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В каких отраслях работодатели испытывают дефицит кадров на рынке труда

01.04.2022, 18:24 1336
В каких отраслях работодатели испытывают дефицит кадров на рынке труда
С 1 декабря 2021 года по 4 марта 2022 года НПП "Атамекен" провела опрос предпринимателей и проанализировала их потребности в кадрах на ближайшие 2 года.
 
В опросе приняли участие 32 тысячи субъектов предпринимательства, из них 9,5 тысячи компаний отметили дефицит кадров, а 112 планируют оптимизировать штат. 
 
По данным анализа НПП в 2022 - 2024 гг. наибольшую потребность испытают такие отрасли, как обрабатывающая промышленность, строительство, сельское хозяйство, образование и торговля. При этом в отраслях с наименьшей потребностью (водоснабжение, недвижимость) сокращение штата не требуется.
 
Наиболее востребованными на рынке труда остаются профессии средней и низкой квалификации: повар, швея, продавец, подсобные рабочие, трактористы, слесари-ремонтники.
 
С полным анализом можно ознакомиться по ссылке: Анализ потребности в кадрах на 2022-2024 гг.
 

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Эксперт РАН: "Перед американскими союзниками и партнерами встает вопрос, не бросят ли их США в трудный час, как они это сделали с афганцами?"

23.03.2022, 12:38 12001
Эксперт РАН: "Перед американскими союзниками и партнерами встает вопрос, не бросят ли их США в трудный час, как они это сделали с афганцами?"
Фото: central-asia.institute
Последствия афганского фиаско для США, их национальной внешнеполитической стратегии в целом и их политики в отношении Центральной Азии рассмотрел руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк. 
 
Произошедшее в Афганистане летом прошлого года стало полной неожиданностью для американской администрации, убежден эксперт, выступивший на экспертной панели "НАТО, Россия и страны Центральной Азии на фоне новой геополитической реальности", проведенной АНО "Институт исследований Центральной Азии". 
 
Все пошло не так
 

Когда весной 2021 года в Вашингтоне было принято решение о выводе американских войск из Афганистана, в правящих американских кругах царила уверенность в том, что афганское правительство, режим президента Гани, сможет продержаться достаточно продолжительное время. И при умеренной американской поддержке это обеспечит переходный период к какому-то более представительному афганскому правительству, куда возможно, как предполагали в Вашингтоне, могли бы войти и умеренные талибы. Однако все пошло не так с самого начала, и уже в августе 2021 года президент США Байден был вынужден выступить с официальным заявлением, которое стало переломным не только для американской афганской политики, но и для американской внешнеполитической стратегии в целом", - подчеркнул Батюк. 

 
Эксперт привел слова президента США: "Наши истинные стратегические конкуренты Китай и Россия больше всего хотят, чтобы США продолжали бесконечно направлять миллиарды долларов, а также ресурсы и внимание на стабилизацию Афганистана. Я не буду повторять ошибки, которую мы совершили в прошлом, ошибки, заключающейся в том, что мы остаемся и бесконечно сражаемся в конфликте, который не отвечает национальным интересам Соединенных Штатов, в попытке переделать страну с помощью бесконечного развертывания американских войск. Это те ошибки, которые мы не можем продолжать повторять, потому что у нас есть важные жизненные интересы в мире, которые мы не можем позволить себе игнорировать".
 
Режим change в прошлом
 
По мнению руководителя Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН, это заявление президента Байдена во всем мире с полным на то основанием было воспринято как признание того, что эпоха режима change, в том числе с помощью американских вооруженных сил, закончилась раз и навсегда. У официального Вашингтона просто нет ресурсов в условиях обостряющейся конкуренции с Россией и Китаем, чтобы переделывать другие страны на нашей планете по своему образцу и подобию. Хотя на протяжении последних 30 лет, с момента окончания Холодной войны, идея о том, что Вашингтон должен нести всему миру свободу и демократию, если надо, то и на штыках американской морской пехоты, была определяющей для внешнеполитической американской стратегии. 
 

Все без исключения американские администрации вплоть до Дональда Трампа занимались "нациестроительством", попыткой переделать мир по американскому образцу. Из заявления же Байдена следует, что Америка больше не будет приобщать другие страны и народы к свободе и демократии силой оружия. Безусловно, это заявление будет иметь и уже имеет очень серьезные последствия для американской политики и, прежде всего, для их политики на Ближнем Востоке и в отношении стран Центральной и Южной Азии. Ведь количество полноценных американских союзников достаточно ограничено: это страны-члены НАТО, Япония, Южная Корея, иногда сюда добавляют также Филиппины и Сингапур. Это те страны, в отношении которых у США есть совершенно четкие, прописанные в договорно-правовом порядке военно-политические обязательства. В отношении других стран, с которыми США хотели бы поддерживать дружественные, партнерские и даже военно-союзнические отношения, у США таких обязательств нет. И это сразу же ставит вопрос о том, насколько надежны американские обязательства", - убежден эксперт. 

 
Жалкое зрелище
 
Пример Афганистана, а именно жалкое зрелище, когда несчастные афганцы, которые поверили в американскую свободу, демократию и тому подобное, хватались за шасси улетающих американских самолетов, произвел огромное впечатление на всех, в том числе и на политиков тех государств, с которыми США хотели бы поддерживать квазисоюзнические отношения. 
 

Ведь Афганистан имел статус союзника США за пределами НАТО, это не было пустыми словами. На территории страны были размещены американские войска, американцы оказывали большую экономическую, военно-техническую помощь Кабулу. Но это, однако, не спасло афганский режим от моментального краха после вывода афганских войск. И перед американскими союзниками и партнерами, которые не имеют этих официальных американских обязательств, о которых я сказал, неизбежно встает вопрос, не бросят ли их США в трудный час, как они это сделали с афганцами?" - обозначил Батюк. 

 
И этот вопрос, по мнению аналитика, стоит перед самыми разными государствами от Украины и до Вьетнама включительно, всеми государствами, которые так или иначе граничат с двумя враждебными, по американским оценкам, великими державами Россией и Китаем и которые американцы хотели бы использовать в качестве некоего санитарного кордона против Москвы и Пекина. 
 
Идеологии нанесен ущерб
 

Идеологии американской внешней политики был нанесен серьезный ущерб, и этот ущерб, на мой взгляд, не стоит недооценивать. Сразу после вывода американских войск из Афганистана мне приходилось слышать немало оценок о том, что "это абсолютно нормальный процесс, американцы вывели свои войска, но это совершенно не значит, что они уходят из этого региона". Они просто перераспределят высвободившиеся силы и ресурсы, в частности, укрепив свои позиции в центральноазиатском регионе за счет государств Центральной Азии, считали многие, - напомнил Владимир Батюк. - Летом прошлого года было немало разговоров о том, что выводимые из Афганистана войска плавно перетекут в страны Центральной Азии, там появятся американские военные объекты, военные базы. И официальный Вашингтон возьмет на себя военно-политические обязательства в отношении этих стран, которые были у него в отношении Афганистана. Но из этого ничего не вышло, хотя это были не просто слова, а шел активный дипломатический "зондаж" относительно возможности создания военных, военно-технических объектов на территории стран Центральной Азии. В силу ряда причин этого не произошло, и в Вашингтоне сделали совершенно однозначный вывод о том, что растущее влияние России и Китая в центральноазиатском регионе перебить не удалось. И с этим придется мириться".

 
Очень ярко это обстоятельство проявилось в январе текущего года во время известных событий в Казахстане, когда именно ОДКБ оказала главную помощь правительству этой страны в то время, как американское влияние и влияние их союзников было практически незаметно, заметил эксперт.
 

И еще один важный момент: это то обстоятельство, что за последние 30 лет американцы так и не смогли стать значимым экономическим или научно-техническим партнером для стран Центральной Азии. Основными торговыми партнерами остаются ЕС, Китай и Россия. Неспособность США создать серьезный экономический фундамент во взаимоотношениях со странами Центральной Азии - это, на мой взгляд, было, есть и будет очень серьезным препятствием для расширения американского военно-политического влияния в странах центральноазиатского региона", - резюмировал руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН.


 

Провал Казахстана на Олимпиаде: факты, обстоятельства, мнения и "коммерческая успешность"

14.03.2022, 10:19 26796
Провал Казахстана на Олимпиаде: факты, обстоятельства, мнения и "коммерческая успешность"
Фото: gazeta.ru
О том, как в Казахстане развиваются зимние виды спорта, можно судить по результатам выступления национальной сборной на Олимпийских играх. В Зимних играх 2018 года в Пхенчхане участвовали 46 спортсменов РК, вернувшись с одной медалью: бронзу завоевала могулистка Юлия Галышева. 
 
В этом году на Олимпиаду в Пекин отправились 34 спортсмена, и лучший результат - четвертое место, которое занял шорт-трекист Абзал Ажгалиев. На пьедестал почета никто из казахстанцев не взошел. 
 
