Сурет: gov.kz
Достарға айту
Гвардейск гарнизонындағы "Мәтібұлақ" оқу полигонында Т-72 танкі қаруынан жоспарлы штаттық атыстар өтті. Оған 1-ші және 3-ші танк батальондарының әскери қызметшілері қатысты, деп хабарлайды ҚР Қорғаныс министрлігінің баспасөз қызметінен.
Іс-шараның мақсаты - жеке құрамның кәсіби даярлығын арттыру, штаттық қарудан оқ атудағы практикалық дағдыларды пысықтау, сондай-ақ ұрыс жағдайына жақын ортада экипаждардың үйлесімділігін дамыту болды.
Атысқа дайындық барысында әскери қызметшілер қару-жарақтың материалдық бөлігін зерделеп, қауіпсіздік шаралары бойынша нұсқаулықтар алды. Атыс даярлығы нормативтерін орындады.
Сабақтар барысында экипаждар түрлі қашықтықтардан қозғалыс кезінде нысаналарды жою жаттығуларын орындап, танктерді оқ-дәрілермен жасақтады және қаруды ұрыс жағдайына келтірді.
- Штаттық атыстар - танк бөлімшелерінің жауынгерлік даярлығының негізгі элементі. Полигонда бәрі көз алдыңда өтеді. Техниканы меңгеру шеберлігі, дәлдік, төзімділік пен батылдық. Әрбір оқ - экипаждың жауынгерлік тапсырманы орындауға дайындығының дәлелі, - деп атап өтті танк бригадасының командирі подполковник Асхат Шайкенов.
Атыс қорытындысы бойынша барлық экипаждар оқу нормативтерін сәтті орындап, жоғары дайындық деңгейін көрсетті. 1-ші танк батальонының жауынгері лейтенант Ернұр Қаналбай басқаратын 3-ші танк ротасы ең үздік деп танылды.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
15.09.2025, 11:24 28846
ІІМ жол қозғалысына қатысушыларға үндеу жасады
Достарға айту
ІІМ жол қозғалысына қатысушыларға үндеу жасады, деп хабарлайды Polisia.kz.
Соңғы күндері еліміздің жолдарында болған үш бірдей қайғылы оқиға барша халықты дүр сілкіндірді.
11 қыркүйекте Маңғыстау облысында шағын автобустың аударылуы салдарынан 10 адам көз жұмды. 14 қыркүйекте Жетісу облысында үш көліктің соқтығысуы тағы 10 адамның өмірін қиды - апаттың себебі қарсы бағытқа шығу болған. Қарағанды облысында да дәл осындай себеппен жол-көлік оқиғасы болып, 5 адам қаза тапты.
Қаза болғандардың отбасыларына қайғырып көңіл айтамыз. Бұл - жай ғана жол апаттары емес. Бұл - орны толмас адам шығыны", - деді ІІМ ӘПК төрағасының орынбасары Ғалым Сарғұлов.
Аталған оқиғалар бойынша қылмыстық істер қозғалды. ІІМ тергеу жұмыстарын жүргізіп жатыр. Бірақ, өкінішке қарай, ешқандай тергеу қаза тапқандардың өмірін қайтара алмайды.
Барша жол қозғалысына қатысушыларға үндеу жолдаймыз: жол қателікті кешірмейді! Жылдамдықты арттыру. Қарсы бағытқа шығу. Қауіпті маневр жасау. Қауіпсіздік белдігін тақпау. Мұның бәрі адам өміріне қауіп төндіретін қателіктер", - деді Ғалым Сарғұлов.
Ішкі істер министрлігі жолдағы бақылауды күшейтуде. Ауқымды тексерістер, рейдтер, қалааралық бағыттар мен жеке тасымалдаушыларға мониторинг жүргізіледі. Көліктің техникалық жағдайына және жүргізушілердің жауапкершілігіне ерекше назар аударылады.
