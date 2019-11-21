10 шокирующих прогнозов от CSI





10 шокирующих прогнозов от Center for Strategic Initiatives (CSI) для казахстанской и мировой экономики

Прогнозы относятся к маловероятным, вероятность их исполнения меньше 1%.

1

Инициация импичмента Трампа приведет к масштабному политическому кризису США в 2020 году. Это не позволит вовремя и правильно среагировать на глобальный экономический кризис, ожидающийся в следующем году Экономический кризис спровоцирует массовые социальные протесты как против властей, увлекшихся междоусобными конфликтами, так и против акционеров и глав крупнейших 500 компаний, являющихся главными бенефициарами сложившегося расслоения общества. В последующем это может создать предпосылки для полноценной гражданской войны.

2

В 2021 году на выборах в Бундестаг ультраправая партия AfD получит большинство, после чего Германия заявит о начале выхода из ЕС. Одновременно Германия заявит о денежной реформе с целью восстановления немецкой марки, которая станет новой резервной валютой для Европейских стран.

3

В течение 2020-2022 годов ЕАЭС расширится и включит в себя Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан, Азербайджан. Германия и Франция заключат соглашение с ЕАЭС создании зоны свободной торговли. Украина и Балтийские страны получат статус наблюдателя в ЕАЭС.

4

В России будет создана новая коммунистическая партия, которая получит второе место на следующих выборах в Госдуму в 2021 году. В Великобритании Лейбористская партия возьмет большинство в парламенте, а ее лидер станет премьер-министром. Это вызовет волну популярности социалистических партий и соответствующие реформы в этих странах.

5

Иран начнет полномасштабный военный конфликт с Саудовской Аравией. Ормузский пролив будет блокирован, цена на нефть в начале конфликта достигнет $200 за баррель, после чего начнется серия быстрых колебаний в пределах $30-$300 за баррель. Цена на золото превысит $3000 за унцию.

6

Вступление Узбекистана в ЕАЭС вкупе с вынужденным обнулением субсидий сельскому хозяйству вызовет масштабный кризис в отрасли и серию банкротств крупнейших сельхозпроизводителей Казахстана.

7

Число казахстанцев, поступающих в вузы России и Китая после окончания школы, превысит 100 тыс. человек ежегодно, начиная с 2022 года, а к 2025 году общее число обучающихся в этих двух странах превысит 500 тыс. человек. Одновременно число поступающих в отечественные вузы сократится до 50 тыс. человек, что поставит вопрос о кардинальных реформах в сфере образования и обеспечения занятости.

8

Завершение развертки систем околоземных спутников Starlink (Space X), Kuiper (Amazon), Oneweb и Telesat, а также систем интернет-дирижаблей от Google и интернет-дронов от Facebook, предоставляющих очень дешевый или бесплатный Интернет приведет к банкротству телекоммуникационной отрасли многих стран и размыванию границ суверенитета. К концу 2025 года будет предложено цифровое гражданство (без переезда) для граждан стран, не имеющих собственных систем спутникового Интернета.

9

В течение 2020-2022 года в рамках продолжения ухудшения отношений с США и их союзниками, Китай объявит реальный золотой запас (свыше 10 тыс. тонн золота), что приведет к резкому росту доли юаня в мировых резервах - до 20-30%. Одновременно Китай усилит спад экономик развитых стран в ходе глобального экономического кризиса за счет введения запрета на экспорт редкоземельных металлов.

10

С 2022 года площадь лесов на планете начнет увеличиваться, будет изобретено дешевое техническое решение по переработке СО2 у источника выброса и переработке пластика на мусорных полигонах. К концу 2022 года будет объявлено о завершении проекта по сбору мусора с поверхности океана. Компания Ocean Cleanup проведет IPO и станет самой дорогой в мире компанией из-за большого содержания драгоценных металлов в собранном мусоре.

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