Некоторые казахстанцы стремятся поддержать своих спортсменов, независимо от результатов: ребята сумели завоевать лицензии и пробиться на главные игры планеты, где соревнуются лучшие из лучших. Но гораздо больше людей считают нынешнее выступление провальным. И основания для этого есть. Поддержка развития спорта в Казахстане является одним из стратегических направлений в деятельности государства. В стране функционируют как всемирно известные объекты - Шымбулак и Медео, так и создаются новые спортивные сооружения, построенные как будто по самым современным стандартам. Вроде бы нет и недостатка финансирования - государственного и частного. В разных видах спорта созданы и активно действуют федерации, возглавляемые в том числе первыми лицами государства. Климат Казахстана также на стороне зимних видов спорта. Но… в последние годы более успешно к Олимпиадам готовятся лишь дизайнеры костюмов для национальной сборной.
 
Стоит отметить, что и летние Игры 2020 года в Токио для казахстанских спортсменов не были слишком успешными. Сборная завоевала восемь бронзовых наград, впервые оставшись без золота и серебра. 
 
Спорт больших сооружений
 
Давайте вспомним, что же было сделано для развития большого спорта в Казахстане в последние годы. Одним из знаковых событий стало проведение в 2011 году VII зимних Азиатских игр. При подготовке к Азиаде были построены конькобежный стадион, велотрек с раскаточным катком, комплекс лыжных трамплинов, лыжно-биатлонный стадион в Солдатском ущелье, ледовая арена дворца спорта "Казахстан" в столице. Реконструированы высокогорный каток "Медео", горнолыжная база "Шымбулак", Дворец спорта имени Б. Шолака в Алматы. 
 
Все эти объекты в последующем должны были стать центрами развития массового спорта. В 2015 году в Алматы создано ТОО "Дирекция спортивных сооружений" (ДСС) со стопроцентным участием государства. Как заявляется на сайте компании, ТОО является крупнейшим спортивным предприятием в Казахстане. В Дирекцию входят высокогорный каток "Медеу", ледовый дворец Almaty arena, комплекс лыжных трамплинов "Сункар", Центральный стадион Алматы, спорткомплекс Halyk Arena, Атлетическая деревня. 
 
Руководство ДСС ставит перед собой две очевидно взаимоисключающие задачи. Первая - развитие спорта высших достижений, а также детского и массового спорта. Вторая - коммерческая успешность при управлении данными объектами. И ко второй задаче здесь подошли со всей ответственностью. Спортивные сооружения исправно сдаются в аренду, в том числе вне профиля. 
 
Результаты этой работы можно найти в открытых данных. На портале Реестра государственных предприятий и учреждений, юрлиц с участием государства в уставном капитале сообщается, что органом госуправления ДСС является управление спорта города Алматы. Уставной капитал ДСС - 1 млрд 541 млн 024 тыс. 920 тенге. В 2020 году в ТОО числилось 142 работника. Доходы за 2020 год составили 1 млрд 400 млн 044 тыс. тенге, расходы - 1 млрд 415 млн 536 тыс. тенге, расходы по подоходному налогу - 51 млн 981 тыс. тенге, прибыль - 36 млн 489 тыс. тенге. А годом ранее, в 2019, Дирекция спортивных сооружений получила убыток в размере 678 млн 104 тыс. тенге. Данных за 2021 год пока нет.
 
Стоит отметить, что директором ДСС является Наиль Нуров. С его именем связано скандальное строительство горнолыжного курорта в урочище Кок-Жайляу. Горы удалось отстоять усилиями активистов и общественных организаций. Борьба за урочище длилась более восьми лет, пока в октябре 2019 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев не запретил там строительство. Проектом управляло ТОО "Almaty Mountain Resorts", а возглавлял эту компанию как раз Наиль Нуров. За годы строительства он не только противостоял экоактивистам, но и судился с ними, как следует из материалов СМИ. Дело в том, что помимо экологического ущерба от масштабной застройки гор, журналисты и активисты заявляли о конкретных финансовых нарушениях. 
 
В частности, как сообщал журналист Вадим Борейко, в 2014-2019 годах на строительство сетей электрогазоснабжения и канализационного коллектора из бюджета было затрачено $19 млн, а затем дополнительно профинансировано еще $13,5 млн, но сети на самом деле не были проложены. Еще около $200 тыс. ушло на содержание самого ТОО "Almaty Mountain Resorts". 
 
Спустя месяц после того, как Касым-Жомарт Токаев запретил строительство, Антикоррупционная служба начала проверку рациональности использования госсредств, выделенных на строительство горнолыжного курорта.
 
Скандалы в тренерском штабе
 
Вспомним также многочисленные скандалы, сотрясавшие тренерские штабы в прошлом году, в том числе и в команде по фристайлу. Фристайлист Александр Геберт после исключения его из сборной обвинил тренера Елену Круглыхину в оскорблениях и поборах. Она в свою очередь объяснила, что спортсменам при выездах на сборы не всегда вовремя выплачивают командировочные. В результате тренерам приходится просить спортсменов перевести деньги на свои карты либо самим оплачивать расходы по их проживанию и питанию. Но прежде всего, разумеется, сыграла роль методики "коммерческая успешность при управлении спортивными объектами" в той или иной форме.
 
Давление со стороны тренерского штаба трагично завершилось для 24-летнего тяжелоатлета Альберта Линдера, он совершил суицид. После его смерти казахстанские тяжелоатлеты заявили о тяжелой психологической обстановке в федерации. В сентябре 2021 года полиция возбудила уголовное дело по статье "Доведение до самоубийства", которое в ноябре было закрыто за отсутствием состава уголовного правонарушения. 
 
На днях Генпрокуратура, отвечая на вопрос депутатов мажилиса, сообщила, что 3 февраля решение о закрытии дела отменено прокуратурой Талдыкоргана с направлением на дальнейшее расследование. Тренеры национальной сборной по тяжелой атлетике Ахметов и Седов отстранены от тренировочного процесса.
 
Спортивное будущее
 
Не меньше проблем и в детском спорте. Прежде всего отметим, что вышеупомянутая "коммерческая успешность при управлении спортивными объектами" очевидно предопределила участь детских спортивных школ и не только детского спорта, но и спорта высоких достижений в принципе. Согласно тому же ответу надзорного ведомства, прокурорам указано обращать особое внимание на пресечение и выявление возможных фактов дедовщины и вымогательства в спортинтернатах. В 2020 году территориальным прокурорам поручено ежегодно проводить комплексные проверки в детских учреждениях с привлечением специалистов в области образования, здравоохранения, социальной защиты населения, ревизионной комиссии, государственного аудита, органов внутренних дел и других.
 
В ноябре 2021 года Instagram появилось видео из спортивной школы-интерната Степногорска, на котором ученики 8 класса матерились, издевались и избивали учащихся младших классов. 
 
Данный факт зарегистрирован по статье 141, часть 1 Уголовного кодекса (Ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей), а днем позже - по статье 194, часть 2 УК (Вымогательство, совершенное с применением насилия, группой лиц по предварительному сговору). Из банков второго уровня истребованы сведения о наличии у учащихся карточных счетов и движений по ним, проведен анализ передвижения денежных средств; допрошены воспитатели и учителя. По результатам исследования обстоятельств действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка. А пока учащиеся интерната братья Буркит и Куралбай отчислены, воспитатели привлечены к дисциплинарной ответственности. Директор интерната Токкужинов освобожден от занимаемой должности и привлечен к административной ответственности по статье 127-1, часть 1 КоАП (Несообщение о противоправных деяниях в отношении несовершеннолетних).
 
Возвращаясь к Олимпиаде
 
По информации генерального секретаря Национального Олимпийского комитета Андрея Крюкова, на непосредственное участие в Олимпийских играх-2022 было затрачено 248 млн тенге, из которых 107 млн оплачены компании AirAstana за предоставление чартера. Затраты на подготовку национальных сборных команд к Олимпиаде составили 789 млн тенге. В подготовительных учебно-тренировочных сборах и соревнованиях участвовали 234 спортсмена и тренеры. Средние затраты составили 15 млн тенге на одного участника. 
 
При этом Крюков заявил, что Казахстан традиционно выступает слабее в зимних видах спорта.
 

Проводя в течение одного года две Олимпиады, конечно, мы начинаем сравнивать результаты обеих. Зимние виды спорта в нашей стране по уровню развития значительно отстают от летних. За всю историю страны зимники выиграли только восемь олимпийских медалей и только одно золото в 1994 году. Четыре медали на счету одного спортсмена. Таким образом, нельзя сказать, что в зимнем спорте положение дел резко ухудшилось или улучшилось, оно всегда было стабильно хуже, чем в летних. Одна золотая медаль в Токио или Пекине не означала бы, что в казахстанском спорте проблем нет, о них просто говорили бы меньше. Кстати, хочу напомнить, что призовыми местами по закону считаются места с первого по шестое. И спортсмены, соответственно, премируются за занятие этих мест. Кстати, тоже хотим ходатайствовать о присвоении к госнаградам отличившихся спортсменов и тренеров. Ведь для некоторых из них это третья-четвертая олимпиада, когда они на высшем уровне представляют нашу страну. И многие заканчивают свою спортивную карьеру после этой олимпиады", - процитировала представителя НОК Служба центральных коммуникаций.

