Премьер-министр Олжас Бектенов құрылыс саласының қызметкерлеріне Мемлекет басшысының атынан марапаттар табыс еттіПремьер-министр Олжас Бектенов құрылыс саласының қызметкерлеріне Мемлекет басшысының атынан марапаттар табыс етті
08.08.2025, 17:10 3516
Мемлекет басшысы Ішкі істер министрі Ержан Сәденовті қабылдады
Сурет: Akorda
Қасым-Жомарт Тоқаевқа еліміздегі қылмыстық ахуал мен ішкі істер органдары жүзеге асырып жатқан Заң мен тәртіп қағидатының орындалуы туралы баяндалды, деп хабарлайды Ақорданың баспасөз қызметінен.
Президент құқық қорғау органдарының кеңейтілген алқа отырысында берген тапсырмаларының орындалу барысымен танысты.
Министрдің мәліметіне сәйкес, биылғы 7 айда қабылданған кешенді шаралардың нәтижесінде елдегі қылмыс саны 9 мыңға азайған. Адам өлтіру, қарақшылық, денсаулыққа ауыр зиян келтіру, бұзақылық және тағы басқа негізгі қылмыс түрлерінің төмендеуі байқалады. Бұл істерді ашу деңгейі жақсарып келеді.
Ауыр және аса ауыр қылмысқа қатысы бар 146 қылмыстық топ жойылды.
Полиция өндірісіндегі барлық қылмыстық іс бойынша азаматтардың 28 миллиард теңгеден астам шығыны өтелді.
Ержан Сәденов қылмыскерлерді іздестіру жұмыстарының нәтижесі туралы баяндады. Есепті кезеңде іздеуде жүрген 956 адам ұсталды, олардың 24-і шетелден Қазақстанға экстрадицияланды. Хабар-ошарсыз кеткен 600 адамның, соның ішінде 125 кәмелетке толмағанның жүрген жері анықталды.
Интернет-алаяқтыққа қарсы іс-қимыл аясында 6 call-орталық жойылды, 67 миллион жалған қоңырау мен 3 мыңнан астам алаяқтық сайт бұғатталды. Алаяқтардың 2,8 миллиард теңгені шығаруына жол берілмеді.
11 тоннадан астам есірткінің айналымға түсуіне тосқауыл қойылып, 19,5 мың есірткі сайты бұғатталды.
Сондай-ақ министр мас күйде жасалатын қылмыстың алдын алу, кадрлық әлеуетті арттыру және қылмыстық-атқару жүйесін жетілдіру шараларына тоқталды.
Кездесу соңында Президент еліміздегі құқықтық тәртіп пен қоғамдық қауіпсіздікті одан әрі арттыруға қатысты бірқатар міндет жүктеді.
08.08.2025, 16:08 3651
Мемлекет басшысы Қазақстан инвесторлар қауымдастығының төрағасы Болат Ақшолақовты қабылдады
Президентке Инвесторлар қауымдастығы қызметінің басым бағыттары мен негізгі бастамалары таныстырылды. Бұл ұйым Мемлекет басшысының ақпан айындағы ірі бизнес өкілдерімен кездесуде берген тапсырмасына сай құрылған болатын, деп хабарлайды Ақорданың баспасөз қызметінен.
Қауымдастықтың мемлекет пен инвесторлар арасындағы дәнекерлік рөлін көрсететін ауқымды күн тәртібі талқыланды. Ең алдымен шешілуге тиіс міндеттер ретінде экономиканы ырықтандыруға, мемлекеттің бизнеске араласуын азайтуға, мемлекеттік басқару жүйесіне цифрлық шешімдер мен жасанды интеллект технологияларын енгізуге баса мән берілді.
Бұдан бөлек, салық жүйесін жаңғырту, монополияға қарсы саясатты жетілдіру, жекешелендірудің тиімділігін арттыру және мемлекеттік сатып алуды реформалау мәселелері қозғалды.
