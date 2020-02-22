10 новых трендов в телекоммуникационной сфере на ближайшие 5 лет

Компания Huawei опубликовала 10 новых трендов в области телекоммуникаций с прогнозом на 2025 г. Согласно прогнозам компании, произойдет внедрение 5G в деятельность различных отраслей, информационные и коммуникационные технологии продолжат объединение, что позволит большему количеству участников пользоваться сетевой инфраструктурой. В каком же направлении эти изменения простимулируют развитие телекоммуникационной сферы?

Тренд 1: Цифровизация.

Ключевой момент: 90% станций по всему миру будут осуществлять цифровизацию энергетики.

С появлением 5G количество станций резко увеличилось, а механизм эксплуатации и технического обслуживания стал более сложным. Рост операционных затрат будет поглащать прибыль операторов. Вместе с тем, цифровизация энергетики имеет решающее значение для упрощения технической эксплуатации, а также снижения затрат на ее обслуживание. По оценкам экспертов, благодаря технологиям цифрового восприятия, управления и обработки к 2025 году 90% станций по всему миру получат цифровую энергию, что позволит операторам создавать упрощенные, экологичные и автономные сети управления.

Тенденция 2: Увеличение применения зеленых источников энергии.

Ключевой момент: внедрение зеленой энергии способствует энергосбережению и сокращению выбросов для устойчивого развития отрасли.

Чтобы справиться с изменением климата и достичь целей в области устойчивого развития (ЦУР) Организации Объединенных Наций, многие глобальные операторы приняли стратегии экономии топлива, снижения эксплуатационных расходов, использования дизель-генераторов с нулевой эмиссией, снижения выбросов углерода. В свете этого инвестиции в зеленую энергетику постоянно растут. Новые энергетические технологии, такие как фотоэлектрическая, ветровая энергия, водородные топливные элементы и литиевые батареи, находятся на стадии становления. При том, что такие технологии требуют довольно большого объема инвестиций, операторы постепенно начинают пользоваться их преимуществами, в числе которых экологичность, низкий уровень выбросов углерода, отсутствие необходимости технического обслуживания и низкие затраты на электроэнергию.

Тенденция 3: Замена свинцово-кислотных батарей литиевыми батареями.

Ключевой момент: свинцово-кислотные батареи будут заменены литиевыми батареями, которые станут основными, а не резервными источниками энергии.

В связи с быстрым развитием сетей пятого поколения, произошло резкое увеличение в энергопотреблении станций. Требуется энергоаккумулирующая система с более высокой энергетической плотностью. Литиевые батареи станут идеальным решением. В настоящее время срок службы литиевых батарей в пять раз превышает срок службы свинцово-кислотных батарей, а долговечность дозового заряда у литиевых батарей вдвое больше, чем у свинцово-кислотных. Стоимость жизненного цикла литиевых батарей ниже, чем у свинцово-кислотных. В ближайшие три года цена на литиевые батареи будет снижена на 30%. Предполагается, что стоимость литиевых батарей станет аналогичной стоимости свинцово-кислотных батарей в 2022 году. Кроме того, цикличность литиевых батарей может быть полностью использована. Функция сглаживания пиков поможет избежать расширения емкости сети и реконструкции, а гибкая цена на электроэнергию может изменяться для снижения платы за электроэнергию, что еще больше снизит затраты на строительство и эксплуатацию сети.

Тенденция 4: С внедрением 5G телекоммуникационные технологии проникнут в различные отрасли.

Ключевой момент: для различных сценариев на уровне предприятий требуются гибкие решения в области электроснабжения.

5G предоставит устройства базовых станций для различных уровней сценариев применения на уровне предприятий: размещение в портах, в районах добычи полезных ископаемых, электроэнергетических предприятиях, в транспорте и даже колледжах, больницах и в общественных местах. Различные сценарии применения требуют более гибких и диверсифицированных энергетических решений для телекоммуникаций, которые способны сделать телекоммуникационную сферу более цифровой, модульной и гибкой.

Тренд 5: Конвергенция источников питания ИКТ.

Ключевой момент: конвергенция ИКТ требует диверсифицированных решений в области электроснабжения.