 
В целом, по словам Крюкова, на развитие спорта РК ежегодно направляет 250 млрд тенге. Так кто должен нести ответственность за результат? 
 

Ответственность солидарная. Каждый на своем этапе исполняет свою задачу. Бюджетных денег 250 млрд в год по стране тратится на спорт. Ответственность несут все участники", - цитирует Крюкова портал "Азаттык".

 
Исходя из этой суммы, ответственность НОК за итоги последней Олимпиады Крюков оценил в 6%.
 
Сообщается, что с 2018 года распределением бюджетных средств на развитие спорта занимается НОК. Эту организацию возглавляет Тимур Кулибаев. При этом с 2018 года, с введением новой системы финансирования, результаты Казахстана на международных соревнованиях резко упали. На летних Олимпийских играх в Токио летом 2021 года Казахстан показал самый низкий результат в своей истории и остался без золотой медали, отмечает Азаттык.
 
С апреля спорткомитет и НОК расторгают контракт. По словам Крюкова, для НОК "ничего не изменится", но "будет чуть меньше работы" с бюрократическими процедурами.
 
А что думают спортсмены? Казахстанская биатлонистка и серебряный призер Олимпийских игр-2010 Елена Хрусталева объяснила провальное выступление сборной Казахстана на Олимпиаде-2022 невезением, пишет Sports.kz.
 

Это загадка, на самом деле загадка, которую непросто отгадать. И ее нельзя отгадать, потому что надо погрузиться в этот вопрос, рассмотреть со всех сторон. Где-то, конечно, бывают удачи-неудачи, звезды в любом случае на Олимпийских играх играют роль. Вся проблема в том, что мы по крайней мере выходим в зимние виды спорта с шансом на медаль… Шансы, которые могут сыграть не в твою сторону, они увеличиваются. Иногда срабатывает закон подлости. В этом году он сработал, COVID нам в этом деле "помог", другие факторы тоже сработали. Сработали не в нашу сторону", - заявила она в интервью Арманжану Байтасову.

 
Хрусталева также добавила, что спортсменов-зимников в Казахстане не так много, особенно тех, кто может бороться за топовые места.
 
Очевидно, что до тех пор пока побеждает, точнее, живет и побеждает, «коммерческая успешность при управлении» спортивными структурами, спортивными процессами и спортивными объектами, спортивных успехов страны на международной арене не ожидается.
 
Аналитический центр Kazakhstan Today
 

Управляемый хаос и анти-хаос в геополитической игре в Евразии

23.02.2022, 13:05 69031
Управляемый хаос и анти-хаос в геополитической игре в Евразии
Фото: depositphotos
Поддерживаемый хаос на периметре стратегической обороны. Контригра к стратегии "предопределение через неопределенность". Союзное государство, ОДКБ. Стратегическая игра по модели "предопределение через неопределенность" была впервые успешно применена США в условиях послевоенной Европы, сразу после поражения нацистской Германии и разделения ее территории на четыре зоны контроля участниками антигитлировской коалиции. В тот период не были ясны конечные варианты нового геостратегического ландшафта, и один из авторов, США, прибегли к затягиванию момента неопределенности, чтобы выиграть время и дождаться благоприятной комбинации обстоятельств, сообщает surgebook.com.
 
Суть этой стратегии состоит в том, что в условиях отсутствия приемлемой возможности предопределить один из заведомо благоприятных вариантов дальнейшего развития событий поддерживается неопределенность или состояние пролонгированной бифуркации системы для всех участников до того момента, пока не появится возможность качнуть ситуацию в благоприятное русло кратким, но акцентированным действием. 
 
Сразу после уничтожения нацистской Германии имелись фундаментальные препятствия для однозначно благоприятного форматирования Европы и послевоенного мира в пользу США: 
 
  • истощенные союзники с разрушенными экономиками на фоне гигантской ультра боеспособной Красной Армии в Европе; 
  • нецелостная с точки зрения концепций Атлантического единства позиция Франции и Де Голля лично; 
  • продолжающаяся война в Юго-Восточной Азии с наличием все еще боеспособной армии и флота Японии, которые контролировали значительное число узловых точек в регионе с созданной системой стратегической обороны; 
  • война в Китае, где сражались японские войска и Гоминьдан против Народно-освободительной армии Китая. 
 
В этих условиях США затягивали вынесение решений в отношении Германии и фактическую институционализацию зон влияния в Европе. Одновременно было стремление в полном объеме воспользоваться обязательствами СССР по вступлению в войну с Японией. При этом шла наработка самых радикальных планов действий: по заданию Черчилля велась разработка плана стратегического наступления на СССР в Европе под названием "Немыслимое". 
 
Ситуация в Европе и вокруг оккупированной Германии повернула в более благоприятное для Вашингтона русло за счет серии кризисов, условия возникновения которых были сформированы целенаправленно. Изначально до хорошо разрекламированного "плана Маршалла" по реконструкции западной части Германии и Европы был принят и начал реализовываться "план Моргентау", который предполагал комплексную и системную, можно сказать "окончательную" индустриализацию Германии. Ключевыми было сворачивание химического производства, в том числе удобрений, угольной и стальной индустрии, демонтаж единой платежной системы и введение минимально возможного уровня гарантированного рациона. На фоне разрушенной экономики, в том числе сельского хозяйства, и инфраструктуры это дополнительно снижало возможности секторов Германии поддерживать социально-экономическую базу даже на минимальном уровне. 
 
В Германии были сформированы условия для начала голода. На фоне отсутствия границ и хождения денежной формы рейхсмарки происходил переток ресурсов, в том числе продовольствия, из советской зоны Германии в зоны союзников. 
 
Этапами наращивания публичной политической напряженности и формирования условий для институционализации новой геополитической карты Европы и мира стали Фултоновская речь Черчилля, "длинная телеграмма Кеннона", ответная телеграмма Новикова и доктрина Трумэна. В основе конфликта союзников по антигитлеровской коалиции лежали неудовольствие Вашингтона и Лондона моделью политических преобразований в странах Европы под контролем СССР. При этом ровно такая же модель установки желаемого политического ландшафта Европы была в странах подконтрольных западных союзников - максимально полное исключение левого политического фланга и сил непроатлантической ориентации из процесса политического устройства государств и их влияния на внешнюю политику своих стран (Франции, Греции, Италии, Турции). Закономерным итогом стал жесткий конфликт участников антигитлеровской коалиции, который привел к первому Берлинскому кризису 1948-49 годов. Далее происходило активное формирование формализованных военно-политических блоков. 
 
Сейчас в отношении региона Восточной Европы в целом и Украины в частности реализуется что-то схожее в смысловом отношении. Постоянные информационные вбросы и демонстративная, но ограниченная милитаризация Украины создают условия для пролонгированной бифуркации макрорегиона Восточной Европы. В середине февраля происходило наращивание числа военных инцидентов для перевода ситуации в фазу активных боевых действий. 
 
С одной стороны, все ключи от реализующейся вокруг Украины ситуации находятся в руках Вашингтона, иные участники могут лишь реагировать, при этом с прямым ущербом для себя. С другой стороны, США не могут прямо повернуть ситуацию в макрорегионе в нужное для себя русло и вынуждены идти по пути поддержания общего напряжения сил, в том числе растрачивая на это свои геополитические ресурсы. 
 
Такая ситуация наносит урон и союзникам по Североатлантическому блоку как минимум по линии макроэкономики и прямо связанной с ней социально-экономической сфере. С учетом предыдущих двух лет ограничений в связи с COVID-19 это создает предпосылки для сущностных общественно-политических изменений. При некотором стечении обстоятельств мы можем получить в странах старой Евроатлантики правый поворот с приходом к власти националистов и право-консервативных сил. Очевидный кандидат на такие изменения - Франция, но в эту сторону также активно мигрируют Швеция, Нидерланды и Германия. Есть шанс и для роста влияния левых сил в системной политике. Это риски и неизбежные побочные сильные последствия стратегической неопределенности. 
 