Болат Ақшолақов отандық бизнестің ұлттық рейтингін іске қосу жөніндегі ұсынысын жеткізді.
Мемлекет басшысы бұл бастамаларды қолдап, инвестициялық климатты жақсарту және орнықты экономикалық өсімді қамтамасыз ету тұрғысынан оларды жүзеге асыру маңызды екенін атап өтті.
08.08.2025, 14:02 6831
Мемлекет басшысы Кәсіпкерлердің құқығын қорғау жөніндегі уәкіл Қанат Нұровты қабылдады
Сурет: Akorda
Президентке бизнес-омбудсменнің 2024 жылы атқарған жұмысының нәтижелері туралы есеп берілді, деп хабарлайды Ақорданың баспасөз қызметінен.
Қанат Нұров кәсіпкерлердің құқығы бұзылуына қатысты келіп түскен 3275 шағымның 1759-ы (53,7%) бойынша оң шешім қабылданғанын жеткізді. Соның нәтижесінде 20 миллиард теңгеден астам шығынның алдын алуға мүмкіндік туды. Жалпы, арыз-шағым саны 12 пайызға азайған. Бұл әкімшілік әділет институтының тиімділігін көрсетеді.
Мемлекет басшысының тапсырмасын орындау мақсатында бизнестің дамуын тежейтін басы артық әкімшілік кедергілерді анықтауға және жоюға баса мән берілді.
Сонымен қатар бизнес-омбудсмен кәсіпкерлік қызметті реттейтін нормативтік-құқықтық актілерге өзгерістер енгізуге қатысты бірқатар ұсынысын жеткізді. Кейбір жекелеген жағдаяттар бойынша тиісті реттеуші және құқық қорғау органдарына талап-арыз жолданған.
Кездесу соңында Президент Қасым-Жомарт Тоқаев кәсіпкерлердің құқығын қорғау шараларын одан әрі күшейту маңызды екеніне назар аударды. Мемлекет басшысы Кәсіпкерлікті қорғау стратегиясын жүзеге асыру аясында қордаланған проблемаларды шешуге бағытталған бірқатар тапсырма берді.
08.08.2025, 13:26 4601
2025-2026 оқу жылына 77 мыңнан астам білім беру гранты бөлінді
2025-2026 оқу жылына арналған білім беру грантының иегерлері анықталды, деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрлігінің баспасөз қызметінен.
Жоғары білімді кадрларды даярлауға арналған мемлекеттік білім беру тапсырысы аясында бакалавриат деңгейіне 77 мыңнан астам грант бөлінді. Конкурсқа қатысу үшін 112 873 өтініш қабылданды.
Конкурс нәтижесінде мемлекеттік білім беру тапсырысының 99%-ы игерілді.
2025 жылы "Серпін" бағдарламасы аясында 2 412 грант бөлініп, олардың 83%-ы игерілді.
Батыс өңірінің жастарына арналған мақсатты гранттар 2024 жылға сәйкес 100% игерілді.
Қазақстанда ашылып жатқан шетелдік жоғары оқу орындарының филиалдарына 2 365 грант бөлінді.
2025 жылы сараланған гранттар саны 300 грантты құрайды.
Гранттар ел экономикасының болжамды кадрлық қажеттіліктерін ескере отырып бөлінді. Ең көп гранттар келесі бағыттар бойынша бөлінді:
- Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары - 18 846 грант
- Педагогикалық ғылымдар - 13 226 грант
- Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар - 11 615 грант
- Жаратылыстану ғылымдары, математика және статистика - 9 188 грант
- Ауыл шаруашылығы және биоресурстар - 2 379 грант
- Қызмет көрсету саласы - 2 200 грант
- Өнер және гуманитарлық ғылымдар - 1 915 грант
- Әлеуметтік ғылымдар, журналистика және ақпарат - 1 485 грант
- Бизнес, басқару және құқық - 1 423 грант
- Ветеринария - 1 275 грант.