Популяризация 5G позволила информатизировать и интегрировать искусственный интеллект во все аспекты жизни общества. Технологические компании начали использовать сети связи коммуникационных технологий для разработки различных приложений. Очевидно, что конвергенция ИКТ является неизменной тенденцией. Это преобразование представляет определенные требования к электроснабжению и резервной защите энергетической станции и помещений для оборудования. Энергия электросвязи должна поддерживать резервное энергоснабжение, управление теплом, пространством, кабелями коммуникационных и IT-устройств, чтобы противостоять новым вызовам в эксплуатации и техническом обслуживании.

Тенденция 6: взаимодействие с искусственным интеллектом

Ключевой момент: совместное моделирование NE и ИИ обеспечивают оптимальную совокупную стоимость владения для энергетических сетей.

Увеличение количества станций 5G и повышение энергопотребления приводит к высоким затратам на техническое обслуживание и энергопотребление, что может воспрепятствовать быстрой популяризации сетей нового поколения. Технология взаимодействия с ИИ будет иметь большое значение для решения данной проблемы. Применение технологий взаимодействия с искусственным интеллектом в телекоммуникационной энергетике включает моделирование алгоритма ИИ для оптимизации конфигурации ресурсов сайта в случае сегментированных сетей и оптимизации энергоэффективности, а также анализ ИИ для развертывания автономных сетей управления.

Тренд 7: Упрощенные full-stack шлюзы.

Ключевой момент: упрощенные сквозные энергетические сети полного цикла.

В ближайшем будущем соединения будут носить повсеместный характер, будет использоваться все большее количество спектров частот, а станции станут устанавливать более плотно. В эпоху 5G энергетические системы от узлов до сетей-носителей и базовых сетей станут все более крупными и сложными, что потребует упрощенного развертывания и контроля совокупной стоимости владения. В будущем будут широко применяться упрощенные технологии сквозных энергосетей полного жизненного цикла, такие как один шкаф для одного участка, один блок питания для одного участка, а также автономные сети управления. Все это значительно повысит эффективность развертывания площадки и расширения емкости, упростит эксплуатацию энергии и позволит получить более упрощенные энергетические сети.

Тренд 8: Многоуровневая архитектура.

Ключевой момент: на фоне разнообразных вводов и выводов мощности, многоуровневая архитектура станет трендом.

В настоящее время большинство источников питания не поддерживают многоуровневый формат ввода или вывода. Различные устройства преобразования энергии, как правило, объединены в одну систему, которая имеет большой размер, низкую эффективность и несколько интерфейсов для обслуживания. Кроме того, стоимость данных устройств достаточно высока. Многоуровневая архитектура отличается эффективностью системы, более простым развертыванием, рациональным обслуживанием и эксплуатацией, и в будущем ожидается ее популяризация в телекоммуникационной сфере.

Тренд 9: Повышенная эффективность.

Ключевой момент: эффективность выпрямительного блока будет доведена до пика. Больше внимания привлечет и эффективность на уровне станции и сети.

В настоящее время эффективность энергосистем электросвязи в основном повышается на уровне выпрямительного блока. Эффективность выпрямителей основных производителей составляет от 90% до 98%. В будущем максимальная эффективность будет улучшена с 98% до 99% (что означает снижение потерь ректификации на 50%). Тем не менее энергопотребление всего участка в основном происходит в системе выработки электроэнергии, системе контроля температуры и линии электропитания. Операторы будут уделять больше внимания повышению энергоэффективности на уровне станции и сети. Эффективное решение для теплообмена и для естественного рассеивания тепла заменят кондиционеры и станут основным решением для управления теплом.

Тренд 10: Надежность.

Ключевой момент: надежность станет неотъемлемой частью телекоммуникационной энергетики.

ИИ подтолкнул телекоммуникационную энергетику развиваться от изолированных станций до энергетических сетей. Разнообразные требования к источникам питания и резервному копированию, сложные комплексные сценарии развертывания и цифровые сетевые среды предъявляют более высокие требования к надежности энергетических сетей. Технологии надежности, такие как безопасность, доступность, конфиденциальность и отказоустойчивость, станут ключевыми характеристиками надежных энергетических сетей.

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