Непосредственные участники - Украина, Польша, Прибалтика - рискуют стать непосредственными участниками активной войны. При всей браваде псевдонационалистов, доминирующих на текущий момент на политической арене указанных стран, история конфликтов последних 200 лет однозначно предрекает народам Польши, Прибалтики и Украины тотальную катастрофу. ОДКБ - еще не Варшавский договор в части возможности проекции силы, но он сначала в лице России, а сейчас уже и коллективных сил, показал готовность и возможность оказывать мощное силовое воздействие. Самым важным для базовых стран ОДКБ является осознание, что в силу геостратегической конъюнктуры и очевидных попыток маргинализации общественно-политического строя невозможности идти дальше по пути умиротворения стратегических оппонентов. 
 
Относительная немногочисленность сил ОДКБ, за исключением российских, в ситуации с мятежом в Казахстане не должна искажать выводы. Намного более важным является время принятия и реализация решений, пространственный фактор проекции силы и полное достижение намеченных целей. 
 
Если смотреть на объем участия союзников по НАТО в силовых операциях Альянса, то кроме Великобритании, все остальные страны также ограничились символическим вовлечением в военные операции с прямым боевым контактом. 
 
Относительно возможных вариантов развития текущего кризиса. Для ОДКБ военный конфликт в Восточной Европе - это плохой сценарий, поскольку под ударом будет очень большая территория задействованных стран: значительная часть территории Беларуси, Калининградская область, Крым и Юг России. Это очень сильный сдерживающий фактор, несмотря на все заверения Запада относительно готовности ОДКБ к военному разрешению ситуации вокруг Украины. Для стран ОДКБ категорически неприемлем риск благополучием своих граждан. "Союзная решимость 2022" на языке учений объяснила бесперспективность нарушения границ Союзного государства. Если же по каким-то причинам произойдет значимый военный инцидент со стороны НАТО и его союзников, то вооруженным силам Беларуси и России придется в рамках сдерживания агрессии и пресечения возможности осуществления интервенции разрушить ключевую инфраструктуру на территории указанных оппонентов по контуру всей границы Беларуси, Калининграда, южных пограничных регионов России без захода на территории иных стран. Это будет точно в соответствии с логикой и практикой США и НАТО последней четверти века по устранению угрозы своим национальным интересам и позволит принудить тех, кто пойдет на конфронтацию, к установлению мира. 
 
Помимо неизбежных взаимных потерь будет уничтожена ключевая инфраструктура стран-агрессоров на глубину нескольких регионов: мосты, энергетика, аэропорты, порты, склады ГСМ, военные базы. Это точно не может быть инициативной целью Союзного государства и ОДКБ, поскольку именно эти элементы инфраструктуры нужны для экспортных целей Союзного государства. В странах Прибалтики, Польше и Украине нет ценных объектов для Союзного государства, это просто рынки сбыта товаров и инструменты транзита для стратегического экспорта ОДКБ и партнеров по ШОС. Таким образом, Союзному государству, ОДКБ и партнерам категорически невыгодно ни с точки зрения внутренней политики, ни с точки зрения глобальной геоэкономики инициативно запускать вооруженный конфликт непосредственно на своих границах. 

Если (очень надеюсь, никогда) Союзное государство решит атаковать периферийных Европейских членов НАТО (Прибалтийские страны, Польшу) и Украину, то роль этих стран - погибнуть как можно медленнее. Если убрать воздушную компоненту и стратегические вооружения, а последние никто из владельцев (Россия, США, Франция, Великобритания) не станет использовать по такому незначительному поводу, остаются общевойсковые боевые действия в условиях наличия у одной стороны (ОДКБ) эшелонированного ПВО Союзного государства, в которое долго и систематически вкладывались серьезные средства и технологии. Именно это ПВО надо будет прорывать. Кроме непосредственного огневого поражения существует фактор радиоэлектронной борьбы (РЭБ), который по многим практическим ситуациям именно в Союзном государстве достиг передового уровня. 
 
Очень показательны инциденты, когда в ответ на провокации РЭБ Союзного государства смог подавить системы управления современного эсминца "Дональд Кук" и самолета радиолокационной разведки ВВС Британии, которые были вынуждены прерывать свои миссии. Учитывая, что в указанных примерах фигурирует профильная техника, как раз созданная для обеспечения превосходства в радиоэлектронном противоборстве, это говорит о серьезном оборонном потенциале Союзного государства и ОДКБ. В случае военного конфликта прорывать эшелонированное ПВО Союзного государства с системами раннего уведомления о нападении, покрывающими зоной контроля всю Европу, придется не союзникам из "тигров" по периметру Союзного государства, а основным членам НАТО, у которых имеются в наличии современные ВВС и которые могут обеспечить своим военным нужный уровень выучки для применения данного вооружения. 

Теперь вопрос политической рациональности - зачем Франции, Великобритании, Германии, Италии и Нидерландам жертвовать своим военно-воздушным потенциалом в попытке защитить интересы дотационных и крайне проблемных для ЕС Прибалтийских стран, Польши и Украины. Учитывая, что вся наземная инфраструктура и морская компонента НАТО не смогут помочь силам прорыва, ВВС вынуждены будут действовать самостоятельно против противника с принципиально большей дистанции обнаружения и поражения, чем у них. Полагаю, двух вариантов ответа тут быть не может - в самом жестком сценарии конфликта опорные страны НАТО ограничатся заверениями, совещаниями, а также развертыванием на значимом удалении от границы Союзного государства тылового обеспечения и поставками вооружения. 
 
Без доминирования в воздухе "тигров" Альянса по периметру Союзного государства со стороны НАТО нечем защищать периферию Североатлантического альянса. Наличие массированной современной (новой и полностью модернизированной, а также объединенной в роботизированные системы управления) ствольной и реактивной артиллерии позволяет разрушить ключевую инфраструктуру потенциального инициатора конфликта, не пересекая линии границы и не входя в зону поражения аналогичного вооружения противника: РСЗО "Полонез" - дальность поражения до 300 км, РСЗО "Торнадо-С" - до 200 км, РСЗО HIMARS (на вооружении США, заказаны для Польши) - 70-90 км. 
 
Более мягкий сценарий - ответная хаотизация Польши, Прибалтики и Украины - также невыгоден Союзному государству и ОДКБ, ибо этот хаос у "нашего порога" является, по сути, и нашей проблемой в виде нестабильности, разрушения рынков, спонтанного перетока населения, криминальной и парамилитарной угрозы. 
 
При этом оба сценария неопасны и очень выгодны для США. В военном отношении они не станут осуществлять проекцию силы для прикрытия Украины. В Польше американские объекты находятся в основном в центре и на западе страны. Прикрыть Прибалтику не выйдет и незачем. США укрепляют Норвегию. Там объекты стратегического мониторинга ракетного удара, что реально важно. Германии и Норвегии для замыкания достаточно Балтики для все еще очень ослабленных ФМВ России. 
 
При этом остается вопрос, как быть с ситуацией бифуркации - ее будут поддерживать так долго и упорно, насколько будет возможно. Пока Вашингтон выигрывает при любом течении событий. 
 
Для США выгодна социальная напряженность, вплоть до активных внутриполитических конфликтов в Европе: ЕС слаб и идет в фарватере стратегических решений США. 
 
Рост цен на энергетику - США производитель всех видов энергоносителей. Распад государственности в Прибалтике - да, потеря союзников, но намного большая проблема для Союзного государства, ОДКБ и дальневосточных партнеров. А значит, вновь выгодно. 
 
В такой диспозиции необходима своя игра, дабы выйти из положения цугцванг и сформировать альтернативу проигрышным сценариям. Однозначно, необходимо избежать военного конфликта. Необходимо также избежать распада государственности и управляемости в Украине, Прибалтике и серьезного упадка в Польше с ее деградацией до уровня Украины. 
 
Союзному государству еще нужно время на перезапуск устойчивого цикла научно-технической революции, на экономическую консолидацию большого сопредельного пространства, в первую очередь ЕврАзЭС, и на выход на геостратегическую активность ШОС. 
 
Возможно, в ближайшее время, пока идет становление стратегической игры, придется убедительно демонстрировать решимость создать при крайней необходимости полосу разрушений ключевой инфраструктуры по периметру Союзного государства без вхождения на территории сопредельных государств. 
 
Это должно постепенно убедить центры планирования НАТО, что не получится разменять периферийных союзников на шанс вовлечения ОДКБ в полупартизанский затяжной конфликт. 
 
К сожалению, ОДКБ необходимо открыто готовиться в рамках учений к проведению кампании, аналогичной операции Израиля против Ливана в 2006 году. Страны НАТОвской периферии должны уяснить, что их не будут оккупировать дабы не понести военные, политические и экономические издержки, но у них будет разрушена ключевая инфраструктура на значительную глубину. Это будет сделано для исключения развертывания с их территории как плацдарма возможной военной операции. Периферия НАТО, как и Ливан, не потеряет суверенитета над территорией, но как побочный эффект, их территория потеряет на десятилетия возможность к экономическому развитию, что ускорит депопуляцию и демонтаж системы управления. 
 