08.08.2025, 12:59 6986
Премьер-министр Олжас Бектенов құрылыс саласының қызметкерлеріне Мемлекет басшысының атынан марапаттар табыс етті
Сурет: primeminister.kz
Құрылысшы күні қарсаңында Премьер-министр Олжас Бектенов Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың атынан сала мамандары мен ардагерлерін кәсіби мерекелерімен құттықтап, мемлекеттік наградалар табыс етті, деп хабарлайды Үкіметтің баспасөз қызметінен.
2025 жылы Жұмысшы мамандықтары жылы аясында Президент тапсырмасына сәйкес, мемлекеттік наградалар жүйесіне алғаш рет "Қазақстанның еңбек сіңірген құрылысшысы" құрметті атағы енгізілді.
Мемлекет басшысы адами капиталды дамытуға ерекше көңіл бөліп отыр. Президент жариялаған Жұмысшы мамандықтары жылы еңбек адамының беделін арттыруды көздейді. Мемлекет басшысы адал әрі табанды еңбегімен табысқа жеткен адамдар қашанда құрметті, сыйлы болуы керек екенін атап көрсетті. Бұл - сіздердің еңбектеріңізді мемлекеттік деңгейде бағалау мен нақты қолдаудың шынайы көрінісі. Үкімет тарапынан алдағы уақытта да отандық құрылыс саласының инвестициялық тартымдылығын арттыруға, қажетті инфрақұрылымды дамытуға және бизнес үшін қолайлы жағдайлар жасауға басымдық беріледі. Біз жаңа технологияларды енгізу және кәсіби стандарттарды жетілдіруге жағдай жасауды жалғастырамыз", - деп атап өтті Олжас Бектенов.
Сөз барысында Премьер-министр елдің экономикалық өсуін қамтамасыз етудегі құрылыс секторының маңыздылығын атап өтті. Бүгінгі таңда Қазақстанның ЖІӨ-дегі саланың үлесі 6%-ға жетеді. Өткен жылдың қорытындысы бойынша 19 млн м2 астам, оның ішінде 170 мыңнан астам тұрғын үй нысандары пайдалануға берілді. Осы жылдың бірінші жартыжылдығында - 120-дан астам мектеп пен балабақша, 30 денсаулық сақтау нысаны салынды. Жалпы құрылыс жұмыстарының көлемі 2025 жылдың басынан бері 18%-ға өсті.
Президент қойған құрылыс үдерістерін жаңғырту жөніндегі міндеттерді орындау шеңберінде цифрлық шешімдерді енгізу, бюрократиялық кедергілерді жою және саланың кадрлық әлеуетін нығайту жөніндегі өзекті тәсілдерді көрсететін жаңа құрылыс кодексі әзірленді.
Жиында марапатталғандардың атынан құрылыс саласының ардагер Қайсар Омаров пен "СAPITAL GROUP ST" ЖШС инженері Бауыржан Махан сөз сөйледі. Құрылыс секторының қызметкерлері Мемлекет басшысына олардың еңбегін жоғары бағалап, жұмысшы мамандықтарын дамытуға көңіл бөлгені үшін алғыс білдірді.
Мереке қарсаңында Мемлекет басшысына "Қазақстанның еңбек сіңірген құрылысшысы" атағы қайтадан мемлекеттік наградаға айналғаны үшін зор алғысымды білдіргім келеді. Бұл бізге, құрылысшыларға деген ерекше құрмет", - деп атап өтті "Қазақстанның еңбек сіңірген құрылысшысы" құрметті атағымен марапатталған Қайсар Омаров.
Бүгінгі марапат - ұзақ жылғы еңбектің нәтижесі және құрылыс саласының барлық өкілдері үшін зор құрмет. Біз Мемлекет басшысының құрылыс саласына көрсеткен қолдауына ризашылығымызды білдіріп, шын жүректен алғыс айтамыз. Елімізге бейбітшілік пен тыныштық тілеймін. Құрылысшы күні құтты болсын", - деп толықтырды "СAPITAL GROUP ST" ЖШС инженері Бауыржан Махан.