Алайда жолдағы қауіпсіздік тек полицияның жұмысы емес. Бұл - әрбір азаматтың жеке тәртібі мен жауапкершілігі.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
15.09.2025, 09:28 30586
Алматының Әуезов ауданында жаңа сквер пайда болды
Сурет: gov.kz
Достарға айту
Алматының Әуезов ауданының 8-шағынауданында, Алтынсарин көшесінің бойындағы №37 үйдің жанында бұрын бос тұрған жер абаттандырылды, деп хабарлайды Алматы қаласының әкімдігінің баспасөз қызметінен.
Жоба "Сұлтан құрылыс" ЖШС мердігер ұйымы арқылы 2025 жылғы "Халық қатысатын бюджет" бағдарламасы аясында жүзеге асты.
Жүргізілген жұмыстың нәтижесінде бос жатқан аумақта тұрғындардың серуендеуіне және демалуына арналған жаңа сквер салынды.
Абаттандыру барысында жаңа асфальт және жаяу жүргінші жолы төселіп, 27 заманауи шам, шағын сәулеттік нысандар орнатылды. Оның қатарында орындықтар, 16 метрлік орындық және әткеншекті пергола бар. Жасыл желек үшін 180-нен астам ағаш пен бұта отырғызылды, 110 шаршы метрлік альпілік төбе, көгал мен жасыл шарбақ жасалды. Өсімдіктерге күтім жасау үшін автоматты суару жүйесі орнатылды.
Бұл сквер - тұрғындар бастамасы мен мемлекеттің қолдауының арқасында бос аумақтардың жайлы қоғамдық кеңістікке айналып жатқанын көрсететін жарқын мысал", - деді аудан әкімдігінде.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
12.09.2025, 17:59 31536
Мемлекет басшысы Бас прокурор Берік Асыловты қабылдады
Достарға айту
Президентке елдегі заң үстемдігінің жай-күйі мен прокуратура қызметінің негізгі бағыттары бойынша жұмыс нәтижелері баяндалды, деп хабарлайды Ақорданың баспасөз қызметінен.
Қасым-Жомарт Тоқаевқа арнайы прокурорлардың қоғамда резонанс тудырған және мемлекет мүддесіне, сондай-ақ азаптауға қатысты аса маңызды қылмыстық істерді тергеп-тексеру барысы жөнінде есеп берілді.
Биыл арнайы прокурорлар сотқа 55 қылмыстық іс жолдап, соның негізінде 112 адам сотталған. Тағы 80 іс соттардың қарауында жатыр. Арнайы прокурорлар тексерген істер бойынша жалпы сомасы 14,4 миллиард теңге залал өтелді.
Бұдан бөлек, Мемлекет басшысына қылмыстық жолмен тапқан кірістерді іздестірудің жаңа тәсілдері мен оны ел экономикасына пайдаланудың перспективасы жөнінде мәлімет ұсынылды. Қозғалған қылмыстық істер бойынша жалпы құны 105 миллиард теңге болатын мүлікке тыйым салынды. Соның ішінде прокурорлар басқа да құқық қорғау органдарымен бірге тек есірткіге қарсы істер бойынша 12 миллиард теңгеге жуық активтерді қолға түсірген.
Бас прокурор Берік Асылов активтерді қайтару мәселесі туралы да айтты. Екі жыл ішінде прокуратура органдары арқылы 850 миллиард теңгенің активтері қайтарылды. Бұл қаражат өңірлерде 400-ге жуық әлеуметтік және коммуналдық нысан салуға жұмсалады. Бүгінде 60 ғимараттың құрылысы аяқталған.
Президенттің Қазақстан халқына Жолдауын жүзеге асыру мақсатында және бизнесті белсенді қолдау үшін Бас прокуратураға қарасты ведомствоның атауы өзгермек. Жаңа формат инвестицияға оңтайлы жағдай жасап, кәсіпкерлер мен инвесторлардың құқығын қорғауға мүмкіндік береді.
