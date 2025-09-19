Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
Президентке "Көк шалғын" саябағының жобасы таныстырылды
тақырып бойынша жаңалықтар
Smart Data Finance және бір шыныаяқ кофе: цифрлық Қаржы министрлігінің жаңа мүмкіндіктері
Мемлекет басшысы Туризм және спорт министрі Ербол Мырзабосыновты қабылдады
Мемлекет басшысы Қазақстан бокс федерациясының президенті Шахмұрат Мүтәліпті қабылдады
Мемлекет басшысы бокстан Әлем чемпионатының жеңімпаздары мен жүлдегерлерін марапаттау рәсіміне қатысты
Құрмет" орденімен:
Ерен еңбегі үшін" медалі:
Жамбыл облысында Инвестициялық штабтың қолдауымен Ұлттық стандарттарға сәйкес келетін жол бойындағы қызмет көрсету желісінің алғашқы нысаны іске қосылды
Қазақстан жасанды интеллектіні білім беру жүйесіне енгізудің ұлттық моделін бекітті
Бірлескен бұйрыққа қол қою - еліміздің білім беру жүйесін дамытудың жаңа белесі. Тұжырымдама стратегиялық басымдықтарды нақтылап қана қоймай, оны іске асырудың айқын механизмін, мониторинг жүйесін және жол картасын бекітеді. Бұл жасанды интеллектіні мектептер мен колледждерде жүйелі әрі қауіпсіз енгізуге жағдай жасайды. Жасанды интеллект педагогтің орнын баспайды, қайта оның рөлін арттырады. Себебі, білім беру процесіндегі түпкілікті шешімдерді адам қабылдайды", - деді министр Ғани Бейсембаев.
Білім беру саласына жасанды интеллектіні енгізу - Қазақстанның ауқымды цифрлық жаңғыру стратегиясының құрамдас бөлігі. Біз балалар мен жастардың тек заманауи құралдардың қолданушысы емес, солардың құрастырушысы болуына мүмкіндік ашып отырмыз. Ұсынылып отырған тұжырымдама - болашақ технологияларын еркін меңгерген, сонымен қатар ұлттық құндылықтар мен академиялық адалдықты сақтаған жаңа буынды қалыптастыруға жол ашады", - деп атап өтті Жаслан Мадиев.
Еңбек министрлігі АӘК-ті проактивті тағайындауда ЖИ-ні қолданады
Бүгінгі таңда біз жасанды интеллектіні Random Forest Classifier моделінің көмегімен "оқытып" жатырмыз. Бұл - тағайындау кезінде шешім қабылдауға әсер ететін көптеген факторларды біріктіру арқылы неғұрлым дәл және тұрақты нәтижелер алуға мүмкіндік беретін ең тиімді машиналық оқыту алгоритмдерінің бірі. Осылайша, АӘК алуға құқығы бар адамдар автоматты түрде анықталатын болады.
Роман Скляр Астанада салынып жатқан Ұлттық спорт университетінің құрылысымен танысты
Ең көп оқылғаны