Құрылыс саласын дамытуға қосқан үлесі үшін Олжас Бектенов үздік қызметкерлерге Президент атынан марапаттар табыс етті.
Марапатталғандар:
Парасат" орденімен
- Владимир Лютов - "Қазқұрылысжүйе" ЖШС бас директорының кеңесшісі
- Қасымқұмар Ыбыраймов - "Мемсараптама" РМК Жобаларды сараптау басқармасы өндірістік бөлімінің көлік секторының сарапшысы, Астана қаласы
- Мұратбек Рыспаев - "Қазқұрылысжүйе" ЖШС бас директорының кеңесшісі
Қазақстанның еңбек сіңірген құрылысшысы" құрметті атағымен
- Қайсар Омаров - құрылыс саласының ардагері, Астана қаласы
Құрмет" орденімен
- Мұратбек Байтелиев - "Нүрі-Л-Жетісай" ЖШС директоры, Түркістан облысы
- Ерқанат Дүйсекенов - "Вита" ЖШС құрылтайшысы, Павлодар облысы
- Анар Масанова - "Мемсараптама" РМК сарапшысы, Астана қаласы
- Әсет Мұқаев - "НС Жүйе" ЖШС бас директоры, Қарағанды облысы
- Сержан Нәметша - құрылыс саласының ардагері, Қызылорда облысы
- Серікпай Рустанбеков - "Мемсараптама" РМК сарапшысы, Маңғыстау облысы
- Марат Ыбраев - "Алуа Құрылыс" ЖШС учаске бастығы, Ақмола облысы
III дәрежелі "Еңбек Даңқы" орденімен
- Мұрат Беріков - "Интеллект Азия" ЖШС прорабы, Жамбыл облысы
- Бауыржан Мұхамеджанов - "АЛКОН+" фирмасы" ЖШС директорының орынбасары, Астана қаласы
- Авез Таңсықбаев - "Сырым Блеке" ЖШС автокран машинисі, Жамбыл облысы
Ерен еңбегі үшін" медалімен
- Ермек Абаев - "ENKI" ЖШС экскаватор машинисі, Ақмола облысы
- Людмила Голубева - "Сарапшылық ұйымдар палатасы" Ұлттық бірлестігінің сарапшысы, Астана қаласы
- Нұркен Жұмағұлов - "Отар Құрылыс" ЖШС директоры, Түркістан облысы
- Бақытгүл Зәкенова - "Қазақстан Республикасы Президент Әкімшілігі мен Үкіметінің әкімшілік ғимараттары дирекциясы" РМК VІ разряд сылақшысы
- Көшкен Кенжебаев - "АБК-Бетон зауыты" ЖШС жөндеуші-слесары, Астана қаласы
- Бәтима Қожахметова - "Алуа Құрылыс" ЖШС сметашы-инженері, Көкшетау қаласы
- Бауыржан Махан - "СAPITAL GROUP ST" ЖШС инженері, Маңғыстау облысы
- Аманғали Омаров - "Қазбаев М.У." ЖК прорабы, Астана қаласы
- Елена Садчикова - "Мемсараптама" РМК-ның Батыс өңірі бойынша филиалы - Атырау облысы бойынша департаментінің сарапшысы
- Жасқар Сәтмағамбетов - "ДСК GLB" ЖШС өндіріс бастығы, Астана қаласы
- Анатолий Таипов - "ГСУ "Құрылыс" ЖШС учаске бастығы, Павлодар облысы
08.08.2025, 10:46 4336
Қазақстандағы алғашқы атом электр станциясы қандай болады
Алматы облысындағы Үлкен ауылының маңында Қазақстандағы алғашқы атом электр станциясының құрылысына бастау беру рәсімі басталып жатыр, деп хабарлайды Inform.kz.