Қасым-Жомарт Тоқаев барлық салада заңдылықты қамтамасыз ету және қоғамда "Заң мен тәртіп" қағидатын нығайту жұмыстарын жалғастыруды тапсырды. Сонымен қатар құқық қорғау және мемлекеттік органдардың алаяқтыққа, есірткі саудасына, тұрмыстық зорлық-зомбылыққа, вандализмге қарсы іс-қимылын, бизнесті негізсіз қылмыстық қудалауға жол бермеу жұмыстарын тиімді үйлестіру маңызды екенін атап өтті.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
12.09.2025, 15:04 29346
Қазақстанда тұрғын үйді сатып алу-сатудың нотариаттық мәмілелерін онлайн-ресімдеу бойынша пилоттық жоба іске қосылды
Сурет: pexels.com
Достарға айту
Цифрлық ипотека" ұлттық жобасы шеңберінде Қазақстанда екінші дәрежедегі тұрғын үйді сатып алу-сату бойынша нотариаттық мәмілелерді онлайн-ресімдеудің пилоттық тетігі енгізілді. Енді азаматтарға банкке және нотариусқа барып уақыт жұмсаудың қажеті жоқ, барлық кезеңдерді қашықтан, электрондық форматта өтуге болады, деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің баспасөз қызметінен.
Бұл қалай жұмыс істейді?
Ипотекалық қарызды пайдалана отырып, тұрғын үй сатып алғандар үшін "цифрлық ипотека" сервисі өтінім беруден бастап тіркеу туралы құжаттарды алуға дейін мәмілені толығымен онлайн ресімдеуге мүмкіндік береді. Процестің барлық қатысушылары - банк, нотариус және тіркеуші органдар - қағаз құжат айналымын болдырмайтын бірыңғай цифрлық платформа арқылы өзара іс-қимыл жасайды.
Мәміленің екі тарабы да жүйеде авторизациядан өтеді және өз әрекеттерін электрондық цифрлық қолтаңба (ЭЦҚ) көмегімен растайды. Жүйе автоматты түрде:
- қатысушылардың жеке басын;
- объектіге меншік құқығының болуын;
- ауыртпалықтардың, қамауға алудың немесе басқа шектеулердің болмауын тексереді.
Нотариус мәмілені бейнебайланыс арқылы онлайн-форматта куәландырады. Осыдан кейін шарттың электрондық көшірмесі тіркеу үшін "Жылжымайтын мүліктің бірыңғай мемлекеттік кадастры" ақпараттық жүйесіне жіберіледі. Мүліктің жаңа иесі процедураның аяқталғаны туралы хабарлама алады.
Неліктен қауіпсіз?
- Барлық іс-әрекеттер жеке қолтаңбамен бірдей заңды күші бар ЭЦҚ-мен расталады.
- Сервис құжаттарды қолдан жасау немесе алаяқтық мәмілелер жасау мүмкіндігін болдырмайтын мемлекеттік дерекқорлармен біріктірілген.
- Мәміле көп сатылы тексеруден өтеді: жүйе қатысушылардың және объектінің деректерін автоматты түрде тексереді, сонымен қатар барлық әрекеттерді электронды журналға жазады.
- Мәмілеге қатысушылар әр кезеңде хабарлама алады, ал құжаттар қорғалған цифрлық мұрағатта сақталады.
- Азаматтарға ыңғайлылық
- Енді кезекте тұрудың және көптеген қағаз құжаттарды жинаудың қажеті жоқ.
- Процесс айқын, жылдам және ыңғайлы болады.
- Барлық құжаттар онлайн режимінде қол жетімді және толық заңды күшке ие.
- Ипотеканы рәсімдеу кезінде бүкіл процесс цифрландыру есебінен әлдеқайда жылдам өтеді.
Әрі қарай не болады?
Электрондық ресімдеу сервистері мен "цифрлық ипотека" екінші деңгейдегі банктердің платформаларында кезең-кезеңімен енгізіліп, халық арасында белсенді жүргізілетін болады. Бұл жылжымайтын мүлікті сатып алу процесін әр азамат үшін одан да қолжетімді және қауіпсіз етуге мүмкіндік береді.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
12.09.2025, 14:46 30021
Бірыңғай есеп айырысу орталығына жаңа талаптар енгізілуде: деректердің қауіпсіздігі және қызмет көрсету сапасы
Сурет: freepik.com
Достарға айту
ҚР Өнеркәсіп және құрылыс министрінің 2025 жылғы 29 тамыздағы №336 бұйрығымен коммуналдық көрсетілетін қызметтерді ұсынудың үлгілік қағидаларға өзгерістер мен толықтырулар енгізілді, олар 2025 жылғы 20 қыркүйектен бастап күшіне енеді, деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігінің баспасөз қызметінен.