Расчет в этой игре может быть на следующий сценарий: ключевым странам ЕС и НАТО предстоит пройти период перестройки внутриполитической и социальной системы. В странах существенно изменится этнонациональный и религиозный балансы и будут иметь место процессы маргинализации среднего класса. Это на долгие годы лишит ключевые страны ЕС возможности и мотивации участвовать в проекции геополитической силы, поскольку они будут проходить свою Перестройку, или точнее, Антиперестройку. 
 
С большой вероятностью текущую периферию ЕС исключат из союза и им придется наконец стать самостоятельными и жить по средствам во всех отношениях - экономических, социальных и военных. В условиях Антиперестройки будет сложно поддерживать уровень необходимых трат на вооружение, и они станут слишком большой обузой и для НАТО. В этих условиях возможен выход на обоюдоприемлемый переговорный процесс между ОДКБ и НАТО с учетом интересов ЕврАзЭС и ШОС о новых бесконфликтных форматах развития Евразии.

Автор: политолог, кандидат политических наук Сергей Ломов
 

"Один из каналов американского финансирования": USAID за два года потратило более $9 млн на "мягкую силу" в Казахстане

20.01.2022, 11:18 104481
"Один из каналов американского финансирования": USAID за два года потратило более $9 млн на "мягкую силу" в Казахстане
Фото: facebook/Сергей Алексеенок
Как выяснил RT, в 2020-2021 годах Вашингтон выделил не менее $9,14 млн на различные некоммерческие проекты в Казахстане. Их финансирование осуществлялось по линии связанного с ЦРУ Агентства США по международному развитию (USAID). По мнению опрошенных редакцией экспертов, эти средства могли значительно повлиять на картину январских общественных беспорядков в крупнейшем государстве Средней Азии.
 
Комментируя беспорядки в стране, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал их попыткой госпереворота. Он обратил внимание на "подстрекательскую" роль в эскалации кризиса "горе-активистов" и поддерживаемых из-за рубежа СМИ. 
 

Пособническую и подстрекательскую роль в нарушениях правопорядка играют так называемые свободные средства массовой информации и "забугорные" деятели, далекие от коренных интересов нашего многонационального народа, - сказал президент Казахстана в своей речи от 7 января. - Все эти безответственные демагоги стали соучастниками развязывания трагедии в Казахстане". 

 
Токаев подчеркнул, что помимо боевиков на территории страны действовали специалисты, "натренированные на идеологические диверсии, умело использующие дезинформацию или фейки и способные к манипуляциям настроениями людей".
 
Вашингтон & партнеры
 
Как следует из отчетных документов USAID, с которыми ознакомился RT, большинство проектов Соединенных Штатов в Казахстане имеют долгосрочный характер и подразумевают многолетнее финансирование. 
 
USAID распределяет бюджетные деньги как напрямую, так и через ответственные ведомства и институты в США, которые, в свою очередь, уже работают с НКО и ведомствами в Казахстане. Их в отчетах называют "партнерами".
 
RT выделил для подсчета те направления, где назначение средств было явно связано с политическими, медийными целями, а также с целью построения лояльного Западу общества. Из статистики мы исключили все медицинские и военные проекты, а также технические траты на американский персонал, работающий в Казахстане. 
 

Анализ цифр, так или иначе связанных с экспортом "мягкой силы" Вашингтона, показал, что только за один 2020 год на развитие этих направлений в Казахстане было потрачено $7,2 млн. Полная отчетность за прошлый год агентством еще не обнародована, однако уже сейчас можно констатировать, что "траты на гражданское общество" в 2021 составят не менее $1,94 млн. 

 
В благоприятной среде
 
В прошлом году самой крупной статьей расходов USAID в Казахстане были траты на "укрепление благоприятной правовой среды" - $800 тыс. Целью этой программы провозглашается создание в стране комфортных условий для развития бизнеса и процветания организаций гражданского общества, а также "независимости и профессионализма судебной системы".
 
В 2020 году на те же цели было потрачено $115 тыс. Неизвестно, как именно планировало воздействовать на правовую систему Казахстана американское правительство, но в начале января президент Казахстана среди прочих министров отправил в отставку и министра юстиции. 
 
Второй по объему транш в 2021 году - $400 тыс. - выделен на поддержку мероприятий, способствующих вовлечению граждан в участие в экономических, политических, управленческих и других важнейших процессах, "направленных на создание более мирных, демократических и плюралистических обществ". 
 
На поддержку казахских СМИ в 2021 году выделили $150 тыс. (в 2020 на эти цели потратили $325 тыс). Средства массовой информации финансируются в рамках Центральноазиатской медиапрограммы полной стоимостью $15 млн. Она рассчитана на пять лет и работает в Казахстане, Таджикистане и Узбекистане. Официально декларируемая цель - помощь СМИ в создании беспристрастных материалов на политические и общественные темы, обучение журналистов и оказание им юридической поддержки.
 
"Демократическое" мародерство 
 
Но на практике на эти деньги в Средней Азии взращиваются лояльные Западу лидеры мнений, считает доцент Финансового университета при правительстве РФ, эксперт по внешней политике США Геворг Мирзаян. 
 

USAID выделяет деньги на гуманитарные программы, чтобы создать в странах проамериканскую прослойку населения, - пояснил Мирзаян в беседе с RT. - Они работают целенаправленно с теми лицами, которые затем становятся лидерами общественного мнения: молодыми политиками, журналистами, гражданскими активистами". 

 
USAID, добавил Мирзаян, действует через "мягкую силу" - и действует очень эффективно.
 

Именно так, например, на Украине через USAID и другие структуры сформировалась прозападная прослойка активистов, которые потом делали "майдан", - отметил политолог. - Это, конечно, сыграло роль, потому что там (в Казахстане - RT) воспитывалась прозападная прослойка. Но надо учитывать, что USAID - только один из каналов американского финансирования".

 
Однако Казахстан вряд ли станет демократичнее благодаря такой политике Вашингтона, считает директор Центра политической информации Алексей Мухин.
 

Безусловно, регулярно выделяемые средства на так называемую поддержку демократии на постсоветском пространстве влияют на ситуацию в регионах, - рассказал RT Мухин. - Причем ровно в противоположном направлении: сложно назвать демократическими акты мародерства и терроризма, которыми занимаются люди, получающие подобного рода средства".

 

Ущерб бизнесу из-за беспорядков в Казахстане составил более 93 млрд тенге

10.01.2022, 12:04 113406
Ущерб бизнесу из-за беспорядков в Казахстане составил более 93 млрд тенге
НУР-СУЛТАН. 10 ЯНВАРЯ - По предварительным подсчетам ущерб бизнесу из-за беспорядков в Казахстане составил более 93 млрд тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщили в Национальной палате предпринимателей Республики Казахстан "Атамекен", общая сумма ущерба по предварительным подсчетам составила более 93,7 млрд тенге, из них на Алматы приходится 92,2 млрд.
 

По данным на 10 января 2021 года, в девяти регионах страны выявлено 1319 пострадавших субъектов бизнеса, расположенных в 1488 объектах, из них в Алматы - 1234 субъекта, расположенных в 1399 объектах. Наиболее пострадавшими отраслями оказались торговля (1245), общепит (25), финсектор (37), логистика (9), СМИ (2)", - заявили в НПП "Атамекен".

 
В Единый контакт-центр НПП "Атамекен" с 6 по 10 января поступило 2774 звонка, из них: по вопросам мародерства - 1406, форс-мажора - 39, блок-постов - 2, по фонду поддержки пострадавшим предпринимателям - 3, звонки физических лиц - 1324.
 
 

Десять шокирующих прогнозов на 2022 год от экспертов

14.12.2021, 17:39 163825
Десять шокирующих прогнозов на 2022 год от экспертов
Фото: orda.kz
Председатель управляющего совета при министерстве национальной экономики Олжас Худайбергенов предоставил прогноз на предстоящие годы от экспертов Центра стратегических инициатив, сообщается на портале Orda.kz.
 
Всего аналитики подготовили 10 прогнозов с вероятностью исполнения менее одного процента.
 
С 2022 года США вступят в фазу политической турбулентности, которая продлится несколько лет и закончится лишь со вступлением США в крупномасштабный конфликт против Китая
 
Первым шагом к дестабилизации станет досрочное сложение Байденом полномочий президента в 2022 году в связи с состоянием здоровья и передача власти вице-президенту Камале Харрис, которая является самой непопулярной среди всех вице-президентов в истории США. Также в 2022 году республиканцы получат большинство в обеих палатах, а Трамп станет спикером Конгресса, что обеспечивает жесткое противостояние Конгресса всем инициативам Камалы Харрис.
 
В 2023 году Конгресс начнет аудит итогов выборов в шести штатах, где до выборов были приняты правила, облегчающие процедуру голосования. Одновременно начнётся активизация всех антитрамповских организаций, в том числе BLM и Antifa.
 