Құрылыс алаңына арнайы техника жеткізіліп, сондай-ақ Нововоронеж атом электр станциясының макеті орнатылған.
ҚР Атом энергетикасы агенттігінің мәліметінше, Қазақстанда салынатын станция осы үлгіге ұқсас болады. Макетте көрсетілген № 6 энергоблок- әлемдегі 3+ буынына жататын алғашқы энергоблок.
Салтанатты іс-шараға ҚР Атом энергетикасы агенттігінің басшысы Алмасадам Сәтқалиев пен "Росатом" мемлекеттік корпорациясының бас директоры Алексей Лихачёв қатысады деп жоспарланған.
Рәсім ұйымдастырылар жерде топырақ сынамасын алу үшін бұрғылау жұмыстары жүреді. Алынған капсуладағы үлгілер Ресей жағына зерттеу жүргізу үшін тапсырылады.
Қазақстандағы алғашқы атом электр станциясының құрылысын аяқтау 2035-2036 жылдарға жоспарланған.
07.08.2025, 20:19 4766
Мәслихат сессиясында Алматы қалалық басқарудың жаңартылған құрылымы бекітілді
Сессия аясында депутаттар бірқатар маңызды шешімді қарап, қолдады. Соның ішінде қаланы басқарудың жаңартылған схемасы бекітілді. Өзгерістер әкімшілік құрылымның тиімділігін арттыруға және Үкімет бекіткен базалық құрылымға сәйкестендіруге бағытталған, деп хабарлайды Алматы қаласының әкімдігінің баспасөз қызметінен.
Атап айтқанда:
- экономика басқармасы мен Қаржы басқармасы біріктіріліп, Экономика және қаржы басқармасы болып құрылды;
- қоғамдық даму басқармасы Ішкі саясат басқармасы болып қайта аталды;
- қалалық жоспарлау және урбанистика басқармасы Сәулет және қала құрылысы басқармасы болып өзгертілді;
- сейсмикалық қауіпсіздік және мобилизациялық дайындық басқармасы Мобилизациялық дайындық, аумақтық және азаматтық қорғаныс басқармасы болып қайта құрылды;
- коммуналдық инфрақұрылымды дамыту басқармасы Коммуналдық инфрақұрылым және тұрғын үй инспекциясы басқармасы болып аталды.
Жол-көлік саласын қайта ұйымдастыруға ерекше назар аударылды. Қалалық мобильділік басқармасы екі дербес органға бөлінеді. Олар:
- жол қозғалысын ұйымдастыру және жолаушылар көлігі басқармасы - қоғамдық көлікті, паркинг кеңістігін, бағдаршам нысандарын, жол таңбалары мен белгілерін реттеу функцияларын орындайды;
- жол инфрақұрылымын дамыту басқармасы - жол желісін, көлік торабы нысандарын (ТПУ), метро, LRT, BRT және аялдама кешендерін салу мен дамытуға жауапты.
Барлық өзгеріс Үкімет бекіткен қала әкімдігі аппаратының штат санын сақтау аясында, ішкі қайта бөлулер арқылы бюджеттен қосымша шығынсыз жүзеге асырылады.
Сонымен қатар депутаттар Қазақстан Республикасының жаңартылған Су кодексіне сәйкес әзірленген Алматы қаласында жалпы су пайдалану қағидаларын бекітті. Құжат тұрғындардың су айдындарына еркін қол жеткізуін, қоршаған ортаны қорғауды және санитарлық талаптардың орындалуын қамтамасыз етуге бағытталған. Жергілікті деңгейде алғаш рет ортақ су айдындарында азаматтардың демалыс, балық аулау және туризммен айналысу құқығын кепілдендіретін жария су сервитуты қағидаты бекітілді.