Түзетулерге сәйкес бірыңғай есеп айырысу орталығы (БЕО) құрылады. Ол коммуналдық қызмет көрсетушілердің барлық есептеулерін біріктіріп, бірыңғай төлем құжатын қалыптастырады.
Бірыңғай есеп айырысу орталығының нарығы бұрын да болған, бірақ ол стихиялық түрде, бизнестің күш-жігерімен қалыптасты. Бірыңғай есеп айырысу орталығы көптеген өңірлерде, негізінен облыс орталықтарында жұмыс істеді, бірақ олардың халықты қамтуы шектеулі болды: түбіртек барлық қызметтерге емес, тек сол орталықтабиғи монополия субъектілерімен шарт жасасқандарға ғана берілді.
Бірыңғай есеп айырысу орталығының негізгі функциялары екі салаға қысқартылды:
1. Түбіртектерді басып шығару және жеткізу.
2. Есептеу. Бірқатар субъектілер үшін Бірыңғай есеп айырысу орталығы өз жүйелері бар есеп айырысу қызметтерін көрсетті. Табиғи монополия субъектісінің жеке есеп айырысу жүйесі болмаған жағдайларда, бұл функция да сол орталыққа берілді, бұл қосымша шығындарға әкелді.
Қалай болғанда да, Бірыңғай есеп айырысу орталығы қызметтері үшін төлем алды. Бұрын бұлнарық бұлыңғыр болған, сондықтан қазір біз реттеуші стандарттарды енгізіп жатырмыз. Жүргізілген талдау бойынша, Қазақстанда қазірдің өзінде 43 Бірыңғай есеп айырысу орталығы жұмыс істейді. Олардың жүйелері азаматтардың жеке деректерін сақтайды, бұл ретте олардың қызметі бақыланбайды және талаптарға, соның ішінде жеке деректерді қорғау саласындағы талаптарға сәйкес келмейді.
Осыған байланысты ережелер арқылы жаңа талаптар енгізіледі: Бірыңғай есеп айырысу орталығының жүйелері Мемлекеттік техникалық қызметінен өтуі және ақпараттық қауіпсіздік сертификаттарға ие болуы керек. Ең алдымен, орталық сапалы қызмет көрсетуді талап етеді.
Сондай-ақ қазіргі заманғы шындыққа сәйкес келетін, шығындарды азайтатын және курьерлердің штатын ұстау қажеттілігін жоққа шығаратын электронды түбіртектерге көшуді қарастырады.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
12.09.2025, 13:07 31081
Ұлттық жоба: өңірлерде алғашқы жобалар іске қосылды
Достарға айту
Вице-премьер Қанат Бозымбаев "Энергетика және коммуналдық секторларды жаңғырту" (ЭКСЖ) жөніндегі ұлттық жоба аясында атқарылып жатқан жұмыстардың барысын тексерді. Ол пилоттық жобаларды қаржыландыру, сатып алу тетігі, отандық өндірушілерді қолдау және "Smart Turmys" бірыңғай цифрлық платформасын құру мәселелері бойынша есептерді тыңдады, деп хабарлайды Үкіметтің баспасөз қызметінен.
Қазіргі уақытта аталған құжат аясында 48 пилоттық жоба бекітілген. Биыл "Қазақстан тұрғын үй компаниясы" АҚ желісі бойынша Қарағанды, Павлодар, Батыс Қазақстан және Солтүстік Қазақстан облыстарында 10 пилоттық жобаны іске қосуға 22,5 млрд теңге бөлінді. Бұл - "ҚТК" АҚ тарапынан әкімдіктердің облигацияларын сатып алып, жылу, су, су тазарту және электрмен жабдықтау нысандарын жаңғыртуға бағытталған алғашқы тәжірибе.