В 2024 году Трамп вернется в Белый дом и продолжит все прерванные Байденом инициативы по выходу из международных организаций и соглашений, одновременно приняв жёсткие торговые санкции против Китая. После избрания Трампа президентом повторится митинг вокруг Капитолия, но уже организованный противниками Трампа. Митинг закончится вооружённым столкновением противников и сторонников Трампа, после чего в течение недели ряд демократических штатов объявят независимость, в том числе Калифорния, которая производит 15% американского ВВП.
 
Угольные шахты Казахстана станут основным драйвером развития "зелёной" энергетики
 
В течение следующих трёх лет Казахстан реализует проекты по водородной энергетике на базе старых угольных шахт, что позволит досрочно выполнить добровольно взятые обязательства по наращиванию доли "зелёной" энергетики в энергобалансе страны. Проект окажется настолько успешным, что позволит вдохнуть новую жизнь в угольные регионы страны и решить проблему с долгосрочным дефицитом электроэнергии.
 
Шведская модель станет основной для борьбы с коронавирусом, что приведёт к появлению более коварного штамма
 
Мягкие последствия штамма Омикрон и последующих штаммов приведут к изменению тактики борьбы с пандемией. В связи с кратным снижением смертности и вероятности тяжёлого течения болезни от новых штаммов коронавирус будет трактоваться как сезонная болезнь, где учёт будет вестись лишь по тем лицам, которые обратились в больницу. В реальности новыми штаммами в лёгкой форме переболеет более 50% населения планеты, что позволит вирусу получить новые мутации.
 
В 2024 году появится штамм Сигма, единственным последствием которого будет повышение риска тромбообразования через месяц-два после заболевания. Отсутствие иных симптомов затруднит своевременную диагностику и вызовет всплеск смертности в связи с инсультом, инфарктом и иными проявлениями процессов тромбообразования. Наиболее подвержены новому штамму будут те, кто в силу состояния здоровья и обстоятельств работы ведёт малоподвижный образ жизни.
 
В течение следующих двух лет Kaspi Bank выкупит Halyk Bank и станет крупнейшим банком страны по активам
 
Постепенное расширение кредитования МСБ позволит Kaspi обеспечить переток всех прибыльных компаний сектора, вследствие чего депозитная и кредитная база Kaspi достигнет объемов Halyk Bank. В целях выхода на крупный корпоративный сегмент Kaspi сделает предложение акционерам Halyk Bank по выкупу банка, на которое получит согласие.
 
После этого финтех-гигант пойдет на географическую экспансию в страны вокруг Каспийского моря, открыв до 2025 года дочерние банки в соседних центрально-азиатских и кавказских странах, где дочерние структуры Kaspi также станут крупнейшими банками.
 
К весне 2022 года масштабы гуманитарного кризиса в Афганистане достигнут максимума
 
В условиях неопределенной позиции крупных стран и ООН в отношении развития Афганистана, а также неспособности "Талибана" управлять страной в мирных условиях, гуманитарный кризис достигнет катастрофических масштабов к весне 2022 года, что проявится в массовом бегстве населения из страны в поисках лучшей жизни.
 
Основной поток беженцев направится в страны с низкой плотностью населения, то есть в страны Средней Азии и Казахстана. Поскольку в этих странах нет системы по ограничению притока мигрантов и альтернативной системы по их приему и распределению, это приведёт к конфликтам с местным населением и потере управляемости.
 
В ответ на жёсткие меры Туркменистана и Таджикистана по депортации мигрантов и восстановлению контроля, талибы вторгнутся в эти страны.
 
В 2023 году компания Amazon выкупит Байконур
 
Развитие космического туризма приведёт к небывалому росту спроса на космодромы. В 2023 году компания Amazon предложит правительству Казахстана продать Байконур с обязательством полного обновления инфраструктуры, создания специализированного вуза по подготовке кадров, обучения казахстанских кадров и комплектации ими на 90% персонала нового космодрома, выплаты всех неустоек России за досрочное расторжение аренды. Аналогичное предложение поступит от крупнейших космических компаний Китая.
 
Россия согласится на досрочное расторжение при условии, что новый владелец Байконура не менее 20% своих коммерческих запусков будет осуществлять с космодрома Плесецк.
 
Казахстан станет криптостолицей мира к 2025 году
 
В 2022 году Казахстан создаст на МФЦА полноценную правовую и институциональную инфраструктуру по криптовалютам и криптобиржам с особыми условиями для десяти крупнейших криптобирж мира.
 
Это сделает Казахстан криптостолицей мира, обеспечив большой приток ликвидности на МФЦА и быстрый рост проектов по модернизации и строительству новых электростанций, причём половина прироста мощностей будет использована под майнинг, что выведет Казахстан на второе место в мире по майнингу криптовалют в 2025 году.
 
Казахстан и Средняя Азия испытают засуху библейских масштабов
 
Следующие пять лет ежегодно повторяющиеся засухи будут увеличиваться в масштабах. К проблеме обмеления Арала добавится резкое падение уровня воды на Балхаше и Каспии, а также в основных реках страны. В 2025 году в ходе сильнейшей засухи за всю историю наблюдений обмелеет и главная водная артерия столицы река Ишим.
 
Такая засуха приведет к катастрофическим последствиям как для экосистемы Казахстана и Средней Азии, так и для сельского хозяйства, что заставит правительства объявить режим национального бедствия и обратиться за помощью к крупным странам и международным организациям.
 
Быстрый всплеск и угасание интеграционной активности России
 
На фоне политической турбулентности в США Россия активизирует интеграционные процессы и пригласит бывшие постсоветские страны, остающиеся в составе СНГ, войти в состав Союзного государства, который пока включает Россию и Беларусь и начнёт работу с 1 января 2022 года.
 
Однако проблемы в США отразятся на мировых товарных рынках, вследствие чего цена нефти упадет до $20 за баррель и будет сохраняться на низких уровнях в течение всего периода политической нестабильности. Это вызовет у России необходимость приостановить процесс интеграции и направить все силы на перестройку экономики для жизни в условиях низких цен на нефть.
 
Трёхкратная девальвация рубля вкупе с резким ростом безработицы приведёт к дестабилизации ситуации во всех крупных регионах России.
 
В течение следующей пятилетки Китай перейдет к 5-й промышленной революции
 
Бурное развитие Китая – реализация масштабной лунной программы, двукратное превышение числа ежегодно регистрируемых патентов Китая над аналогичным показателем США, активное внедрение квантовых технологий в повседневную жизнь – создаст условия для его перехода к новому технологическому укладу, который будет определен как 5-я промышленная революция и будет выражаться в трёх ключевых изменениях:

  • применение кардинально новых технологий по выработке электроэнергии (на базе строительства электростанций с "искусственным солнцем", создания сети орбитальных электростанций с беспроводной передачей энергии на земные накопители и так далее) с соразмерным кратным уменьшением стоимости электроэнергии, с полным закрытием всех АЭС и ТЭЦ на угле и нефтепродуктах;

  • активное внедрение квантовых технологий во всё, что связано с передачей, хранением и обработкой информации;

  • создание новых отраслей в экономике, которые будут фокусироваться на освоении ближайшего космоса (терраформирование Луны и Марса, строительство инопланетных баз, создание космических аппаратов, работающих на ядерной энергии, отправка первого космолета к планете у ближайшей после солнца звезды).
 
Бонус-прогноз
 
Искусственный интеллект разработает новую экономическую теорию и назовет её теорией цифрового коммунизма
 
Активная цифровизация всех сфер жизни на фоне продолжения вливания пандемических денег для поддержания экономик, популяризация левых взглядов и нарастание масштаба экологических проблем планетарного масштаба заставит корпорацию Google попробовать найти ответы у искусственного интеллекта.
 
Google поручит ему разработать новую экономическую теорию, которая должна решить проблемы человечества на основе последних трендов в экономической политике, науке, технологиях и социологии.
 
Искусственный интеллект предложит теорию цифрового коммунизма, где основой станет китайская модель социального кредита, где ежедневный эффективный контроль позволит реализовать принцип "от каждого по возможностям, каждому по потребностям".
 
Для исключения человеческих пороков (жадность и накопительство) искусственный интеллект предложит использовать концепцию цифровой валюты, которая будет предполагать использовать деньги со сроком годности без возможности их накопления.
 

"Это изменит расклад сил". Пентагон успешно испытал "летающий авианосец"

23.11.2021, 11:41 214477
"Это изменит расклад сил". Пентагон успешно испытал "летающий авианосец"
В США опробовали технологию будущего — в небо поднялся транспортный самолет C-130A с экспериментальными беспилотниками X-61A Gremlin на борту. Рои дронов, по мнению американцев, обеспечат господство в воздухе над любым противником. Аналогичные разработки есть и в России. О плюсах и минусах такой тактики — в материале РИА Новости.
 