Басқа да шешімдердің қатарында депутаттар Алматы қаласында адам саудасына қарсы іс-қимыл жөніндегі комиссия туралы ережені келісіп, сондай-ақ қала әкімдігі жанындағы терроризмге қарсы комиссияның консультативтік-кеңесші органының құрамына өзгерістер енгізді. Сессия соңында депутаттар Алтай Бердіқұловты Алматы қаласы бойынша Ревизиялық комиссия Төрағасы лауазымынан босату туралы шешім қабылдады. Уақытша міндетті комиссия мүшесі Данияр Төркешов атқаратын болды.
07.08.2025, 16:14 5001
Мемлекеттік білім беру гранттарының иегерлері анықталды
Сурет: Deposiphotos
ҚР Ғылым және жоғары білім министрлігі 2025-2026 оқу жылына арналған мемлекеттік білім беру гранттары иегерлерінің тізімін жариялайды, деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрлігінің баспасөз қызметінен.
ҚР Президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың тапсырмасына сәйкес, экономиканың басым салалары үшін жоғары білікті кадрларды даярлау мақсатында білім беру гранттарының жалпы санының 60%-ы инженерлік және техникалық бағыттар бойынша бөлінді.
Конкурс қорытындысы бойынша мемлекеттік білім беру тапсырысы 99%-ға игерілді.
Биыл "Серпін" бағдарламасы халық тығыз қоныстанған өңірлердің жастары арасында үлкен қызығушылық тудырды. Конкурс нәтижесі бойынша 2 мыңнан астам грант иегері Қазақстанның солтүстік, шығыс және орталық өңірлеріндегі алдыңғы қатарлы жоғары оқу орындарында білім алатын болады.
Жалпы "AMANAT" партиясының Сайлауалды бағдарламасын іске асыру жөніндегі Жол картасы аясында биыл 77 мыңнан астам білім беру гранты бөлінді. Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша шетелдік жетекші университеттермен серіктестікте жұмыс істейтін 20-ға жуық жоғары оқу орны студенттерді қабылдай бастады. Бұл - Қазақстанды өңірлік білім хабы ретінде қалыптастыру жолындағы маңызды қадам.
2025 жылғы мемлекеттік білім беру гранттарын тағайындау конкурсына 113 мыңға жуық өтініш қабылданды, бұл өткен жылмен салыстырғанда 9 мыңға көп.
Сондай-ақ гранттарды бөлу кезінде әлеуметтік осал топтарға жататын балалар үшін заңнамада белгіленген квоталар сақталады.
Дарынды жастарды қолдау мақсатында конкурссыз берілетін гранттар қарастырылған, олар - халықаралық олимпиадалар мен спорттық жарыстардың жеңімпаздары.
Бұдан бөлек, министрлік жоғары білімге қолжетімділікті кеңейтуге бағытталған қосымша тетіктерді енгізді.
Атап айтқанда, Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша биыл 5 жасар балаға есепшот ашу кезінде бастапқы білім беру капиталын төлеуді көздейтін "Келешек" бірыңғай ерікті жинақтау жүйесі іске қосылды. Сонымен қатар бұл жүйе барлық салымшыларға мемлекеттік сыйақы мен екінші деңгейлі банктер мен сақтандыру компанияларының сыйақысын төлеуді қарастырады. "Келешек" жүйесі бойынша жиналған қаражатты "Ұлттық қор - балаларға" жобасының қаражатымен біріктіруге болады.
2024 жылы алғаш рет оқуға жұмсалатын шығындардың бір бөлігін жабатын сараланған гранттар тағайындалды, қалған соманы иегерлер өз қаражаттары есебінен немесе жеңілдетілген оқу несиесі арқылы төлей алады. 2025 жылы сараланған гранттар саны 300 грантты құрайды. Сараланған гранттар бойынша конкурс осы жылдың қыркүйек айында өтеді.
Алғаш рет мерзімді әскери қызмет өткеріп жатқан азаматтар үшін 2 010 білім беру гранты бөлінді. Бұл шара әскери қызметін өтеп болған соң әскери қызметшілердің әлеуметтік бейімделуін қолдауға және жоғары білім алуға тең мүмкіндік беру мақсатында қолға алынды.