Қазақстанның Даму банкі" АҚ қарауында жалпы құны 118,4 млрд теңгені құрайтын 8 жоба бар. Мемлекеттік органдар отандық тауар өндірушілер мен табиғи монополия субъектілері арасында өзара іс-қимылды ұйымдастырды. Отандық өндірушілердің тізілімі жасақталуда. Өңірлер бойынша 669 EPC-мердігер және 2,2 трлн теңгенің 2,7 мың тауар позициясы айқындалды.
Офтейк келісімшарттар аясында өндірісті жолға қою үшін әлеуетті тауарлар тізімі жасалды. Тауарларға деген сұраныс Өнеркәсіп және құрылыс министрлігінің және "QazIndustry" АҚ-ның ресми сайттарында жарияланды.
Электрондық сатып алу платформасы әзірленуде. Саладағы қауымдастықтар мен отандық өндірушілерге тауарларды сатып алу тетігін түсіндіру бойынша кездесулер өтті. Ұлттық жобаның негізгі бағыттарын түсіндіру мақсатында өңірлерде көшпелі семинар-кеңестер жалғасуда. ЭКСЖ-ның жүзеге асырылу барысы modernization.kz сайтында және "Модернизация.Кз" Telegram-арнасында жарияланып отырады.
Жобалық офис отырысында одан бөлек тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласын цифрландыру, аспаптармен жабдықтау және жасанды интеллекті енгізу, сондай-ақ халықаралық тәжірибені зерделеу мәселелеріне ерекше назар аударылды.
Жиынды қорытындылай келе, вице-премьер Қанат Бозымбаев әкімдіктер мен салалық министрліктерге Ұлттық жоба аясында жүзеге асып жатқан барлық процесті жедел аяқтау және өңірлердің 2026-2029 жылдарға арналған қажеттіліктерін айқындау жөнінде бірқатар тапсырма берді.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
12.09.2025, 12:42 11836
Су ресурстары және ирригация министрлігі құқық қорғау органдарымен бірлесіп, судың "көлеңкелі" нарығына қарсы күрес жүргізеді
Достарға айту
Су ресурстары және ирригация министрі Нұржан Нұржігітов Мемлекет басшысының "Жасанды интеллект дәуіріндегі Қазақстан: өзекті мәселелер және оны түбегейлі цифрлық өзгерістер арқылы шешу" атты Қазақстан халқына Жолдауындағы тапсырмаларды іске асыру бойынша аппарат кеңесін өткізді, деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Су ресурстары және ирригация министрлігінің баспасөз қызметінен.
Президенттің судың "көлеңкелі" нарығын жою жөніндегі тапсырмасын орындау мақсатында Су ресурстары және ирригация министрлігі Бас прокуратура және ІІМ-мен бірлесіп, республикалық деңгейде іс-шаралар жоспарын әзірлейтін жұмыс тобын құруға келісті.
Жұмыс тобы жүйелі жедел-аналитикалық жұмыстар жүргізіп, рейдтік іс-шаралар ұйымдастырады. Тексерулер барысында заңсыз су пайдаланушылар мен "Қазсушар" РМК-дағы және бассейн инспекцияларындағы қызметін адал атқармайтын лауазымды тұлғаларды анықтау көзделген.
Биыл бірқатар маманның өз міндеттерін орындамауы заңсыз су алуға әкелгенін көрсетті. Мемлекет басшысы халыққа Жолдауында құқық қорғау органдарына нақты тапсырмалар берді. Енді біздің министрлік сол құрылымдармен бірлесіп жұмыс істейді. Барлығына жауапкершілік бар екенін еске саламын. Су шаруашылығы мамандары өз функционалдық міндеттерін сапалы орындауы үшін министрлік барлық қажетті жағдайды жасады. Материалдық-техникалық база нығайтылды, жалақы көтерілді", - деді Су ресурстары және ирригация министрі Нұржан Нұржігітов.
