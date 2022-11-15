Прожиточный минимум вырос на 17% за год

В октябре текущего года прожиточный минимум в РК составил 48,1 тысячи тенге - на 17,1% больше, чем годом ранее.
Для сравнения: в октябре 2021-го показатель составлял 41,1 тысячи тенге, плюс 13,6% за год.
В региональном разрезе наибольшая величина прожиточного минимума традиционно была зафиксирована в Мангистауской области: 60,8 тысячи тенге - на 26,7% больше, чем годом ранее.
Вторую и третью строчки заняли столица (52,6 тысячи тенге) и Алматы (51,5 тысячи тенге). В топ-5 также вошли Восточно-Казахстанская (50,1 тысячи тенге) и Акмолинская (48,1 тысячи тенге) области.
Наименьшие показатели прожиточного минимума были отмечены в Кызылординской, Туркестанской и Западно-Казахстанской областях.
В разрезе возрастов наименьшая величина прожиточного минимума среди мужчин и мальчиков была зафиксирована для детей в возрасте 1-3 лет (37,3 тысячи тенге), наибольшая - для подростков 14-17 лет (60,1 тысячи тенге).
Аналогична ситуация у девочек и женщин: наименьшая величина прожиточного минимума была установлена для детей в возрасте 1-3 лет (36,5 тысячи тенге), наибольшая - для девочек 14-17 лет (46,1 тысячи тенге).
Прожиточный минимум для мальчиков и мужчин во всех возрастных категориях заметно превосходит показатели для девочек и женщин. В октябре текущего года разница в пользу мужчин в зависимости от возрастной категории варьировалась в пределах от 2,1% до 30,5%.