07.08.2025, 15:56 5386
Мемлекет басшысының энергетика, ТКШ және су саласын жаңғырту бойынша тапсырмаларын орындау
Сурет: primeminister.kz
Үкіметте өткен баспасөз мәслихатында премьер-министрдің орынбасары Қанат Бозымбаев Мемлекет басшысы тапсырмаларының орындалу барысы туралы айтып, өңірлік даму, инфрақұрылымды жаңғырту, су ресурстарын басқару және ТЖМ дайындығын арттыру жөніндегі стратегиялық бастамаларға назар аудартты, деп хабарлайды Үкіметтің баспасөз қызметінен.
Соның ішінде вице-премьер Үкімет өңірлердің өмір сапасын арттыру және экономикалық потенциалын ашуға бағытталған Қазақстан Республикасының 2025-2030 жылдарға арналған өңірлік даму тұжырымдамасын бекіткенін атап өтті. Онда әлеуметтік, инженерлік және көлік объектілеріне қол жеткізудегі диспропорцияларды жоюға, неғұрлым артта қалған өңірлерді қаржыландыруда басымдық беруге ерекше назар аударылған.
Сондай-ақ ұзақ мерзімді шарттар жасасуды, индустриялық аймақтар құруды, шағын және орта бизнесті дамытуды қарастыра отырып моноқалаларды дамыту мақсатында жаңа шаралар әзірленді.
Ауылдық аумақтарды дамыту үшін "Ауыл аманаты" және "Ауыл - ел бесігі" бағдарламалары үйлесімді түрде іске асырылуда. Биыл "Ауыл аманаты" жобасы бойынша 50 млрд теңге бөлінді, 2026-2028 жылдары тағы 450 млрд теңге бөлу жоспарлануда. Бұл қаражат 25 мыңнан астам жобаны қаржыландыруға және 100 мыңнан астам жұмыс орнын құруға мүмкіндік береді.
Мемлекет басшысы 2024 жылғы Қазақстан халқына Жолдауында бірінші кезектегі инфрақұрылымдық проблемаларды шешуге ерекше назар аударды. Осы мақсатта біз "Энергетика және коммуналдық секторларды жаңғырту туралы" ұлттық жобаны бекіттік. Ұлттық жобаны заңнама тұрғысында іске асыру үшін 17 шілдеде Мемлекет басшысы тиісті заңға қол қойды, ол 29 шілде күні күшіне енді.
Алдын ала бағалаулар бойынша Ұлттық жобаны бес және одан да көп жылдар бойы жүзеге асыру үшін 13 трлн теңгеден астам инвестиция тарту қажет. Ол 86 мың шақырым коммуналдық желілерді жөндеу және салу үшін, жиынтық көлемде 7,3 Гвт қосымша генерациялау көздерін іске қосу үшін жұмсалмақ. Мұнша қаражатты төрт қаржы көзінен тарту қарастырылып отыр. Олар - отандық және халықаралық қаржы институттары, екінші деңгейдегі банктер, бюджет және Ұлттық қор, бизнес иелері боп келетін акционерлер", - деп атап өтті вице-премьер.
Оның айтуынша, бүгінде Ұлттық жоба жүзеге асырыла бастады. Оған пилоттық жоба аясында 35 табиғи монополия субъектісі (ТМС) қатысып жатыр. Тағы 22 жоба қарастырылу кезеңінде тұр. Жыл соңына дейін 6 инфрақұрылымдық компания тозудың "қызыл" деңгейінен "орташа" деңгейіне көшіп, тозу деңгейін 40%-ға дейін төмендетеді деп күтілуде. Биыл жалпы сомасы 150 млрд теңгеге жуық инвестиция тартылмақ. Оған 8,5 мың шақырым желіні жөндеп, 42 мыңнан астам жабдықты ауыстыру жоспарлануда.