Бұған дейін ведомство басшысы вегетация кезеңі қорытындысы бойынша қызметтік тексеру жүргізуді тапсырғанын еске сала кетейік.
Судың "көлеңкелі" нарығына қарсы күрес аясында Суару суын пайдалану ережелеріне, Әкімшілік және Су кодекстеріне қосымша түзетулер әзірленіп жатыр. Бұл өзгерістер каналдардан заңсыз су алудың алдын алуға бағытталған. Сонымен қатар Ұлттық су ресурстары ақпараттық жүйесі базасында вегетацияны цифрлық мониторингтеу жүйесі жасалып жатыр.
Мемлекет басшысының бірыңғай цифрлық су ресурстары платформасын құру жөніндегі тапсырмасын тиімді іске асыру үшін өзендер мен көлдерді түгендеуді қайта бастау жоспарланып отыр. Бұл мемлекеттік су кадастрын қалыптастыруға мүмкіндік береді.
Кадастрда жерүсті су ресурстарын есептеу мен бағалау жүргізіледі. Бұл жұмыс бүкіл ел көлемінде де, әрбір су шаруашылығы бассейні аясында да қамтылады. Мемлекеттік су кадастрын Су ресурстарының ұлттық ақпараттық жүйесінде жүргізу климаттық тәуекелдер жағдайында негізделген шешімдер қабылдау үшін берік аналитикалық база қалыптастырады.
Сондай-ақ Орталық Азия өңірлік гляциологиялық орталығымен бірлесіп мұздықтар каталогын жасау жобасы пысықталып жатыр.
Су ресурстарын есепке алу жүйесін ұйымдастыру мақсатында "Қазсушар" РМК-ның "Су-метрология" филиалын қайта құру жұмыстары басталды. Жоспарға сәйкес филиал су пайдалану есебіне қатысты стандарттар мен талаптарды әзірлеумен, есепке алу жүйелерін жобалау және орнату бойынша қызмет көрсетумен, олардың тексерісін жүргізумен және қажетті компоненттер өндірісімен айналысады.
Барлық вице-министрге жүзеге асырылып жатқан жобалар бойынша кешенді жұмыс пен мониторингті ұйымдастыруды тапсырамын. Гидротехникалық құрылысжайлардың ағымдағы және күрделі жөндеулерін, сондай-ақ каналдарды механикалық тазалауды тұрақты жүргізу үшін су шаруашылығы нысандарын пайдаланатын ұйымдардың материалдық-техникалық базасын күшейту қажет. Сонымен бірге Президент Жолдауында айтылған Солтүстік Арал теңізінің көлемін ұлғайту жобасы бойынша техникалық-экономикалық құжаттаманы әзірлеуді аяқтау керек. Ислам даму банкінің несиесіне мемлекеттік кепіл алу мәселесін Ұлттық экономика министрлігімен жеделдетіп қарастыру қажет", - деп атап өтті Су ресурстары және ирригация министрі Нұржан Нұржігітов.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Ең көп оқылғаны
10.09.2025, 17:21Жеті жеңіл ұшақтың ұшуы тоқтатылды 10.09.2025, 19:18133166Қарағанды жэо-3-те жаңа энергия блогының құрылысы басталды 11.09.2025, 12:23110476Президент Ұлттық банк туралы жаңа ережені бекітті 11.09.2025, 14:32106386Отбасылардың әл-ауқат деңгейін анықтаудың балдық моделі енгізілмек 11.09.2025, 13:21106226Сенат Astana Hub-қа қатысты заңды мақұлдады 10.09.2025, 17:21133486Жеті жеңіл ұшақтың ұшуы тоқтатылды 10.09.2025, 19:18133166Қарағанды жэо-3-те жаңа энергия блогының құрылысы басталды 04.09.2025, 16:04116871Алматыда Қала құрылысын бақылау басқармасының басшысы тағайындалды 04.09.2025, 17:34115966ТЖМ Қазселденқорғау басшысы тағайындалды 04.09.2025, 11:36115796Жоғарғы сот судьясы қызметінен босатылды