Особая роль
 
Дроны, как показывают последние конфликты, стремительно вытесняют пилотируемую авиацию: ведут разведку, указывают на цели, наносят удары и выполняют роль узлов связи. Преимущества очевидны: они дешевле, и жизни летчика ничего не угрожает.
 
Но у большинства современных военных беспилотников малый радиус действия, это авиация тактического звена (исключение - американские RQ-4 Global Hawk с дальностью около тысячи километров). Поэтому пункт управления дронами, как правило, находится недалеко от зоны боевых действий. Достаточно его уничтожить, и аппараты рухнут.
 
Пентагон пытается решить эту проблему с 2014 года. В том числе с помощью проекта Gremlins - недорогие БПЛА среднего размера с полуавтономной системой управления. Главное требование: дроны должны базироваться на пилотируемом самолете и возвращаться на носитель после выполнения боевой задачи. С 2018 года технологию испытывали на базе экспериментальных X-61A - с переменным успехом.
Скриншот с видео первого полета беспилотника X-61А
 
В ноябре 2019 года проверяли аэродинамику "Гремлинов" - под крылом самолета. В январе 2020 дрон впервые отделился от носителя и отправился в свободный полет.
 
По замыслу разработчиков, после выполнения боевой задачи беспилотник стыкуется с док-станцией, которую на тросе тащит С-130А, и транспортник втягивает его в грузовой отсек. Однако все девять попыток вернуться на базу были неудачными - мешала чрезмерная тряска. Ликвидировать ее удалось лишь сейчас.
 
Собрать за полчаса
 
Тактико-технические характеристики X-61A "Гремлин" известны. Это беспилотник самолетного типа с толстым фюзеляжем, узким прямым крылом и турбореактивным двигателем. Длина - 4,2 метра, размах крыльев - около 3,5 метра. Взлетная масса - 680 килограммов, из которых 66 - полезная нагрузка.
 
Дальность - 560 километров. Малый боевой радиус нивелируется возможностью базирования на дальнемагистральном самолете - это ноу-хау проекта.
Скриншот с видео первого полета беспилотника X-61А
 

В случае успеха ВВС США получат совершенно новые боевые возможности, - рассказал журналистам менеджер программы "Гремлин" Тим Китер. - Мы сможем запускать дроны в воздух на границе зоны действия ПВО противника. Самолет-носитель остается вне зоны поражения, а рой запущенных с него дронов собирает информацию, идентифицирует цели и выполняет другие функции в опасной для летчиков зоне".

 
По словам Китера, следующий этап - тестовый запуск сразу четырех дронов. Самолет должен потом собрать их за полчаса.
 
Независимо от результатов наблюдатели уже заговорили о тактике войн будущего: применении целых роев недорогих беспилотников. Расчет Пентагона, по мнению экспертов, прост. В случае вооруженного противостояния с равным или близким по силе противником американцы задействуют прежде всего авиацию. В авангарде пойдут БПЛА, которые не только укажут на цели и прикроют от радиоэлектронного противодействия, но и смогут заправлять пилотируемые самолеты топливом.
 
Сила "роя"
 
Такие технологии развивают не только в США. В частности, российская компания "Кронштадт" работает над системой применения роя дронов на основе искусственного интеллекта.
 

Основной упор - на автономизацию бортов, повышение их интеллекта, информационной осведомленности беспилотников, - объясняет генеральный директор предприятия Сергей Богатиков. - Это наделяет их способностью самостоятельно принимать правильные решения при минимальном участии человека".

 
Как ожидается, перспективное соединение будет самостоятельно распределять функции - ударные, разведывательные. В перспективе беспилотная "орда" сможет автономно искать и поражать заданные цели, передавая информацию о них союзным силам.
 
"Существенный минус"
 
Не исключено, что умные рои и "летающие авианосцы" станут обязательными в операциях с участием наземных, воздушных и морских войск.
 

Самолет военно-транспортной авиации способен взять на борт достаточно много небольших БПЛА и выполнять при них функции крылатого штаба, - говорит главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский. - Дроны смогут возвращаться на носитель (например, для дозаправки) и вновь отправляться на задание. К примеру, "Гремлины" допустимо задействовать в качестве барражирующих боеприпасов. Если же они не обнаружат достойную цель - вернутся обратно".

Скриншот с видео первого полета беспилотника X-61А
 
Впрочем, по его словам, у технологии есть и недостатки. Главный - уязвимость самолета-носителя.
 

Чтобы потопить авианосец, нужно прорвать противовоздушные и противоракетные рубежи его эскорта. Для уничтожения самолета-транспортника достаточно одной зенитной ракеты, - уточняет Мураховский. - А российские ЗРС С-400 поражают цели на удалении до 400 километров".

 
Таким способом, считает эксперт, можно воевать лишь с противником без развитой системы ПВО - например, террористами. Однако в том же Афганистане американские беспилотники мало повлияли на ситуацию в целом.
 

По колено в воде. Мировые лидеры две недели искали способ избежать климатической катастрофы. Почему они его не нашли?

16.11.2021, 13:27 420887
Фото: Jane Barlow
Человечество находится на грани катастрофы — температура на планете повышается, наводнения сносят города, пожары уничтожают сотни тысяч гектаров, а качество воздуха с каждым годом ухудшается. Мировые лидеры должны были найти решение проблемы с экологией на 26-м климатическом саммите ООН в Шотландии, но две недели обсуждений выбросов метана и исчезновения лесных массивов фактически закончились ничем — отказаться от дипломатических колкостей в пользу человечества политикам не удалось, а время на поиск сложнейших решений стремительно уходит. Увядающие шансы на спасение — в материале "Ленты.ру".
 
Рады не всем
 
Климатический саммит COP26 (United Nations Climate Change Conference) под предводительством ООН должен был состояться в ноябре 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса его пришлось перенести. Мероприятие стартовало 31 октября в шотландском Глазго и продолжалось на протяжении почти двух недель. Обсудить проблему глобального потепления и вредных выбросов со всего мира приехали 120 лидеров государств и 25 тысяч делегатов из 200 стран. Среди наиболее видных деятелей на мероприятие прибыли принц Уэльский Чарльз, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, канцлер Германии Ангела Меркель, президент США Джо Байден, премьер-министр Ирландии Михол Мартин, президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, премьер-министр Японии Фумио Кисида и другие. Кроме глав государств и представителей королевской семьи в Глазго приехали основатель Amazon Джефф Безоc, крупнейший акционер компании Microsoft Билл Гейтс, а также голливудский актер Леонардо Ди Каприо, который ведет активную деятельность по борьбе с изменением климата.
 
Некоторые мировые лидеры отказались от визита — мероприятие пропустили китайский лидер Си Цзиньпин, президент России Владимир Путин, королева Великобритании Елизавета II. Глава КНР подготовил для конференции письмо, в котором изложил свою позицию по климату, а российский президент записал для саммита видеообращение. Лидеры не назвали причины, из-за которых не приехали на саммит лично. В свою очередь, Елизавета II планировала приехать в Глазго 1 ноября, но поменяла планы по состоянию здоровья — в конце октября королеве пришлось лечь в больницу и пройти обследования. Свой визит в Глазго отменил и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Отмену визита лидера объяснили отказом британских властей обеспечить политику высокий протокол безопасности, как у президента США Джо Байдена.
 

Больше никакой эксплуатации людей, природы и планеты! Больше никакого бла-бла-бла!", - Грета Тунберг шведская экоактивистка.

 
Провести конференцию мирно и спокойно не удалось — около 100 тысяч протестующих со всей Великобритании вышли на улицы Глазго, требуя более активных действий в борьбе с глобальным потеплением. В акции приняли участие представители разных профессий — серферы из графства Корнуолл привезли с собой доски, на которых написали лозунги "У нас нет запасной планеты", "Действуйте прямо сейчас", "Возродите наши океаны". Улицы в городе были частично перекрыты, машины не могли проехать. Ученые заблокировали автомобильный мост через реку Клайд — группа из 21 человека сковала себя цепями в знак протеста и не давала проехать транспорту, активистов задержала полиция.
 
К протестующим присоединилась и шведская экоактивистка Грета Тунберг. Она обвинила участников саммита в несерьезности и призвала не просто обсуждать проблему, но и предпринимать реальные действия для ее решения. "Больше никакой эксплуатации людей, природы и планеты! Больше никакого бла-бла-бла!" — заявила Тунберг. Протесты охватили не только Шотландию, активисты выступали за борьбу с изменениями климата по всему миру. Для навигации по акциям был создан специальный сайт с картой, где точками отметили места протестов. Наибольший удар взяла на себя Великобритания, протесты также прошли во Франции, Канаде, США, Мексике, Испании, Германии, Норвегии, Швеции, Грузии и на Кубе.
 