Ал 2026 жылы 9,7 мың шақырым желіні жөндеуге және 46 мың бірлік жабдықты ауыстыруға 1 трлн теңгеден астам инвестиция тарту көзделіп отыр. Елішілік құндылықты арттыру бөлігінде жалпы сомасы 2,1 трлн теңгеге 2 786 тауар позициясы айқындалып, олар бойынша 220 отандық тауар өндірушілерден пул жасақталды.
Отандық тауар өндірушілерді дамыту, импортқа тәуелділікті азайтып қана қоймай, қосымша жұмыс орындарын құруға, сондай-ақ бюджетке түсетін салық түсімдерін ұлғайтуға мүмкіндік береді", - деп атап өтті Қанат Бозымбаев.
Цифрландыру аясында екі негізгі бағыт жүзеге асырылуда. Олар - Электронды сатып алу платформасы және "SMART TURMYS" ТКШ ақпараттық жүйесі. Сондай-ақ арнайы web-портал мен байланыс орталығы әзірленуде.
Су саласын дамыту бойынша вице-премьер биыл Мемлекет басшысының тапсырмасымен Қазақстан Республикасының Су кодексі қабылданып, 10 маусымда күшіне енгенін атап өтті.
Бүгінде 6 мыңнан астам шақырым канал қайта жаңғыртылуда, соның ішінде шамамен 200 мың гектар жерді сумен қамтитын 962 шақырым канал осы жылы пайдалануға берілмек.
Жыл соңына дейін бірнеше су қоймасының құрылысы мен реконструкциясы аяқталмақ, оның ішінде Түркістан облысындағы "Қарақуыс" су қоймасы да бар. Сондай-ақ 105 гидротехникалық нысанға көпфакторлы тексеру жүргізу және 6 облыста топтық су құбырларын салу және реконструкциялау бойынша 10 жобаны пайдалануға беру жоспарланып отыр.
Осы жылдың көктемгі кезеңінде Қазақстан су қоймаларына 16,9 млрд текше метр су жиналды. 2024-2025 жылдары Солтүстік Аралға шамамен 5 млрд текше метр су жіберілді. Соның нәтижесінде су қоймасындағы судың көлемі 24,4 млрд текше метрге дейін өсті.
Мемлекет басшысының жыл сайын 150 мың гектар жерге су үнемдеу технологияларын енгізу жөніндегі тапсырмасын жүзеге асыру аясында фермерлерге қажетті жағдайлар жасалды. Осылайша, 2027 жылдың соңына қарай су үнемдеу технологияларын қолданатын жерлердің жалпы ауданы 912 мың гектарға дейін жеткізілмек. Сол мақсатта ауыл шаруашылығы инфрақұрылымын құруға, су үнемдеу технологияларын сатып алуға және орнатуға жұмсаған шығындарды өтеу үлесі 50%-дан 80%-ға дейін ұлғайтылды, егіндік суды шектен тыс тұтыну тарифі 20%-ға көтерілді, тарифке байланысты субсидиялардың сараланған мөлшері енгізілді", - деді Қанат Бозымбаев.
Вице-премьер төтенше жағдай саласындағы атқарылып жатқан жұмыстарға да бөлек тоқталды. Министрлік жыл басынан бері 60 мыңнан астам шығуды жүзеге асырып, 10 мыңнан астам адам өмірін құтқарған. Өрт жағдайының тәулік бойы мониторингі үшін орман шаруашылықтарының бейнебақылау жүйелері ТЖМ-нің Ахуал орталығына қосылған. Заманауи құрал-жабдықтар мен техникалар, соның ішінде ұшақтар сатып алынған. Одан бөлек биыл маусымда Азаматтық қорғау туралы заңға түзетулер енгізіліп, өрт және өнеркәсіптік қауіпсіздік талаптары қатаңдатылды, өрттен сақтандыру тетігі енгізілді.