Водород идей
 
Программа саммита была расписана вплоть до 12 ноября, однако большинство выступлений мировых лидеров были сосредоточены на первой неделе. Власти должны были обсудить реальные действия, которые помогут вдвое сократить объем выбросов углерода и сдержать повышение температуры до 1,5 градуса Цельсия. Главы государств обращались к коллегам с конкретными идеями, объясняя, что именно предпримут для спасения планеты. Крупную сумму денег на борьбу с изменением климата выделит Япония — в течение следующих пяти лет страна предоставит развивающимся странам до 10 миллиардов долларов, 240 миллионов из них пойдут на сохранение лесных массивов. Японцы также увеличат расходы на адаптацию к изменению климата до 14,8 миллиарда долларов — страна сосредоточится на проектах по отказу от ископаемых источников энергии, перейдя на аммиак и водород.
 
Не приехавший в Глазго глава Китая, который считается одним из крупнейших производителей выбросов во всем мире, также поделился своими планами. В письме Си Цзиньпин пообещал, что в его стране будут менять вредную для экологии инфраструктуру и перейдут на возобновляемые источники энергии с помощью ветровых ферм и солнечных панелей.
 
Владимир Путин в рамках конференции, посвященной управлению лесным хозяйством и землепользованием, заявил, что к 2060 году с помощью лесных экосистем Россия планирует достичь углеродной нейтральности — в стране уже борются с незаконными вырубками, пожарами и увеличивают площади лесовосстановления. Президент подчеркнул, что российские леса способны помочь всей планете в поглощении углекислого газа и выработке кислорода, так как составляют почти 20 процентов от мировых массивов. Позитивные онлайн-речи Путина и Си Цзиньпина не произвели впечатление на бывшего президента США Барака Обаму — политик раскритиковал лидеров за неявку на саммит, отметив, что Россия и Китай, как два крупнейших источника вредных выбросов, не хотят действовать срочно.
 
На спасение планеты пойдут и частные инвестиции, предприниматели решили действовать точечно — основатель Amazon Джефф Безос пообещал выделить на восстановление земель Африки 732 миллиона фунтов стерлингов (почти миллиард долларов). Источники утверждают, что Безос принял решение после разговора с принцем Чарльзом, в совещании также приняли участие президент Франции Эммануэль Макрон и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
 
Участники саммита как один заявляли о необходимости сдержать рост температуры до 1,5 градуса Цельсия. Однако основатель Microsoft Билл Гейтс не стал разделять оптимизм собравшихся. По его мнению, достичь подобной отметки в современных условиях будет очень сложно или даже невозможно. "Я сомневаюсь, что мы сможем этого добиться", — заявил Гейтс. В свою очередь Борис Джонсон допустил более позитивный сценарий — он призвал лидеров "нажать на все рычаги", чтобы предотвратить катастрофу.
 
От души
 
Появление мировых лидеров на конференции широко обсуждалось в сети, а их речи растащили на цитаты. Одним из наиболее ярких выступлений отличился премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Он сравнил мировых лидеров с агентом 007 Джеймсом Бондом, привязанным к машине Судного дня с тикающей бомбой, которая может уничтожить человечество. "Дорогие коллеги, сегодня мы находимся примерно в том же положении, что и Джеймс Бонд. Вся трагедия в том, что это не фильм, а устройство Судного дня реально", — заявил Джонсон. В заключение премьер-министр призвал обезвредить бомбу.
 
К своему выступлению в рамках саммита креативно подошел и министр иностранных дел островного государства Тувалу в Океании Саймон Кофе — он записал видеообращение на острове Фонгафале, стоя за кафедрой в деловом костюме по колено в воде. Таким способом политик хотел привлечь внимание к проблеме повышения уровня Мирового океана, из-за которой Тувалу может затонуть — на данный момент самая высокая точка государства находится на высоте 4,8 метра над уровнем моря.

 
Общественность повеселил и президент Украины Владимир Зеленский. Во второй день саммита глава государства должен был принять участие в сессии о сокращении выбросов вредных веществ. Предполагалось, что Зеленский выступит после Джо Байдена и Джастина Трюдо. Однако, когда президента Украины пригласили на сцену, он не появился. Вместе с ним мероприятие пропустили еще несколько делегатов. В этот же день Зеленский уточнил в Twitter, что встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Однако неизвестно, стало ли обсуждение вопросов с американцами причиной пропуска сессии. В Глазго Зеленский также увиделся с президентом США Джо Байденом — рукопожатие лидеров запечатлели на фото.
 
Резкими высказываниями на саммите отличился президент США Джо Байден. Он раскритиковал Владимира Путина за отсутствие на саммите "Большой двадцатки" (G20) в Риме, который завершился незадолго до COP26. Американский лидер подчеркнул, что Россия сталкивается с серьезными климатическими проблемами, однако не обсуждает конкретные решения. "То же самое с Путиным в России. У него тундра горит. У него буквально горит тундра. У него очень серьезные проблемы с климатом, но он молчит относительно желания что-либо делать", — заявил Байден. На следующий день в Сети появились кадры из Магаданской области: в 15 километрах от поселка Армань при температуре минус 20 градусов в тундре начался пожар. В ответ на заявление Байдена Кремль посоветовал не забывать, что леса горят по всему миру, включая американскую Калифорнию.
 
Земной провал
 
Результатом саммита стало подписание нескольких важных соглашений, однако странам не удалось добиться реального прорыва. Одним из первых был подписан договор о запрете вырубки и сжигании лесов ради строительства. Соглашение заключили 105 государств, включая Россию, США, Великобританию, Бразилию, Китай и Индонезию — к 2030 году они должны остановить исчезновение лесов и обратить процесс вспять. На реализацию амбициозного проекта решили выделить 14 миллиардов фунтов стерлингов (19,2 миллиарда долларов) из государственных и частных средств. Часть суммы отправят на остановку вырубки деревьев ради производства пальмового масла, какао, сои и других продуктов. Отдельно инвестиции получат тропические леса в Конго — 1,1 миллиарда фунтов стерлингов (1,4 миллиарда долларов) должны их защитить. Инициатива оказалась не новой — профессор Университетского колледжа Лондона Саймон Льюис напомнил, что в 2014 году на саммите в Нью-Йорке участники подписали похожую декларацию, однако сокращение массивов не замедлилось.
 
Еще одним соглашением стало обязательство стран по сокращению выбросов метана на 30 процентов к 2030 году. Вещество считается одним из самых опасных парниковых газов, который способствует глобальному потеплению. К инициативе подключились более 80 государств: страны Европейского союза, Великобритания и США — они будут снижать объемы выбросов за счет отказа от ископаемых источников энергии. К соглашению не присоединились Китай, Россия и Индия, которые входят в топ-5 стран по загрязнению воздуха. Джо Байден назвал подписание документа поворотным моментом, так как сокращение выбросов метана благоприятно скажется на состоянии атмосферы, качестве продуктов и здоровье человечества.
 
Меры противодействия изменению климата направили не только на страны в целом, но и на отдельные корпорации. Более 450 финансовых компаний из 45 стран мира вступили в финансовый альянс. В их числе банки, страховые, аудиторские компании, фондовые биржи, рейтинговые агентства и пенсионные фонды с общей суммой активов в 130 триллионов долларов. Теперь участники соглашения будут регулярно отчитываться о разработке зеленой инфраструктуры и развитии экологически чистой энергетики.
 
Саммит в Глазго удивил участников редким соглашением между Китаем и США. Несмотря на едкие высказывания представителей делегаций в адрес друг друга, два государства, между которыми есть ряд недопониманий, договорились создать рабочую группу для активных действий в рамках борьбы с глобальным потеплением. Авторы инициативы встретятся в первой половине 2022 года. На саммите предположили, что договоренность Китая и США положит конец словесной борьбе между ними.
 
Несмотря на подписание соглашений и грандиозных обещаний мировых лидеров, глобального прорыва в климатической повестке не произошло — некоторые идеи обсуждались еще на предыдущих саммитах ООН, однако не сильно повлияли на ситуацию с климатом. За день до окончания саммита генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предсказал конференции провал, уточнив, что странам пока не удалось приблизиться ни к одному из установленных приоритетов в борьбе с климатическим кризисом. Результатами конференции осталась недовольна и российская сторона. Cпецпредставитель президента Руслан Эдельгериев выразил обеспокоенность, что делегаты не пришли к общему консенсусу по поводу сокращения вредных выбросов.
 
За ходом переговоров следили и церковные деятели. Папа Римский Франциск не смог лично посетить саммит, но призвал католиков помолиться, чтобы его участники смогли добиться успеха в борьбе с изменением климата. По его словам, от конференции зависит сохранение планеты — "Божьего творения, данного нам как сад, который нужно возделывать, и как общий дом для нашей человеческой семьи". Проблема изменения климата требует не только обсуждений возможных решений, но и конкретных действий — сокращения объема вредных выбросов и перехода на альтернативные источники энергии. В противном случае придется воспользоваться советом Папы Римского — человечеству останется только молиться.
 

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